Скандал заради катастрофа: Мъж удари жена в центъра на София

Катастрофа в центъра на София доведе до бой. Сигналът е получен в 14:50 ч. днес. Става дума за леко ПТП между два автомобила на столичния бул. "България" до НДК в посока кв. "Бояна". След удара двамата водачи - мъж и жена, излизат от колите си и влизат в конфликт.

По време на свадата 56-годишният шофьор посяга на 45-годишната водачка на другата кола, вследствие на което тя пада на земята.

Откарана е в болница с травма на главата, а мъжът е задържан. Това казаха от СДВР, пише Фокус.

По случая е образувано досъдебно производство.