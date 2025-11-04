Новини
Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България

4 Ноември, 2025 10:51 652 39

България извървя дълъг път до приемането на еврото. Много работа беше свършена, много реформи бяха направени

Кристин Лагард: На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб, България. Тогава празнувам и 70-годишен юбилей и този ден ще ми бъде много специален. Ще взема българско вино, за да се поздравим. Това заяви председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард по време на конференцията на високо равнище за влизането ни в еврозоната, посочи "Нова телевизия".

„България извървя дълъг път до приемането на еврото. Много работа беше свършена, много реформи бяха направени, така че всички критерии, които важат за всеки член на еврозоната, да бъдат изпълнени. Това е огромна стъпка, но също така е началото на пътешествието, а не крайна цел. Ясно е, че реформите трябва да продължават и знам, че това ще се случи, въпреки трудностите”, каза Ларагд.

Председателят на ЕЦБ обясни, че реалните ползи от приемането на еврото са просперитет и сигурност.

► Просперитет

Лагард обясни защо приемането на единната валута означава просперитет за страната.

„През последното десетилетие брутният вътрешен продукт в България се повиши от 1/3 до 2/3. Това се случва благодарение на сериозна интеграция в европейската икономика и еврозоната. 65% от износа на България отива в Европейския съюз. 45% от него е в еврозоната”, коментира тя.

„За българските фирми, независимо дали са големи корпорации и малки и средни предприятия, няма да има никакъв разход за конвертиране на валутата. Средните и малките предприятия ще спестят 1 милиард евро на година от обменните разходи”, допълни Лагард.

Тя беше категорична: „Вратата към европейските капиталови пазари се отваря широко за България. Макар че нямаме още единен капиталов пазар, вие ще имате думата на масата, за да се случи този съюз”.

Лагард заяви още, че фирмите ще имат по-малко разходи за финансиране, което е основна база за дългосрочни инвестиции. Тези ползи се виджат в кредитните рейтинги на България, които стават по-добри, а това означава по-ниска цена на кредитите. На тази база българските фирми могат да продължат да инвестират, допълни Лагард.

► Сигурност

За втората полза – сигурността Лагард обясни: „Живеем във все по-неспокоен свят, с непрекъснати трусове отвън. За малка и отворена икономика, която и да е било, включително и българската, в която близо половината от работните места зависят от външно търсене, тази експозиция на външни трусове може сериозно да засегне България. Паричният съвет отдавна премахна колебанията в обменния курс евро – лев. И макар и силна, тази защита не може да се смята за непробиваема. Членството в еврозоната може да помогне повече за защита на българските фирми в Европа и да повиши европейската конкурентоспособност в глобален план”.

Председателят на ЕЦП посочи още, че 83% от това, което влиза в България като внос, е в евро, „което скоро ще бъде ваша валута”. Тя допълни, че това е буфер за домакинствата и фирмите от увеличаването на цените.

„Освен това, когато търсенето се увеличава, единната валута пази нашите вътрешни пазари от обезценяване”, каза още тя.

Лагард даде пример – по време на финансовата криза еврото се е обезценило спрямо щатския долар, но точно заради еврозоната единният пазар е останал солиден и единен.

Лагард коментира и страховете на българите, че страната ще загуби националната парична политика и ще загуби контрола върху съдбата си. Тя обаче посочи, че „влизането в еврозоната не е загуба, а добавяне на суверенитет”. Председателят на ЕЦБ беше категорична, че гласът на управителя на БНБ Димитър Радев ще се чува и ще бъде уважаван.

Лагард каза още, че българската икономика е дълбоко интегрирана с европейската верига на доставките и бизнесцикълът върви в крачка с еврозоната.

„Властта трябва да се погрижи Законът да се спазва и стриктно да се следи, до последен цент, при прехвърлянето на лев в евро”, заяви тя. И призова потребителите също да следят за нерагламентирани цени.


