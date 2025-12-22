Калоян Методиев: Ще пробват да завлекат каквото могат за последно

Явно е истина. Ще пробват да завлекат каквото могат за последно. И се крият в сенките на празничните дни. АПИ в петък е обявила поръчка за укрепване на 150 метра селски път! Сега се хванете за стола! Цената е 1 500 000 лева за село Кортен, Хасковско. Това пише Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълва:

В Бобовдол пък вече е одобрен изпълнител за 200 метра третокласен път. Хайде, пак се хванете за стола. Цената е над 2 100 000 млн. лв.

Това е правителство на кражбата. Регионалното министерство трябва да бъде обърнато с хастара навън. АПИ, ВиК холдинг, магистрали, второстепенни пътища - до кокал. Златните пътища на ГЕРБ и БСП. Минати са всички граници. Като са в оставка не са без наказателна отговорност за всичко, което вършат. Архинаглеци.