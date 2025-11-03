Новини
Шофьор нападна и счупи черепа на жена след катастрофа в София

3 Ноември, 2025 14:55 1 847 22

Деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност

Шофьор нападна и счупи черепа на жена след катастрофа в София - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 56-годишен мъж, нанесъл телесна повреда на жена.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 31.10.2025 г. в 14,30 часа на бул. „България“ в гр. София, обвиняемият П.П. е ударил шамар на жена, в резултат на което тя паднала на земята.

Вследствие на удара и падането, П.П. ѝ е причинил средна телесна повреда, изразяваща се във фрактура на черепа. П.П. е проявил агресия към жената след леко ПТП.

Деянието е извършено по хулигански подбуди, при незачитане на обществения ред на публично място и демонстрирайки явното си неуважение към човешката личност.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 12, чл. 129, ал. 2, вр. с ал. 1 от НК, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.

С постановление на прокурор П.П е задържан за срок до 72 часа.

Предстои днес, 03.11.2025 г., наблюдаващ прокурор да внесе искане за налагане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    18 10 Отговор
    Погледнеш надолу, павета.
    Изправиш се, парламент.
    Обърнеш се, шоп.
    Що е то ?
    София.

    Коментиран от #4, #5, #10, #20

    14:56 03.11.2025

  • 2 Абе

    22 9 Отговор
    Това се казва мъж, сега ще надува цигански масури в панделата

    Коментиран от #8

    14:58 03.11.2025

  • 3 Жеко

    12 6 Отговор
    В Софето само говеда и паравенюта останаха.

    14:59 03.11.2025

  • 4 Ти го накове слон

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    През задния двор та чак до сливиците ти.

    15:00 03.11.2025

  • 5 Пешо

    19 15 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Лошо е да се агресира!. Но съм сигурен , че тая е била мега виновна и побъркала агресора с нейното си пасивно агресивно поведение и безмврна ннаглост... пълно е по улиците с овце... движище се като .. все вдно те са цялата вселена

    15:01 03.11.2025

  • 6 Майна

    20 8 Отговор
    Факти, вий се превърнахте в полицейска сводка..?
    Нещо за протеста пред БНБ?
    Или това е ..никаква вест, а..?

    15:01 03.11.2025

  • 7 И това без нищо?

    14 5 Отговор
    Жената сигурно е интелигентна, възпитано се е извинила, че го е ударила, докато си слага червило, а не го е клела с ромски клетви, не, такива жени в София няма!

    15:02 03.11.2025

  • 8 Що, ти

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Абе":

    Ли си мъж - като гледам как ги разбираш затворническите масури… Като заговориш за тях и лигите ти потичат!

    Коментиран от #16

    15:02 03.11.2025

  • 9 604

    6 8 Отговор
    Всекви патки прелитът по улиците...амъ с шамари...бъ дъ им е за урок ...що и карът кът пингвини...кой им давъ книжките у панделътъ...

    15:03 03.11.2025

  • 10 604

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Там дет дъ съ въртиш все съ паветъ!

    15:05 03.11.2025

  • 11 Няма страшно

    6 2 Отговор
    Ако има пари ще мине по тънката лайсна. Според парата и вината.

    15:05 03.11.2025

  • 12 Ще го пуснат, щом си позволява

    9 3 Отговор
    такива действия е връзкар!

    15:06 03.11.2025

  • 13 Тома

    9 2 Отговор
    SOS това значи че селянина си остава селянин дори и да живее в София.

    15:08 03.11.2025

  • 14 Мъж,

    8 3 Отговор
    който удря жена, значи е с малка бибитка!

    Пратете го в кауша тоя за средна телесна повреда, за една седмица ще смени пола!

    15:11 03.11.2025

  • 15 Сила

    15 3 Отговор
    56 годишен , не 15 , 16 , 26 ...!!!? Когато си простак това е за цял живот !!!

    15:11 03.11.2025

  • 16 Дърпай

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Що, ти":

    Гейче

    15:15 03.11.2025

  • 17 123

    5 1 Отговор
    Не е много сигурно. Жените правят невероятни мизерий, зад волана и са изключително нагли, така че може и са не е само тоя виновен

    15:17 03.11.2025

  • 18 Малко

    1 1 Отговор
    и е на брънтията!

    15:20 03.11.2025

  • 19 Е то

    0 0 Отговор
    Им жени са по-агресивни и от мъжете, особено от шофьорките !

    15:21 03.11.2025

  • 20 Не е така

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Ти от село може да избягаш винаги,но то от теб НИКОГА. А тези от малките провинциални градчета са по-зле и от тоя от село.А в Софето вече не се диша от такива мекашти,кекашти индивиди

    15:21 03.11.2025

  • 21 Ллллллл

    0 0 Отговор
    Добър шамар

    15:23 03.11.2025

  • 22 Ннннпо

    0 0 Отговор
    Черепа е по здрав от бедрената кост.Много тарикат лекар има тази,пукнат значи и одраскан

    15:26 03.11.2025