  • 1 ххх

    21 1 Отговор
    Я се разкарай

    Коментиран от #9

    10:52 04.11.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    21 1 Отговор
    БГ добитъка да си приготви една кофа ВАЗЕЛИН.

    10:52 04.11.2025

  • 3 сеянинь..

    17 1 Отговор
    Скапаньдъртофелник..

    10:53 04.11.2025

  • 4 Коце от Максуда, Варна

    5 16 Отговор
    На 31 декември изкарвам бабичките на протест против еврото!

    10:53 04.11.2025

  • 5 Пич

    15 0 Отговор
    Тъпа , та се премета !!! Както казваха на заканите в английския влак - В мислите си сме с вас !!!

    10:54 04.11.2025

  • 6 Някой

    22 1 Отговор
    За еврото и потъпкването на референдума трябва да бъдат съдени.
    1. Потъпкаха демокрацията и избора на народа. Без значение дали си за или против еврото, те потъпкаха твоето право на избор;
    2. Потъпкаха конституцията член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено и чрез органите в тази конституция) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват - което направиха, а еврото е загуба на суверенитет);
    3. Потъпкаха закона за референдумите (прякото участие ..);
    4. Потъпкаха Договора за функциониране на ЕС член 140, на когото се основава и закона за еврото. Първо с лъжите за инфлацията; После че референдума щял да наруши договор, при положение, че по договора за всички държави в ЕС, в параграф 3 след одобрение по критерии се изисква одобрение и от самата кандидат членка - след това! Отделно конституцията е над всякакви международни договори - тя определя как се третират те;
    5. ЕС отговори, че си е до решение на държавите за референдуми. 18 от 27 държави са имали референдуми, част и за еврото.
    Въобще не ги интересуваше как е по закон и договори, а как да няма референдум, защото ги бе страх от народа когото трябва да представляват. Всички по веригата имаха интерес да лъжат и това правеха.
    Управляват ни доказани престъпници, мошеници и лъжци.
    Ако е 2.7% инфлацията както изкарваше НСИ за влизането (сега над 4%), да направят увеличенията на заплатите в държавният сектор на 2.7%.

    10:54 04.11.2025

  • 7 офф

    14 0 Отговор
    Повдига ми се от този коктейл от еврошербет и боза🤮

    10:54 04.11.2025

  • 8 Дрът русофил

    5 7 Отговор
    Ние искаме фа получаваме пенции в рубли.

    10:55 04.11.2025

  • 9 Някой

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "ххх":

    Вчера в София мернах 6 коли, от които 5 полицейски свирещи - вероятно на НСО. Сигурно в 6-тата е била тази.

    10:55 04.11.2025

  • 10 Изпързалян

    9 1 Отговор
    Звучи като откровение на клептоман на който му се дига адреналина по време на акция.

    10:56 04.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 голяма радост

    7 1 Отговор
    то колко българи не искат да работят за капиталистите от ЕС . Хем лъжливи и с странни желания и политики . спирай цигарите . а то навсякъде наркотици . зелена енергия . а то няма петрол и газ . кат коне с капаци са .

    10:57 04.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Поредната фалшива крадла

    8 1 Отговор
    Излишна си

    10:58 04.11.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Тази няма сърце

    10 1 Отговор
    Поредната вещица дотласкана тук от тъпоъгълното правителство на отрепките.

    11:02 04.11.2025

  • 20 ххх

    11 1 Отговор
    Като пристигнат сметките за ток в евро , да дойде да ни ги плати госпожата

    11:02 04.11.2025

  • 21 цкасьд

    8 1 Отговор
    Дърта кранта, успя ли да прилапаш и България в евро ямата??? Нека да се знае че само предателите те искат и ти се радват. А като фалирате евро зоната ще видиш и каква си маймуна. Празни лозунги и заклинания. Със платените си предатели в България ни заробихте, само че няма да видите хубаво. Слава на Господ Иисус Христос ще си платите и с лихвите.

    11:03 04.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 иван костов

    6 1 Отговор
    Ще се радвам сърцето ти да спре да бие на 31.12.2025година, чумо проклета

    11:04 04.11.2025

  • 24 Я стига с тоя овчи

    8 1 Отговор
    Ентусиазъм!
    Ние останахме без дъх, ама тая баба костенурка ще диша вместо нас!

    11:04 04.11.2025

  • 25 Един

    5 1 Отговор
    КРАДЛИВ XXXXXX (модерирано 20 пъти)!!!
    Дано да има Ад да се срещнем с тоя отпадък!

    И пак ще кажа ЕЦБ официално качи на страницата си проект за ограничаване на банковите депозити до 3000 евро. Сумите над 3000 ЩЕ БЪДАТ БУКВАЛНО ОТКРАДНАТИ ОТ ВАС! "инвестирани" в каквото осъдената за кражба Лагард и неосъдената и за кражба приятелка Урсула решат!

    СЪБУДЕТЕ СЕ !!! Не само парите - живота ви крадат тия фашистки ХХХХХХХХХ пак модерирано!

    11:04 04.11.2025

  • 26 99666

    9 1 Отговор
    Може би да сме добре с еврото, но не мога да си объсня,
    защо ПОЛША,УНГАРИЯ,СЛОВАКИЯ, да не говорим за
    Англия не го приемат това хубавото евро?

    11:07 04.11.2025

  • 27 задача №1

    7 1 Отговор
    следващото правителство незабавно да започне процедура по излизани от еврозоната без никакви допитвания и референдуми както ни насилиха с вкарването там на целия български народ против волята му

    11:08 04.11.2025

  • 28 Верно ли

    8 1 Отговор
    Тая не беше ли съдена, че май и осъдена за корупция??? Та на тази ѝ биело сърцето, значи! Единственото ми успокоение е, че който се е хванал с нас, не е приключил на добре, така че този фашизоидно-болшевишки ЕсЕс ще се срине в близко бъдеще!

    11:08 04.11.2025

  • 29 1 януари 2026 г. сърцето ми ще бие с теб

    5 1 Отговор
    барем изпуши

    а колко милиарди ще приберете от бнб в вашта чекмеджарница
    и за колко време останалите милиарди ще бъдат опоскани от
    Тиква баба и 40те чекмеджара

    11:12 04.11.2025

  • 30 Евроджендър

    4 0 Отговор
    Тая е дърта мумия до тогава може сърцето и да е спряло да бие въобще

    11:13 04.11.2025

  • 31 Студопор

    4 1 Отговор
    И тази мумия агитира днеска. Определено ще ни наврат в кошарата. А там е или стриганье или коленье. За друго не вкарват.

    11:14 04.11.2025

  • 32 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 0 Отговор
    Жлътите петолъчки в екстаз.

    11:16 04.11.2025

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 лиз ач евроатлантик

    2 0 Отговор
    Егати лицемерката!Много и дреме за България

    11:18 04.11.2025

  • 36 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Ще и бие сърцето на дъртата вещица Лагард,как няма да и бие? 40 метрични тона българско злато ще бъдат дадени на ЕЦБ завинаги,с което ще настъпи и финансовият край на ерата Българска държава.

    11:20 04.11.2025

  • 37 УдоМача

    1 0 Отговор
    След 1 Януари Българският народ ще разбере какво е сеееееекс и муууузукааа :D

    11:21 04.11.2025

  • 38 Артилерист

    1 0 Отговор
    Тази много ни помага за "изгодните" заеми...

    11:23 04.11.2025

  • 39 Дедовия

    0 0 Отговор
    Всичко друго настрана, такова визуално изчадие не съм виждал през живота си. Това е раждано от втория си баща и поливано с LSD от майка си.

    11:25 04.11.2025

