Калоян Методиев: Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете

Демографските вълни влияят върху всичко в една държава. В България започва да се вдига вълната на пенсиониране за родените през 60-те години (малката вълна). В следващите 10-15 години предстои масовото пенсиониране на родените през 70-те години (голямата вълна).

За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Бюджетите са планове за бъдещето. Нито един икономист, финансист, анализатор не каза и една добра дума за настоящия проекто-бюджет. Нито един. Това правителство взе 18 млрд. заеми само за тази година, които потънаха някъде. Не казаха къде. Не беше за растеж и развитие.

В новия бюджет също са предвидени огромни заеми и нищо като стимули за растеж. Вкарват ни в дългова спирала. Ще задължат жестоко бъдещите поколения.

Удар по работещите сега. Удар по бизнеса. И така пенсиите на бъдещите генерации вече са под риск. Особено на огромния брой родени през 70-те години, които сме най-многобройното поколение в България през ХХ век.

Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете.

Дълговата спирала на това мнозинство трябва да бъде озаптена. Да бъдат притискани да си режат привилегии и неразумни разходи, армията чиновници, че да се отчитат прозрачно за похарченото - особено в енергетика, здравеопазване, магистрали и ремонти на второстепенни пътища, където цените надминаха тези в богатите европейски страни.

Това е ключов генерационен въпрос за две поколения, но и за цялата държава. Той е централен за родените през 60-те години, които може да понесат първия удар на вредната политика на това правителство (като работещи, бизнесмени и пенсионери), но и за родените през 70-те, заради огромна им бройка. Не си играйте с нашето настояще и бъдеще!