Скандал заради катастрофа: Мъж удари жена в центъра на София
  Тема: Войната на пътя

Скандал заради катастрофа: Мъж удари жена в центъра на София

31 Октомври, 2025 17:34 1 024 21

  • катастрофа-
  • софия-
  • побой-
  • бул.българия

По случая е образувано досъдебно производство

Скандал заради катастрофа: Мъж удари жена в центъра на София - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Катастрофа в центъра на София доведе до бой. Сигналът е получен в 14:50 ч. днес. Става дума за леко ПТП между два автомобила на столичния бул. "България" до НДК в посока кв. "Бояна". След удара двамата водачи - мъж и жена, излизат от колите си и влизат в конфликт.

По време на свадата 56-годишният шофьор посяга на 45-годишната водачка на другата кола, вследствие на което тя пада на земята.

Откарана е в болница с травма на главата, а мъжът е задържан. Това казаха от СДВР, пише Фокус.

По случая е образувано досъдебно производство.


Оценка 4 от 8 гласа.
  • 2 ало шефче

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Оня с коня":

    много сте точен г-н коняр

    Коментиран от #14

    17:37 31.10.2025

  • 3 Тити

    21 4 Отговор
    Днешните жени са доста арогантни и не търпят критика.

    Коментиран от #8, #17

    17:37 31.10.2025

  • 4 Баш Батка

    4 1 Отговор
    Така е, къткайте си селчовците на софията.

    17:40 31.10.2025

  • 5 Възможно ли е

    15 3 Отговор
    Да е имала овчо поведение и ужасна наглост или жените са винаги невинни?

    17:40 31.10.2025

  • 6 бай Шиле

    7 0 Отговор
    Манталитет български баце, а се бараме европейци.

    17:44 31.10.2025

  • 7 Долни

    17 3 Отговор
    Гадини станаха жените - сами налитат на бой и дори само да ги отблъснеш, вече имат телесни повреди! И рев до бога, а нас, мъжете, кучета ни яли!

    Коментиран от #10, #18

    17:45 31.10.2025

  • 8 накратко

    2 1 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО!!!

    17:49 31.10.2025

  • 10 нито за мъже стават днешните жени

    6 1 Отговор

    До коментар #7 от "Долни":

    нито за жени просто отпадъци

    17:50 31.10.2025

  • 11 Вчера видях една жена

    3 1 Отговор
    лупаше един мъж с чантата си по главата му!

    Коментиран от #20

    17:50 31.10.2025

  • 14 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "ало шефче":

    КОЗЛОДУЙСКИ КАК СИ ДУШО?

    17:52 31.10.2025

  • 15 Във всяка жена има един скрит мъж

    2 1 Отговор
    Ако усети, че е по слаба, веднага влиза в позата на безащитна жертва!

    17:54 31.10.2025

  • 16 Спецназ

    2 0 Отговор
    При катастрофа не излизаш веднага от колата.
    Ако другия е агресивен му показваш да седне пак в своята със жестове не с ругатни и
    обясняваш че застрахователите ще платят всичко и идва Полиция-

    това по време държиш дистанция от другия и ако той идва сядаш в колата си и се заключваш ако трябва.

    ТЕЗИ неща за на Г.за на застрахователите, които са ни обрали преди месеци със "Вноската".

    Спокойствие трябва ако единия или двамата не са криминали и психари де- тогава става веселото! ::)

    17:55 31.10.2025

  • 17 Да,да

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тити":

    Нямаше да се изненадам ако беше станало обратното.

    17:56 31.10.2025

  • 19 пешо

    1 0 Отговор
    поредната кифла

    17:59 31.10.2025

  • 20 Дудов

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Вчера видях една жена":

    Аз излупах една жена , стощи.Ама не с чанта ами с патка

    18:01 31.10.2025

  • 21 Емигрант

    0 0 Отговор
    Пещерняци июдиваци в действие ! Култура какво да се прави, чалгар министър на културата - показателно !

    18:01 31.10.2025

