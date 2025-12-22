Новини
България »
Калоян Методиев: Ще пробват да завлекат каквото могат за последно

Калоян Методиев: Ще пробват да завлекат каквото могат за последно

22 Декември, 2025 09:08 1 613 34

  • калоян методиев-
  • апи-
  • вик холдинг

Минати са всички граници, смята той

Калоян Методиев: Ще пробват да завлекат каквото могат за последно - 1
Снимка: НБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Явно е истина. Ще пробват да завлекат каквото могат за последно. И се крият в сенките на празничните дни. АПИ в петък е обявила поръчка за укрепване на 150 метра селски път! Сега се хванете за стола! Цената е 1 500 000 лева за село Кортен, Хасковско. Това пише Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълва:

В Бобовдол пък вече е одобрен изпълнител за 200 метра третокласен път. Хайде, пак се хванете за стола. Цената е над 2 100 000 млн. лв.
Това е правителство на кражбата. Регионалното министерство трябва да бъде обърнато с хастара навън. АПИ, ВиК холдинг, магистрали, второстепенни пътища - до кокал. Златните пътища на ГЕРБ и БСП. Минати са всички граници. Като са в оставка не са без наказателна отговорност за всичко, което вършат. Архинаглеци.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 38 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пич

    14 12 Отговор
    Превод:
    - Много лошо ! Ам чи ний кат спичелим властта, ко ша крадем...?!

    09:11 22.12.2025

  • 3 Последния Софиянец

    38 6 Отговор
    Докато мръзнем по площадите министерствата си правят коледни купони за милиони.

    09:20 22.12.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    17 4 Отговор
    В оставка са. Какво друго да правят?

    09:22 22.12.2025

  • 5 Факт

    9 1 Отговор
    Сигурно е заради велоалеите. Това вероятно ще кажат е одобрено от предходна администрация. А цветът е хубав. Имам такова колело.

    09:23 22.12.2025

  • 6 Ще те допълня

    26 7 Отговор

    До коментар #1 от "пеев сфиневски":

    Кредитите които изтеглиха двете Мазни и Дебели парчета, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, ни струват 50 милиона евро на ден. Няколко поколения работни българи ще са необходими за да върнат тези пари.

    Коментиран от #14, #17, #23

    09:23 22.12.2025

  • 7 волан

    5 4 Отговор
    "Неизкормена още България"

    Коментиран от #9

    09:28 22.12.2025

  • 8 Анджо

    6 10 Отговор
    Абе методиев хората искат заплати, ти не получаваш ли. В България така се работи, защото ние нямаме организация и режийните винаги са по високо и на края направиме пътя с много пари и лошо качество. Но не фирмите са виновни , а контролните органи които приемат и пускат некачествени ремонти и ги правят без гаранция , или гаранцията е много малка. България е планинска държава и евтини пътища няма, но и качество няма.

    Коментиран от #12, #27

    09:30 22.12.2025

  • 9 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #7 от "волан":

    Всеки с проблемите си!

    09:30 22.12.2025

  • 10 Бай Ламби

    9 6 Отговор
    Абре Калоенчо, то от твойта шефка другарката Нинова не остана много много за завличане бре нашто момче. Ми чи тя навремето квот можа завлече жената. За сегашните вагабонтини трохите останаха.

    09:32 22.12.2025

  • 11 гепи

    12 3 Отговор
    е задушил повечето общини

    09:33 22.12.2025

  • 12 Данко Харсъзина

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анджо":

    Гаранционния срок по закон е минимум 5 години.

    Коментиран от #20

    09:34 22.12.2025

  • 13 ТИГО

    18 3 Отговор
    А защо в Кърджалииско си личат кои села са турски и кои Български ?? На турските пътищата са бетер магистрала а нашите кучета ги яли! Същото е и в Северозапада дупка до дупка ! Краде се избирателно !

    Коментиран от #16, #32

    09:35 22.12.2025

  • 14 И аз да те допълня

    8 6 Отговор

    До коментар #6 от "Ще те допълня":

    А Боташ с милион на ден, ко ша речеш?!🤣🤣

    09:36 22.12.2025

  • 15 Данко Харсъзина

    7 6 Отговор
    Тези обществени поръчки ще се реализират при следващите правителства. Този що реве? Само процедурата за избор на изоълнител ще трае поне до лятото. Ако има обжалване до края на 2026г.

