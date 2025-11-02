Новини
Костадин Ангелов: България е била готова още през 2020 г. да влезе в еврозоната

2 Ноември, 2025 17:51 979 57

"За ГЕРБ като отговорна партия беше важно да намерим баланса, които е възможен в бюджета. Това е възможното, бюджетът отразява политическите реалности и гарантира финансовата и политическата стабилност на държавата", коментира председателят на Съвета за съвместно управление

Всяка седмица, всеки ден България плаща по 1,050 млн. лв. на "Боташ", договор сключен от президента. Няма как направени разходи и дадени права, ние сега да кажем, "хоп и орязваме ги". Напротив, всички онези призиви към нас за съкращаване на администрацията, вслушваме се внимателно и плавно без никакви резки движение, каза в интервю пред БНР Костадин Ангелов, председател на Съвета за съвместно управление и депутат от ГЕРБ-СДС.

"Трябва да има стабилност, трябва да има социален мир в държавата. Трябва България да бъде предвидим евроатлантически партньор и на ЕК. И такъв ще бъдем", заяви Ангелов в предаването "Неделя 150" в коментара си за проекта на Бюджет 2026.

Той обясни, че ГЕРБ не говори за съкращения в държавната администрация, но има призив и "ще следим внимателно пенсионерите".

"Всичко онова, което сме казали на хората, то ще се случи, политика по доходите ясно след година ще е по-голяма от прогнозираната инфлация", обеща Костадин Ангелов.

Според него проектът на Бюджет 2026 е бил компромис – "единственият възможен бюджет е този":

"Каква е алтернативата? Да се разпадне управлението и да дойдат проруските сили на власт ли? Решенията, които се взимат в една коалиция, трябва да гарантират финансова устойчивост и политическата устойчивост. Европа е на прага на война, мисля че това за никой не е изненадващо. Започват ядрени опити, САЩ възстановява ядрената си програма, Русия заплашва с ядрени оръжия. И в такава една ситуация ние да променим геостратегическата посока на държавата или да разклатим политическата стабилност? Това е антибългарско поведение."

Ангелов допълни, че всички партньори в управляващата коалиция мислят така.

"Позицията на "БСП за България" е по-силна, отколкото позицията на "БСП за Русия". И бе категоричен: "Ясно е заявено от всички лидери на коалицията, че целта на това управление е пълен мандат."

Костадинов коментира и изказването на Павела Митова в интервю пред БНР, че ДПС-НН и Пеевски не участват в управлението:

"Митова е казала коректно. Властта е власт тогава, когато имаме участие на някого в изпълнителната или законодателната власт или в нейните комисии. Аз не разбирам разговора в момента, предпочитам да водим разговор за политики. Ако това не се беше случило (коалицията), каква беше алтернативата за България? Да поканим "Възраждане" на масата , "Величие" или МЕЧ? Да, ПП-ДБ беше първата формация, която ГЕРБ покани на преговори. Тогава ДБ затвори врата с крак. ПП в момента се сближава, по думите на Лорер, с "Възраждане". Тя върви към проруските формация. Какъв е стратегическият избор на България?."

Председателят на Съвета за съвместно управление обясни, че за ГЕРБ, като единствената дясно-консервативна партия в тази коалиция, е важна инвестиционната програма, която в бюджета е над 2,5 млрд. евро:

"Отделно имаме близо 920 млн. евро в ББР за общините, отделно 200 млн. във ВИК холдинга. Всички тези инвестиции в икономиката ще доведат до резултата. Това са десни политики."

Ангелов коментира изказването на Симеон Дянков, финансов министър в кабинета "Борисов I" и член на Фискалния съвет за прикриване на данни относно дефицита и влизането в еврозоната.

"Такива фойерверки в публичното пространство не носят полза на никого. Фискалният съвет няма по-голяма информация от МФ и управляващите, той е орган от експерти, които дават мнението си."

И Ангелов бе категоричен, че няма прикриване на данни.

