Нападнаха и пребиха кмет на павликенско село заради акт за незаконно изхвърлени отпадъци

Нападнаха и пребиха кмет на павликенско село заради акт за незаконно изхвърлени отпадъци

3 Ноември, 2025 16:40

Кметът на Дъскот е извършил днес по обяд проверка след подаден сигнал за незаконно изхвърляне на големи количества боклуци на депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото

Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кметът на павликенското село Дъскот Николай Митев е бил пребит в кметството от нарушител, на който е съставил акт за незаконно изхвърлени строителни и битови отпадъци, съобщи БНР.

Кметът на Дъскот е извършил днес по обяд проверка след подаден сигнал за незаконно изхвърляне на големи количества боклуци на депото за биоразградими отпадъци в покрайнините на селото. Николай Митев е заварил на място бус със работници, които незаконно разтоварват стари мебели, покъщнина и строителни отпадъци, при положение че в община Павликени има депо за строителни отпадъци, но за него се плащат такси.

"Стигнало се е до конфликт. Съставен е акт. После собственикът на буса е потърсил обяснение в кметството и саморазправа, кметът е ударен. Явно се купуват стари къщи, изпразват се и се започва възстановяване с цел продажба", разказа кметът на община Павликени Емануил Манолов.

Битият кмет на Дъскот Николай Митев е предприел освидетелстване от съдебен лекар във Велико Търново. Полицай е станал свидетел на инцидента в кметството.

За незаконно изхвърлените отпадъци на нарушителя ще бъде наложена глоба, която според общинската наредба в Павликени, е от 150 до 500 лева.


