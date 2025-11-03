Протестите на партия „Възраждане“ срещу визитата на президента на Европейската централна банка Кристин Лагард са „комбинация от политическа изгода и страхове на част от българите“. Това заяви финансистът Левон Хампарцумян в ефира на „Денят на живо“ по NOVA NEWS, коментирайки обществените реакции около предстоящото присъединяване на България към еврозоната.
„Колкото по-дълбоко влезем в еврозоната, толкова по-бързо ще изчезнат тези страхове“, подчерта той и допълни, че подобни опасения са естествени в държави, които преминават през процес на валутна интеграция, но опитът на други страни показва, че с времето те намаляват.
По отношение на обсъждания държавен бюджет финансистът отбеляза, че липсва цялостна визия и прозрачност в начина, по който той се представя пред обществото. „Обикновено, когато сериозни политици представят бюджет, те обясняват и неговите цели. В момента обаче ни пускат частична информация и сякаш ни тестват като фокус група, с което подценяват обществото“, коментира той.
Според Хампарцумян, в бюджета за 2026 година неизбежно ще има увеличение на данъците. Той поясни, че при въвеждането на еврото през първите шест месеца няма да има такси за превалутиране, включително за стотинки.
„Дори стотинките ще бъдат превалутирани в евромонети“, уточни финансистът.
Хампарцумян препоръча на гражданите да използват банкови карти и мобилни приложения за пазаруване и плащания, тъй като това ще бъде най-лесният и сигурен начин за автоматично превалутиране, без необходимост от ръчни операции. „Така цялата отговорност ще остане на финансовите институции, а за потребителите процесът ще бъде напълно безпроблемен“, каза още той.
1 Гост
18:55 03.11.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
18:56 03.11.2025
3 да чоплиш в уранова мина
Коментиран от #7
18:56 03.11.2025
4 Гост
18:56 03.11.2025
5 Жиголо
Коментиран от #40
18:57 03.11.2025
6 Дън Бай
18:57 03.11.2025
7 Ваньо
До коментар #3 от "да чоплиш в уранова мина":Коментарът ти е докладван, ще бъдеш издирен по ip адреса си, очаквай развръзка в следващите дни.
Коментиран от #14, #17
19:00 03.11.2025
8 Един
19:00 03.11.2025
9 Ягуар
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Да, така е! Но, тези реки са само за 0.1% от населението. За останалите има само вдигане на данъци и цени нонстоп!
Коментиран от #15, #21
19:01 03.11.2025
10 Роки
19:01 03.11.2025
11 Богатите да плащат данъци
Коментиран от #16
19:03 03.11.2025
12 Стенли
19:04 03.11.2025
13 В България !
Но Няма Данък !
Лежач !
19:06 03.11.2025
14 Стенли
До коментар #7 от "Ваньо":Ай върви да спиш аман от такива демократи
19:06 03.11.2025
15 Европчанин
До коментар #9 от "Ягуар":Да вземем от бедните, да има за богатите.
Слава на славният Европейски Съюз, който ще въведе данъчното робство.
19:06 03.11.2025
16 Познай !
До коментар #11 от "Богатите да плащат данъци":Познай !
От Кой тези Ще Ги Вземат !
Пак !
19:07 03.11.2025
17 Гост
До коментар #7 от "Ваньо":Само да попитам: обвинителният акт срещу кого ще е, че в България се обвинява лице с три имена и ЕГН? Никой не обвинява ИП адрес, който може да е ползван от всеки, включително и от непълнолетни.
19:08 03.11.2025
18 Идат сложни времена
19:08 03.11.2025
19 Интересно
С какви бележити постижения изпъква?
19:09 03.11.2025
20 Ваня
Защо ни натресохте това евро, като не бяхме изобщо готови?
19:10 03.11.2025
21 Тошо
До коментар #9 от "Ягуар":А Хампарцумян ще бъде най- облагодествуван. Долен измамник и пръв натегач.
19:11 03.11.2025
22 Добре дошли в Еврозоната глупаци!
19:13 03.11.2025
23 Удри с лопатата
Коментиран от #33, #35
19:13 03.11.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 писарке прекаляваш днес тоз пър мр цупян
19:17 03.11.2025
26 ЛЪЖЛИВ АРМЕНЕЦ
19:18 03.11.2025
27 Алекса
19:19 03.11.2025
28 Ъхъъъъъ....мили ми...
19:20 03.11.2025
29 Хамзис
19:21 03.11.2025
30 неизбежно ще има увеличение на данъците
19:22 03.11.2025
31 И Киев е Руски
19:23 03.11.2025
32 Четем в статията по долу с Харпацумян че
Коментиран от #37
19:24 03.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Съвсем неизбежно
19:25 03.11.2025
35 Русенец
До коментар #23 от "Удри с лопатата":Аз се чудя, при всичкият ИИ напоследък, дали скоро няма да заменят лицето от снимката с едно говорещо тенекиено канче на батерии?
19:25 03.11.2025
36 Левоне успокояваме се, че
19:27 03.11.2025
37 Русенец
До коментар #32 от "Четем в статията по долу с Харпацумян че":Една немалка част отива за възнаграждения на разни арменски специалисти и експерти.
19:27 03.11.2025
38 Това трябва да е водеща новина нали?
Трябва моментално да бъде извикан в прокуратурата ако факти за подобно престъпление има ...
Има ли право въобще през бюджета да се осъществява изтичане на български капитали в чужбина – повече от 9 млрд. евро. !!! Вероятно или е през ББР или е незаконни траншове към НАТО и Украйна. Иначе ни обяснява тоя Гуцанов как малко под 25 милиарда са средствата, които отиват за пенсии, и една голяма сума - малко над 11 милиарда, идват пряко от бюджета. ....
19:27 03.11.2025
39 Механик
Да си ходи на Арарат или там дето му е родината и там да дава акъл!
19:31 03.11.2025
40 Механик
До коментар #5 от "Жиголо":Недей, пич. Арменките са космати и миришат неподходящо (ако ме разбираш)
19:32 03.11.2025
41 Ъхъъъъъ....
19:32 03.11.2025
42 Ъхъъъъъ....мили ми Хампарцумян
Коментиран от #45
19:39 03.11.2025
43 ТОЗИ Е МРЪСНИК
19:43 03.11.2025
44 Ъхъъъъъ....мили ми Хампарцумян
19:44 03.11.2025
45 Гост
До коментар #42 от "Ъхъъъъъ....мили ми Хампарцумян":Пари по карта са като пари на честна дума - реално утре може да ги нямаш.
19:46 03.11.2025
46 604
19:47 03.11.2025
47 Тоя олигофрен го зарежете ! ...
Коментиран от #51
19:48 03.11.2025
48 Данко Харсъзина
19:57 03.11.2025
49 Данко Харсъзина
19:59 03.11.2025
50 ежко
20:01 03.11.2025
51 Абсолютно !
До коментар #47 от "Тоя олигофрен го зарежете ! ...":И в Австралия 1 долар или евро в кеш е точно 1, 53 по карта .... вчера към 12, 30 ч !!! Всичко в кеш хора ! Не в злато а в кеш ...
20:04 03.11.2025