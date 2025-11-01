Зафиров: Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече

"Будителството не е само в миналото – то е във всеки, който гради, създава и вярва, че България може повече. Живеем във време на възможности – България е стабилна, част от европейското културно пространство и това е среда, в която знанието, просветата и духовността могат отново да бъдат в центъра на обществените отношения. Будителят днес не носи калем, а съвест и кураж. И ние – обикновените граждани не сме изключение. Наш дълг е да градим доверие, да насърчаваме разума и да работим с грижа за бъдещето".

Това написа на страницата на БСП във фейсбук лидерът на партията и вицепремиер Атанас Зафиров за Деня на народните будители.

"Днес имаме нужда от будност – не като спомен, а като живо усещане за посока и смисъл. Честит празник на всички, които не спират да светят с примера си – учители, творци, учени, журналисти, доброволци и граждани с активна позиция.

България има бъдеще, защото има будни хора. България винаги ще бъде Държавата на духа!", допълни още Зафиров