СО предлага връщане на таксите в детските градини през лятото, Вълчев подкрепя

Връщане на таксите в детските градини през лятото предлага Столичната община. Министърът на образованието подкрепя предложението, съобщи бТВ.

Детските градини и яслите станаха безплатни от 1 април 2022 г. Оттогава издръжката се плаща от държавата. Столичната община обаче е предложила на образователния министър родителите отново да започнат да плащат такси през летните месеци, а парите да остават в бюджета на детските заведения. За да стане факт тази промяна, обаче трябва да се промени Законът за местните данъци и такси.

Близо половината градини в София не разполагат с жива охрана или портиер. Това означава, че няма човек, който да наблюдава входа и изхода, а се разчита на бдителността на учителките и помощник-възпитателките в групите.

При 43% от градините има лицензирана охрана, а при 13% - портиер.

Повече от половината разполагат с видеодомофони, една трета – с домофони, камери, има монтирани електрически брави и кодове за достъп. От началото на годината в София имаше 4 инцидента с избягали деца.

23 януари – 5-годишно момиче бяга от детска градина в „Люлин“. Служители на градината го гонят, но не успяват да го хванат и майка му го среща случайно на улицата.

15 април – 6-годишно момче бяга от детска градина в квартал „Връбница“, след като отишло до тоалетната. Полицията го намира след 30 минути в Северния парк.

21 юли - две деца на 5 и на 7 години бягат от детска градина в квартал „Хаджи Димитър“. Возят се в метрото и се разхождат до стадион „Герена“.

24 септември 2025г. – 3-годишно дете бяга от ДГ в квартал „Оборище“. Момиченцето е върнато в градината от служителка на магазина, която го е разпознала.

Причината за бягствата са комбинации от фактори, но общото и с най-голяма тежест е човешката грешка - миг невнимание, разсейване и голям риск за децата.

На 21 юли две деца от сборна група, на 5 и на 7 години, се изнизват незабелязано след закуска от детска градина в квартал „Хаджи Димитър“. Учителката и помощни-възпитателката първо се опитват да ги намерят сами и чак след това съобщават на директорката. В неизвестност са над 1 час. Возят се в метрото и се разхождат до стадион „Герена“.

„Споделят, че са ходили и до мола. Явно доста време са липсвали. Най-смущаващото е човек да чуе: Ало, детето ви го няма - и да не знае къде е“, казва майка на едно от децата.

След случая с децата от градината е работил психолог, а на персонала са наложени дисциплинарни наказания.

„Стреснахме се, защото нашето детенце е точно в тази групичка. И веднага ме обзе паника какво се е случило. В крайна сметка децата са добре“, обясни Иван Бонев, родител.