Новини
България »
Валдис Домбровскис: Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция

Валдис Домбровскис: Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция

4 Ноември, 2025 15:43 370 15

  • валдис домбровскис-
  • евро-
  • еврозона-
  • българия-
  • валута-
  • бюджет-
  • финанси-
  • европейска интеграция-
  • хибридна война

Поддържането на фискална дисциплина трябва да продължи и след присъединяването към еврозоната

Валдис Домбровскис: Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция. Tова заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция с българския министър на финансите Теменужка Петкова.

По-рано днес в резиденция "Бояна" се състоя конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната", в която участваха министър-председателят Росен Желязков, президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев. Събитието бе организирано във връзка с предстоящото присъединяване на страната ни към еврозоната, припомни БТА.

Домбровскис поздрави отново България за присъединяването ѝ към еврозоната, което определи като невероятно постижение. Пътят към еврото укрепи българските институции, като бяха направени и реформи, посочи еврокомисарят. Присъединяването към еврото помага за насърчаването на чуждестранни инвестиции, развива икономиката, създава работни места, ще намали лихвените проценти, каза също той. Ползите ще са много, увери еврокомисарят.

Знаем, че българите се притесняват за увеличението на цените, каза Домбровскис. По думите му няма основания за това. Той даде за пример Хърватия, където въздействието върху цените е било минимално. По думите му в Латвия също са се видели по-стабилните и прозрачни цени и увеличена конкурентоспособност след приемането на еврото. Укрепване на средата за бизнес за България също ще е сред ползите, които еврокомисарят изброи.

Еврокомисарят подчерта, че поддържането на фискална дисциплина трябва да продължи и след присъединяването към еврозоната. По отношение на проектобюджета на България за 2026 година Домбровскис изрази удовлетворение, че дефицитът няма да надвиши 3 процента от БВП. Предоставяме по-голяма фискална гъвкавост на държавите членки, отчитайки увеличените разходи за отбрана, уточни той.

В отговор на журналистически въпрос относно мерките на Европейската комисия за намаляване на зависимостта от китайските вериги за доставки на редкоземни метали Домбровскис заяви, че Брюксел поддържа диалог с китайските власти за справяне с краткосрочните предизвикателства. По думите му целта трябва да бъде диверсификация и разширяване на доставчиците за Европа, защото в момента Китай доминира пазара.

Относно темата за дезинформацията еврокомисарят подчерта, че Русия води хибридна война срещу Европейския съюз и неговите държави членки. Трябва да бъдем ясни по този въпрос и решително да се противопоставим на тези действия, заяви той. И припомни, че Европейската комисия прие пакета "Защита на демокрацията", в който излага как ще се бори с всички тези заплахи и действия от страна на Русия.

България се присъединява към еврозоната в сложен геополитически контекст, в който светът става все по-фрагментиран и конфликтен. Затова е още по-важно страната да бъде част от по-голям и стабилен геополитически блок, заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е част от националната комуникационна кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Присъединяването към еврозоната не означава само присъединяване към валутния съюз и смяна на монетите и банкнотите, а присъединяване към сърцето на Европейския съюз, подчерта той.

По думите му членството в еврозоната повишава устойчивостта на държавите, включително чрез намаляване на разходите по държавния дълг. Той даде пример с балтийските страни, за които след руската инвазия в Украйна цената на кредитирането е останала по-ниска, отколкото в Полша и Унгария. Този ефект, посочи еврокомисарят, се дължи на доверието на инвеститорите в еврото като стабилизиращ фактор.

Домбровскис отбеляза, че и в държавите, които се присъединяват към еврозоната, разходите по дълга намаляват, тъй като инвеститорите възприемат влизането във валутния съюз като положителен сигнал за стабилност и добро финансово управление. По този начин еврото може допълнително да засили устойчивостта на България, посочи еврокомисарят.

Той повтори призива България да продължи да следва стабилна финансова политика.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    11 2 Отговор
    Еврото е тоалетна хартия без покритие.

    Коментиран от #3

    15:43 04.11.2025

  • 2 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Тази година 19 млрд заем, догодина 21 млрд.За две години ще увеличат външният дълг с 50 процента,за четири години ще го удвоят.

    15:45 04.11.2025

  • 3 оня с питон.я

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    още един инструмент за контрол. нищо повече. но пък евроатлантическите същества очакват просперитет. незнайно защо.

    15:46 04.11.2025

  • 4 Да ти

    6 1 Отговор
    Интегрирам гърлото аз на тебе! И канализацията да ти интегрирам! И Урсула ще интегрирам! И Кая и тая-оная.......

    15:46 04.11.2025

  • 5 кабел

    8 1 Отговор
    Зависи чии дългове ще плащаме.Еврото защо беше отхвърлено 1 месец ,след като бе прието във Великобритания. Защо???Явно англичаните са си по-добре с паундите.

    15:46 04.11.2025

  • 6 Делю Хайдутин

    6 1 Отговор
    Символ от три пръста.

    15:46 04.11.2025

  • 7 Дориана

    3 0 Отговор
    И пътя към икономическите последици за България. И това ще стане факт.

    15:48 04.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 смешник

    6 0 Отговор
    що не кажеш за дигиталното евро в сайта ви и предложение за 3000 евро депозит

    15:49 04.11.2025

  • 10 Ад в Европа

    3 0 Отговор
    Цигани , Европа не разчита бели хора,само цигани,Араби,Африканци!

    15:52 04.11.2025

  • 11 Един

    4 0 Отговор
    То там е проблем бе фашист! Щото ЕВРОТО НЕ Е ВАЛУТА!!!

    на нас от символи ни писна!

    15:52 04.11.2025

  • 12 питам си

    4 0 Отговор
    Този ммекичък ВВалдис, защо си мисли, че шведи, датчани, чехи, поляци, унгарци и допреди години ангглета - не искат този "символ на евроггейска интеграция"?

    15:55 04.11.2025

  • 13 Колю Дъргата

    2 0 Отговор
    Лошото, че символите не се ядат.

    15:55 04.11.2025

  • 14 провинциалист

    1 0 Отговор
    Другарят Добровски пропусна само една реплика накрая - българският и европейският слон хобот за хобот напред във вековете!

    15:56 04.11.2025

  • 15 ДрайвингПлежър

    0 0 Отговор
    Маанаме комунизъма, за да може шайка безкрайно глупави да ни натресат върл фашизъм - добре е! Развиваме се!

    Белки па имаме късмет да еволюира до националсоциализъм, там работите може да почнат да се пооправят малко, зависи кой ще е Фюрера!

    Мани беги евроизтрещелници!!!

    16:00 04.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове