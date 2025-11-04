Новини
България »
Пловдив »
Влак с турски гастарбайтери прекара три дни в България заради бомбени заплахи в Сърбия - подробности

4 Ноември, 2025 14:35 819 4

Композицията престоя на гара Пловдив

Влак с турски гастарбайтери прекара три дни в България заради бомбени заплахи в Сърбия - подробности - 1
Снимка: facebook - Plamen Germanov
Факти Факти

След като три дни не се движеха влакове към Република Сърбия от България, движението на треновете беше възстановено късно снощи.

Официално изтъкнатата причина за спиране на движението е анонимен сигнал за поставени взривни устройства във всички влакове по всички линии в западната ни съседка.

По тази причина МБВ 13154 от Одрин (Турция) за Филах (Австрия), на международната компания "Optima Express", престоя на жп гара Пловдив почти три денонощия. В композицията са пътували около 300 турски гастарбайтери и техните автомобили.

Влакът е спрян именно в Пловдив заради всички протичащи ремонти и закрити коловози по гарите в посока границата ни с Република Сърбия.

След като до късно снощи – 3 ноември, не е имало яснота относно движението на влака посока крайната му дестинация – Австрия, от компанията превозвач са взели решение влакът да бъде върнат към Турция. Така малко след 21 часа композицията е тръгнала от гара Пловдив обратно към Капъкуле. По време на движението ѝ обаче от Железница Сръбска са започнали отново да приемат влакове от България. Влакът стига до гара Димитровград и се връща към Сърбия, където е приет след всички перипетии и несгоди.

Освен въпросният влак в периода са засегнати и много товарни влакове между двете страни, което със сигурност се е отразило на бизнеса.

Засегнат е и друг международен пътнически влак – атракцион с името „Носталгия”, който е трябвало да бъде в България в събота – 1 ноември в 7:00 часа, но ще пристигне едва днес.


Пловдив / България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 4 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 2457

    2 0 Отговор
    Тази новина е остаряла. Сега ли се сетихте да я напишете?

    Коментиран от #2

    14:43 04.11.2025

  • 2 факти

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "2457":

    Да,но ние не бяхме я писали

    14:48 04.11.2025

  • 3 малииии

    3 1 Отговор
    300 гастарлайнери, тее са ос-рали всичко наоколо за 3 дни....

    Коментиран от #4

    14:54 04.11.2025

  • 4 нормално

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "малииии":

    Защото само в България е прието да се изхождаш през една дупка директно върху релсите. Всички комунистически влакове са такива. Също всички магистрали в България са с тоалетни тип околна среда, директно върху полянки и землянки .... пак остатъци от добрия комунизъм

    15:10 04.11.2025

Новини по градове:
