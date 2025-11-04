Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България. Тогава празнувам и 70-годишен юбилей и този ден ще ми бъде много специален. Ще взема българско вино, за да се поздравим. Това заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на конференцията на високо равнище за влизането ни в еврозоната, посочи "Нова телевизия".
„България извървя дълъг път до приемането на еврото. Много работа беше свършена, много реформи бяха направени, така че всички критерии, които важат за всеки член на еврозоната, да бъдат изпълнени. Това е огромна стъпка, но също така е началото на пътешествието, а не крайна цел. Ясно е, че реформите трябва да продължават и знам, че това ще се случи, въпреки трудностите”, каза Ларагд.
Председателят на ЕЦБ обясни, че реалните ползи от приемането на еврото са просперитет и сигурност.
► Просперитет
Лагард обясни защо приемането на единната валута означава просперитет за страната.
„През последното десетилетие брутният вътрешен продукт в България се повиши от 1/3 до 2/3. Това се случва благодарение на сериозна интеграция в европейската икономика и еврозоната. 65% от износа на България отива в Европейския съюз. 45% от него е в еврозоната”, коментира тя.
„За българските фирми, независимо дали са големи корпорации и малки и средни предприятия, няма да има никакъв разход за конвертиране на валутата. Средните и малките предприятия ще спестят 1 милиард евро на година от обменните разходи”, допълни Лагард.
Тя беше категорична: „Вратата към европейските капиталови пазари се отваря широко за България. Макар че нямаме още единен капиталов пазар, вие ще имате думата на масата, за да се случи този съюз”.
Лагард заяви още, че фирмите ще имат по-малко разходи за финансиране, което е основна база за дългосрочни инвестиции. Тези ползи се виджат в кредитните рейтинги на България, които стават по-добри, а това означава по-ниска цена на кредитите. На тази база българските фирми могат да продължат да инвестират, допълни Лагард.
► Сигурност
За втората полза – сигурността Лагард обясни: „Живеем във все по-неспокоен свят, с непрекъснати трусове отвън. За малка и отворена икономика, която и да е било, включително и българската, в която близо половината от работните места зависят от външно търсене, тази експозиция на външни трусове може сериозно да засегне България. Паричният съвет отдавна премахна колебанията в обменния курс евро – лев. И макар и силна, тази защита не може да се смята за непробиваема. Членството в еврозоната може да помогне повече за защита на българските фирми в Европа и да повиши европейската конкурентоспособност в глобален план”.
Председателят на ЕЦП посочи още, че 83% от това, което влиза в България като внос, е в евро, „което скоро ще бъде ваша валута”. Тя допълни, че това е буфер за домакинствата и фирмите от увеличаването на цените.
„Освен това, когато търсенето се увеличава, единната валута пази нашите вътрешни пазари от обезценяване”, каза още тя.
Лагард даде пример – по време на финансовата криза еврото се е обезценило спрямо щатския долар, но точно заради еврозоната единният пазар е останал солиден и единен.
Лагард коментира и страховете на българите, че страната ще загуби националната парична политика и ще загуби контрола върху съдбата си. Тя обаче посочи, че „влизането в еврозоната не е загуба, а добавяне на суверенитет”. Председателят на ЕЦБ беше категорична, че гласът на управителя на БНБ Димитър Радев ще се чува и ще бъде уважаван.
Лагард каза още, че българската икономика е дълбоко интегрирана с европейската верига на доставките и бизнесцикълът върви в крачка с еврозоната.
„Властта трябва да се погрижи Законът да се спазва и стриктно да се следи, до последен цент, при прехвърлянето на лев в евро”, заяви тя. И призова потребителите също да следят за нерагламентирани цени.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ххх
Коментиран от #9
10:52 04.11.2025
2 Др.Тодор Живков 🇧🇬
10:52 04.11.2025
3 сеянинь..
10:53 04.11.2025
4 Коце от Максуда, Варна
10:53 04.11.2025
5 Пич
10:54 04.11.2025
6 Някой
1. Потъпкаха демокрацията и избора на народа. Без значение дали си за или против еврото, те потъпкаха твоето право на избор;
2. Потъпкаха конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - което направиха, а еврото е загуба на суверенитет);
3. Потъпкаха закона за референдумите (прякото участие ..);
4. Потъпкаха Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се основава и закона за еврото. Първо с лъжите за инфлацията; После че референдума щял да наруши договор, при положение, че по договора за всички държави в ЕС, в параграф 3 след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка - след това! Отделно конституцията е над всякакви международни договори - тя определя как се третират те;
5. ЕС отговори, че си е до решение на държавите за референдуми. 18 от 27 държави са имали референдуми, част и за еврото.
Въобще не ги интересуваше как е по закон и договори, а как да няма референдум, защото ги бе страх от народа когото трябва да представляват. Всички по веригата имаха интерес да лъжат и това правеха.
Управляват ни доказани престъпници, мошеници и лъжци.
Ако е 2.7% инфлацията както изкарваше НСИ за влизането (сега над 4%), да направят увеличенията на заплатите в държавният сектор на 2.7%.
10:54 04.11.2025
7 офф
10:54 04.11.2025
8 Дрът русофил
10:55 04.11.2025
9 Някой
До коментар #1 от "ххх":Вчера в София мернах 6 коли, от които 5 полицейски свирещи - вероятно на НСО. Сигурно в 6-тата е била тази.
10:55 04.11.2025
10 Изпързалян
10:56 04.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 голяма радост
10:57 04.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Поредната фалшива крадла
10:58 04.11.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Тази няма сърце
11:02 04.11.2025
20 ххх
11:02 04.11.2025
21 цкасьд
11:03 04.11.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 иван костов
11:04 04.11.2025
24 Я стига с тоя овчи
Ние останахме без дъх, ама тая баба костенурка ще диша вместо нас!
11:04 04.11.2025
25 Един
Дано да има Ад да се срещнем с тоя отпадък!
И пак ще кажа ЕЦБ официално качи на страницата си проект за ограничаване на банковите депозити до 3000 евро. Сумите над 3000 ЩЕ БЪДАТ БУКВАЛНО ОТКРАДНАТИ ОТ ВАС! "инвестирани" в каквото осъдената за кражба Лагард и неосъдената и за кражба приятелка Урсула решат!
СЪБУДЕТЕ СЕ !!! Не само парите - живота ви крадат тия фашистки ХХХХХХХХХ пак модерирано!
11:04 04.11.2025
26 99666
защо ПОЛША,УНГАРИЯ,СЛОВАКИЯ, да не говорим за
Англия не го приемат това хубавото евро?
11:07 04.11.2025
27 задача №1
11:08 04.11.2025
28 Верно ли
11:08 04.11.2025
29 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб
а колко милиарди ще приберете от бнб в вашта чекмеджарница
и за колко време останалите милиарди ще бъдат опоскани от
Тиква баба и 40те чекмеджара
11:12 04.11.2025
30 Евроджендър
11:13 04.11.2025
31 Студопор
11:14 04.11.2025
32 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:16 04.11.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 лиз ач евроатлантик
11:18 04.11.2025
36 Сатана Z
11:20 04.11.2025
37 УдоМача
11:21 04.11.2025
38 Артилерист
11:23 04.11.2025
39 Дедовия
11:25 04.11.2025