Зафиров: Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече

"Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече. Живеем във време на възможности – България е стабилна, част от европейското културно пространство и това е среда, в която знанието, просветата и духовността могат отново да бъдат в центъра на обществените отношения. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновените граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето".
Това написа на страницата на БСП във фейсбук лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров за Деня на народните будители.
"Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл. Честит празник на всички, които не спират да светят с примера си – учители, творци, учени, журналисти, доброволци и граждани с активна позиция.
България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа!", допълни още Зафиров
1 Последния Софиянец
10:19 01.11.2025
2 айде и тоя
10:20 01.11.2025
3 Тоя
10:22 01.11.2025
4 Като тръцне
Коментиран от #7
10:22 01.11.2025
5 Можеше
10:24 01.11.2025
6 си дзън
10:25 01.11.2025
7 А ако
До коментар #4 от "Като тръцне":е с материал слагат противогаз .
10:25 01.11.2025
8 Балабанова
10:26 01.11.2025
9 ха ха
Коментиран от #26
10:27 01.11.2025
10 ШЕФА
Коментиран от #23
10:33 01.11.2025
11 "политиците"
10:38 01.11.2025
12 Отвратен
10:38 01.11.2025
13 Дориана
10:42 01.11.2025
14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
ЩОТО ,АКО НЕ НИ УПРАВЛЯВАХА И! Д! И! О! Т! И ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ, МОЖЕШЕ ДА ГРАДИМ,ДА СЪЗДАВАМЕ И ДА ЖИВЕЕМ СПОКОЙНО!
ВИЕ СТЕ СРАМ И ПОЗОР!
ОСТАВКА И ЗАТВОР@
10:43 01.11.2025
15 Оставка
Коментиран от #16
10:46 01.11.2025
16 бкп
До коментар #15 от "Оставка":е бунище
10:47 01.11.2025
17 кръчмар
10:47 01.11.2025
18 крив макарон
10:49 01.11.2025
19 Зафир Атанасов
Коментиран от #21
10:50 01.11.2025
20 Будителството днес
10:51 01.11.2025
21 нагласили са изборите
До коментар #19 от "Зафир Атанасов":и сега трябва да ги търпим да дерибействат
10:51 01.11.2025
22 Димитър Георгиев
10:52 01.11.2025
23 Това лице
До коментар #10 от "ШЕФА":Има глава четири пръста кокал/ прави сметка колко място остава за мозък/ и кожа на тапир тъй ,че нищо не може да осъзнае
10:53 01.11.2025
24 оставка
10:53 01.11.2025
25 Безбожник , безсрамник и предател.
10:58 01.11.2025
26 Защо
До коментар #9 от "ха ха":продължавате да ги избирате тогава? БСП винаги има едни 6% въпреки че от 30 години лъжат собствения си електорат. Защо продължавате да гласувате за тях?
10:59 01.11.2025
27 Мнение
11:02 01.11.2025
28 в България
11:03 01.11.2025
29 КОМУНИСТ
11:11 01.11.2025
30 Тома
11:15 01.11.2025
31 Българин
11:17 01.11.2025
32 Боруна Лом
11:19 01.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Красавец от маалата
11:31 01.11.2025
36 КОЧИНАТА
11:33 01.11.2025
37 ФРЮТЮРНИКА
11:35 01.11.2025
38 Ето това
11:46 01.11.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.