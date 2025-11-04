Новини
България »
Всички градове »
Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България

4 Ноември, 2025 11:07 485 27

  • кристалина георгиева-
  • приемане евро-
  • ключов момент-
  • българия

„България е повече от готова, благодарение на Валутния борд, мерките, които сме взели, държавната политика за осведоменост за преминаването от лева към еврото. Има лека носталгия. Това, което е по-притеснително е политизирането на тази носталгия. България обаче ще има още по-големи ползи от присъединяването към еврозоната, каквито вече има от евроинтеграцията", подчерта управляващият директор на Международния валутен фонд

Кристалина Георгиева: Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за България. Страната ще седне на масата за взимане на важни решения. Димитър Радев, като председател на Българската народна банка, ще има право да гласува в ЕЦБ по въпроси като финансовата стабилност, визията, дигиталното евро”. Това каза управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева в изказването си на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната”, цитирана от Нова телевизия. Събитието е организирано от Министерството на финансите и Българската народна банка и се провежда в резиденция „Бояна”. Форумът е част от комуникационната кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 г..

Георгиева предупреди, че след 1 януари 2026 г. страната ще бъде изправена и пред краткосрочни и средносрочни предизвикателства. „Икономиката малко прегрява. Населението ни намалява, „изтичането на мозъци” продължава да ни удря. Как да се справяме? Отговорът на този въпрос е само един - с отговорни политики, насочени към защита на икономиката и повишаване производителността на частния сектор”, категорична е Георгиева.

Според нея на страната ни ще бъде нужна строга фискална политика и поддържане на макроикономическите показатели в стабилно състояние.

„Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот. Трябва да е обединено с добри политики”, каза още управляващият директор на МВФ.

„България е повече от готова, благодарение на Валутния борд, мерките, които сме взели, държавната политика за осведоменост за преминаването от лева към еврото. Има лека носталгия. Това, което е по-притеснително е политизирането на тази носталгия. България обаче ще има още по-големи ползи от присъединяването към еврозоната, каквито вече има от евроинтеграцията", подчерта Георгиева.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Един

    25 2 Отговор
    Вярно е! КАТО ЧЕТВЪРТА НАЦИОНАЛНА КАТАСТРОФА!!!
    Сталинке, на тебе що ти плащат в долари ма?!!!

    И пак ще кажа ЕЦБ официално качи на страницата си проект за ограничаване на банковите депозити до 3000 евро. Сумите над 3000 ЩЕ БЪДАТ БУКВАЛНО ОТКРАДНАТИ ОТ ВАС! "инвестирани" в каквото осъдената за кражба Лагард и неосъдената и за кражба приятелка Урсула решат!

    ВИЕ СИ ГИ ИЗБИРАТЕ!

    11:08 04.11.2025

  • 2 Сталинка

    26 1 Отговор
    Ключова стъпка към пропастта.

    11:09 04.11.2025

  • 3 Последния Софиянец

    22 2 Отговор
    Купуваме си билети за Титаник.

    11:09 04.11.2025

  • 4 Пич

    16 2 Отговор
    А стига толкова бе !!! Поднасяте ни тъпанарките една след друга !!! Ако така я карате ще докарате менингит на по умната си аудитория !!!

    11:10 04.11.2025

  • 5 Кристалина

    16 2 Отговор
    Който оцелее , ще разказва

    11:10 04.11.2025

  • 6 Студопор

    17 2 Отговор
    Много агитация днеска, много нещо!! Защо така? Да няма протест?

    11:11 04.11.2025

  • 7 ццццццццццццт

    16 2 Отговор
    Кристалина , затвярям си фирмата след Нова година . Колко ще направят като мен , а ?

    11:12 04.11.2025

  • 8 Един

    15 2 Отговор
    Не знам дали разбрахте, но Франция приключи! За да се закрепи в оставащите му година и нещо Макрон се отказа от каквито и да е реформи и Франция ще продължи да трупа дълг, който и сега надвишава 115%, а за следващите 3 фискални години са разписани дефицити от 6+% много над допустимите по Маастрихските критерии!

    ЕВРОТО ПРИКЛЮЧИ! ВИЕ ГЛУПАЦИ СИ КУПИХТЕ ФАБРИКА НА 10ТИ СЕПТЕМВРИ!

