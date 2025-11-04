Новини
България »
Калоян Методиев: Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете

Калоян Методиев: Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете

4 Ноември, 2025 10:13 1 425 14

  • калоян методиев-
  • пенсии-
  • пенсионери-
  • пенсионна система

Демографските вълни влияят върху всичко в една държава

Калоян Методиев: Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете - 1
Снимка: Архив
Калоян Методиев Калоян Методиев политолог

Демографските вълни влияят върху всичко в една държава. В България започва да се вдига вълната на пенсиониране за родените през 60-те години (малката вълна). В следващите 10-15 години предстои масовото пенсиониране на родените през 70-те години (голямата вълна).

За това предупреди във "Фейсбук" Калоян Методиев.

Бюджетите са планове за бъдещето. Нито един икономист, финансист, анализатор не каза и една добра дума за настоящия проекто-бюджет. Нито един. Това правителство взе 18 млрд. заеми само за тази година, които потънаха някъде. Не казаха къде. Не беше за растеж и развитие.

В новия бюджет също са предвидени огромни заеми и нищо като стимули за растеж. Вкарват ни в дългова спирала. Ще задължат жестоко бъдещите поколения.

Удар по работещите сега. Удар по бизнеса. И така пенсиите на бъдещите генерации вече са под риск. Особено на огромния брой родени през 70-те години, които сме най-многобройното поколение в България през ХХ век.

Върху пенсионната система изведнъж ще се стовари пенсионно цунами, което може да я помете.

Дълговата спирала на това мнозинство трябва да бъде озаптена. Да бъдат притискани да си режат привилегии и неразумни разходи, армията чиновници, че да се отчитат прозрачно за похарченото - особено в енергетика, здравеопазване, магистрали и ремонти на второстепенни пътища, където цените надминаха тези в богатите европейски страни.

Това е ключов генерационен въпрос за две поколения, но и за цялата държава. Той е централен за родените през 60-те години, които може да понесат първия удар на вредната политика на това правителство (като работещи, бизнесмени и пенсионери), но и за родените през 70-те, заради огромна им бройка. Не си играйте с нашето настояще и бъдеще!


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    17 1 Отговор
    И без това НОИ е във фалит.
    45 % е субсидирана от бюджета.

    Дали ще стане 51% е без значение важното е да се нагнетява напрежение на добитъка и да се дере с по високо осигуровки.

    10:17 04.11.2025

  • 2 Хасковски каунь

    12 2 Отговор
    Ние не можем да се оправим. Крадливо племе сме.
    И си пазим крадците. Особено мазните.

    10:19 04.11.2025

  • 3 Секретарката на Крушовица

    4 2 Отговор
    Не, мерси!

    10:21 04.11.2025

  • 4 Някой

    19 0 Отговор
    И какво ги интересува двмата дебели мъже, дето ръководят държавата? Те на пенсия няма да чакат. Що да не вземат 20 млрд лв. дълг тази година, и още толкова следващата? Нали пак в техните джобове ще отидат. Пък като паднат от власт - чудо голямо! После народа ще си плаща дълговете, а те щеси харчат парите по островите. За тях положението е win-win. За народа - никой не се интересува от него.

    10:21 04.11.2025

  • 5 Тома

    21 0 Отговор
    Е как не знаете къде отидоха 18 милиарда заем.За заплати на полицай даскали министри депутати и т.н.които ще гласуват за герб и дпс н.н.

    10:24 04.11.2025

  • 6 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    11 0 Отговор
    Започват да рИвЪт заради ВТОРИЯ СТЪЛБ❗
    Вече над ДВАДЕСЕТ години събират едни пари, от които не са изплатили и ЛЕВ,
    но са похарчили МИЛИОНИ ❗

    Коментиран от #7

    10:26 04.11.2025

  • 7 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #6 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    А вече идват първите пенЦионери, които ще търсят пари от там❗

    10:28 04.11.2025

  • 8 оня с коня

    2 9 Отговор
    Заложено в Партийния Правилник на ПРЪКНАЛАТА СЕ Партия "Непокорна БГ" е да се търси "на хляба мекото" т.е. да се критикува ЯРОСТНО всичко що мърда в Държавата,но задължително само да се гледа отстрани,БЕЗ да се дават Предложения за решение на Проблемите,защото същите биха били изложени на Критики от "вражески" Анализатори.А ЗАЩО толкова често се дава грибуна на основните представители на "Непокорна БГы,т.е. на Нинова и Методиев?Ами елементарно е - ПЛАЩАТ СИ Хората за да не потънат в Забвение,което пък си е Инвестиция в едни следващи Избори на които да покрият 1% ,с което да спечелят Заветния Милион Държ. Субсидии!Всъщност тая Партия се състои от 2 Души- Методиев и Нинова,но има жестока конкуренция в лицето на Мая М.,която действа на същия принцип и нищо чудно двете Формации да се унищожат Взаимно.

    10:30 04.11.2025

  • 9 Ще го

    11 0 Отговор
    има цунамито при толкова пенсионери на заплата,пенсия и телк в мвр,съд,прокуратура и др.администрация

    10:38 04.11.2025

  • 10 няколко истини за живота ви!

    2 2 Отговор
    Няколко основни лъжи ,които използват чобаните за да настройват стадото да се мрази и да не ги закача..Винаги пенсионерите са на преден план....те изяждат парата ...Когато влязат във фалит увеличават непропорционално парите на някоя категория държавни слуги.Когато вдигнаха заплатите на учители -лекари ...веднага без да имам друга инфо аз знам ,че пак са влезли във фалит!Сега вече са в ядрото на фалита и естественно подготвиха милиционерите.Потози начин омразата в стадото е на такава висота,че никой не се сеща за виновниците с руски имена и просийските подлоги служили няколко поколения на москва!

    Коментиран от #13

    10:45 04.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Цялото Им Законодателство !

    2 2 Отговор
    Цялото Им Законодателство !

    Е Противозаконно !

    Оклепано !

    Няма ли Един Депутат !

    Който да организира Нещата !

    И Сезера !

    Конституционния Съд !

    Защото Омбудсмана Не Ще !

    ПРрокуратурата ! Не Ще !

    Президента ! Не Ще !

    Да не говарим Че !

    И Комисията за Защита От Дискриминация !

    Не Ще !

    10:55 04.11.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 1 Отговор

    До коментар #10 от "няколко истини за живота ви!":

    Могу як материал ползваш!

    Дай телефоня на ди лъра !

    10:57 04.11.2025

  • 14 Ани еврото ще ни спаси

    1 0 Отговор
    Не винете пенсионерите, щото и без това оцеляват, и без това Костов, Дянков и сие пожертваха няколко поколения, и без това изнесена на плещите си икономиката на следвоенна България! А направете нещо за демографията, и намалете ножицата между бедни и богати

    11:24 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове