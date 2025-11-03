79-годишна жена с електрическа триколка се блъсна в кола

79-годишна жена е с опасност за живота след пътно произшествие в Съединение.
Жената внезапно изскочила на пътя с електрическа триколка и се блъснала в преминаващ лек автомобил. Тя е откарана в болница в тежко състояние, взета ѝ е кръвна проба за химически анализ, съобщава БНТ.
Тестовете за употреба на алкохол и наркотици на 20-годишния шофьор на колата са отрицателни. По случая е образувано досъдебно производство.
