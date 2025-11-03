Новини
79-годишна жена с електрическа триколка се блъсна в кола

3 Ноември, 2025 14:54 745 6

Тя е откарана в болница в тежко състояние

79-годишна жена с електрическа триколка се блъсна в кола - 1
Снимка: БГНЕС/Снимката е илюстративна
Светослава Ингилизова

79-годишна жена е с опасност за живота след пътно произшествие в Съединение.

Жената внезапно изскочила на пътя с електрическа триколка и се блъснала в преминаващ лек автомобил. Тя е откарана в болница в тежко състояние, взета ѝ е кръвна проба за химически анализ, съобщава БНТ.

Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор на колата са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.


България
  • 1 Дядо Гъдю

    3 2 Отговор
    Къде отиваш ма бабке, вместо да си живееш спокойно старините, отиде че са бастиса в колите.

    15:09 03.11.2025

  • 2 604

    2 1 Отговор
    Май не тя се е блъснала ами съ я блъснали...туй пешеходец съ блъснъ у тир и умре...паветен планктон дано и вий дъ съ блъснити у съмусвал!

    15:17 03.11.2025

  • 3 Герги

    2 0 Отговор
    На два пъти имах късмет че не ги блъснах....наближавам я на 4...5 метра пред мен прави обратен завой...викнах и...гледа ме и за малко да ми проговори...Много са опасни,в селата трябва очите на 8 ако не искаш месеци да даваш обяснения...

    15:18 03.11.2025

  • 4 Баба Яга

    1 0 Отговор
    Съединение бръмчи от евроатлантици. Всеки сее райграс и го стриже като британец. Пълно е с тулупи с изпити мозъци, със самодоволни откачалки, крайно тъпоумни, нагли. Бръмчат от комплекси, бабугери и всякаква такава паплач се състезава кой да има повече жипки, лимузини, триколки, скутери, трактори, вършачки, лодки за риболов, за колелета няма спор - те са от едно време... Престъпници и същества, които нито закон ги интересува, нито ако има такива, ги спазват. Всеки си вършее по собствен закон. Пътят за Пловдив е постоянно окалян от безогледниците, накачорили огромни трактори за оризищата. АПИ ги няма, и на хабер си нямат да глобяват тия картунари, въпреки че обикновените пътуващи си рискуват здравето и живота ако се пързулнат от калта там.

    15:20 03.11.2025

  • 5 Яка

    1 0 Отговор
    Баба,евала!

    15:23 03.11.2025

  • 6 Някой

    1 0 Отговор
    Тези с тротинетки и колелета кога ще почнат да ги глобяват? Цяло чудо е като видиш някой от тях да спазва правилата на движение!

    15:24 03.11.2025

