Важните новини във ФАКТИ на 07.09.2025 г.

Демерджиев за побоя над МВР- шефа в Русе: Кой от тези младежи е способен да нанесе такъв удар?

Главният секретар на МВР незабавно трябва да знае за един такъв инцидент, какъвто имаше в Русе с пребития шеф на полицията. Това заяви бившият служебен вицепремиер и министър на вътрешните работи Иван Демерджиев пред БНР, цитиран от novini.bg.

Томислав Дончев: Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници

Най-големият проблем пред военната и други индустрии в България е недостигът на инженери и работници, обяви в интервю за предаването „120 минути“ по bTV вицепремиерът Томислав Дончев.

Даниел Митов: Румен Радев е разединител. Президентът няма право да влиза в реториката на опозиционен лидер

В студиото на Нова телевизия вътрешният министър Даниел Митов коментира важни теми като побоя на шефа на полицията в Русе, търговците на дрога в ромската махала в Ботевград, "Наглите".

"Довиждане, скоро ще ви идваме на свиждане". Плевенчани отново на протест заради продължаващото безводие

Жители на Плевен отново излязоха на протест заради продължаващата водна криза в региона, съобщават от БНР. Протестът им продължава пред сградата на общината, а частичното бедствено положение в града и още 14 населени места в региона беше удължено до 1 октомври.

Дора Янкова: Искането на ПП-ДБ за оставка на Атанас Зафиров е стремеж те да си решат вътрешнопартийни въпроси

На парада на Си Дзинпин в Китай присъства българска делегация, водена от вицепремиера и председател на БСП Атанас Зафиров. В нея беше и Дора Янкова, заместник-министър на регионалното развитие, но поканена в качеството си на председател на жените социалистки.

Ивайло Мирчев: Борисов може да подкрепи вота на недоверие и тогава няма да се качи на руското влакче

"Дали петият вот на недоверие ще бъде успешен зависи от Делян Пеевски. Нашата работа като опозиция е да внесем аргументиран вот на недоверие. Работата ни като опозиция е да покажем какво представлява управлението и каква е опасността, ако продължи да съществува.". Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от ПП-ДБ Ивайло Мирчев пред Нова телевизия, цитиран от news.bg.

ИПБ: Три турски ТИР-а дерибействат от Враца до София със 120 км/ч. Къде е държавата?"

Три тежкотоварни автомобила с турска регистрация са се движили с висока скорост и агресивно поведение по направлението Враца - София около 22:00 часа на 6 септември 2025 г. За това алармират от Института за пътна безопасност (ИПБ) в сигнал до министъра на вътрешните работи Даниел Митов, цитирани от news.bg. Според очевидци камионите са се движели с около 120 км/ч.

Илиян Йончев, БСП: Партиите, които твърдят, че държавата е "завладяна", са представители на политическите номади

"Надявам се шоуто вече да е приключило и наистина да работим пълноценно, тъй като предстоят много важни за държавата събития, а именно приемането на държавния бюджет за 2026 г." Това заяви пред БНР депутатът от БСП Илиян Йончев.

Трудова злополука в кариера във Врачанско- мъж е с опасност за живота

Мъж на 55 г. е с опасност за живота след падане от скала в кариера за добив на облицовъчни материали край с. Горна Кремена, съобщават от Областната дирекция на МВР - Враца в дневния си бюлетин, цитирани от БТА. Пострадалият е откаран в столична болница, като преди това е бил прегледан в многопрофилната болница във Враца.

Проф. Даниел Вълчев: Натискът за предсрочни избори вероятно ще се усилва

"Това правителство е в режим на оцеляване. Никое правителство в режим на оцеляване не може да направи нещо кой знае какво".

Денков: Много години Пеевски и Борисов правят всичко възможно да няма политически независими разследващи органи

При нови парламентарни избори резултатът ще се промени, ако отидат повече хора да гласуват. Разбра се, че ще има нови резултати, "можачите" няма да оправят България. Мантрата "нищо няма да се промени след нови избори" е да се обезсърчат хората. Ако те отидат да гласуват, ще има промени", каза в интервю пред БНР съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ акад. Николай Денков.

Премиерът Желязков: Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност

Активната роля на България в НАТО и в колективната отбрана е гаранция за националната ни сигурност и за повишаване на отбранителните ни способности. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска, съобщават от пресцентъра на МС.

