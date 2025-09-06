Новини
Румен Радев: Обединени ще надмогнем днешните недъзи

Румен Радев: Обединени ще надмогнем днешните недъзи

6 Септември, 2025 22:29, обновена 6 Септември, 2025 21:32

  • съединение-
  • празник-
  • румен радев-
  • президент

Единни сме успявали и само единни ще пребъдем, заяви президентът на България

Румен Радев: Обединени ще надмогнем днешните недъзи - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем, каза президентът Румен Радев в словото си по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в Пловдив, предаде БНТ.

Вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци – България свободна, демократична, справедлива, просперираща, допълни той. Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата, посочи президентът.

Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависило от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде, ще излезем от комфорта на малодушието, каза още Румен Радев.

На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и др.


Пловдив / България
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Оценка 2.8 от 11 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БгТопИдиот🇧🇬

    8 8 Отговор
    Румен Радев: Обединени ще надмогнем днешните недъзи..

    При дермоКРАДцията винаги ще е така.

    Коментиран от #37

    21:34 06.09.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    12 0 Отговор
    Обединени ще надмогнем днешните недъзи

    Пропуснах му речта на живо щото живея на 15 минути от съединението,не мерси,само охранени хора от народното събрание там...

    21:35 06.09.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Промяна

    23 16 Отговор
    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    Коментиран от #65

    21:38 06.09.2025

  • 6 Промяна

    19 11 Отговор
    А освиркванията които получи за думите си

    21:39 06.09.2025

  • 7 Обединението

    7 6 Отговор
    Не може да мине по δεζΚρъβεΗ начин,
    че доста ДЕМОНОкратичен Π@ραζΝτ
    се е наβъΔиΛ.

    21:39 06.09.2025

  • 8 Нещо не прочетох обаче

    10 4 Отговор
    Дето каза да им го начукаме яко на дерибеите безродни. Или нещо подобно беше

    21:40 06.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Румен Радев

    21 10 Отговор
    И аз имам юмрук, стегнат и добре свит. На виж! И от него се изправя гордо един среден пръст. За теб Радев, за теб. И за тези около теб!

    Коментиран от #15

    21:41 06.09.2025

  • 11 Промяна

    17 11 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    21:42 06.09.2025

  • 12 Ние желаем да се

    2 8 Отговор
    ОБЕДИНИМ НО ТИ НЕ НИ ЧУВАШ. И ЧУВСТВОТО Е ЧЕ СЕ ОБЕДИНЯВАШ СЪС ТЕЗИ ЗА КОИТО ВЪРШАТ НЕДЪЗИТЕ. КОЛКО ДА ТЕ ЧАКАМЕ. ТЕ ВЕЧЕ ОГРАБИХА ОБСЕБИХА ВСЬО.

    21:43 06.09.2025

  • 13 На дЖилезку дерибейчето

    10 8 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    Му изкочиха зъркелите, а пък оня пуяк на транспорта почна да брои звездите

    Коментиран от #64

    21:43 06.09.2025

  • 14 Николова , София

    7 3 Отговор
    Всички сте дренки

    21:43 06.09.2025

  • 15 Промяна

    7 8 Отговор

    До коментар #10 от "Румен Радев":

    Много добре написано Някои овластени се самозабравиха решиха че могат да си играят с държавата както си искат безнаказано

    21:43 06.09.2025

  • 16 Ха ха ха

    10 6 Отговор

    До коментар #2 от "Фен":

    Боко е виновен, защо му трябваше да издигне тетка за кандидат президент........

    Коментиран от #19

    21:44 06.09.2025

  • 17 Рузки парадокс

    3 6 Отговор
    Има красота и в калта .

    21:45 06.09.2025

  • 18 Промяна

    18 9 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    България не е на Радев България е на българите А Радев си въобразява че като излезе от президенството всичко ще му е както сега Заблуди се е

    21:46 06.09.2025

  • 19 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Ха ха ха":

    Е, тя за него си ега и секси гаджето. 🤣🤣🤣

    21:46 06.09.2025

  • 20 Абсурдистан

    6 5 Отговор
    Недоразумението и обединение - оксиморон.

