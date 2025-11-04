Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

„Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България. Страната ще седне на масата за взимане на важни решения. Димитър Радев, като председател на Българската народна банка, ще има право да гласува в ЕЦБ по въпроси като финансовата стабилност, визията, дигиталното евро”. Това каза управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в изказването си на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”, цитирана от Нова телевизия. Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се провежда в резиденция „Бояна”. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г..

Георгиева предупреди, че след 1 януари 2026 г. страната ще бъде изправена и пред краткосрочни и средносрочни предизвикателства. „Икономиката малко прегрява. Населението ни намалява, „изтичането на мозъци” продължава да ни удря. Как да се справяме? Отговорът на този въпрос е само един - с отговорни политики, насочени към защита на икономиката и повишаване производителността на частния сектор”, категорична е Георгиева.

Според нея на страната ни ще бъде нужна строга фискална политика и поддържане на макроикономическите показатели в стабилно състояние.

„Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот. Трябва да е обединено с добри политики”, каза още управляващият директор на МВФ.

„България е повече от готова, благодарение на Валутния борд, мерките, които сме взели, държавната политика за осведоменост за преминаването от лева към еврото. Има лека носталгия. Това, което е по-притеснително е политизирането на тази носталгия. България обаче ще има още по-големи ползи от присъединяването към еврозоната, каквито вече има от евроинтеграцията", подчерта Георгиева.