Костадин Ангелов: България е била готова още през 2020 г. да влезе в еврозоната

Всяка седмица, всеки ден България плаща по 1,050 млн. лв. на "Боташ", договор сключен от президента. Няма как направени разходи и дадени права, ние сега да кажем, "хоп и орязваме ги". Напротив, всички онези призиви към нас за съкращаване на администрацията, вслушваме се внимателно и плавно без никакви резки движение, каза в интервю пред БНР Костадин Ангелов, председател на Съвета за съвместно управление и депутат от ГЕРБ-СДС.
"Трябва да има стабилност, трябва да има социален мир в държавата. Трябва България да бъде предвидим евроатлантически партньор и на ЕК. И такъв ще бъдем", заяви Ангелов в предаването "Неделя 150" в коментара си за проекта на Бюджет 2026.
Той обясни, че ГЕРБ не говори за съкращения в държавната администрация, но има призив и "ще следим внимателно пенсионерите".
"Всичко онова, което сме казали на хората, то ще се случи, политика по доходите ясно след година ще е по-голяма от прогнозираната инфлация", обеща Костадин Ангелов.
Според него проектът на Бюджет 2026 е бил компромис – "единственият възможен бюджет е този":
"Каква е алтернативата? Да се разпадне управлението и да дойдат проруските сили на власт ли? Решенията, които се взимат в една коалиция, трябва да гарантират финансова устойчивост и политическата устойчивост. Европа е на прага на война, мисля че това за никой не е изненадващо. Започват ядрени опити, САЩ възстановява ядрената си програма, Русия заплашва с ядрени оръжия. И в такава една ситуация ние да променим геостратегическата посока на държавата или да разклатим политическата стабилност? Това е антибългарско поведение."
Ангелов допълни, че всички партньори в управляващата коалиция мислят така.
"Позицията на "БСП за България" е по-силна, отколкото позицията на "БСП за Русия". И бе категоричен: "Ясно е заявено от всички лидери на коалицията, че целта на това управление е пълен мандат."
Костадинов коментира и изказването на Павела Митова в интервю пред БНР, че ДПС-НН и Пеевски не участват в управлението:
"Митова е казала коректно. Властта е власт тогава, когато имаме участие на някого в изпълнителната или законодателната власт или в нейните комисии. Аз не разбирам разговора в момента, предпочитам да водим разговор за политики. Ако това не се беше случило (коалицията), каква беше алтернативата за България? Да поканим "Възраждане" на масата , "Величие" или МЕЧ? Да, ПП-ДБ беше първата формация, която ГЕРБ покани на преговори. Тогава ДБ затвори врата с крак. ПП в момента се сближава, по думите на Лорер, с "Възраждане". Тя върви към проруските формация. Какъв е стратегическият избор на България?."
Председателят на Съвета за съвместно управление обясни, че за ГЕРБ, като единствената дясно-консервативна партия в тази коалиция, е важна инвестиционната програма, която в бюджета е над 2,5 млрд. евро:
"Отделно имаме близо 920 млн. евро в ББР за общините, отделно 200 млн. във ВИК холдинга. Всички тези инвестиции в икономиката ще доведат до резултата. Това са десни политики."
Ангелов коментира изказването на Симеон Дянков, финансов министър в кабинета "Борисов I" и член на Фискалния съвет за прикриване на данни относно дефицита и влизането в еврозоната.
"Такива фойерверки в публичното пространство не носят полза на никого. Фискалният съвет няма по-голяма информация от МФ и управляващите, той е орган от експерти, които дават мнението си."
И Ангелов бе категоричен, че няма прикриване на данни.
А парите за бюджета за 2026 г. за увеличаване на инвестиционната програма ще дойдат от ПВУ, от вноски, данъци.
"В последните дни всички говорят за младите лекари, говорим за всички лекари, за всички медици, сестри, санитари, акушерки и т. н. Да кажем нещо много важно, това са левите неща в този бюджет. За ГЕРБ като отговорна партия беше важно да намерим баланса, които е възможен в бюджета. Това е възможното, бюджетът отразява политическите реалности и гарантира финансовата и политическата стабилност на държавата", коментира Ангелов.
Според него България е била готова още през 2020 г. да влезе в еврозоната:
"Имахме достатъчно фискален резерв, но политиката на вдигнатия юмрук приключи всички възможности, които бяха пред България."
Ангелов заяви, че е възмутен от поведението на Румен Радев, защото като главнокомандващ на Задушница, на гробищата, където се отдава почит на загиналите военнослужещи, той говорил за политики, събиране на пари от негово име и обсъждал политики.
"За мен това е липса на генералска и офицерска чест. Той говори че някой събира пари от негово име. Това е престъпление. Няма нужда да го обявява, законът го задължава да информира органите, ако той знае нещо."
24 Намалете БЮДЖЕТНИЦИТЕ
Я кажете специализантите лекари ли са? или не?. След като като отговорност при грешки на специализант носи шеф на болница или работи под контрол на лекар с придобита специалност.
