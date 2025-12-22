Калоян Методиев: Ще пробват да завлекат каквото могат за последно

Явно е истина. Ще пробват да завлекат каквото могат за последно. И се крият в сенките на празничните дни. АПИ в петък е обявила поръчка за укрепване на 150 метра селски път! Сега се хванете за стола! Цената е 1 500 000 лева за село Кортен, Хасковско. Това пише Калоян Методиев от "Непокорна България" и допълва:
В Бобовдол пък вече е одобрен изпълнител за 200 метра третокласен път. Хайде, пак се хванете за стола. Цената е над 2 100 000 млн. лв.
Това е правителство на кражбата. Регионалното министерство трябва да бъде обърнато с хастара навън. АПИ, ВиК холдинг, магистрали, второстепенни пътища - до кокал. Златните пътища на ГЕРБ и БСП. Минати са всички граници. Като са в оставка не са без наказателна отговорност за всичко, което вършат. Архинаглеци.
2 Пич
- Много лошо ! Ам чи ний кат спичелим властта, ко ша крадем...?!
09:11 22.12.2025
3 Последния Софиянец
09:20 22.12.2025
4 Данко Харсъзина
09:22 22.12.2025
5 Факт
09:23 22.12.2025
6 Ще те допълня
До коментар #1 от "пеев сфиневски":Кредитите които изтеглиха двете Мазни и Дебели парчета, простата Тиква Борисов и аверчето му Пеевски, ни струват 50 милиона евро на ден. Няколко поколения работни българи ще са необходими за да върнат тези пари.
09:23 22.12.2025
7 волан
09:28 22.12.2025
8 Анджо
09:30 22.12.2025
9 Факт
До коментар #7 от "волан":Всеки с проблемите си!
09:30 22.12.2025
10 Бай Ламби
09:32 22.12.2025
11 гепи
09:33 22.12.2025
12 Данко Харсъзина
До коментар #8 от "Анджо":Гаранционния срок по закон е минимум 5 години.
09:34 22.12.2025
13 ТИГО
09:35 22.12.2025
14 И аз да те допълня
До коментар #6 от "Ще те допълня":А Боташ с милион на ден, ко ша речеш?!🤣🤣
09:36 22.12.2025
15 Данко Харсъзина
09:37 22.12.2025
16 Данко Харсъзина
До коментар #13 от "ТИГО":В Северозапада Бойко оправи пътищата. За това гласуват за Него. И кметовете са от ГЕРБ. Циганите гласуват за Шишко.
09:40 22.12.2025
18 Анджо
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Да и ние до тогава ще търсите коларски пътища защото те са по добри.
09:51 22.12.2025
19 Тома
09:52 22.12.2025
20 Анджо
До коментар #12 от "Данко Харсъзина":Само в България , до колкото съм чул навсякъде е 10 години и то за магистралите.
09:53 22.12.2025
21 Малко тарикателки от извора
Асвалтиране на път 1000 метра и широк 6 метра.
Цена от 240 000 до 360 000лв. зависи от настилката, дебелината и колко слоя ще има.Без ДДС.
Ако има други интервенции като дренаж, бордюри, мантинели и т.н. Цената се увеличава, НО няма как да е такава за 150 метра селски път.Или по просто да го кажа: Между 40 и 60лв. излиза 1кв.м. асвалтиране.Кражбите са брутални! А проверките са все едно аз да правя пътя и да викна после майка ми и баща ми да проверяват.А бе все наши хора са и всеки е налапал биберона.
Всичко ясно ли е сега.Най- лесният пиниз за кражба пътя трябва да е 6м. широк кълцам 20см. от 50км. отсечка и става 5.8м. голям зор голямо нещо.Търсете ме в Маями на плажа в почивка съм после!Вие бачкате за мен благодаря, че ме подкрепяте.Ваш Б.Б. и Д.П.
09:56 22.12.2025
22 АПИ
Магистрала Марица, участъка край Харманли. Ремонтират едното платно и целият трафик се отбива в другото платно. Има колчета и знаци за намаляване на скоростта. Всичко точно, но при самата маневра ограничението е 30 км/ч. ТРИДЕСЕТ км/ч!!! На магистрала!!!
Хора, "експерти", както високата скорост убива, така и неадекватно ниските скорости създават проблеми. Или целта просто да правите капани за глоби?
