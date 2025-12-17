Новини
Благомир Коцев: Арестът ми беше, за да послужи за назидание

Благомир Коцев: Арестът ми беше, за да послужи за назидание

17 Декември, 2025

Моя потенциална кандидатура за президент беше хвърлена в пространството още докато бях в ареста без мое знание

Благомир Коцев: Арестът ми беше, за да послужи за назидание - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Арестът ми беше една логична стъпка на много събития, които го предхождаха. От началото на моя мандат неведнъж съм получавал сигнали, че трудно би се работило като опозиционен кмет в една голяма община“, каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ кметът на Варна Благомир Коцев.

„Арестът беше едно показно на това как един кмет може да бъде атакуван, как неговата съдба може да послужи за назидание на много други опозиционни кметове и политици, както и да всее страх у мен и у хората около мен“, посочи той.

По думите му арестът е постигнал ефекта си и немалко кметове „са сменили политическата си окраска“ под такъв натиск.

„Този арест беше резултат на мои откази, които правих неведнъж“, допълни той.

„При работата на един кмет, който се сблъсква с много казуси, изглежда, че е вероятно някой да си съчини някаква история. Тук не става въпрос за доказано престъпление от моя страна, а за едни твърдения на едни хора, които директно или индиректно посочват някой и казват – той ми каза нещо“, обясни Благомир Коцев.

„Няма и всички белези на едно престъпление, тъй като много от тях твърдят, че не се е стигнало до извършването на престъпление, а е имало само намерение“, уточни кметът на Варна.

„Пламенка Димитрова е олицетворение на модела, който наследих в община Варна. 16 години подред тя е печелила една и съща обществена поръчка, което само по себе си навява на доста съмнение. Както тя, така и всички други свидетели са по някакъв начин свързани с един предходен модел, на който решихме да сложим край“, заяви Коцев.

Той обясни още, че Пламенка Димитрова е търсила контакт с него, но той е отказал. Търсила е връзка и с други хора от администрацията, за да може чрез тях да стигне до него.

Стигнала е по някакъв начин до общински съветници, през които също е търсила контакт и се е опитвала да водят разговори. Във всичко това тя е намерила начин да записва някакви разговори, да вади от контекста детайли. Аз лично съм се срещал с нея само веднъж и е било свързано с това, че въпросната услуга, която тя е извършвала, изтичаше, а новият изпълнител не беше избран, тъй като тя жалеше поръчката на две последващи инстанции, което застрашаваше дейността на общината“, каза Благомир Коцев.

Относно обвинението на прокуратурата, че е поискал от бившата служителка в администрацията Биляна Якова да прехвърли малко над 3 милиона лева от сметката на общината към дружеството „Градски транспорт“ и я заплашил с уволнение, Коцев заяви, че нейните мотиви са ясни – била е уволнена и вербувана от прокуратурата, към която е изпращал сигнали за нейни злоупотреби.

„Никакви действия обаче не бяха предприети и подозирам, че именно това са направили – използвали са нея като потенциален инструмент за действия срещу мен, бидейки нейното дело „на трупчета“ в прокуратурата“, смята Коцев.

На въпрос дали смята да се кандидатира за президент, той заяви, че никога не е заявявал подобно нещо.

„Моя потенциална кандидатура за президент беше хвърлена в пространството още докато бях в ареста без мое знание. Бях изненадан. За мен е чест дори един гражданин в България да припознава в мен потенциален негов кандидат, но това не е тема за размисъл, нито смятам, че е тема за дневния ред на обществото“, посочи кметът на Варна.