А парите за бюджета за 2026 г. за увеличаване на инвестиционната програма ще дойдат от ПВУ, от вноски, данъци.

"В последните дни всички говорят за младите лекари, говорим за всички лекари, за всички медици, сестри, санитари, акушерки и т. н. Да кажем нещо много важно, това са левите неща в този бюджет. За ГЕРБ като отговорна партия беше важно да намерим баланса, които е възможен в бюджета. Това е възможното, бюджетът отразява политическите реалности и гарантира финансовата и политическата стабилност на държавата", коментира Ангелов.

Според него България е била готова още през 2020 г. да влезе в еврозоната:

"Имахме достатъчно фискален резерв, но политиката на вдигнатия юмрук приключи всички възможности, които бяха пред България."

Ангелов заяви, че е възмутен от поведението на Румен Радев, защото като главнокомандващ на Задушница, на гробищата, където се отдава почит на загиналите военнослужещи, той говорил за политики, събиране на пари от негово име и обсъждал политики.

"За мен това е липса на генералска и офицерска чест. Той говори че някой събира пари от негово име. Това е престъпление. Няма нужда да го обявява, законът го задължава да информира органите, ако той знае нещо."


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    35 5 Отговор
    Купуваме си билети за Титаник.

    Коментиран от #19

    17:54 02.11.2025

  • 2 Спецназ

    33 2 Отговор
    АРЕСКРИЙСЕБЕ!

    17:55 02.11.2025

  • 3 Ъхъ

    36 1 Отговор
    Готови сме още от 681г. обаче се наложи да я почакаме гейзоната! Готови сме да направим чаша от главата на Ангелов ОЩЕ от 2020г. Готви се и ти костадине!

    17:56 02.11.2025

  • 4 си дзън

    27 1 Отговор
    Абе вие вдигнете данъците на фирмите и набързо ще излезете от еврозоната.

    17:57 02.11.2025

  • 5 Определено

    9 5 Отговор
    Още през 2012г България можеше да кандидатства за чакалнята на еврозоната и изпълняваше критериите, но тогавашния мин.на финансите Дянков отложи с аргументи , че финансиите на Гърция е с проблем за нас.

    17:57 02.11.2025

  • 6 Пич

    23 2 Отговор
    Ах , ах..... толкова сладкодумен , ч все едно разказва колко отдавна е бил ...ерас и е бил готов да му го нахлузят !!!

    17:58 02.11.2025

  • 7 Правят си безумни експерименти.

    26 2 Отговор
    На гърба на народа. Тоя последно беше се покрил.

    17:58 02.11.2025

  • 8 чичково червенотиквениче

    28 3 Отговор
    И тази подлога е готова от 2020 г. да влиза в затвора.

    17:59 02.11.2025

  • 9 БЕЗ МАЙТАП

    24 2 Отговор
    Колкото повече говорят толкова повече народа се отвращава от тях. Колко ограничен трябва да е човек за да не го разбере това?

    18:00 02.11.2025

  • 10 Кретен!

    26 3 Отговор
    Други държави бяха готови още 2002 година,но не го направиха и до днес!!!

    18:00 02.11.2025

  • 11 Била е готова 2020

    13 4 Отговор
    Сега вече не защото.... влизаме с такава стъкмистика ще видите какво ще се случи.
    Вие така говорихте и 2022 година че нещата няма да се променят но точно поради тази причина ни излязохме от готовността която имхаме.

    18:01 02.11.2025

  • 12 Факти

    14 2 Отговор
    Още тогава и вие сте заслужавали да посетите ЦСЗ !

