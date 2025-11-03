Новини
Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова за приемането на еврото. Добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем

Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова за приемането на еврото. Добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем

3 Ноември, 2025

Въпросът е еврото да се въведе без страх и да се очаква от правителството да направи необходимото, за да предотврати злоупотреби, коментира още Президентът на Европейската централна банка

Кристин Лагард: Вярвам, че България е готова за приемането на еврото. Добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова

Президентът на Европейската централна банка е на посещение в България. Във вторник тя ще участва в конференция на Българската народна банка "На прага на еврозоната". Часове преди старта на събитието Лагард разясни в ефира на „Интервюто в Новините на NOVA” важни въпроси за въвеждането на еврото в България, за опита на държавите преди нас с приемането на единната валута и за бъдещето на европейската икономика и финанси.

Благодаря, че сте тук, удоволствие и чест е да Ви приветстваме в "Интервюто в Новините на NOVA"!

Благодаря за поканата, предаването е особено значимо, а Вие сте много известен журналист!

Абсолютно права сте! Да започнем с малко история, когато Франция приема еврото преди 23 години. Имали ли сте някакви страхове за живота на хората в страната?

Когато Франция се присъедини към еврозоната, имахме два страха – първо, че няма да се получи. На 1 януари всички бяха много развълнувани да отидат до банкоматите и да видят дали от тях ще излиза евро или нищо, но всичко сработи перфектно. Знам, защото тогава имам рожден ден…

Наистина?

Да, както празнувахме, в полунощ отидохме до банката и в 00:05 ч. изтеглихме пари – получи се. Второто притеснение на всички беше, че цените ще скочат заради превалутирането от стария френски франк.

Същите страхове, като сега…

С лева - точно! Мислиш, че търговците и на едро, и на дребно, ще се възползват от това да увеличат цените. Знаем, че винаги ще има някои малки сегменти, които ще се възползват от това, за да вдигнат леко цените. Случва се веднъж, не два пъти. И ако правителството направи необходимото - да изисква постоянно цените да бъдат посочвани и в лева, и в евро до идния август, хората ще трябва да изпълняват това и да превалутират с точност. Другото е, че властите трябва да наложат принципа на конвертиране с точност до цента.

Имате ли чувството, че сме готови?

Знам, че страната е работила усърдно по въпроса. Наясно съм, че няма пълен консенсус към момента, но вярвам, че България е готова. Искам да Ви кажа, че съм видяла как много нови страни се присъединяват към еврозоната, като управляващ директор на МВФ, министър на финансите на моята страна - Франция, а сега - и като президент на ЕЦБ. Преди страна да въведе еврото, има страхове, опасения – накъде сме се запътили? Година по-късно подкрепата и приемането се увеличава непременно, във всички случаи. Въпросът е да се въведе без страх и да се очаква от правителството да направи необходимото, за да предотврати злоупотреби.

И още един въпрос за Франция: французите обедняха ли?

Не, никак. Както казах, имаше спънки – цената на кафето, например, се вдигна, фризьорските услуги също поскъпнаха, но не.

Какви смятате, че са основните икономически и институционални ползи, от които може нашата страна да се ползва, след като се присъедини към единната валута?

Две неща: първо добавеният просперитет скоро ще бъде осезаем и второ – добавена сигурност. Под просперитет имам предвид износ от България към останалата част на Европа – вече ще е в евро. Няма да има валутен риск, няма хеджиране, защото фактурите ще са в една и съща валута – фактурираш в евро и получаваш евро. Много рискове ще бъдат премахнати. Второ – помислете за света. Хората обичат да идват на почивка в Европа, но валутните курсове варират и те се двоумят. Ако знаят, че в България, където пътуват и прекарват време, валутата е евро и няма да се добави към пътуването риск от променливи валутни курсове, това е още една причина да се посети вашата страна. Само два примера – валутният риск и хеджирането, свързано с него, ще бъдат премахнати. За сигурността – аз самата, като французойка, и от длъжностите, на които съм била, съм научила, че като член на клуба, трябва да се придържаш към правилата му, което носи сигурност. Всички сме заедно в това, няма случайни играчи, които правят, каквото искат. Всички сме обвързани от едни и същи принципи, валута, парична политика, което ще бъде огромна промяна. Дълги години сте имали валутен борд, но сигурността, която има да си в същия клуб… Рейтинговите агенции също забелязват. Рискът да се пренебрегне дисциплината изчезва. Това е механизъм, носещ повече просперитет и сигурност.

