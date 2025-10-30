Челен сблъсък между два автомобила на пътя Враца - Криводол, трима са ранени

Тежка катастрофа e станала на пътя между Враца и Криводол, съобщават от агенция BulNews. Две коли са се ударили челно преди първата отбивка за Лиляче.
По неясни към момента причини са се блъснали два автомобила. Според първоначалната информация в двете возила е имало общо 4 човека. Свидетели на произшествието разказаха пред BulNews, че при зверския удар един от пътниците е изхвърчал от колата. Пострадали са трима души, които са в тежко състояние. Най-зле е пътникът, който е паднал от едната кола.
Вследствие на сблъсъка по автомобилите има сериозни материални щети. Ударът е бил толкова силен, че се е наложило огнеборците да режат ламарини, за да извадят пострадалите.
Към мястото са били насочени два екипа на полицията, две пожарни и 4 линейки, които са натоварили ранените. Пострадалите се транспортират към врачанската болница.
Движението е спряно и в двете посоки, колоните от блокирани автомобили вече са огромни. Водачите, пътуващи по трасето да изберат друг маршрут, тъй като заради зверския удар по пътя има разляно гориво и тепърва предстои огнеборците да почистят.
1 Данко Харсъзина
22:44 30.10.2025
2 ДрайвингПлежър
Тръгвам сутринта в 5 на път... и те ме чакат в тъмницата на направо пусто място, да проверяват дали не съм пропуснал да си платя рекета - е докато това е безопасността на министърчето на милиционерите и на милиционерските шефове - ей такива новини ще са резултата!
Коментиран от #3
22:46 30.10.2025
3 Данко Харсъзина
До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":Това го искаше матрияла и си го получи. Сега ще плащат като попове. То не бяха протести, и вилнеене из телевизиите, не беше чудо. Като започнаха да плащат дебелите глоби, и се покриха.
22:51 30.10.2025
4 Линда
23:23 30.10.2025