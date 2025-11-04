Калоян Методиев: Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете

Демографските вълни влияят върху всичко в една държава. В България започва да се вдига вълната на пенсиониране за родените през 60-те години (малката вълна). В следващите 10-15 години предстои масовото пенсиониране на родените през 70-те години (голямата вълна).
За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.
Бюджетите са планове за бъдещето. Нито един икономист, финансист, анализатор не каза и една добра дума за настоящия проекто-бюджет. Нито един. Това правителство взе 18 млрд. заеми само за тази година, които потънаха някъде. Не казаха къде. Не беше за растеж и развитие.
В новия бюджет също са предвидени огромни заеми и нищо като стимули за растеж. Вкарват ни в дългова спирала. Ще задължат жестоко бъдещите поколения.
Удар по работещите сега. Удар по бизнеса. И така пенсиите на бъдещите генерации вече са под риск. Особено на огромния брой родени през 70-те години, които сме най-многобройното поколение в България през ХХ век.
Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете.
Дълговата спирала на това мнозинство трябва да бъде озаптена. Да бъдат притискани да си режат привилегии и неразумни разходи, армията чиновници, че да се отчитат прозрачно за похарченото - особено в енергетика, здравеопазване, магистрали и ремонти на второстепенни пътища, където цените надминаха тези в богатите европейски страни.
Това е ключов генерационен въпрос за две поколения, но и за цялата държава. Той е централен за родените през 60-те години, които може да понесат първия удар на вредната политика на това правителство (като работещи, бизнесмени и пенсионери), но и за родените през 70-те, заради огромна им бройка. Не си играйте с нашето настояще и бъдеще!
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Др.Тодор Живков 🇧🇬
45 % е субсидирана от бюджета.
Дали ще стане 51% е без значение важното е да се нагнетява напрежение на добитъка и да се дере с по високо осигуровки.
10:17 04.11.2025
2 Хасковски каунь
И си пазим крадците. Особено мазните.
10:19 04.11.2025
3 Секретарката на Крушовица
10:21 04.11.2025
4 Някой
10:21 04.11.2025
5 Тома
10:24 04.11.2025
6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
Вече над ДВАДЕСЕТ години събират едни пари, от които не са изплатили и ЛЕВ,
но са похарчили МИЛИОНИ ❗
Коментиран от #7
10:26 04.11.2025
7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":А вече идват първите пенЦионери, които ще търсят пари от там❗
10:28 04.11.2025
8 оня с коня
10:30 04.11.2025
9 Ще го
10:38 04.11.2025
10 няколко истини за живота ви!
Коментиран от #13
10:45 04.11.2025
12 Цялото Им Законодателство !
Е Противозаконно !
Оклепано !
Няма ли Един Депутат !
Който да организира Нещата !
И Сезера !
Конституционния Съд !
Защото Омбудсмана Не Ще !
ПРрокуратурата ! Не Ще !
Президента ! Не Ще !
Да не говарим Че !
И Комисията за Защита От Дискриминация !
Не Ще !
10:55 04.11.2025
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #10 от "няколко истини за живота ви!":Могу як материал ползваш!
Дай телефоня на ди лъра !
10:57 04.11.2025
14 Ани еврото ще ни спаси
11:24 04.11.2025