Въвеждането на еврото в нови страни неизбежно включва адаптация за бизнеса и цените. Кои политики и механизми считате за най-ефикасни за гладък преход и защита на гражданите в България?

Бих казала, че преди всичко са подготовката и второто прилагане. В подготовката е свършено много през последните години. През 2023 г. България беше близо, но все още не бе готова. Използва изминалите две години, за да се подготви и относно законодателни принципи, антикорупционни принципи, банкови закони – подготовка за механиката в банковия сектор под властта на централната банка, за да се гарантира, че банкнотите, монетите, машините и разплащателните системи от първия ден, от 1 януари вече ще бъдат в евро. Тази подготовка ще се отрази положително. След това остава прилагането, за да се защитят гражданите, да се спазва без злоупотреби директното отразяване от лева в евро.

ЕЦБ активно работи по проекта за дигитално евро. Какви са основните цели на инициативата и как тя ще промени начина, по който гражданите и бизнесите и в България използват пари? Парите в брой ще изчезнат ли скоро?

О, не, парите в брой винаги ще съществуват. Това е обещанието на Централната банка. Банкноти от 50 евро, от 20 евро, монета от 1 евро са равностойни съответно на 50, 20 и 1 евро и ще бъдат приемани за разплащателно средство. Парите в брой няма да изчезнат, но трябва да сме готови за дигиталната ера в 21 век. Хората, които не харесват да боравят с пари в брой – аз ги предпочитам, сигурно и Вие, но те предпочитат да плащат с карта, с телефон. Трябва да гарантираме, че средства, емитирани от Централната банка, съществуват и в дигитална форма, защото в това се корени системата. Това са дигитални пари в брой, но няма да заменят банкнотите и монетите.

Светът се променя под натиска на технологиите и зелената трансформация. Какви стъпки се предприемат в ЕЦБ за подкрепа на развитието на устойчива икономика и съвместяване на стабилни цени и климатични предизвикателства?

Ценовата стабилност е наша мисия, мандат, изисква се по договор, зависи от нас. Климатичните изменения са за правителствата, изпълнителната и законодателната власти, а не за паричните такива. Но трябва да оценяваме въздействието от климатичните изменения, да очакваме последствията върху цените, например. Евентуални наводнения или суша имат въздействие върху реколтата, транспорта, цената на живот, застрахователните премии... Трябва да сме наясно с това и да го интегрираме в прогнозите и в макроикономическите си модели. Освен това, трябва да обръщаме внимание на риска, който се създава. Да предположим, че имаме в личния ни баланс къща, която е в близост до река. Застрахователите отказват да я застраховат за настоящата премия и ще я вдигнат с 200%. Това е риск, който трябва да се очаква и управлява. Същото важи и за банките, за обезпеченията. Работата на централните банки е да управляват рисковете, така че и в този смисъл трябва да взимаме предвид климатичните изменения.

Имаме САЩ, Русия, Китай... Какво е мястото на ЕС, какво ще е бъдещето на европейската икономика и финанси?

Трябва да съзнаваме колко сме силни, какъв пазар е ЕС – 450 милиона души е повече, отколкото САЩ. ЕС има талантите и капацитета да иновира. Липсват две неща – капиталов пазар, пазещ парите тук и инвестиращ в иновации и подобряване на производителността. Също така трябва да сме наясно с всички пречки, които сами поставяме в Европа, пред предприемачите и младите таланти - за това да създават бизнес, да се разширяват и да носят стойност. Ако се справим по-добре в тези две неща, може да сме истинска сила, с която другите да се съобразяват.

Мислите ли, че ще стане?

Искрено се надявам и ще работя усърдно за това.


  • 1 Сталин

    21 1 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #13

    21:01 03.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Учуден

    14 1 Отговор
    Как може да се очаква правителството да предотврати злоупотреби? Все едно с лявата ръка да крадеш а с дясната да се пляскаш по лявата щото крадеш.

    21:03 03.11.2025

  • 4 Сталин

    23 2 Отговор
    След нова година още просперитет с 50 % инфлация и нов дълг от 10 милиарда

    21:03 03.11.2025

  • 5 Да, на лева!👍

    28 3 Отговор
    Вън от България Вещице!

    21:04 03.11.2025

  • 6 Крум

    17 1 Отговор
    Ама тебе нали те разследваха за злоупотреби. Само като я погледнете ще си загубите съня за много време напред. Има толкова подходящи думи за тая,ама админа и ботовете са нащрек.

    21:04 03.11.2025

  • 7 оня с питон.я

    19 1 Отговор
    кого лъжеш бабо? простите селски жълти павета? откъде ще дойде просперитета бабо? всичко е в разруха няма производство. ганю тегли заеми и кара на бензинови пари.

    21:05 03.11.2025

  • 8 да си ходят

    0 12 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО!":

    в раша!!!

    Коментиран от #14

    21:06 03.11.2025

  • 9 И ти ще

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО!":

    Ревеш,ама още не знаеш. То такива като тебе викаха кой не скача е червен,пък после гледаха магарицата от южна страна

    Коментиран от #15

    21:06 03.11.2025

  • 10 иZражданаски вой

    4 7 Отговор
    Извинетьи, успяхтьи ли да спретьи Кристин Лагард или си останахтьи със сандвичи с краставица и сириньи в уститьи? 😉

    21:06 03.11.2025

  • 11 Хаха

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО!":

    И ти ше ревнеш девойче ше те боли ама ше ти е кеф шот си в клуба на богатите. Хехе.

    21:07 03.11.2025

  • 12 .......

    4 14 Отговор
    Копеейкииии, копейки....това ще ви остани майкопродажни ма трь ошки. Ще ви гледаме магариите, простотиите и безсилието още малко. Ще го изтърпим, защото след 01.01.2026 г. ще сте аут.

    Коментиран от #24

    21:08 03.11.2025

  • 13 Малин

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сталин":

    Е ако не е тиквата и прасето и пп ше са същите фигури но с други имена които ще са проводник на интересите на световните управници

    21:08 03.11.2025

  • 14 даааа

    1 6 Отговор

    До коментар #8 от "да си ходят":

    при руските човекоядци

    21:08 03.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Копейките

    4 4 Отговор
    Да се заточат в Сибир!И без това не искат Европа!

    21:10 03.11.2025

  • 17 Прогресивно мислещ

    6 2 Отговор
    Така е тия които са с запада винаги просперират или под формата на роби или им изсмукват ресурсите!

    21:10 03.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 таксиджия 🚖

    5 1 Отговор
    Просперитет ще е само за туристическия бранш(хотели, ресторанти, таксита) и сектор услуги. Всички останли още от 01.2026 ще ви вземат 200лв от заплатите от вдигането на осигутовките.

    21:12 03.11.2025

  • 20 Русофил патриот

    2 6 Отговор
    против еврото съм но тайно си знам ,че по-добро от него няма.

    21:12 03.11.2025

  • 21 Ъхъ

    0 4 Отговор

    До коментар #2 от "БРАВО!":

    Ти не си българин, не ги разбираш нещата!🤥

    Коментиран от #26

    21:12 03.11.2025

  • 22 За да иза просперитет за бедните трябва

    3 0 Отговор
    Богатите да са мега ултра богати иначе казано 1 клечка за зъби в евро държавите да струва колкото 1 апартамент в източна европа и само така богатите евро държави ще могат да меткат пари безкрай в бедните евро държави на изток...понеже нямат иновации и технически предимства и преспективи ще го направят изкуствено евро държавите да са мега богати спрямо държавити от източна европа...така ще има пари и за войната в охрайна като изкуствено си завишат активи и пасиви тоест ще печата лагард квадрилиони за да има да раздават пари на охрайна и на бедните източно европейци

    21:13 03.11.2025

  • 23 Бай Орков

    5 1 Отговор
    Боклуци и долни руски МЕК ЕР ЕТА, честито ви еврозоната и приемането на еврото от януари 2026год.

    21:13 03.11.2025

  • 24 иван костов

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от ".......":

    Къде ще бягаш на тази дата!

    21:14 03.11.2025

  • 25 Така е хахах

    1 1 Отговор
    Пенсионерите спрем ли да превалутираме ще печелим милиони на година . Мед и масло ще потече.

    21:14 03.11.2025

  • 26 1000+

    5 2 Отговор

    До коментар #21 от "Ъхъ":

    Ако българите бяха наистина против еврозоната, на протестите нямаше да са 500-1000 души, а поне 500 000. Така че..

    21:14 03.11.2025

  • 27 Никой

    3 0 Отговор
    Сега е непосилно - та камо ли след време.

    21:15 03.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Баба Гошка

    3 0 Отговор
    вЕрване ви! Алчнюги изгладнели за българския валутен резерв. Из риттаани от всичките им колонии. Вече даже неггррата не дават без пари, намериха си нова колония от бъллгари да обират до голлло! Предателсите свиннчууги ба власт делят пляччката с грабещите западналяяци

    21:15 03.11.2025

  • 30 на копейките

    3 1 Отговор
    газови бутилки им трябват, газови... Да си събират изпиканото 🤣

    Коментиран от #32

    21:15 03.11.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 скоро

    2 2 Отговор

    До коментар #30 от "на копейките":

    няма да могат да си крадят както си искат през руските схеми както досега!!!!!