    Коментиран от #18

    09:37 22.12.2025

  • 16 Данко Харсъзина

    4 7 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    В Северозапада Бойко оправи пътищата. За това гласуват за Него. И кметовете са от ГЕРБ. Циганите гласуват за Шишко.

    09:40 22.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Анджо

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Да и ние до тогава ще търсите коларски пътища защото те са по добри.

    09:51 22.12.2025

  • 19 Тома

    9 0 Отговор
    Така ще правят защото няма кой да ги накаже.Само изпълняват заръката стани аз да седна

    09:52 22.12.2025

  • 20 Анджо

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "Данко Харсъзина":

    Само в България , до колкото съм чул навсякъде е 10 години и то за магистралите.

    Коментиран от #24

    09:53 22.12.2025

  • 21 Малко тарикателки от извора

    8 0 Отговор
    Цена към днескашна дата.
    Асвалтиране на път 1000 метра и широк 6 метра.
    Цена от 240 000 до 360 000лв. зависи от настилката, дебелината и колко слоя ще има.Без ДДС.
    Ако има други интервенции като дренаж, бордюри, мантинели и т.н. Цената се увеличава, НО няма как да е такава за 150 метра селски път.Или по просто да го кажа: Между 40 и 60лв. излиза 1кв.м. асвалтиране.Кражбите са брутални! А проверките са все едно аз да правя пътя и да викна после майка ми и баща ми да проверяват.А бе все наши хора са и всеки е налапал биберона.
    Всичко ясно ли е сега.Най- лесният пиниз за кражба пътя трябва да е 6м. широк кълцам 20см. от 50км. отсечка и става 5.8м. голям зор голямо нещо.Търсете ме в Маями на плажа в почивка съм после!Вие бачкате за мен благодаря, че ме подкрепяте.Ваш Б.Б. и Д.П.

    09:56 22.12.2025

  • 22 АПИ

    5 1 Отговор
    Не знам що за хора работят в АПИ. Не само заради корупцията.
    Магистрала Марица, участъка край Харманли. Ремонтират едното платно и целият трафик се отбива в другото платно. Има колчета и знаци за намаляване на скоростта. Всичко точно, но при самата маневра ограничението е 30 км/ч. ТРИДЕСЕТ км/ч!!! На магистрала!!!
    Хора, "експерти", както високата скорост убива, така и неадекватно ниските скорости създават проблеми. Или целта просто да правите капани за глоби?

    Коментиран от #29

    09:57 22.12.2025

  • 23 безпартиен

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ще те допълня":

    А от кого са дадени тези пари,защото всяка банка си има и собственици!Ако са ЧАСТНИ БАНКИ,собствениците са ЧАСТНИ ЛИЦА!Интересното е КОИ са тези лица ПО-БОГАТИ от една или друга държава за да им ДАВАТ ЗАЕМИ?Политиците НЕ управляват!Управляват БАНКИТЕ и техните СОБСТВЕНИЦИ!Кои са те?

    10:02 22.12.2025

  • 24 Данко Харсъзина

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Анджо":

    При преговорите гаранцията може да стане и 20 години. Но тогава и цената става друга. Гледал съм как румънците строят междуселски път, не магистрала. Няма нищо общо с пътното строителство у нас. Ама нищо. Такъв път ще изкара 200 години. У нас след 6 месеца почват ремонти.

    10:06 22.12.2025

  • 25 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    ТОЧНО ЧОРАП ЩЕ КРАДЕ , КАТО ЗА ПСЛЕДНО ...................... ЗАТОВА И БАВИ , "СКАЧАНЕТО" В ПОЛИТИКАТА ......................... ТОВА ЩЕ Е ПОСЛЕДНАТА МУ ИZMAMA (ШАРЛАТАНИЯ) ...................... КАТО ЕДИН ZBЯР КОЙТО ДЕБНЕ , СВОЯТА ЖЕРТВА .................. ФАКТ ! ..............,, ЧОРАПА МОЖЕ ДА СЕ СРАВНИ САМО СЪС .................... СТРАШНИЯ И ГРОZEH ГУЩЕР ..........…..... КОМОДСКИ ВАРАН ................... ФАКТ !

