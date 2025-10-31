Любомир Стефанов: Борисов прави рисков пирует, може да се окаже салто мортале

В България вече стана възприето, че държавата "стриже" частния сектор, за да раздава за заплати, пенсии и помощи, каза в предаването "Още от деня" по БНТ политическият наблюдател Кристиян Шкварек във връзка с обявените параметри на проектобюджета за догодина.

Това е социалистическо самоубийство. То не беше започнато от този кабинет, а беше започнато от Асен Василев преди 4 г. който отвори портите на ада. Всеки следващ кабинет ще идва и ще раздава. България, ако не замрази всички заплати в държавния сектор, ще тръгне по аржентински модел, заяви Шкварек.

Българинът развива много перверзно чувство към държавата – тя да му дава, независимо дали си го е изработил. Това раздаване не е държавническо поведение. На Борисов, като на един опитен политик, му приляга да затвори тези порти и да каже – стига, ние бяхме дотук, добави политологът Любомир Стефанов.

Кабинетът ще е в режим на оцеляване до края на мандата си, защото е правителство на малцинството. Случва се процесът всеки да получава по нещо. Борисов осъзнава, че това не е в полза на държавата, но е готов да направи един рисков пирует, който може да се окаже салто мортале, посочи Стефанов, като допълни, че с действията си лидерът на ГЕРБ се опитва да овладее процесите, случващи се покрай влизането на България в еврозоната.

Този кабинет ще оцелее толкова дълго, колкото двамата основни играчи решат да оцелее, по простата причина, че в България в момента няма обединена опозиция. Така че този кабинет ще оцелее толкова, колкото реши да оцелее. Само Борисов и Пеевски са силните фигури в управлението и само те могат да кажат – дотук сме, отбеляза Кристиян Шкварек.

Любомир Стефанов определи споровете около смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова като свръхдраматизация.

Тази коалиция е крехка и много ще се внимава с по-големи промени в управлението, добави Шкварек, като уточни, че не е очаквал да се случи дори и промяна като ротацията на парламентарния шеф.