Влак с турски гастарбайтери прекара три дни в България заради бомбени заплахи в Сърбия - подробности

След като три дни не се движеха влакове към Република Сърбия от България, движението на треновете беше възстановено късно снощи.
Официално изтъкнатата причина за спиране на движението е анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове по всички линии в западната ни съседка.
По тази причина МБВ 13154 от Одрин (Турция) за Филах (Австрия), на международната компания "Optima Express", престоя на жп гара Пловдив почти три денонощия. В композицията са пътували около 300 турски гастарбайтери и техните автомобили.
Влакът е спрян именно в Пловдив заради всички протичащи ремонти и закрити коловози по гарите в посока границата ни с Република Сърбия.
След като до късно снощи – 3 ноември, не е имало яснота относно движението на влака посока крайната му дестинация – Австрия, от компанията превозвач са взели решение влакът да бъде върнат към Турция. Така малко след 21 часа композицията е тръгнала от гара Пловдив обратно към Капъкуле. По време на движението ѝ обаче от Железница Сръбска са започнали отново да приемат влакове от България. Влакът стига до гара Димитровград и се връща към Сърбия, където е приет след всички перипетии и несгоди.
Освен въпросният влак в периода са засегнати и много товарни влакове между двете страни, което със сигурност се е отразило на бизнеса.
Засегнат е и друг международен пътнически влак – атракцион с името „Носталгия”, който е трябвало да бъде в България в събота – 1 ноември в 7:00 часа, но ще пристигне едва днес.