    21:47 06.09.2025

  • 21 То си беше много бутафорна ситуацията

    15 0 Отговор
    Политическата сган беше повече от аскера а НСО го играеха публика. От Духовият оркестър двама старци припаднаха от напъни а кмета на Пловдив такива невероятни глупости надрънка за стотиците и хиляди герои паднали за Съединението че просто не беше истина. ...

    21:48 06.09.2025

  • 22 Аква

    9 13 Отговор
    Давай, Радев, смело и напред! Откъсни главата на змията! Ние те подкрепяме - всички българи чакат своя обединител!

    Коментиран от #29, #38

    21:49 06.09.2025

  • 23 Тов. Членин

    13 9 Отговор
    Таваришчи болгары , виждам , че днес празнувате не Съединение ! А таваришч Радев - Наш !!

    21:49 06.09.2025

  • 24 си дзън

    14 8 Отговор
    Няма как да се обединим с руските слуги в БГ. Напротив, трябва да ги изгоним в русията.

    21:51 06.09.2025

  • 25 тикван

    4 6 Отговор
    Обединени с тиквените ми поклонници ще надмогнем
    пак на следващите
    за да работи чекмеджарницата на пълни обороти
    за благото на нашите хорица

    21:51 06.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И какво

    10 2 Отговор
    и как ще ни обединява ? Точно нищо !

    21:52 06.09.2025

  • 28 Човека ясно каза

    8 10 Отговор
    Че трябва да се обединим и мощно да им го отпорим на атлантическите дерибейчета. Това беше в основни линии

    Коментиран от #34, #40

    21:52 06.09.2025

  • 29 Промяна

    10 7 Отговор

    До коментар #22 от "Аква":

    ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ

    21:52 06.09.2025

  • 30 Крали Марко

    8 5 Отговор

    До коментар #4 от "Нашийник":

    На военни паради оръжията са празни,глупако .Няма патрони в автоматите !!!Могат евентуално да сложат щиковете и да ги вземат " по пет на нож " например....И без това зеления чорап намеква за Военен преврат с това " обединение" ,а вдигна юмрука на площада...Между другото той отдавна подготвя всички офицери и сержанти от резерва и запаса за таквоз нещо....

    21:52 06.09.2025

  • 31 Лапаница от зелиски и поро

    2 1 Отговор
    Сигурна легитимна цел . Интересно. Ще видим. Военни празници. Вече 8 на година. Да ни гледат .

    21:52 06.09.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Дерибейя Бойчо

    5 4 Отговор
    Що го нямаше? Да не би пожара в Сопот да гаси?

    Коментиран от #43

    21:54 06.09.2025

  • 34 Промяна

    11 5 Отговор

    До коментар #28 от "Човека ясно каза":

    Радев с кого ще се обедини с шарлатаните ли хахахахаха или с измамниците ири с пропутинските или с божковите гелове хахахаха Каква огромна лъжа Радев спри България не е твоя собственост и най важното България живеят още много българи Само с празни приказки Докога смяташ че ще ги лъжеш невежите

    Коментиран от #66

    21:56 06.09.2025

  • 35 Гост

    4 10 Отговор
    Единственото нещо, заради което си заслужава да си все още български гражданин, това е Президентската институция!

    21:56 06.09.2025

  • 36 За да

    8 2 Отговор
    има обединение , трябва да има изходна позиция , план за следване и цел ! А то нищо ! Само изветряли клишета от миналия век ! Не е сериозно !

    21:56 06.09.2025

  • 37 Ъъъъ не!

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":

    Кой нормален човек ще тръгне да се обединява с атанас атанасов, борисов и пеевски? Това е като да се обединиш , с корупцията , престъпността, смяната на пола, кастрацията на децата, инцест , сорос/костов и баща Сатаната!
    Не благодаря!

