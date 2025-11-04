Валдис Домбровскис: Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция

Еврото не е просто валута, то е мощен символ на европейска интеграция. Tова заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис по време на съвместна пресконференция с българския министър на финансите Теменужка Петкова.

По-рано днес в резиденция "Бояна" се състоя конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната", в която участваха министър-председателят Росен Желязков, президентът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев. Събитието бе организирано във връзка с предстоящото присъединяване на страната ни към еврозоната, припомни БТА.

Домбровскис поздрави отново България за присъединяването ѝ към еврозоната, което определи като невероятно постижение. Пътят към еврото укрепи българските институции, като бяха направени и реформи, посочи еврокомисарят. Присъединяването към еврото помага за насърчаването на чуждестранни инвестиции, развива икономиката, създава работни места, ще намали лихвените проценти, каза също той. Ползите ще са много, увери еврокомисарят.

Знаем, че българите се притесняват за увеличението на цените, каза Домбровскис. По думите му няма основания за това. Той даде за пример Хърватия, където въздействието върху цените е било минимално. По думите му в Латвия също са се видели по-стабилните и прозрачни цени и увеличена конкурентоспособност след приемането на еврото. Укрепване на средата за бизнес за България също ще е сред ползите, които еврокомисарят изброи.

Еврокомисарят подчерта, че поддържането на фискална дисциплина трябва да продължи и след присъединяването към еврозоната. По отношение на проектобюджета на България за 2026 година Домбровскис изрази удовлетворение, че дефицитът няма да надвиши 3 процента от БВП. Предоставяме по-голяма фискална гъвкавост на държавите членки, отчитайки увеличените разходи за отбрана, уточни той.

В отговор на журналистически въпрос относно мерките на Европейската комисия за намаляване на зависимостта от китайските вериги за доставки на редкоземни метали Домбровскис заяви, че Брюксел поддържа диалог с китайските власти за справяне с краткосрочните предизвикателства. По думите му целта трябва да бъде диверсификация и разширяване на доставчиците за Европа, защото в момента Китай доминира пазара.

Относно темата за дезинформацията еврокомисарят подчерта, че Русия води хибридна война срещу Европейския съюз и неговите държави членки. Трябва да бъдем ясни по този въпрос и решително да се противопоставим на тези действия, заяви той. И припомни, че Европейската комисия прие пакета "Защита на демокрацията", в който излага как ще се бори с всички тези заплахи и действия от страна на Русия.

България се присъединява към еврозоната в сложен геополитически контекст, в който светът става все по-фрагментиран и конфликтен. Затова е още по-важно страната да бъде част от по-голям и стабилен геополитически блок, заяви еврокомисарят по икономиката и производителността Валдис Домбровскис по време на конференцията на високо равнище "България на прага на еврозоната". Събитието е част от националната комуникационна кампания за въвеждане на еврото в България от 1 януари 2026 година.

Присъединяването към еврозоната не означава само присъединяване към валутния съюз и смяна на монетите и банкнотите, а присъединяване към сърцето на Европейския съюз, подчерта той.

По думите му членството в еврозоната повишава устойчивостта на държавите, включително чрез намаляване на разходите по държавния дълг. Той даде пример с балтийските страни, за които след руската инвазия в Украйна цената на кредитирането е останала по-ниска, отколкото в Полша и Унгария. Този ефект, посочи еврокомисарят, се дължи на доверието на инвеститорите в еврото като стабилизиращ фактор.

Домбровскис отбеляза, че и в държавите, които се присъединяват към еврозоната, разходите по дълга намаляват, тъй като инвеститорите възприемат влизането във валутния съюз като положителен сигнал за стабилност и добро финансово управление. По този начин еврото може допълнително да засили устойчивостта на България, посочи еврокомисарят.

Той повтори призива България да продължи да следва стабилна финансова политика.