Челен сблъсък между два автомобила на пътя Враца - Криводол, трима са ранени

30 Октомври, 2025 22:35 606 4

  • челен удар-
  • враца-криводол-
  • трима ранени

Челен сблъсък между два автомобила на пътя Враца - Криводол, трима са ранени - 1
Снимка: BulNews
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа e станала на пътя между Враца и Криводол, съобщават от агенция BulNews. Две коли са се ударили челно преди първата отбивка за Лиляче.

По неясни към момента причини са се блъснали два автомобила. Според първоначалната информация в двете возила е имало общо 4 човека. Свидетели на произшествието разказаха пред BulNews, че при зверския удар един от пътниците е изхвърчал от колата. Пострадали са трима души, които са в тежко състояние. Най-зле е пътникът, който е паднал от едната кола.

Вследствие на сблъсъка по автомобилите има сериозни материални щети. Ударът е бил толкова силен, че се е наложило огнеборците да режат ламарини, за да извадят пострадалите.

Към мястото са били насочени два екипа на полицията, две пожарни и 4 линейки, които са натоварили ранените. Пострадалите се транспортират към врачанската болница.

Движението е спряно и в двете посоки, колоните от блокирани автомобили вече са огромни. Водачите, пътуващи по трасето да изберат друг маршрут, тъй като заради зверския удар по пътя има разляно гориво и тепърва предстои огнеборците да почистят.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Щом са ги транспортирали във Врачанската болница, и тримата ще пукнат като кучета.

    22:44 30.10.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    3 1 Отговор
    Както ви казвам всеки път: АБЕ НЕМА ЗНАЧЕНИЕ БЕ! ВАЖНО Е ДА НОСИТЕ 100 КИНТА В ДЖОБА И КАМЕРИТЕ ДА СА В ХРАСТАЛАКА! Мренето си е за ваша сметка!

    Тръгвам сутринта в 5 на път... и те ме чакат в тъмницата на направо пусто място, да проверяват дали не съм пропуснал да си платя рекета - е докато това е безопасността на министърчето на милиционерите и на милиционерските шефове - ей такива новини ще са резултата!

    Коментиран от #3

    22:46 30.10.2025

  • 3 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Това го искаше матрияла и си го получи. Сега ще плащат като попове. То не бяха протести, и вилнеене из телевизиите, не беше чудо. Като започнаха да плащат дебелите глоби, и се покриха.

    22:51 30.10.2025

  • 4 Линда

    1 0 Отговор
    На всякъде пътищата трябва да са еднопосочни !!! И няма да има челни сблъсъци

    23:23 30.10.2025

