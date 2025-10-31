Новини
В сезона на вирусите хората масово се лекуват с ChatGPT

31 Октомври, 2025 11:39

Все по-често явление е хората да се доверяват на изкуствен интелект като ChatGPT за своето здравословно състояние - от проверка на лекарства до диагностициране по симптоми. В същото време законодателството, което трябва да регулира както опасностите, така и позитивното приложение на технологиите, се бави. По темата в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS говори експертът по киберсигурност Любомир Тулев.

Според експерта по киберсигурност Любомир Тулев подобна практика е изключително рискована. „Лекуването с ChatGPT, без да обидя никой, е сякаш да гледаш коментари във форума БГ-мама и да се лекуваш. Горе-долу е идентично“, заяви той. Тулев обясни, че приложението просто събира информация от интернет на база зададения въпрос, но не може да извърши реален анализ на състоянието на конкретен човек.

Проблемът с дезинформацията и злонамереното използване на изкуствен интелект, като например „дийп фейк“ видеата, е в основата на новия европейски закон, известен като EU AI Act. Той е влязъл в сила за целия Европейски съюз още на 1 август 2024 г., но все още не е транспониран у нас.

„Този закон разделя употребата на изкуствен интелект в едни четири категории“, обясни Тулев.

Недопустим риск: Това са приложения, които са тотално забранени. Например, такива за социално изключване, както и технологии, които могат да променят поведението на хората. „Представи си някакво плюшено мече, детска играчка, вътре има механизъм, с който въпросното мече говори. Ако вътре има изкуствен интелект, осъзнаваме, че това мече може да провокира нашето дете в една или друга посока, която може да е различна от това, което родителят иска да възпитава“, даде пример експертът.

Високорискова употреба: Тук попадат сектори като медицината. Законът изисква много добър анализ на риска и стриктни контролиращи мерки.

Приемливи рискове: В тази категория влизат „дийп фейк“ видеата. Според закона, всяко съдържание, генерирано чрез изкуствен интелект, трябва задължително да бъде обозначено с воден знак, за да е ясно на потребителите, че е фалшиво.

Приемливи приложения: Тук изкуственият интелект може да се използва свободно, без специални обозначения.

Любомир Тулев уточни, че до 1 август тази година България е трябвало да посочи пред Брюксел три органа, които да отговарят за прилагането на закона. Към момента обаче страната ни не е посочила органи за две от категориите. Съществуват спекулации, че един от отговорните органи може да бъде Министерството на иновациите и растежа.

Крайният срок за пълното оперативно прилагане на закона от всички държави членки е 1 август 2026 г. „Вече сме в забава“, заяви Тулев и предупреди, че ако не наваксаме, страната ни може да подлежи на санкции.


  • 1 др Гей Билтс

    15 0 Отговор
    Модерната медицина днес е толкова напреднала, че вече всички сме болни.

    11:41 31.10.2025

  • 2 Вируси

    10 1 Отговор
    от лабораториите !

    11:42 31.10.2025

  • 3 неосигурен

    7 0 Отговор
    Който си ги е набоцкал, сега и да си ги лекува.

    11:43 31.10.2025

  • 4 личен лекар

    11 0 Отговор
    Намаляха ми дневните пари да опустей туй чатДжиПиТи.

    11:47 31.10.2025

  • 5 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на коприненитепрашки!

    Коментиран от #6

    11:50 31.10.2025

  • 6 надарен батко

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "надарена кака":

    Аз на главата ти ша ги тура.

    11:52 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 гръндж

    2 1 Отговор
    6-тия,не закачай момичето,бе!

    11:56 31.10.2025

  • 10 хараре

    0 0 Отговор
    Този,6-тият мрази жените.

    Коментиран от #18, #19

    11:57 31.10.2025

  • 11 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 1 Отговор
    Ами те германските лекари замина за в сащ,българските в германия. Остана чатджипити

    12:00 31.10.2025

  • 12 Баламата

    2 0 Отговор
    Питайте джи пи тито,чий е Крим? Ако ти отговори ,на Украйна,то слушайте смело

    12:00 31.10.2025

  • 13 Абе

    1 0 Отговор
    Грок ми помогна за един ремонт по колата пък не знам..

    12:04 31.10.2025

  • 14 Моарейн

    2 0 Отговор
    Както вървят нещата, ИИ ще се окаже по-компетен от огромната част от личните лекари. Да не говорим, че в доста малки населени места такива няма, а в големите трябва да разчиташ на благоволението им да ти дадат направление.

    12:25 31.10.2025

  • 15 божи

    1 0 Отговор
    А тоя откъде знае какво се комуникира в AI. Сам Алтман му е дал кодовете ли ?
    Естествения "ентелект" май сам създава фейкове

    12:25 31.10.2025

  • 16 хъ хъ

    0 0 Отговор
    Тоя Чат пие ли се бие ли се и по, колко пъти на ден?

    12:31 31.10.2025

  • 17 Голем смех

    1 0 Отговор
    Те по едно време и белина пиеха.... :) хахахахахахахахаха

    12:32 31.10.2025

  • 18 Евгени Минчев

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "хараре":

    А дали обича мъжете

    12:32 31.10.2025

  • 19 ЧАТ джипито

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "хараре":

    Който си плати познавам

    12:35 31.10.2025