Кажете шофьор с категория А2 може ли да иска увеличение на заплатата, защото му позволяват да кара Автобус без добита категория Д.
СЕГА 2025 при призната ИНФЛАЦИЯ от 20%, от НСИ България НЕ Е готова???
и 2024 г.не беше готова????
Защото 2024 г. извършихте куп нарушения за дефицит, инфлация, ценова несталбилност.
Какво ни интересува 2020?
Цинизъм, пиана, рояли, болнични легла, НСИ.
Честито ви идване на Лагард, шефката на ЕЦБ, въпиюща алчност.
20 милиарди заеми 2024, още 20 милиарда лева заеми 2024 г.
За 2 години 40 милиарда лева заеми.
За да плащаме по 23 милиарда лева заплати на бюджетници, част от тях неплащащи осигуровки.
Какви са тези заплати по 60 000 лева, шефове държавни болници.
Какви са тези заплати по 24 000 лева ВСС.
Какви са тези заплати по 9000 лв. ДЪРЖАВНИ.
На НЗОК малко ли са им 20 милиарда лева, 10 милиарда лева от бюджет, 10 милиарда лева от доплащане пациенти. България е единствената държава в ЕС, в която пациентът доплаща 50-60% за доболнична помощ.
Телевизорите не ви побират от НЕНАЯЖДАНЕ.
18:11 02.11.2025
27 различно мнение
До коментар #15 от "такса-водомер":Някои хора много обичат единствено да има кого да мразят, за щастие не всички.
18:19 02.11.2025
29 Държави отказали евро
Държава членка ЕС, излязла с Референдум от ЕС, и неприела евро със специално писмено споразумение.
Държави отказващи членство в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария.
Поводът да ни набутате в Юрошийта, е алчността ви.
Унищожаването на Валутен Борд, за да теглите ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ за 2025 20 милиарда. За 2026 20 милиарда заеми ДЪРЖАВНИ. 40 милиарда лева за 2 години, за да си ПОВИШАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ.
Унишожихте резервната валута на ЕС, БЪЛГАРСКИ ЛЕВ.
Умишлено обезценихте Български Лъв.
Унищожихте Конституцията.
Унищожихте границите.
Вкарахте осъдени мигранти.
А колко струва ЗАКРИВАНЕ РЕАКТОРИ 4-ри, 90 милиарда лева непродаден ток.
А скъп газ на ПП, ДБ с 30-40%? А Концесиите? За 2024 превъоръжаване 10 милиарда лева.
А 7 трилиона План Превъоръжаване на ЕС до 2030 г. А подарен ток за Укр. Молдова, Македония 3 милиарда подарени. А 7 и 8 блок 60 милиарда лева.
Коментиран от #40
18:22 02.11.2025
40 Лъжеш нагло!
До коментар #29 от "Държави отказали евро":Норвегия, Исландия, Швейцария - тези три държави изопщо НЕ са членки на ЕС!!!!!
Норвегия и Исландия имат Европейско икономическо пространство (ЕИП), което позволява достъп до вътрешния пазар.
Швейцария има множество двустранни споразумения с ЕС.
Румъния трябва да въведе еврото, тъй като е член на ЕС, но реално страната не е готова, главно поради икономически фактори:
Висока инфлация: ускореното покачване на цените затруднява изпълнението на Маастрихтските критерии за стабилност на цените.
Фискални и бюджетни цели: дефицитът и държавният дълг трябва да са в рамките на определени проценти от БВП.
Икономическа конвергенция: средната доходност, ценовата стабилност и финансова инфраструктура все още не са напълно подравнени с еврозоната.
Следствие: Румъния е зле, изтърва инфлацията, официално планира присъединяване, но въвеждането на еврото се отлага за неопределено време, докато икономическите условия не се стабилизират...
Да продължавам ли...
Коментиран от #43
18:41 02.11.2025
51 До Лъжеш Нагло
"Държави отказващи членство в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария."
Повтарям Швеция и Дания членки на ЕС, отказали Юрошийт с Референдум.
В Диктатурата Юрогария, Референдуми, няма.
Държави в ЕС, Румъния, Чехия, Полша, Унгария ОТКАЗВАЩИ ЮРО.
БРИТАНИЯ излязра с Референдум от ЕС, категорично ОТКАЗАЛА ЮРОШИЙТ, запазила единицата си със специално писмено Споразумение.
ДЪРЖАВИ отказали ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария, съответно запазили валутите си.
Нещо неясно? Или да го нарисувам.
Държави в Юрошийт запазили и вписали Кеш в Конституциите си Австрия и Унгария,
за разлика от Юрогария.
Шеф на ЦБ банка Полша "няма да приемем Юрошийт, защото ще доведе до повишение на цени, инфлация".
Шеф на БНБ:
Юроо има за всички.
19:11 02.11.2025
52 Потопихте държавата
19:14 02.11.2025
