Любомир Стефанов: Борисов прави рисков пирует, може да се окаже салто мортале

В България вече стана възприето, че държавата "стриже" частния сектор, за да раздава за заплати, пенсии и помощи, каза в предаването "Още от деня" по БНТ политическият наблюдател Кристиян Шкварек във връзка с обявените параметри на проектобюджета за догодина.
Това е социалистическо самоубийство. То не беше започнато от този кабинет, а беше започнато от Асен Василев преди 4 г. който отвори портите на ада. Всеки следващ кабинет ще идва и ще раздава. България, ако не замрази всички заплати в държавния сектор, ще тръгне по аржентински модел, заяви Шкварек.
Българинът развива много перверзно чувство към държавата – тя да му дава, независимо дали си го е изработил. Това раздаване не е държавническо поведение. На Борисов, като на един опитен политик, му приляга да затвори тези порти и да каже – стига, ние бяхме дотук, добави политологът Любомир Стефанов.
Кабинетът ще е в режим на оцеляване до края на мандата си, защото е правителство на малцинството. Случва се процесът всеки да получава по нещо. Борисов осъзнава, че това не е в полза на държавата, но е готов да направи един рисков пирует, който може да се окаже салто мортале, посочи Стефанов, като допълни, че с действията си лидерът на ГЕРБ се опитва да овладее процесите, случващи се покрай влизането на България в еврозоната.
Този кабинет ще оцелее толкова дълго, колкото двамата основни играчи решат да оцелее, по простата причина, че в България в момента няма обединена опозиция. Така че този кабинет ще оцелее толкова, колкото реши да оцелее. Само Борисов и Пеевски са силните фигури в управлението и само те могат да кажат – дотук сме, отбеляза Кристиян Шкварек.
Любомир Стефанов определи споровете около смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова като свръхдраматизация.
Тази коалиция е крехка и много ще се внимава с по-големи промени в управлението, добави Шкварек, като уточни, че не е очаквал да се случи дори и промяна като ротацията на парламентарния шеф.
1 За Борисов гласуват калинките
21:41 31.10.2025
2 Лост
21:42 31.10.2025
3 Гост
21:42 31.10.2025
4 Чиновниците се правят на много "важни"!
21:43 31.10.2025
5 Най добре са университетите!
21:45 31.10.2025
6 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ
ЧЕ ТАКА ИЗКЪПАХ БАТ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ , ЧЕ
ШЕФКАТА НА ЕК ЛИЧНО ЩЕ МУ ДОНЕСЕ ОРАНЖЕВАТА "ПИЖАМА"
21:50 31.10.2025
7 седсед
21:54 31.10.2025
8 Стефанов
Коментиран от #10
21:54 31.10.2025
9 Глупотевини
21:55 31.10.2025
10 долиоа
До коментар #8 от "Стефанов":Какъв МЕЧ ще идва бре??? Ами той Плевенския циганин са го купили свинята и Тиквата барабар с милиционерите му. Не гледаш ли телевизия. Напазарували са го тоя МЕЧ да обслужва 2 те свини. Ти чакай. А ПП и ДБ забрави ли как ги въртяха на колянцето на Шишко??? До кога ще ви лъжат едни и същи лъжци???
22:05 31.10.2025
11 n√Варна
22:09 31.10.2025