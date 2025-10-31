Новини
Ивайло Пенчев дава 50 хил. лв. за „главата“ на хакер

31 Октомври, 2025 12:33 617 10

  • ивайло пенчев-
  • хакер

Органите на реда са уведомени, частна компания също води разследване

Ивайло Пенчев дава 50 хил. лв. за „главата“ на хакер - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бизнесменът Ивайло Пенчев обяви награда от 50 хил. лв. за информация, водеща до залавянето на хакера, атакувал част от компаниите на предприемача. Той уточнява, че става въпрос за китайска атака, осъществена преди два дни, която продължава да нанася щети върху софтуерната му инфраструктура, съобщи бТВ.

„Част от ИТ системите ни са извън строя- включително уеб сайтовете ни. Хубавото е, че производственият процес в нито един завод не е спрял. Борим се със злонамерените умни хакери“, посочва бизнесменът.

Той е категоричен, че няма да плати откуп, за да разкриптират системата, но би дал пари за данни, водещи към хората, инсталирали зловредния софтуер.

„Мисля, че ако всеки колега, обект на подобна атака се включи с някаква сума, наградата за главите на умните момчета може да стане достатъчно голяма, така че някой от самите момчета да се изкуши и да предаде останалите. Убеден съм, че ако разчитаме на държавните институции да ни спасят от престъпниците, ще си останем неспасени“, коментира Пенчев.

Предприемачът съобщава още, че органите на реда са уведомени: „Знам, че са пратили колегите да пишат обяснения. Докато частните фирми пратиха хора, които втора нощ са в офиса и работят. От държавните институции помощ няма. Те искат писмени обяснения“.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Флагман

    3 2 Отговор
    Деси Радева се готви да тръгне по стъпките на Хилъри Клинтън, ще се кандидатира за президент

    12:35 31.10.2025

  • 2 Смях

    8 0 Отговор
    Ще го намерят между 1 милиярд китайци

    12:36 31.10.2025

  • 3 Перо

    2 3 Отговор
    Има ли физик в БГ, който да не е луд, особено ония, които са завършили в СССР. Факултетът в СУ е станал като Курило!

    12:36 31.10.2025

  • 4 Кой па го интересуват

    2 1 Отговор
    Ващи тъпотии се чудя? И за каква въобще софтуерна инфраструктура говори...

    12:37 31.10.2025

  • 5 И аз ше уча за програмис

    2 2 Отговор
    За да права зулуми и да крада крипто

    12:37 31.10.2025

  • 6 И кой му е казал

    4 1 Отговор
    че става въпрос за китайска атака ? Онея гении от ДАНС ли? Я да се огледа и за дрони дали не го атакуват

    12:39 31.10.2025

  • 7 Свободен

    0 2 Отговор
    Този човек ме дразнеше с надменността си, но всъщност е читав!
    Ако не се държеше толкова арогантно и самохвално щеше да има доста почитатели.
    Решението му е чудесно, точно така трябва да се прави!

    12:41 31.10.2025

  • 8 Неговата фирма е с китайско участие

    2 0 Отговор
    Да ходи в китайското посолство а не да умува. Може да е под санкции от САЩ

    12:44 31.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Изкукуригал

    0 0 Отговор
    Малко ти е сега тия където те финансираха за Тех парка плювньо и баце наперения да те спасяват кога ли ще им източат парите от офшорките

    12:53 31.10.2025

