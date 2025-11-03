Новини
Хампарцумян: В бюджета за 2026 година неизбежно ще има увеличение на данъците

3 Ноември, 2025 18:55 949 51

  левон хампарцумян
  евро
  бюджет

Протестите на партия „Възраждане“ срещу визитата на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард са комбинация от политическа изгода и страхове на част от българите

Хампарцумян: В бюджета за 2026 година неизбежно ще има увеличение на данъците - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Протестите на партия „Възраждане“ срещу визитата на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард са „комбинация от политическа изгода и страхове на част от българите“. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, коментирайки обществените реакции около предстоящото присъединяване на България към еврозоната.

„Колкото по-дълбоко влезем в еврозоната, толкова по-бързо ще изчезнат тези страхове“, подчерта той и допълни, че подобни опасения са естествени в държави, които преминават през процес на валутна интеграция, но опитът на други страни показва, че с времето те намаляват.

По отношение на обсъждания държавен бюджет финансистът отбеляза, че липсва цялостна визия и прозрачност в начина, по който той се представя пред обществото. „Обикновено, когато сериозни политици представят бюджет, те обясняват и неговите цели. В момента обаче ни пускат частична информация и сякаш ни тестват като фокус група, с което подценяват обществото“, коментира той.

Според Хампарцумян, в бюджета за 2026 година неизбежно ще има увеличение на данъците. Той поясни, че при въвеждането на еврото през първите шест месеца няма да има такси за превалутиране, включително за стотинки.

„Дори стотинките ще бъдат превалутирани в евромонети“, уточни финансистът.

Хампарцумян препоръча на гражданите да използват банкови карти и мобилни приложения за пазаруване и плащания, тъй като това ще бъде най-лесният и сигурен начин за автоматично превалутиране, без необходимост от ръчни операции. „Така цялата отговорност ще остане на финансовите институции, а за потребителите процесът ще бъде напълно безпроблемен“, каза още той.


  • 1 Гост

    35 0 Отговор
    Неизбежно е да погостувате на бай Ставри.

    18:55 03.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    36 1 Отговор
    Нали в Клуба на Богатите текат реки от мед и мляко?

    Коментиран от #9

    18:56 03.11.2025

  • 3 да чоплиш в уранова мина

    27 0 Отговор
    докато рогатия те прибере на едно по топло място

    Коментиран от #7

    18:56 03.11.2025

  • 4 Гост

    29 0 Отговор
    И като се замисля, че от всичките 70% от приходите ми отиват за данъци, данъчета и таксички, а повече от половината отиват за заплати и бонуси на такива, като това нещо.....

    18:56 03.11.2025

  • 5 Жиголо

    20 0 Отговор
    Този има ли жена и дъщери? Ако да, дайте контакт, и ще отмъстя за всички вас!

    Коментиран от #40

    18:57 03.11.2025

  • 6 Дън Бай

    18 0 Отговор
    Пръдльо.

    18:57 03.11.2025

  • 7 Ваньо

    1 17 Отговор

    До коментар #3 от "да чоплиш в уранова мина":

    Коментарът ти е докладван, ще бъдеш издирен по ip адреса си, очаквай развръзка в следващите дни.

    Коментиран от #14, #17

    19:00 03.11.2025

  • 8 Един

    14 0 Отговор
    Искам да се помни подобни плювачи какво са казвали, за да може после на стадиона да гледаме как свършват!

    19:00 03.11.2025

  • 9 Ягуар

    16 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Да, така е! Но, тези реки са само за 0.1% от населението. За останалите има само вдигане на данъци и цени нонстоп!

    Коментиран от #15, #21

    19:01 03.11.2025

  • 10 Роки

    17 0 Отговор
    А с курвенгенцията какво стана, бе Мухляров?

    19:01 03.11.2025

  • 11 Богатите да плащат данъци

    20 0 Отговор
    а не бедните!

    Коментиран от #16

    19:03 03.11.2025

  • 12 Стенли

    21 0 Отговор
    Какви страхове бе Хампарцумян той Дянков ачик го каза че всичко е било ала бала и тази госпожа го знае и Урсула го знае но се правят на улави щото им трябва свежа кръв за тази прословута еврозона

    19:04 03.11.2025

  • 13 В България !

