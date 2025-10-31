Скандал заради катастрофа: Мъж удари жена в центъра на София

Катастрофа в центъра на София доведе до бой. Сигналът е получен в 14:50 ч. днес. Става дума за леко ПТП между два автомобила на столичния бул. "България" до НДК в посока кв. "Бояна". След удара двамата водачи - мъж и жена, излизат от колите си и влизат в конфликт.
По време на свадата 56-годишният шофьор посяга на 45-годишната водачка на другата кола, вследствие на което тя пада на земята.
Откарана е в болница с травма на главата, а мъжът е задържан. Това казаха от СДВР, пише Фокус.
По случая е образувано досъдебно производство.
Поставете оценка:
Оценка 4 от 8 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ало шефче
До коментар #1 от "Оня с коня":много сте точен г-н коняр
Коментиран от #14
17:37 31.10.2025
3 Тити
Коментиран от #8, #17
17:37 31.10.2025
4 Баш Батка
17:40 31.10.2025
5 Възможно ли е
17:40 31.10.2025
6 бай Шиле
17:44 31.10.2025
7 Долни
Коментиран от #10, #18
17:45 31.10.2025
8 накратко
До коментар #3 от "Тити":НЕ СТАВАТ ЗА НИЩО!!!
17:49 31.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 нито за мъже стават днешните жени
До коментар #7 от "Долни":нито за жени просто отпадъци
17:50 31.10.2025
11 Вчера видях една жена
Коментиран от #20
17:50 31.10.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Боруна Лом
До коментар #2 от "ало шефче":КОЗЛОДУЙСКИ КАК СИ ДУШО?
17:52 31.10.2025
15 Във всяка жена има един скрит мъж
17:54 31.10.2025
16 Спецназ
Ако другия е агресивен му показваш да седне пак в своята със жестове не с ругатни и
обясняваш че застрахователите ще платят всичко и идва Полиция-
това по време държиш дистанция от другия и ако той идва сядаш в колата си и се заключваш ако трябва.
ТЕЗИ неща за на Г.за на застрахователите, които са ни обрали преди месеци със "Вноската".
Спокойствие трябва ако единия или двамата не са криминали и психари де- тогава става веселото! ::)
17:55 31.10.2025
17 Да,да
До коментар #3 от "Тити":Нямаше да се изненадам ако беше станало обратното.
17:56 31.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 пешо
17:59 31.10.2025
20 Дудов
До коментар #11 от "Вчера видях една жена":Аз излупах една жена , стощи.Ама не с чанта ами с патка
18:01 31.10.2025
21 Емигрант
18:01 31.10.2025