    21:57 06.09.2025

  • 38 Мафия ууууу

    10 1 Отговор

    До коментар #22 от "Аква":

    С крадци, грабители, олигарси, феодал, корумпирани калинки не може да има обединение. Всичките тези които ограбваха, криеха данъци, печалби, осигуровки, доходи, ниско заплащане. За да вдигат хотели, да купуват апартаменти зад граница и тук, яхти, джипове и какво ли още не. Колко ли от тези подобни е имало на честването? Мошеници, как с такива да има обединение, не може.

    21:57 06.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Епа

    10 4 Отговор

    До коментар #39 от "Промяна":

    Той Радев все пак направи някои богати. Я колко хотелиерчеъа и адвокатчета гравитират около него? Или децата на такива?! Слънцето е за всички!

    22:00 06.09.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Ловец

    4 2 Отговор

    До коментар #33 от "Дерибейя Бойчо":

    Е, той не е българин, нормално. От "боята" е. Я как покафенява с всеки изминал час, дори не и ден. 😂

    22:02 06.09.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Боко

    8 3 Отговор
    днес къде се е обединявал ?

    Коментиран от #51

    22:03 06.09.2025

  • 47 д-р Емилова

    5 4 Отговор
    Като изключим Радев и Костадинов, не се сещам за български политици, които да не са порядъчно дебели. От дългогодишната работа на полза роду получават стрес, преяждат и накрая ги обединява наднорменото тегло.

    Коментиран от #53

    22:04 06.09.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Питане

    8 3 Отговор
    Защо го наричат "Син Решетников" ???
    Може би скоро ще се окаже зад тях - за държавна измяна...
    А ДАНО !!! /без надали/

    22:07 06.09.2025

  • 53 От годините

    5 0 Отговор

    До коментар #47 от "д-р Емилова":

    и от диетите са проблемите с паметта !

    22:07 06.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 И що да не бъде

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Фашисти":

    Щото фашистите така казали.

    22:08 06.09.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 иваничка

    4 1 Отговор
    Много празници, много чествания, в тази наша малка държава! Няма друга страна с толкоз много празници и почивни дни.Церемонии, речи, фоерверки, всичко е толкова нагласено, все едно и също на 6 май, 6 септември, 22 септември.... В това хубаво време кой на село да вади картофи, кой в Гърция, общо взето из страната хората не се вълнуват от подобни показни мероприятия на властта!

    22:08 06.09.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Програмист

    1 1 Отговор
    Обединени на левски и цска, русофили и джендъри, джигити и шофьори, мутри и хора и тн

    22:09 06.09.2025

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Карл Маркс

    5 0 Отговор
    Тулупи от всички партии и страни, обединявайте се! 😁😁

    22:10 06.09.2025

  • 64 На новия баджо...

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "На дЖилезку дерибейчето":

    Че то спалнята му като батут...
    Докато него го нямаше...
    ЧЕСТИТО, последен...

    22:11 06.09.2025

  • 65 Българин

    3 11 Отговор

    До коментар #5 от "Промяна":

    РАДЕВ ПРЕМИЕР ПРЕМИЕР ПРЕМИЕР ПРЕМИЕР!

    Коментиран от #70

    22:13 06.09.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ

    2 5 Отговор
    Съжалявате че го избрахте

    Но гадното е че сме в една лодка и наказвате и нас с него / и нея


    Не грешете с Червенокоска

    22:16 06.09.2025

  • 69 Майна

    3 8 Отговор
    Рецитатор
    Празен
    Ще ни обединява
    Нито една дума не си отронил за Русия, а тя допринесе за освобождението ни
    Ще ни обединяваш с ЗАПАДНИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ!
    Заради теб съм в Германия, лалугер натовски
    А ти лицемерничиш в родния ми град
    Пфу..

    22:16 06.09.2025

  • 70 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #65 от "Българин":

    Знаеш ли е тая дума НАПКОН ХАХАХАХАХАХАХАХА

    22:17 06.09.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 !!!?

    10 2 Отговор
    Мистър Кеш говори като Людмила Живкова - празни приказки които нямат нищо общо с делата му !!!?

    22:18 06.09.2025

  • 73 Скоро

    1 2 Отговор

    До коментар #66 от "Учител":

    Един като теб... - за блудство !
    .... "Шат на п....та главата"....

