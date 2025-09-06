Румен Радев: Обединени ще надмогнем днешните недъзи..

Съединението е нашето вдъхновение, единни сме успявали и само единни ще пребъдем, каза президентът Румен Радев в словото си по повод 140 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия в Пловдив, предаде БНТ.
Вярвам, че обединени всички заедно ще надмогнем днешните недъзи и заедно ще строим България в заветите на нашите предци – България свободна, демократична, справедлива, просперираща, допълни той. Вярвам, че ще надмогнем вечните деления, които ни правят уязвими отвън, и днес тези разломи са опасни за държавата, посочи президентът.
Ще отхвърлим неверието в собствените ни сили, защото скъпо сме плащали в миналото за унизителното разбиране, че нищо не зависило от нас и че съдбата ни се решавала някъде другаде, ще излезем от комфорта на малодушието, каза още Румен Радев.
На церемонията присъстваха председателят на Народното събрание Наталия Киселова, премиерът Росен Желязков, вицепрезидентът Илияна Йотова, кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител на Пловдив, министри, депутати, общински съветници и др.
1 БгТопИдиот🇧🇬
При дермоКРАДцията винаги ще е така.
Коментиран от #37
21:34 06.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хаха
Пропуснах му речта на живо щото живея на 15 минути от съединението,не мерси,само охранени хора от народното събрание там...
21:35 06.09.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Промяна
Коментиран от #65
21:38 06.09.2025
6 Промяна
21:39 06.09.2025
7 Обединението
че доста ДЕМОНОкратичен Π@ραζΝτ
се е наβъΔиΛ.
21:39 06.09.2025
8 Нещо не прочетох обаче
21:40 06.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Румен Радев
Коментиран от #15
21:41 06.09.2025
11 Промяна
До коментар #9 от "Последния Софиянец":ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ
21:42 06.09.2025
12 Ние желаем да се
21:43 06.09.2025
13 На дЖилезку дерибейчето
До коментар #9 от "Последния Софиянец":Му изкочиха зъркелите, а пък оня пуяк на транспорта почна да брои звездите
Коментиран от #64
21:43 06.09.2025
14 Николова , София
21:43 06.09.2025
15 Промяна
До коментар #10 от "Румен Радев":Много добре написано Някои овластени се самозабравиха решиха че могат да си играят с държавата както си искат безнаказано
21:43 06.09.2025
16 Ха ха ха
До коментар #2 от "Фен":Боко е виновен, защо му трябваше да издигне тетка за кандидат президент........
Коментиран от #19
21:44 06.09.2025
17 Рузки парадокс
21:45 06.09.2025
18 Промяна
До коментар #9 от "Последния Софиянец":България не е на Радев България е на българите А Радев си въобразява че като излезе от президенството всичко ще му е както сега Заблуди се е
21:46 06.09.2025
19 Евгени от Алфапласт
До коментар #16 от "Ха ха ха":Е, тя за него си ега и секси гаджето. 🤣🤣🤣
21:46 06.09.2025
20 Абсурдистан
21:47 06.09.2025
21 То си беше много бутафорна ситуацията
21:48 06.09.2025
22 Аква
Коментиран от #29, #38
21:49 06.09.2025
23 Тов. Членин
21:49 06.09.2025
24 си дзън
21:51 06.09.2025
25 тикван
пак на следващите
за да работи чекмеджарницата на пълни обороти
за благото на нашите хорица
21:51 06.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И какво
21:52 06.09.2025
28 Човека ясно каза
Коментиран от #34, #40
21:52 06.09.2025
29 Промяна
До коментар #22 от "Аква":ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ ИМПИЙЧМЪНТ
21:52 06.09.2025
30 Крали Марко
До коментар #4 от "Нашийник":На военни паради оръжията са празни,глупако .Няма патрони в автоматите !!!Могат евентуално да сложат щиковете и да ги вземат " по пет на нож " например....И без това зеления чорап намеква за Военен преврат с това " обединение" ,а вдигна юмрука на площада...Между другото той отдавна подготвя всички офицери и сержанти от резерва и запаса за таквоз нещо....
21:52 06.09.2025
31 Лапаница от зелиски и поро
21:52 06.09.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Дерибейя Бойчо
Коментиран от #43
21:54 06.09.2025
34 Промяна
До коментар #28 от "Човека ясно каза":Радев с кого ще се обедини с шарлатаните ли хахахахаха или с измамниците ири с пропутинските или с божковите гелове хахахаха Каква огромна лъжа Радев спри България не е твоя собственост и най важното България живеят още много българи Само с празни приказки Докога смяташ че ще ги лъжеш невежите
Коментиран от #66
21:56 06.09.2025
35 Гост
21:56 06.09.2025
36 За да
21:56 06.09.2025
37 Ъъъъ не!