    18:02 02.11.2025

  • 13 Факти

    14 1 Отговор
    Всъщност България е била готова още през 2012 г. за еврото. Лично съм го провеярвал. Отговаряли сме на трите основни условия - инфлация, дефицит и стабилност на валутата. Трябвало е само да гласуваме промените в закона и да влезем в чакалнята. След 2 години щяхме да сме с евро. Мафията се правеше да ударена и протакаше, защото имаше много мръсни левове, които щяха да изгорят. Трябваше й време да ги изпере. 2020 г. е първата, в която всъщност не отговаряме на критерия за инфлация, което продължава до 2024 г. Аз съм против Радев, но не е той причината да не приемем еврото толкова време. Причината беше мафията, която трябваше да си изпере левовете. Кой надуваше балона на имотния пазар при положение, че населението постоянно намалява? България не е някаква топ дестинация, че да привлича толкова много чужденци. Повечето имоти имоти стоят празни. Накупи ги мафията с мръсните си пари.

    18:04 02.11.2025

  • 14 Шопо

    12 3 Отговор
    Като влезем в еврозоната кредитния рейтинг на България ще се повиши.
    Ще може да теглим още кредити.

    18:05 02.11.2025

  • 15 такса-водомер

    17 1 Отговор
    Не мога да разбера, защо гербаджиите се изживяват като носители на новото и прогресивното. Не чуват ли какво говорят хората за тях и не виждат ли колко ги мразят.

    Коментиран от #27

    18:05 02.11.2025

  • 16 Дааааа

    18 1 Отговор
    С такъв европеец и мазен селяндур , като Ботокса , със замах грабнал почти 100 милиона от Александровска , и цялата паплач - сигурно е било така , щом такъв мошеник го казва !

    18:06 02.11.2025

  • 17 Един

    13 2 Отговор
    За Боташ плащаме по 1 милион на ден...
    За дълга поет от ГЕРБ и Дебелия САМО ПРЕЗ 2025 ЩЕ ПЛАЩАМЕ ПО 4 МИЛИОНА НА ДЕН!
    а догидина е заложено да удвоим и ГЕРБ и Дебелия ще ни струват по 10 милиона на ден!!!

    Докато ето такива мръсници не бъдат качени на клада няма да се оправим! Помнете го!

    18:06 02.11.2025

  • 18 Тоя в час ли е

    19 1 Отговор
    То бива, бива натегачетво, но тоя го прекали, че то и с просто око се вижда, че икономиката ни куца, а цифрите фалшифицирани.

    18:07 02.11.2025

  • 19 ДрайвингПлежър

    14 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не бих казал... не купуваме билети за Титаник - качваме се на борда на Титаник след като вече се е сблъскал с айсберга и всички други са го напуснали!

    18:07 02.11.2025

  • 20 Опааа

    13 1 Отговор
    Я па тоя! Територията няма да е готова още 50г.!

    18:07 02.11.2025

  • 21 А ти и

    12 1 Отговор
    шайката ви още тогава , всъщност далеч преди това сте били готови за 1000 години затвор .

    18:08 02.11.2025

  • 22 Тоя в час ли е

    13 1 Отговор
    То бива, бива натегачество, но тоя го прекали

    18:08 02.11.2025

  • 23 Чочо

    12 1 Отговор
    Как се сети 5 години по късно да го изтърсиш?!?!
    Да го чуеш от човек който никога не е бил убедителен в изказванията си.
    Пък и помним управлението му на болницата с много задължения под негово управление.
    Такъв професионалист е!