Костадинов: Инфантилизмът на ПП-ДБ струва скъпо не само на тях, но и на цялата българска политическа система

Протестът на 13 септември е само началото, обеща пред БНР лидерът на партия "Възраждане" Костадин Костадинов.

Тол камерите вече засичат средна скорост: За първите 7 часа нарушенията са 582

Новата система за засичане и глобяване на шофьори за превишена средна скорост чрез тол камерите стартира от полунощ и отчете стряскащи резултати още в първите си часове на работа. Близо 600 нарушители са засечени само за 7 часа, като някои от тях са се движили с изключително висока скорост, съобщи в ефира на „Събуди се“ по Нова телевизия комисар Мария Ботева, заместник-началник на отдел "Пътна полиция" в ГДНП.

Манол Генов: Договорът с Гърция за вода от Арда не посяга на интересите и водните наличности на страната ни

Липсата на вода се дължи предимно на климатичните промени и заради неадекватно управление на водния сектор. Инфраструктурата е собственост на няколко министерства, а МОСВ контролира подземните води - имаме Министерство на енергетиката, Министерство на икономиката, напоителна система, посочи в интервю пред БНР министърът на екологията Манол Генов.

Ангел Славчев: Ако трябва, ще правим кампания с капачки за ремонт на армейски покрив

По време на днешната обиколка, част от инициативата "Парламентът отива при народа", в населените места на София - област, народният представител от "Възраждане" - Ангел Славчев, получи поздравления от хората, с които се срещаше заради това, че в прав текст каза на народните представители от другите партии, че не заслужават заплатите си, тъй като не ходят на работа. Славчев беше в Народното събрание, защото както “Възраждане” предварително съобщи - през септември ще проведат стотици срещи във всеки регион и народните представители на политическата организация ще влизат в пленарна зала само ако по чудо влезе за разглеждане техен законопроект, има вот на недоверие или парламентарен въпрос. Ето и какво се случи в петък на парламентарния контрол.

Петър Чолаков: Подкрепа за кандидат-президент на ГЕРБ би била тежка политическа грешка за ПП-ДБ

Есенната сесия на Народното събрание започна с остри реплики в кулоарите, ранни залози за битката за „Дондуков“ 2 и спор около пътуване до Пекин. В студиото на bTV политологът Петър Чолаков и журналистът Александър Симов коментираха политическия тон и възможните сценарии преди президентския вот догодина.

Катастрофира ли градският транспорт в София

Градският транспорт в София отново е в новините след поредица от инциденти, кулминирали с дерайлирането на трамвай от 22-годишен мъж, който според прокуратурата е бил под въздействието на кокаин и марихуана. Случаят отприщи дебат в студиото на „Събуди се“ между общински съветници, които влязоха в спор за системните проблеми в сектора, липсата на кадри, условията на труд и бъдещите цени на билетите с приемането на еврото.

Двама пострадали при пожари през изминалото денонощие

Двама души са пострадали при пожари през изминалото денонощие, съобщава Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на сайта си. За времето от 00:00 до 24:00 часа на 6 септември звената за пожарна безопасност са реагирали на 189 сигнала за произшествия. Ликвидирани са общо 144 пожара, уточнява БНР.

Заместник-генерален секретар на НАТО е на посещение у нас

Заместник-генералният секретар на НАТО Радмила Шекеринска ще посети България на 7 и 8 септември, съобщават от щаб-квартирата на Алианса. Оттам уточняват, че тя ще проведе редица двустранни срещи.

Плевенчани на нов протест срещу безводието

Жители на Плевен и региона излизат на поредния си протест заради водната криза. В следобедните часове те отново ще блокират движението по главния път София – Русе при село Ясен, а след това протестът им ще продължи пред сградата на общината в Плевен, уточнява БНР.

България отбеляза 140 години от Съединението ОБЗОР

България отбеляза 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия. Тържества имаше и на 5 и на 6 септември в различни градове в страната.

7 септември 1940 г. Царство България си връща Южна Добруджа по мирен път ВИДЕО

На 7 септември 1940 г. в подписана Крайовската спогодба.

Времето днес, прогноза за неделя, 7 септември: Слънчево, с временни заоблачавания, но почти без валежи

През нощта ще остане безоблачно и почти тихо, предаде БНТ.