    Коментиран от #36

    21:18 03.11.2025

  • 33 Е пе м ти и просперитета,

    0 0 Отговор
    съ дра ха си устата да обещават, български и чужди политици и бюрократи, аре у лево ма, ко щрам бо. Бетер СССР и Комунягите, па как немате капка съвест ве, е пе м ти и колониалните моше н ници.
    Пфу, про клети и в чер вата, западняшки бюрократи.
    Какъв просперитет, какви пет лв. м а, цени, данъци, всичко удари тавъна и отгоре ма ко щрам бо западняшка?

    21:19 03.11.2025

  • 34 Читател

    2 0 Отговор
    Мисирир който преди години правеше възхвален филм за нацистите и сатанисти от Азов сега взима интервю от илюминат реприл.Това е полужението дами и господа.

    21:19 03.11.2025

  • 35 Някой

    3 0 Отговор
    Погазването на референдума е престъпление за което трябва да си понесат наказателни последици.
    1. Потъпкаха демокрацията и избора на народа;
    2. Потъпкаха конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и ч„рез органите в тази конституция) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - еврото е загуба на суверенитет);
    3. Потъпкаха закона за референдумите (прякото участие ...);
    4. Потъпкаха Договора за функциониране на ЕС член 140 (за приемане на еврото), на когото се основава и закона за еврото. Потъпкаха за инфлацията. И лъгаха за нарушен договор, при положение, че по договора член 140 параграф 3 се изисква одобрението от самата кандидат членка, след одобрение по критерии. Ние тепърва по договор трябваше да кажем ДА или НЕ;
    5. ЕС отговори, че си е до решение на държавите за референдуми. 18 от 27 държави имали референдуми, част и за еврото.
    Просто всичките гледаха как да няма референдум, а не какви са законите, демокрацията и така нататък. Конституцията е над всякакви международни договори - тя определя как се третират те.
    Просто всички по редицата имаха интерес да лъжат!
    Мярнах в София 6 коли, 5 полицейски които пищаха да им осигуряват път.

    21:19 03.11.2025

  • 36 на копейките

    4 2 Отговор

    До коментар #32 от "скоро":

    Снимат в Париж ,Прага, лятото на Гърция зимата на Алпите.И като пийнем като почнат да плякат колко е велика Русия и колко хубаво се живее там.

    Коментиран от #37

    21:19 03.11.2025

  • 37 също като

    2 1 Отговор

    До коментар #36 от "на копейките":

    българските псевдо патриоти с петолъчки вместо мозъци!

    Коментиран от #41

    21:21 03.11.2025

  • 38 Това което всеки вижда с просто

    1 0 Отговор
    Око са Добавени Цени и Данъци, вашта .ама смотана.

    21:21 03.11.2025

  • 39 Прав е

    3 2 Отговор
    Костадин Костадинов: Лагард иска да заграби резервите ни, не искаме еврото

    21:22 03.11.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Добавения просперитет

    1 2 Отговор
    Кви са тия общи лафове? На българина вече не върви да му се набутват гумени думи и демократски дъфки. Износът в евро? Много сме изненадани....

    21:25 03.11.2025

  • 43 ЧЕНЧ

    0 1 Отговор
    МУТРИТЕ НИ ХВЪРЛИХА НА ЧУДОВИЩЕТО.НО И ТЯХ ЩЕ ИЗГЪЛТА.

    21:27 03.11.2025

  • 44 Да приемем еврото при курс с лева

    1 2 Отговор
    Едно към едно
    Нали сме пълноправен член на ЕС и НАТО
    Защо ще ни обезценяват труда и произведеното

    21:28 03.11.2025

  • 45 000

    1 0 Отговор
    С нови 10.5 млрд. евро просперитета е гарантиран!

    21:30 03.11.2025

  • 46 накрая да видим

    0 0 Отговор
    популярно лице,по-възрастно от нашата естрадна прима...Тая сигурно като млада е била гадже на Тутанкамон...

    21:32 03.11.2025

  • 47 Горски

    0 0 Отговор
    Време е да обявим курс на Лева 1 : 5 000 долара - евро долара! Падение, една осъдена сега ще осъди и нас. Тия урсули защо са грозни - едни съсухрени, кокалести, мумии. Като зомбирани са. Даже и на мъже не приличат. Целта е еврото да ни доунищожи.

    21:35 03.11.2025