До коментар #1 от "БгТопИдиот🇧🇬":Кой нормален човек ще тръгне да се обединява с атанас атанасов, борисов и пеевски? Това е като да се обединиш , с корупцията , престъпността, смяната на пола, кастрацията на децата, инцест , сорос/костов и баща Сатаната!
Не благодаря!
21:57 06.09.2025
38 Мафия ууууу
До коментар #22 от "Аква":С крадци, грабители, олигарси, феодал, корумпирани калинки не може да има обединение. Всичките тези които ограбваха, криеха данъци, печалби, осигуровки, доходи, ниско заплащане. За да вдигат хотели, да купуват апартаменти зад граница и тук, яхти, джипове и какво ли още не. Колко ли от тези подобни е имало на честването? Мошеници, как с такива да има обединение, не може.
21:57 06.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Епа
До коментар #39 от "Промяна":Той Радев все пак направи някои богати. Я колко хотелиерчеъа и адвокатчета гравитират около него? Или децата на такива?! Слънцето е за всички!
22:00 06.09.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Ловец
До коментар #33 от "Дерибейя Бойчо":Е, той не е българин, нормално. От "боята" е. Я как покафенява с всеки изминал час, дори не и ден. 😂
22:02 06.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Боко
Коментиран от #51
22:03 06.09.2025
47 д-р Емилова
Коментиран от #53
22:04 06.09.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Питане
Може би скоро ще се окаже зад тях - за държавна измяна...
А ДАНО !!! /без надали/
22:07 06.09.2025
53 От годините
До коментар #47 от "д-р Емилова":и от диетите са проблемите с паметта !
22:07 06.09.2025
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 И що да не бъде
До коментар #40 от "Фашисти":Щото фашистите така казали.
22:08 06.09.2025
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 иваничка
22:08 06.09.2025
59 Този коментар е премахнат от модератор.
60 Програмист
22:09 06.09.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Карл Маркс
22:10 06.09.2025
64 На новия баджо...
До коментар #13 от "На дЖилезку дерибейчето":Че то спалнята му като батут...
Докато него го нямаше...
ЧЕСТИТО, последен...
22:11 06.09.2025
65 Българин
До коментар #5 от "Промяна":РАДЕВ ПРЕМИЕР ПРЕМИЕР ПРЕМИЕР ПРЕМИЕР!
Коментиран от #70
22:13 06.09.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 С ВАС СМЕ ГОСПОДИН ПРЕЗИДЕНТ
Но гадното е че сме в една лодка и наказвате и нас с него / и нея
Не грешете с Червенокоска
22:16 06.09.2025
69 Майна
Празен
Ще ни обединява
Нито една дума не си отронил за Русия, а тя допринесе за освобождението ни
Ще ни обединяваш с ЗАПАДНИТЕ НИ ПАРТНЬОРИ!
Заради теб съм в Германия, лалугер натовски
А ти лицемерничиш в родния ми град
Пфу..
22:16 06.09.2025
70 Промяна
До коментар #65 от "Българин":Знаеш ли е тая дума НАПКОН ХАХАХАХАХАХАХАХА
22:17 06.09.2025
71 Този коментар е премахнат от модератор.
72 !!!?
22:18 06.09.2025
73 Скоро
До коментар #66 от "Учител":Един като теб... - за блудство !
.... "Шат на п....та главата"....
22:18 06.09.2025
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 Тези
Коментиран от #83
22:20 06.09.2025
78 граф Монте Кристо
22:21 06.09.2025
79 И ЗАТВАРЯЙ ВСИЧКИ ГРАНИЦИ
22:23 06.09.2025
80 граф Монте Кристо
22:24 06.09.2025
81 Този пре дател
22:27 06.09.2025
82 граф Монте Кристо
22:28 06.09.2025
83 Ти пък
До коментар #77 от "Тези":По някоя снимка с вожда е достатъчно.
22:29 06.09.2025
84 Не искам да се обединявам
Коментиран от #88
22:32 06.09.2025
85 358
22:32 06.09.2025
86 Другаря
22:33 06.09.2025
87 граф Монте Кристо
22:35 06.09.2025
88 Коко
До коментар #84 от "Не искам да се обединявам":И аз исках да опраша Наталито, но други я нажмърцаха, пак ще рендосвам Гинчето
22:36 06.09.2025
89 чико
22:37 06.09.2025
90 Граф Монте Кристо
22:37 06.09.2025