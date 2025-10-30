Челен сблъсък между два автомобила на пътя Враца - Криводол, трима са ранени

Тежка катастрофа e станала на пътя между Враца и Криводол, съобщават от агенция BulNews. Две коли са се ударили челно преди първата отбивка за Лиляче.

По неясни към момента причини са се блъснали два автомобила. Според първоначалната информация в двете возила е имало общо 4 човека. Свидетели на произшествието разказаха пред BulNews, че при зверския удар един от пътниците е изхвърчал от колата. Пострадали са трима души, които са в тежко състояние. Най-зле е пътникът, който е паднал от едната кола.

Вследствие на сблъсъка по автомобилите има сериозни материални щети. Ударът е бил толкова силен, че се е наложило огнеборците да режат ламарини, за да извадят пострадалите.

Към мястото са били насочени два екипа на полицията, две пожарни и 4 линейки, които са натоварили ранените. Пострадалите се транспортират към врачанската болница.

Движението е спряно и в двете посоки, колоните от блокирани автомобили вече са огромни. Водачите, пътуващи по трасето да изберат друг маршрут, тъй като заради зверския удар по пътя има разляно гориво и тепърва предстои огнеборците да почистят.