    10:10 22.12.2025

  • 26 село Говнягово

    3 0 Отговор
    Сопата сопатааа без кръв няма да стане

    10:15 22.12.2025

  • 27 А бе момък наивен прочети ми

    1 0 Отговор

    До коментар #8 от "Анджо":

    коментара 21.
    Не ми се пиши да ти казвам на кой е фирмата какви са по-дълбоките схеми и че ако ми се правиш на съвестен проверяващ гражданин ще ти дойдат на гости.Каквото ти кажат това ще проверяваш от където ти кажат от там ще вземеш проби за дебелината на настилката.Ако си на по-долните етажи направо ти казват да слагаш подписа ставаш им бушон.Това е брутална мафия дори и Тръмп да иска да прави път тук няма да му пуснат гювеч.

    Коментиран от #28

    10:19 22.12.2025

  • 28 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "А бе момък наивен прочети ми":

    Баш така е, но ако си дебелокож може и да не сложиш подписа и да станеш бушон. Но е тегаво, и забравяш за кариера.

    10:25 22.12.2025

  • 29 Няма АПИ няма Мапи

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "АПИ":

    30 е и е малко висока скорост, беше заложено да е 10км.ч. за да може да гледат гражданите как убаво работим за тях.😂

    10:25 22.12.2025

  • 30 Студопор

    1 1 Отговор
    Само като видя някакви гръмки имена на партии като "Непокорна България", "Меч", "Продължаваме промяната" или "Демократи за силна България" и се сещам как скоро тая непокорна и силна България съвсем покорно слабо характерно ще си на реже машините за печатане на левове, та никога повече да няма валута.

    Един от всичките тия мечове, непокорници и силни демократи няма" гък" да каже.

    Коментиран от #31

    10:25 22.12.2025

  • 31 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Студопор":

    Няма изискване да се режат машините! ЕС НЕ иска това от нас .Това са на Копейкин глупостите както и това че няма краен срок за влизане в ЕС !! ПАК НИЕ СЕ СЛАГАМЕ на ЕС и за това са виновни тия дето подадоха оставка !!Ето какво е правното положение:

    Принципът: Всички държави, които са членки на Европейския съюз (с изключение на Дания, която има специално изключение), са задължени по договор да приемат еврото. Това задължение произтича от договорите за присъединяване към ЕС.
    Условието: Срокът не е конкретна дата (например "до 2025 г."), а е обвързан с изпълнението на всички критерии от Маастрихт (ниска инфлация, нисък дефицит, стабилен курс, нисък дълг).
    "Няма срок" означава: Няма санкция, ако една държава в момента не отговаря на критериите и забавя влизането си с години. Всяка държава сама определя кога е готова да кандидатства за оценка на критериите.

    Случаят на България е следният:

    България по своя воля реши да кандидатства за оценка и обяви конкретна целева дата (първо 2024 г., после 2025 г., накрая 2026 г.).
    След като кандидатства и Европейската комисия и ЕЦБ потвърдиха, че отговаряме на условията, и Съветът на ЕС даде политическото одобрение (през юли 2025 г.), задължението стана незабавно изпълнимо.

    Така че, докато не си подадеш документите, нямаш срок. След като ги подадеш, одобрят те, и ти определят дата за влизане, вече си задължен да приемеш валутата на тази дата.
    За България този момент настъпи

    10:34 22.12.2025

  • 32 Така е

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "ТИГО":

    Защото шишо "не краде",а всичко отива "за хората".

    Коментиран от #34

    10:40 22.12.2025

  • 33 хмммм

    1 0 Отговор
    таз измислена партия е крадена!

    10:42 22.12.2025

  • 34 ТИГО

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Така е":

    E значи ние в София не сме хора ,ела да видиш пред нас кви са дупки ,откак затвориха моста към Младост всичко минава пред блока и стана мазало !

    10:46 22.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове