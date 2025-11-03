Шофьор нападна и счупи черепа на жена след катастрофа в София

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 56-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.
Събраните до момента доказателства сочат, че на 31.10.2025 г. в 14,30 часа на бул. „България“ в гр. София, обвиняемият П.П. е ударил шамар на жена, в резултат на което тя паднала на земята.
Вследствие на удара и падането, П.П. ѝ е причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на черепа. П.П. е проявил агресия към жената след леко ПТП.
Деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.
С постановление на прокурор П.П е задържан за срок до 72 часа.
Предстои днес, 03.11.2025 г., наблюдаващ прокурор да внесе искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.
1 1488
Изправиш се, парламент.
Обърнеш се, шоп.
Що е то ?
София.
Коментиран от #4, #5, #10, #20
14:56 03.11.2025
2 Абе
Коментиран от #8
14:58 03.11.2025
3 Жеко
14:59 03.11.2025
4 Ти го накове слон
До коментар #1 от "1488":През задния двор та чак до сливиците ти.
15:00 03.11.2025
5 Пешо
До коментар #1 от "1488":Лошо е да се агресира!. Но съм сигурен , че тая е била мега виновна и побъркала агресора с нейното си пасивно агресивно поведение и безмврна ннаглост... пълно е по улиците с овце... движище се като .. все вдно те са цялата вселена
15:01 03.11.2025
6 Майна
Нещо за протеста пред БНБ?
Или това е ..никаква вест, а..?
15:01 03.11.2025
7 И това без нищо?
15:02 03.11.2025
8 Що, ти
До коментар #2 от "Абе":Ли си мъж - като гледам как ги разбираш затворническите масури… Като заговориш за тях и лигите ти потичат!
Коментиран от #16
15:02 03.11.2025
9 604
15:03 03.11.2025
10 604
До коментар #1 от "1488":Там дет дъ съ въртиш все съ паветъ!
15:05 03.11.2025
11 Няма страшно
15:05 03.11.2025
12 Ще го пуснат, щом си позволява
15:06 03.11.2025
13 Тома
15:08 03.11.2025
14 Мъж,
Пратете го в кауша тоя за средна телесна повреда, за една седмица ще смени пола!
15:11 03.11.2025
15 Сила
15:11 03.11.2025
16 Дърпай
До коментар #8 от "Що, ти":Гейче
15:15 03.11.2025
17 123
15:17 03.11.2025
18 Малко
15:20 03.11.2025
19 Е то
15:21 03.11.2025
20 Не е така
До коментар #1 от "1488":Ти от село може да избягаш винаги,но то от теб НИКОГА. А тези от малките провинциални градчета са по-зле и от тоя от село.А в Софето вече не се диша от такива мекашти,кекашти индивиди
15:21 03.11.2025
21 Ллллллл
15:23 03.11.2025
22 Ннннпо
15:26 03.11.2025