    22:18 06.09.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Тези

    5 1 Отговор
    момчета след представлението нахранили ли са ги поне в Пловдив ? Хайде за началствата се знае - охрани , другари , ядене и пиене , а те ? Като коне на празна ясла .

    Коментиран от #83

    22:20 06.09.2025

  • 78 граф Монте Кристо

    3 4 Отговор
    Да,решавало се е предимно отвън,но има една принципна разлика,когато сме били с Русия и от там са идвали решения,те са ни били от полза,докато сега е тъкмо обратното,нашата съдба се решава от нашите врагове от дивия запад,превърнаха България в държава-призрак.

    22:21 06.09.2025

  • 79 И ЗАТВАРЯЙ ВСИЧКИ ГРАНИЦИ

    3 4 Отговор
    ПОДПИСВАЙ УКАЗА И НАРОДА ДА Е ГОТОВ ПЪЛНО БОЙННО НА КАЛПАК ПО 3000 БОЙННИ ПАТРОНИ СЪС ПОСЛЕДНА МОДНА ТЕХНИКА В РЪЦЕ И ВСИЧКИ ПОЛИЦИЯ , ВОЕЕННИ РАМО ДО РАМО СЪС НАРОДА ПРЕД НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ .... ТОГАВА МАЙКА БЪЛГАРИЯ ЩЕ ТРЪГНЕ НА ПРЕД ....

    22:23 06.09.2025

  • 80 граф Монте Кристо

    2 3 Отговор
    Колония сме на сащ и ес и те не ни жалят ни най малко,прокарват погромни решения ,спуснати от запада като директиви до техните лакеи и подлизурковци ,поставени на власт в България.

    22:24 06.09.2025

  • 81 Този пре дател

    3 1 Отговор
    е обединен само с Мордор и блатната империя!

    22:27 06.09.2025

  • 82 граф Монте Кристо

    1 3 Отговор
    Ако някой им се опъне много лесно могат да го низвергнат в пъкъла с най-грозни обвинения и клевети.Какво съединени,каква сила,каква смелост,докато не сме с Русия,това ще са празни химери ,призрачни видения и фата моргана.

    22:28 06.09.2025

  • 83 Ти пък

    0 0 Отговор

    До коментар #77 от "Тези":

    По някоя снимка с вожда е достатъчно.

    22:29 06.09.2025

  • 84 Не искам да се обединявам

    3 0 Отговор
    Не искам да се обединявам с Радев. С Йотова също не искам. С Дарина може. С Гинка също може.

    Коментиран от #88

    22:32 06.09.2025

  • 85 358

    0 0 Отговор
    Мене ми се мба мъмътъ бе, опитах се да покажа на ЕСците, че сме по- добри от тях, и "българи" ме оцвъкаха, станах на куришки бе! Какво обединение, това е; ълно извращение

    22:32 06.09.2025

  • 86 Другаря

    2 0 Отговор
    Равдев е най деградивното същество от създаването на държавата до сега

    22:33 06.09.2025

  • 87 граф Монте Кристо

    0 1 Отговор
    Радев много обича да дъни високопарни тиради,но нищо не прави,за да се справи с управляващата олигархична мафия,да обяви извънредно положение и да арестува всички милиардери и милионери,да ги одруса както се полага и изпроводи в Белене,после и останалите.Това е алфата ,а до омега има толкова много,ум да ти зайде.Трябва ли руснаците пак да идват за да се въдвори ред,а после и всичко останало.

    22:35 06.09.2025

  • 88 Коко

    0 0 Отговор

    До коментар #84 от "Не искам да се обединявам":

    И аз исках да опраша Наталито, но други я нажмърцаха, пак ще рендосвам Гинчето

    22:36 06.09.2025

  • 89 чико

    0 0 Отговор
    Уж държавата не работи, а изброиха повече министри от загиналите 😂

    22:37 06.09.2025

  • 90 Граф Монте Кристо

    0 0 Отговор
    От престоя ми в каторгата много се из.пи.дера.стих затова пиша глЮ.пос.ти за някоя рубла.Да живее тьотя

    22:37 06.09.2025

