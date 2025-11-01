Новини
Зафиров: Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече

1 Ноември, 2025

"България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа!", написа още лидерът на БСП

Зафиров: Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече - 1
Снимка: БГНЕС
"Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече. Живеем във време на възможности – България е стабилна, част от европейското културно пространство и това е среда, в която знанието, просветата и духовността могат отново да бъдат в центъра на обществените отношения. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновените граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето".

Това написа на страницата на БСП във фейсбук лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров за Деня на народните будители.

"Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл. Честит празник на всички, които не спират да светят с примера си – учители, творци, учени, журналисти, доброволци и граждани с активна позиция.

България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа!", допълни още Зафиров


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    34 0 Отговор
    200 кила будител

    10:19 01.11.2025

  • 2 айде и тоя

    28 0 Отговор
    будител го раздава...

    10:20 01.11.2025

  • 3 Тоя

    29 0 Отговор
    може само да разбуди зли духове ! Оставка !

    10:22 01.11.2025

  • 4 Като тръцне

    26 0 Отговор
    буди комшиите.

    Коментиран от #7

    10:22 01.11.2025

  • 5 Можеше

    24 0 Отговор
    и без публикации на някакви писания от въпросния позор във..... Фейсбук !

    10:24 01.11.2025

  • 6 си дзън

    25 0 Отговор
    Зафиров и подобните му градят и създават само ... килограми бе.

    10:25 01.11.2025

  • 7 А ако

    18 0 Отговор

    До коментар #4 от "Като тръцне":

    е с материал слагат противогаз .

    10:25 01.11.2025

  • 8 Балабанова

    19 0 Отговор
    Друг път будители.оставка.

    10:26 01.11.2025

  • 9 ха ха

    20 0 Отговор
    нямате енергията на съзидатели , крадци и мошеници облечени с власт само и единствено за личната изгода , вече е без значение какво правите и казвате

    Коментиран от #26

    10:27 01.11.2025

  • 10 ШЕФА

    18 0 Отговор
    Пуделче Барни,ама мнооого си жалко Бе,това лице ако може да осъзнае колко е жалко ще се гръ......

    Коментиран от #23

    10:33 01.11.2025

  • 11 "политиците"

    7 0 Отговор
    и "бизнесмените"в България бъздят на чесън!!!

    10:38 01.11.2025

  • 12 Отвратен

    14 0 Отговор
    Подигравка с .будителите и всички почтени хора, е да слушаме лапазането на този.

    10:38 01.11.2025

  • 13 Дориана

    13 0 Отговор
    От предатели и патерици на Борисов и Пеевски не искаме никакви популистки изказвания , които са силно лицемерни и компроментирани.

    10:42 01.11.2025

  • 14 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    11 0 Отговор
    ТЕЗИ СЛОВА КОЙ ТИ ГИ НАПИСА И ТЕ НАКАРА НА СИЛА ДА ГИ ИЗГОВОРИШ!!!????
    ЩОТО ,АКО НЕ НИ УПРАВЛЯВАХА И! Д! И! О! Т! И ЧУЖДОПОКЛОННИЦИ, МОЖЕШЕ ДА ГРАДИМ,ДА СЪЗДАВАМЕ И ДА ЖИВЕЕМ СПОКОЙНО!
    ВИЕ СТЕ СРАМ И ПОЗОР!
    ОСТАВКА И ЗАТВОР@

    10:43 01.11.2025

  • 15 Оставка

    13 0 Отговор
    Помияр герберастки слагач Позор за БКП...

    Коментиран от #16

    10:46 01.11.2025

  • 16 бкп

    10 0 Отговор

    До коментар #15 от "Оставка":

    е бунище

    10:47 01.11.2025

  • 17 кръчмар

    14 0 Отговор
    Какъв будител пък може да е тоя? Той е пример за антибудител, той е кръчмар.

    10:47 01.11.2025

  • 18 крив макарон

    11 0 Отговор
    Това е последният парламент за партиката на др.Зафиров.Следващия ще го гледат през крив макарон.Може и по ТВ.

    10:49 01.11.2025

  • 19 Зафир Атанасов

    17 0 Отговор
    Тия уж ще защитават бедните, трудещите се, а се съюзили с олигархията.Те са част от олигархията.

    Коментиран от #21

    10:50 01.11.2025

  • 20 Будителството днес

    5 3 Отговор
    Е във всеки, който казва истината и отваря очите на хората за лъжите, измамите и престъпленията на тези които управляват държавата - тоест ППДБ СА СЪВРЕМЕННИТЕ БУДИТЕЛИ! Чу ли, Бойко?!

    10:51 01.11.2025

  • 21 нагласили са изборите

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зафир Атанасов":

    и сега трябва да ги търпим да дерибействат

    10:51 01.11.2025

  • 22 Димитър Георгиев

    14 1 Отговор
    Как бе Зафиров България да може повече с Пеевски и такива подлоги като тебе? Как? Първо трябва да ви изритаме от властта и да ви набутаме за огромна корупция в затвора!??

    10:52 01.11.2025

  • 23 Това лице

    13 0 Отговор

    До коментар #10 от "ШЕФА":

    Има глава четири пръста кокал/ прави сметка колко място остава за мозък/ и кожа на тапир тъй ,че нищо не може да осъзнае

    10:53 01.11.2025

  • 24 оставка

    12 0 Отговор
    Оставка за този 160-килограмовия и и за цялото ръководство на БСП! Барабар с киселата Киселова. Те нямат нищо общо с будителите! Те са позор!

    10:53 01.11.2025

  • 25 Безбожник , безсрамник и предател.

    9 0 Отговор
    Кажи нещо за лакомията ти , одупването за мангизи и платеното слугинство към Тиква и Прасе.

    10:58 01.11.2025

  • 26 Защо

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "ха ха":

    продължавате да ги избирате тогава? БСП винаги има едни 6% въпреки че от 30 години лъжат собствения си електорат. Защо продължавате да гласувате за тях?

    10:59 01.11.2025

  • 27 Мнение

    10 0 Отговор
    Народен будител е всеки, който направи граждански арест на Борисов, Пеевски, Цацаров и Сарафов днес

    11:02 01.11.2025

  • 28 в България

    6 0 Отговор
    политик е обратното на будител!

    11:03 01.11.2025

  • 29 КОМУНИСТ

    8 0 Отговор
    Долу капиталистите от БСП!Свобода за народа!Вансаремос!

    11:11 01.11.2025

  • 30 Тома

    9 0 Отговор
    Зафирката има най хубавата професия министър без министерство защото само в България може да се раздават заплати без да работиш

    11:15 01.11.2025

  • 31 Българин

    9 0 Отговор
    Това е титан на овчата мисъл. Будителите направо ги слага в малкото си джобче.

    11:17 01.11.2025

  • 32 Боруна Лом

    11 0 Отговор
    ПРОСТО НЕ СЕ ПОКАЗВАЙ !МЪРСИШ ПРАЗНИКА, БЕЗРОДНИКОО!

    11:19 01.11.2025

  • 35 Красавец от маалата

    6 0 Отговор
    Върви на матето ти у фурната

    11:31 01.11.2025

  • 36 КОЧИНАТА

    7 0 Отговор
    ДА НЕ ЦАПА ТЕМАТА БУДИТЕЛИ.

    11:33 01.11.2025

  • 37 ФРЮТЮРНИКА

    6 0 Отговор
    Брутално МИРИШЕ.

    11:35 01.11.2025

  • 38 Ето това

    4 0 Отговор
    е новия “будител”, гледащ собствената си изгода!

    11:46 01.11.2025