    12 0 Отговор
    Има Данък Производител !


    Но Няма Данък !

    Лежач !

    19:06 03.11.2025

  • 14 Стенли

    15 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ваньо":

    Ай върви да спиш аман от такива демократи

    19:06 03.11.2025

  • 15 Европчанин

    16 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ягуар":

    Да вземем от бедните, да има за богатите.
    Слава на славният Европейски Съюз, който ще въведе данъчното робство.

    19:06 03.11.2025

  • 16 Познай !

    12 0 Отговор

    До коментар #11 от "Богатите да плащат данъци":

    Познай !

    От Кой тези Ще Ги Вземат !

    Пак !

    19:07 03.11.2025

  • 17 Гост

    11 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ваньо":

    Само да попитам: обвинителният акт срещу кого ще е, че в България се обвинява лице с три имена и ЕГН? Никой не обвинява ИП адрес, който може да е ползван от всеки, включително и от непълнолетни.

    19:08 03.11.2025

  • 18 Идат сложни времена

    11 0 Отговор
    При всичкият гняв който се натрупва у хората, да грачиш като гарван на гроб, е равносилно на самоубийство, но едва ли в главата на този дърт, арменски боклук, има гънка, която да го осъзнае.

    19:08 03.11.2025

  • 19 Интересно

    13 0 Отговор
    Каква е заплатата на въпросният нищоправец?
    С какви бележити постижения изпъква?

    19:09 03.11.2025

  • 20 Ваня

    16 0 Отговор
    Сраховете са реални - вдигат данъците плюс зверска инфлация.
    Защо ни натресохте това евро, като не бяхме изобщо готови?

    19:10 03.11.2025

  • 21 Тошо

    12 0 Отговор

    До коментар #9 от "Ягуар":

    А Хампарцумян ще бъде най- облагодествуван. Долен измамник и пръв натегач.

    19:11 03.11.2025

  • 22 Добре дошли в Еврозоната глупаци!

    10 1 Отговор
    Ооо,тва няма нищо общо с еврото, бюджета се прави сега когато сме с лев.

    19:13 03.11.2025

  • 23 Удри с лопатата

    19 1 Отговор
    Ей,този боклук от сутрин до вечер само акъли дава по сайтове и телевизии

    Коментиран от #33, #35

    19:13 03.11.2025

  • 25 писарке прекаляваш днес тоз пър мр цупян

    13 0 Отговор
    за втори път ни го кордисваш да бръщолеви

    19:17 03.11.2025

  • 26 ЛЪЖЛИВ АРМЕНЕЦ

    11 0 Отговор
    Е тоя. Ще ти вземе бъбрека докато си още жив без да се замисли.

    19:18 03.11.2025

  • 27 Алекса

    5 0 Отговор
    Я ? Дежурния Леврон ! Пуснете го в къщи да хвърли поне един душ бре хо хо хо

    19:19 03.11.2025

  • 28 Ъхъъъъъ....мили ми...

    5 0 Отговор
    неизбежно ще има увеличение на данъците, Бойчо лъже

    19:20 03.11.2025

  • 29 Хамзис

    8 0 Отговор
    Вие милионерите политици и разни други отпадъци "вдигате " , а ние бедните работещи СПИраме плащанията. Дали ще платим и колко зависи от нас. Да бяхте първо си оправили длъжниците на ДДС с милиарди ,ама не- ваши фирми с подставени лица са . Да бяхте попитали всички с луксозни имоти на безработни и лимузините пред тях от къде са. Нищо няма да съберете повече. Ще направите официално над 3 милиона бедни и държава от богатите равна с Танганайка и Чукча. Докато ни изритат от Европейски съюз заради невъзможност на плащане на изискванията които Вие откраднахте. И направете терминал 3 -ще трябва.

    19:21 03.11.2025

  • 30 неизбежно ще има увеличение на данъците

    9 0 Отговор
    Трябват пари за НАТО и Украйна

    19:22 03.11.2025

  • 31 И Киев е Руски

    9 0 Отговор
    Рядко отвратителен "човек"

    19:23 03.11.2025

  • 32 Четем в статията по долу с Харпацумян че

    10 0 Отговор
    Според проф. Минасян в бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! БНБ са за съд, но трябва ясно да се обясни как и в каква посока са изтичали тези български капитали в чужбина.... става дума хора за "бюджетния баланс" и за това трябва да е имало санкция от парламента и БНБ. Очевидно има престъпление

    Коментиран от #37

    19:24 03.11.2025

  • 34 Съвсем неизбежно

    10 0 Отговор
    Ще ядете дървото! Всички алчни народни обирджии!