    18:08 02.11.2025

  • 24 Намалете БЮДЖЕТНИЦИТЕ

    11 0 Отговор
    с 70%, като Финландия 7500 полицая на 6 милиона народ. Юрогария 55 000 полицая на 6 милиона народ.. Да си плащат осигуровките. Намалете бюджетните заплати с 50%.
    Я кажете специализантите лекари ли са? или не?. След като като отговорност при грешки на специализант носи шеф на болница или работи под контрол на лекар с придобита специалност.
    Кажете шофьор с категория А2 може ли да иска увеличение на заплатата, защото му позволяват да кара Автобус без добита категория Д.
    СЕГА 2025 при призната ИНФЛАЦИЯ от 20%, от НСИ България НЕ Е готова???
    и 2024 г.не беше готова????
    Защото 2024 г. извършихте куп нарушения за дефицит, инфлация, ценова несталбилност.
    Какво ни интересува 2020?
    Цинизъм, пиана, рояли, болнични легла, НСИ.
    Честито ви идване на Лагард, шефката на ЕЦБ, въпиюща алчност.
    20 милиарди заеми 2024, още 20 милиарда лева заеми 2024 г.
    За 2 години 40 милиарда лева заеми.
    За да плащаме по 23 милиарда лева заплати на бюджетници, част от тях неплащащи осигуровки.
    Какви са тези заплати по 60 000 лева, шефове държавни болници.
    Какви са тези заплати по 24 000 лева ВСС.
    Какви са тези заплати по 9000 лв. ДЪРЖАВНИ.
    На НЗОК малко ли са им 20 милиарда лева, 10 милиарда лева от бюджет, 10 милиарда лева от доплащане пациенти. България е единствената държава в ЕС, в която пациентът доплаща 50-60% за доболнична помощ.
    Телевизорите не ви побират от НЕНАЯЖДАНЕ.

    18:11 02.11.2025

  • 25 Живков

    1 5 Отговор
    Абе ко му пука на пРезидента Нали си кара шкодичката и се прави на НИ ЛУК ЯЛ НИ ЛУК МИРИСАЛ

    18:13 02.11.2025

  • 26 Тома

    16 0 Отговор
    Кака костадинка не беше ли доктор който го хванаха за далавери в Александровска болница.Откога е толкова вещт в икономиката

    18:18 02.11.2025

  • 27 различно мнение

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "такса-водомер":

    Някои хора много обичат единствено да има кого да мразят, за щастие не всички.

    18:19 02.11.2025

  • 28 Мазен педарунгел

    9 0 Отговор
    Кога тите термина за раждане?

    18:21 02.11.2025

  • 29 Държави отказали евро

    12 2 Отговор
    Швеция, Дания, Румъния, Унгария, Чехия, Полша.
    Държава членка ЕС, излязла с Референдум от ЕС, и неприела евро със специално писмено споразумение.
    Държави отказващи членство в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария.
    Поводът да ни набутате в Юрошийта, е алчността ви.
    Унищожаването на Валутен Борд, за да теглите ЧУДОВИЩНИ ЗАЕМИ за 2025 20 милиарда. За 2026 20 милиарда заеми ДЪРЖАВНИ. 40 милиарда лева за 2 години, за да си ПОВИШАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ.
    Унишожихте резервната валута на ЕС, БЪЛГАРСКИ ЛЕВ.
    Умишлено обезценихте Български Лъв.
    Унищожихте Конституцията.
    Унищожихте границите.
    Вкарахте осъдени мигранти.
    А колко струва ЗАКРИВАНЕ РЕАКТОРИ 4-ри, 90 милиарда лева непродаден ток.
    А скъп газ на ПП, ДБ с 30-40%? А Концесиите? За 2024 превъоръжаване 10 милиарда лева.
    А 7 трилиона План Превъоръжаване на ЕС до 2030 г. А подарен ток за Укр. Молдова, Македония 3 милиарда подарени. А 7 и 8 блок 60 милиарда лева.

    Коментиран от #40

    18:22 02.11.2025

  • 30 нннн

    6 0 Отговор
    От много години има политици, държавни служители и бизнесмени, готови да влязат при Бай Ставри, но все не влизат.

    18:24 02.11.2025

  • 31 1020

    8 1 Отговор
    Може да е била готова, ама вече не е. Да не говорим, че и т.нар.еврозона се разкапа. Така че ако тогава е било добре, сега е съвсем друго.

    18:32 02.11.2025

  • 32 Въпрос

    12 0 Отговор
    Този и тий от кога започна да разбиранот финанви? Сигурно откакто открадна 70 милиона от Александровска болница!

    18:33 02.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Напротив!

    4 2 Отговор
    България е била готова още през 2007 г. да влезе в еврозоната...

    18:34 02.11.2025

  • 35 Промяна

    2 6 Отговор
    БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА ПРИ ЦИВЛИЗАЦИЯТА КРАЙ С ПУТОФИЛИЯТА БЪЛГАРИЯ С ЕВРОПЕЙСКИ ПРАВИЛА РАДЕВ АУТ ПРО РУСКИ

    Коментиран от #38

    18:35 02.11.2025

  • 36 Съдейки по оценките тук

    6 0 Отговор
    Ивелин Михайлов има 2 пъти повече одобрение от ГЕРБ,3 пъти от ДПС-Пеевски , 12 пъти повече от БАП и 19 пъти повече от ИТН. Във фейсбук е още по огромно защото доверието в ИТН е отрицателно,тоест под нулата хихохохихи

    18:38 02.11.2025

  • 37 Данко Харсъзина

    1 5 Отговор
    Радев съсипа България. Само Боташ, да не говорим за другите поразии.

    18:38 02.11.2025

  • 38 Тъмен субект

    6 0 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    Айде изока сетролю с глупотевините си.

    18:38 02.11.2025

  • 39 Лост

    5 0 Отговор
    Костадинов вместо да говори за фискалния резерв тогава,да каже как всяка година имахме резерви по какъв начин се разпределяше между избрани фирми.

    18:40 02.11.2025

  • 40 Лъжеш нагло!

    7 2 Отговор

    До коментар #29 от "Държави отказали евро":

    Норвегия, Исландия, Швейцария - тези три държави изопщо НЕ са членки на ЕС!!!!!
    Норвегия и Исландия имат Европейско икономическо пространство (ЕИП), което позволява достъп до вътрешния пазар.
    Швейцария има множество двустранни споразумения с ЕС.
    Румъния трябва да въведе еврото, тъй като е член на ЕС, но реално страната не е готова, главно поради икономически фактори:
    Висока инфлация: ускореното покачване на цените затруднява изпълнението на Маастрихтските критерии за стабилност на цените.
    Фискални и бюджетни цели: дефицитът и държавният дълг трябва да са в рамките на определени проценти от БВП.
    Икономическа конвергенция: средната доходност, ценовата стабилност и финансова инфраструктура все още не са напълно подравнени с еврозоната.
    Следствие: Румъния е зле, изтърва инфлацията, официално планира присъединяване, но въвеждането на еврото се отлага за неопределено време, докато икономическите условия не се стабилизират...
    Да продължавам ли...

    Коментиран от #43

    18:41 02.11.2025

  • 41 Ангелов

    7 1 Отговор
    През 2020 година вилнееше Ковид, каква еврозона, какви пет лева. Всичко беше затворено, хората умираха пред болниците. Да отидеш някъде, се пишеха декларации.

    18:43 02.11.2025

  • 42 Емигрант

    6 0 Отговор
    Бреййй българските измамници / да се разбира политици / големи "експерти" бе, електричарки -финансисти, доктори - финансисти, разни Биковчета, чалгаджийчета и те разбирачи от финанси, да се неначуди човек как в България се раждат и размножават такива вундеркинди на измамата и манипулацията ? Сега при Л.Крумова и намагнитения Вл.Горанов и той по погрешка е влезнал в американския списък ? Абе вие в България защо сте такива БУДАЛИ бе не виждате ли в съседна Сърбия как се организира народът и как се бори с корупцията или вие наистина не сте народ а овче стадо без разум и право на мисъл ? Медиите ви представят само политически престъпници и едва ли не ги правят на ИКОНИ и СВЕТИЦИ ? Какво е това ваше търпение към корупцията ?
    ,

    18:44 02.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 И ТОЯ

    3 0 Отговор
    Го вързват за стола на партитата им.

    18:51 02.11.2025

  • 45 хасан двата у..

    5 0 Отговор
    коце лакомия г.з

    18:54 02.11.2025

  • 46 Софийски селянин,

    5 0 Отговор
    Егати наглият педълс...

    18:54 02.11.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 К.К

    5 0 Отговор
    Мазни плюнки и дебели лъжи - най- характерното за всеки гербаджия и Герб, като партия. Отврат!

    19:01 02.11.2025

  • 50 фбр

    6 0 Отговор
    ТъПаНаР!!! Къде са милионите откраднати от болницата нещастнико ?

    19:04 02.11.2025

  • 51 До Лъжеш Нагло

    3 0 Отговор
    Чети, нарича се ФУКЦИОНАЛНА ГРАМОТНОСТ:
    "Държави отказващи членство в ЕС Норвегия, Исландия, Швейцария."
    Повтарям Швеция и Дания членки на ЕС, отказали Юрошийт с Референдум.
    В Диктатурата Юрогария, Референдуми, няма.
    Държави в ЕС, Румъния, Чехия, Полша, Унгария ОТКАЗВАЩИ ЮРО.
    БРИТАНИЯ излязра с Референдум от ЕС, категорично ОТКАЗАЛА ЮРОШИЙТ, запазила единицата си със специално писмено Споразумение.
    ДЪРЖАВИ отказали ЕС, Норвегия, Исландия, Швейцария, съответно запазили валутите си.
    Нещо неясно? Или да го нарисувам.
    Държави в Юрошийт запазили и вписали Кеш в Конституциите си Австрия и Унгария,
    за разлика от Юрогария.
    Шеф на ЦБ банка Полша "няма да приемем Юрошийт, защото ще доведе до повишение на цени, инфлация".
    Шеф на БНБ:
    Юроо има за всички.

    19:11 02.11.2025

  • 52 Потопихте държавата

    4 0 Отговор
    Още тогава ГЕРБ я фалирахте, изтеглите 32 милиарда дългове.

    19:14 02.11.2025

  • 53 Дедо

    4 0 Отговор
    13 % са пенсионерите в МВР които получават и заплата и пенсия . През тази година даде увеличили с нови 200 пенсионера в МВР които са останали на работа. Да ви е честито народе , да ги храните тия 2 бона пенсия и 4000 лв. заплата да стоят в канцелариите . Евала на тая Държава с главно Д

    19:14 02.11.2025

  • 54 До Ботукса

    5 0 Отговор
    Тоя ботукса е компетентен колкото и неговият вожд пълни некадърници стига с този боташ истината е съвсем друга за асфалта на ГЕРБ се дават по 2 мил на ден лъжливи парцали!

    19:18 02.11.2025

  • 55 бягай бе

    5 0 Отговор
    Мазен суек лапач тиквиник гробарски.......Лой капи по него ....

    19:21 02.11.2025

  • 56 Г€РБ-Н€ОКОМУ$ТИЧ€$КА АНТИБЪЛГАРСКА М.ФИЯ

    1 0 Отговор
    Н€ € НОРМАЛ€Н разбойкУ, Н€ $АМО, Ч€ ЛЪЖ€ И КРАД€€€€ КАТО $и га нин, АМИ $€ € ОБГРАДИЛ $
    Д€ Б€ ЛИ "ж€ни" И МАЗНИ П€ ДА ЛИ!

    РЕВОЛЮЦИЯ! НОВА КОНСТИТУЦИЯ!
    НОВ НАРОДЕН СЪД, тиквун ОСЪДЕН ПРЪВ!

    19:25 02.11.2025

  • 57 Емигрант

    0 0 Отговор
    До 40 - "Лъжеш нагло !" - Ти разбираш ли какви глупотевини си драснал бе чалгар ? Я прочети какво е написал човекът, разбери го /демек ако можеш да разсъждаваш / и тогава се "пъчи" тук коментар ! Изобщо събирай си "чуковете" и заминавай на майнннната си ! Тези "фантазии" които си развил са 1 към 1 с измамите с които герберугите под влиянието на Намагнитения лъжат цялото съсловие български ббудали ! България е обявена официално за най-бедна в ЕС ти мамиш тук елементарно с Румъния !

    19:30 02.11.2025