09:57 22.12.2025
23 безпартиен
До коментар #6 от "Ще те допълня":А от кого са дадени тези пари,защото всяка банка си има и собственици!Ако са ЧАСТНИ БАНКИ,собствениците са ЧАСТНИ ЛИЦА!Интересното е КОИ са тези лица ПО-БОГАТИ от една или друга държава за да им ДАВАТ ЗАЕМИ?Политиците НЕ управляват!Управляват БАНКИТЕ и техните СОБСТВЕНИЦИ!Кои са те?
10:02 22.12.2025
24 Данко Харсъзина
До коментар #20 от "Анджо":При преговорите гаранцията може да стане и 20 години. Но тогава и цената става друга. Гледал съм как румънците строят междуселски път, не магистрала. Няма нищо общо с пътното строителство у нас. Ама нищо. Такъв път ще изкара 200 години. У нас след 6 месеца почват ремонти.
10:06 22.12.2025
25 ЕДГАР КЕЙСИ
10:10 22.12.2025
26 село Говнягово
10:15 22.12.2025
27 А бе момък наивен прочети ми
До коментар #8 от "Анджо":коментара 21.
Не ми се пиши да ти казвам на кой е фирмата какви са по-дълбоките схеми и че ако ми се правиш на съвестен проверяващ гражданин ще ти дойдат на гости.Каквото ти кажат това ще проверяваш от където ти кажат от там ще вземеш проби за дебелината на настилката.Ако си на по-долните етажи направо ти казват да слагаш подписа ставаш им бушон.Това е брутална мафия дори и Тръмп да иска да прави път тук няма да му пуснат гювеч.
10:19 22.12.2025
28 Данко Харсъзина
До коментар #27 от "А бе момък наивен прочети ми":Баш така е, но ако си дебелокож може и да не сложиш подписа и да станеш бушон. Но е тегаво, и забравяш за кариера.
10:25 22.12.2025
29 Няма АПИ няма Мапи
До коментар #22 от "АПИ":30 е и е малко висока скорост, беше заложено да е 10км.ч. за да може да гледат гражданите как убаво работим за тях.😂
10:25 22.12.2025
30 Студопор
Един от всичките тия мечове, непокорници и силни демократи няма" гък" да каже.
10:25 22.12.2025
31 ТИГО
До коментар #30 от "Студопор":Няма изискване да се режат машините! ЕС НЕ иска това от нас .Това са на Копейкин глупостите както и това че няма краен срок за влизане в ЕС !! ПАК НИЕ СЕ СЛАГАМЕ на ЕС и за това са виновни тия дето подадоха оставка !!Ето какво е правното положение:
Принципът: Всички държави, които са членки на Европейския съюз (с изключение на Дания, която има специално изключение), са задължени по договор да приемат еврото. Това задължение произтича от договорите за присъединяване към ЕС.
Условието: Срокът не е конкретна дата (например "до 2025 г."), а е обвързан с изпълнението на всички критерии от Маастрихт (ниска инфлация, нисък дефицит, стабилен курс, нисък дълг).
"Няма срок" означава: Няма санкция, ако една държава в момента не отговаря на критериите и забавя влизането си с години. Всяка държава сама определя кога е готова да кандидатства за оценка на критериите.
Случаят на България е следният:
България по своя воля реши да кандидатства за оценка и обяви конкретна целева дата (първо 2024 г., после 2025 г., накрая 2026 г.).
След като кандидатства и Европейската комисия и ЕЦБ потвърдиха, че отговаряме на условията, и Съветът на ЕС даде политическото одобрение (през юли 2025 г.), задължението стана незабавно изпълнимо.
Така че, докато не си подадеш документите, нямаш срок. След като ги подадеш, одобрят те, и ти определят дата за влизане, вече си задължен да приемеш валутата на тази дата.
За България този момент настъпи
10:34 22.12.2025
32 Така е
До коментар #13 от "ТИГО":Защото шишо "не краде",а всичко отива "за хората".
10:40 22.12.2025
33 хмммм
10:42 22.12.2025
34 ТИГО
До коментар #32 от "Така е":E значи ние в София не сме хора ,ела да видиш пред нас кви са дупки ,откак затвориха моста към Младост всичко минава пред блока и стана мазало !
10:46 22.12.2025