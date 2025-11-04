Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

„Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България. Страната ще седне на масата за взимане на важни решения. Димитър Радев, като председател на Българската народна банка, ще има право да гласува в ЕЦБ по въпроси като финансовата стабилност, визията, дигиталното евро”. Това каза управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в изказването си на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”, цитирана от Нова телевизия. Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се провежда в резиденция „Бояна”. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г..
Георгиева предупреди, че след 1 януари 2026 г. страната ще бъде изправена и пред краткосрочни и средносрочни предизвикателства. „Икономиката малко прегрява. Населението ни намалява, „изтичането на мозъци” продължава да ни удря. Как да се справяме? Отговорът на този въпрос е само един - с отговорни политики, насочени към защита на икономиката и повишаване производителността на частния сектор”, категорична е Георгиева.
Според нея на страната ни ще бъде нужна строга фискална политика и поддържане на макроикономическите показатели в стабилно състояние.
„Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот. Трябва да е обединено с добри политики”, каза още управляващият директор на МВФ.
„България е повече от готова, благодарение на Валутния борд, мерките, които сме взели, държавната политика за осведоменост за преминаването от лева към еврото. Има лека носталгия. Това, което е по-притеснително е политизирането на тази носталгия. България обаче ще има още по-големи ползи от присъединяването към еврозоната, каквито вече има от евроинтеграцията", подчерта Георгиева.
1 Един
Сталинке, на тебе що ти плащат в долари ма?!!!
И пак ще кажа ЕЦБ официално качи на страницата си проект за ограничаване на банковите депозити до 3000 евро. Сумите над 3000 ЩЕ БЪДАТ БУКВАЛНО ОТКРАДНАТИ ОТ ВАС! "инвестирани" в каквото осъдената за кражба Лагард и неосъдената и за кражба приятелка Урсула решат!
ВИЕ СИ ГИ ИЗБИРАТЕ!
11:08 04.11.2025
2 Сталинка
11:09 04.11.2025
3 Последния Софиянец
11:09 04.11.2025
4 Пич
11:10 04.11.2025
5 Кристалина
11:10 04.11.2025
6 Студопор
11:11 04.11.2025
7 ццццццццццццт
11:12 04.11.2025
8 Един
ЕВРОТО ПРИКЛЮЧИ! ВИЕ ГЛУПАЦИ СИ КУПИХТЕ ФАБРИКА НА 10ТИ СЕПТЕМВРИ!
11:12 04.11.2025
9 Даааа
11:12 04.11.2025
10 Азът
11:13 04.11.2025
11 метавселена
11:14 04.11.2025
12 Др.Тодор Живков 🇧🇬
11:14 04.11.2025
13 ххх
11:14 04.11.2025
14 Копейка в шок
Май, май ще предпочита еврото пред копейката и стотинката вързана пак за еврото.
Коментиран от #19
11:15 04.11.2025
15 Другата седмица
11:17 04.11.2025
16 гост
11:17 04.11.2025
17 Някой
11:17 04.11.2025
18 Трол
11:17 04.11.2025
19 Църнил
До коментар #14 от "Копейка в шок":Църнилка, марш на купона за храна.
11:18 04.11.2025
20 Ива
11:19 04.11.2025
21 И баба
11:20 04.11.2025
22 Георги
11:20 04.11.2025
23 !!!!!
11:22 04.11.2025
24 Мдааа
11:22 04.11.2025
25 Приятели
11:23 04.11.2025
26 Още една
11:23 04.11.2025
27 история
11:24 04.11.2025