    19:25 03.11.2025

  • 35 Русенец

    5 0 Отговор

    До коментар #23 от "Удри с лопатата":

    Аз се чудя, при всичкият ИИ напоследък, дали скоро няма да заменят лицето от снимката с едно говорещо тенекиено канче на батерии?

    19:25 03.11.2025

  • 36 Левоне успокояваме се, че

    8 0 Отговор
    Неизбежното, за теб наближава. Утиваш си.

    19:27 03.11.2025

  • 37 Русенец

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Четем в статията по долу с Харпацумян че":

    Една немалка част отива за възнаграждения на разни арменски специалисти и експерти.

    19:27 03.11.2025

  • 38 Това трябва да е водеща новина нали?

    7 0 Отговор
    проф. Минасян: В бюджетния баланс има голямо изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! ... БНБ и МС са за съд.. проф. Минасян
    Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
    Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....

    19:27 03.11.2025

  • 39 Механик

    5 0 Отговор
    От арменец/еврей (едно и също е), аз акъл не искам!
    Да си ходи на Арарат или там дето му е родината и там да дава акъл!

    19:31 03.11.2025

  • 40 Механик

    4 0 Отговор

    До коментар #5 от "Жиголо":

    Недей, пич. Арменките са космати и миришат неподходящо (ако ме разбираш)

    19:32 03.11.2025

  • 41 Ъхъъъъъ....

    3 0 Отговор
    Хампарцумян препоръча на гражданите да използват банкови карти и мобилни приложения за пазаруване и плащания.....

    19:32 03.11.2025

  • 42 Ъхъъъъъ....мили ми Хампарцумян

    4 0 Отговор
    банкови карти и мобилни приложения за пазаруване и плащания..... само ще те питам подли ми боклукоо Хампарцумян дали веро не знаеш, че примерно в Корея 1 долар или евро в кеш вчера можеше да се замени за 1,63 по карта ? А ? А в Австралия е 1към 1, 53 днес към обяд ? А? ....

    Коментиран от #45

    19:39 03.11.2025

  • 43 ТОЗИ Е МРЪСНИК

    2 0 Отговор
    СДС лъжец.

    19:43 03.11.2025

  • 44 Ъхъъъъъ....мили ми Хампарцумян

    3 0 Отговор
    А когато не можеш да плащаш по карта през SWIFT кеша не е ли реално по 5 ... а? ...

    19:44 03.11.2025

  • 45 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #42 от "Ъхъъъъъ....мили ми Хампарцумян":

    Пари по карта са като пари на честна дума - реално утре може да ги нямаш.

    19:46 03.11.2025

  • 46 604

    0 0 Отговор
    повърнах .....

    19:47 03.11.2025

  • 47 Тоя олигофрен го зарежете ! ...

    1 0 Отговор
    В Корея 1 долар или евро в кеш вчера можеше да се замени за 1,63 по карта ! В Австралия е 1 в кеш за 1, 53 по карта ... днес към обяд 11, 55 ч. ...

    Коментиран от #51

    19:48 03.11.2025

  • 48 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    По голями харчове, по големи данъци. Диалектика. "Они да дадат", и они дадоха. Дойде време вие да плащате.

    19:57 03.11.2025

  • 49 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Разбира се че ще има вдигане на данъци. Не може да се кара само на заеми.

    19:59 03.11.2025

  • 50 ежко

    1 0 Отговор
    Що не се пръждосате всички!Оставяйте награбеното и изчезвайте,докато не е заиграла сопата!

    20:01 03.11.2025

  • 51 Абсолютно !

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Тоя олигофрен го зарежете ! ...":

    И в Австралия 1 долар или евро в кеш е точно 1, 53 по карта .... вчера към 12, 30 ч !!! Всичко в кеш хора ! Не в злато а в кеш ...

    20:04 03.11.2025

