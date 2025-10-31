Новини
Любомир Стефанов: Борисов прави рисков пирует, може да се окаже салто мортале

31 Октомври, 2025 21:39 920 11

Кабинетът ще е в режим на оцеляване до края на мандата си, защото е правителство на малцинството

Любомир Стефанов: Борисов прави рисков пирует, може да се окаже салто мортале - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В България вече стана възприето, че държавата "стриже" частния сектор, за да раздава за заплати, пенсии и помощи, каза в предаването "Още от деня" по БНТ политическият наблюдател Кристиян Шкварек във връзка с обявените параметри на проектобюджета за догодина.

Това е социалистическо самоубийство. То не беше започнато от този кабинет, а беше започнато от Асен Василев преди 4 г. който отвори портите на ада. Всеки следващ кабинет ще идва и ще раздава. България, ако не замрази всички заплати в държавния сектор, ще тръгне по аржентински модел, заяви Шкварек.

Българинът развива много перверзно чувство към държавата – тя да му дава, независимо дали си го е изработил. Това раздаване не е държавническо поведение. На Борисов, като на един опитен политик, му приляга да затвори тези порти и да каже – стига, ние бяхме дотук, добави политологът Любомир Стефанов.

Кабинетът ще е в режим на оцеляване до края на мандата си, защото е правителство на малцинството. Случва се процесът всеки да получава по нещо. Борисов осъзнава, че това не е в полза на държавата, но е готов да направи един рисков пирует, който може да се окаже салто мортале, посочи Стефанов, като допълни, че с действията си лидерът на ГЕРБ се опитва да овладее процесите, случващи се покрай влизането на България в еврозоната.

Този кабинет ще оцелее толкова дълго, колкото двамата основни играчи решат да оцелее, по простата причина, че в България в момента няма обединена опозиция. Така че този кабинет ще оцелее толкова, колкото реши да оцелее. Само Борисов и Пеевски са силните фигури в управлението и само те могат да кажат – дотук сме, отбеляза Кристиян Шкварек.

Любомир Стефанов определи споровете около смяната на председателя на Народното събрание Наталия Киселова като свръхдраматизация.

Тази коалиция е крехка и много ще се внимава с по-големи промени в управлението, добави Шкварек, като уточни, че не е очаквал да се случи дори и промяна като ротацията на парламентарния шеф.


  • 1 За Борисов гласуват калинките

    12 1 Отговор
    от държавният сектор!

    21:41 31.10.2025

  • 2 Лост

    7 1 Отговор
    Само да не се окаже неуспешен троен аксел с четворен тулуп ,че с тези килограми ще се получи земетресение.

    21:42 31.10.2025

  • 3 Гост

    8 1 Отговор
    Бойко вдигна с 2% осигуровките на 2.2 млн осигуряващи се българи които е 1 млрд годишно, а се бие в гърдите, че той лично от джоба си бил дал 1 млрд повече за пенции 🎃

    21:42 31.10.2025

  • 4 Чиновниците се правят на много "важни"!

    9 0 Отговор
    Важността им се състои в това, че 30-40 години са седяли на държавна копанка!

    21:43 31.10.2025

  • 5 Най добре са университетите!

    5 1 Отговор
    Калинка до калинка!

    21:45 31.10.2025

  • 6 АЛТЕРНАТИВА ЗА ГЕРМАНИЯ

    4 1 Отговор
    АЗ СЪМЕ ДИН МИЯЧ НА ЧИНИИ, ОБАЧЕ МОГА ДА СЕ ПОХВАЛЯ
    ЧЕ ТАКА ИЗКЪПАХ БАТ БОЙКО МЕТОДИЕВ БОРИСОВ , ЧЕ
    ШЕФКАТА НА ЕК ЛИЧНО ЩЕ МУ ДОНЕСЕ ОРАНЖЕВАТА "ПИЖАМА"

    21:50 31.10.2025

  • 7 седсед

    1 2 Отговор
    Козел брадясал, имаш ли идея какъв си лъжец и проост глупак??? Само малка представа имаш ли??? Само се виж на какво приличаш лъжлив козел. Срамота. И по каква причина те канят в телевизиите да лъжеш обилно??? В качеството си на какъв??? Боклук със боклук.

    21:54 31.10.2025

  • 8 Стефанов

    5 1 Отговор
    Любомир е човек на Делян. Истината е че колкото по рано Бойко и Делян изчезнат толкова по добре за България. Не е верно че няма опозиция. Това е опорка на Бойко .Който и да дойде дали ПП ДБ и дори МЕЧ ще е сто пъти по добре отколкото сегашната ситуация. Иначе затъваме в кражби и държавата фалира.

    Коментиран от #10

    21:54 31.10.2025

  • 9 Глупотевини

    3 1 Отговор
    е изокал тоя !

    21:55 31.10.2025

  • 10 долиоа

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Стефанов":

    Какъв МЕЧ ще идва бре??? Ами той Плевенския циганин са го купили свинята и Тиквата барабар с милиционерите му. Не гледаш ли телевизия. Напазарували са го тоя МЕЧ да обслужва 2 те свини. Ти чакай. А ПП и ДБ забрави ли как ги въртяха на колянцето на Шишко??? До кога ще ви лъжат едни и същи лъжци???

    22:05 31.10.2025

  • 11 n√Варна

    0 0 Отговор
    Един полски автор – Станислав Лец е написал нещо много умно, че салтоморале е много по-опасно от салтомортале.

    22:09 31.10.2025