    11:12 04.11.2025

  • 9 Даааа

    12 3 Отговор
    Ще станем още по мизерни

    11:12 04.11.2025

  • 10 Азът

    16 2 Отговор
    Празни приказки от една Сталинка! Истината е далеч по-различна. ЕС няма интерес България да развива производства с които да конкурира западните. А българите вярват в някаква пазарна икономика, свободна конкуренция - доста дебuлно. Все едно Белгия да позволи на Конго да разработва производства на редки метали които после да продава скъпо на запада. Но българина не може да го разбера това нещо, българина иска да живее богато в консуматорско общество и да консумира като западняк и вярва, че в ЕС са го взели да го направят богат.

    11:13 04.11.2025

  • 11 метавселена

    13 2 Отговор
    Много ги е страх от хората и са се скрили и пускат разни опорки .Явно ще има големи дандании и затова е това напъване .

    11:14 04.11.2025

  • 12 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    10 0 Отговор
    Гну сен бабиер.

    11:14 04.11.2025

  • 13 ххх

    8 0 Отговор
    Ще има ли още статии от култа към Мамона ?

    11:14 04.11.2025

  • 14 Копейка в шок

    3 12 Отговор
    Като разбрах колко е минималната заплата , пенсийката и средната заплата в любимата ми Матушка получих шок.Костя и тьотята от пасоля друго ни говореха ама все опашати лъжи.
    Май, май ще предпочита еврото пред копейката и стотинката вързана пак за еврото.

    Коментиран от #19

    11:15 04.11.2025

  • 15 Другата седмица

    10 1 Отговор
    Другата година ще играем на бесилка

    11:17 04.11.2025

  • 16 гост

    11 1 Отговор
    ОЩЕ ЕДИН ПИРОН В КОВЧЕГА НА ДЪРЖАВАТА БЪЛГАРИЯ! Управляващите и в Европа и в България си пълнят гушите за последно с девиза на Нерон :СЛЕД НАС И ПОТОП!

    11:17 04.11.2025

  • 17 Някой

    9 1 Отговор
    На тази няма да и чета нищо, дето преди ни съветваше да се обогатяваме с имигранти. Първият път като я чух, абсолютна селянка - да ме извиняват селяните. Ииий каква престижна и високоплатена работа - когато се кандидатираше за ООН.

    11:17 04.11.2025

  • 18 Трол

    2 1 Отговор
    Г-жа Георгиева е осъвременена версия на г-н Димитров.

    11:17 04.11.2025

  • 19 Църнил

    6 1 Отговор

    До коментар #14 от "Копейка в шок":

    Църнилка, марш на купона за храна.

    11:18 04.11.2025

  • 20 Ива

    6 1 Отговор
    Приемането на еврото ще остане в историята като ключова стъпка за предателство към страната ни !

    11:19 04.11.2025

  • 21 И баба

    3 0 Отговор
    ви Сталика и тя !

    11:20 04.11.2025

  • 22 Георги

    4 0 Отговор
    решителна. Да. До сега бяхме на ръба, но с приемането на еврото направихме решителна крачка напред...

    11:20 04.11.2025

  • 23 !!!!!

    2 0 Отговор
    Разберете, няма по-страшно от това да въведат цифрова валута и да елиминират парите в брой. На секундата ставаме роби, ще може да купуваме само ако властта позволи, каквото властта позволи и когато властта позволи. Слепи ли сте, хора? Не можете ли да мислите повече от един ход напред? Това предтои, ако масово не се осъзнаем.

    11:22 04.11.2025

  • 24 Мдааа

    1 0 Отговор
    А едно време ако застреляш някой на браздата ти даваха награда и те пускаха в отпуск. Да видим тогава ще има ли мигранти.

    11:22 04.11.2025

  • 25 Приятели

    0 0 Отговор
    За да сте спокойни от приемането си вдигнете на една страна 100 000 евро , ако можете и 100 000 долара и за всеки случай 1 кг злато . Ако ви е трудно , може и без доларите

    11:23 04.11.2025

  • 26 Още една

    0 0 Отговор
    Лицемерка.

    11:23 04.11.2025

  • 27 история

    0 0 Отговор
    Само ще гледам когато мача се обърне и на тия им конфискуват всичко

    11:24 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол