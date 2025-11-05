Новини
СО предлага връщане на таксите в детските градини през лятото, Вълчев подкрепя

5 Ноември, 2025 09:55 533 7

Идеята е постъпленията да остават в бюджета на детските заведения

СО предлага връщане на таксите в детските градини през лятото, Вълчев подкрепя - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Връщане на таксите в детските градини през лятото предлага Столичната община. Министърът на образованието подкрепя предложението, съобщи бТВ.

Детските градини и яслите станаха безплатни от 1 април 2022 г. Оттогава издръжката се плаща от държавата. Столичната община обаче е предложила на образователния министър родителите отново да започнат да плащат такси през летните месеци, а парите да остават в бюджета на детските заведения. За да стане факт тази промяна, обаче трябва да се промени Законът за местните данъци и такси.

Близо половината градини в София не разполагат с жива охрана или портиер. Това означава, че няма човек, който да наблюдава входа и изхода, а се разчита на бдителността на учителките и помощник-възпитателките в групите.

При 43% от градините има лицензирана охрана, а при 13% - портиер.

Повече от половината разполагат с видеодомофони, една трета – с домофони, камери, има монтирани електрически брави и кодове за достъп. От началото на годината в София имаше 4 инцидента с избягали деца.

23 януари – 5-годишно момиче бяга от детска градина в „Люлин“. Служители на градината го гонят, но не успяват да го хванат и майка му го среща случайно на улицата.

15 април – 6-годишно момче бяга от детска градина в квартал „Връбница“, след като отишло до тоалетната. Полицията го намира след 30 минути в Северния парк.

21 юли - две деца на 5 и на 7 години бягат от детска градина в квартал „Хаджи Димитър“. Возят се в метрото и се разхождат до стадион „Герена“.

24 септември 2025г. – 3-годишно дете бяга от ДГ в квартал „Оборище“. Момиченцето е върнато в градината от служителка на магазина, която го е разпознала.

Причината за бягствата са комбинации от фактори, но общото и с най-голяма тежест е човешката грешка - миг невнимание, разсейване и голям риск за децата.

На 21 юли две деца от сборна група, на 5 и на 7 години, се изнизват незабелязано след закуска от детска градина в квартал „Хаджи Димитър“. Учителката и помощни-възпитателката първо се опитват да ги намерят сами и чак след това съобщават на директорката. В неизвестност са над 1 час. Возят се в метрото и се разхождат до стадион „Герена“.

„Споделят, че са ходили и до мола. Явно доста време са липсвали. Най-смущаващото е човек да чуе: Ало, детето ви го няма - и да не знае къде е“, казва майка на едно от децата.

След случая с децата от градината е работил психолог, а на персонала са наложени дисциплинарни наказания.

„Стреснахме се, защото нашето детенце е точно в тази групичка. И веднага ме обзе паника какво се е случило. В крайна сметка децата са добре“, обясни Иван Бонев, родител.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Разликата

    6 1 Отговор
    Продължаваме Промяната ви направиха Детските градини БЕЗПЛАТНИ,!!!!

    Алчните измамници от ГЕРБ искат пак да ПЛАЩАТЕ за Детските градини!

    Коментиран от #7

    10:05 05.11.2025

  • 2 Магазини ОриБебе

    0 1 Отговор
    Съгласен съм да плащам едни 150 лв на месец , но нека се строят ясли с тези пари и да има място за всички деца . До като детето ми не може да посещава ясла или градина и аз не мога да работя ,какво е това нещо ....

    Коментиран от #4

    10:13 05.11.2025

  • 3 Предложение

    3 0 Отговор
    Да се възстанови лагера в Беляне.

    10:14 05.11.2025

  • 4 Защо

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Магазини ОриБебе":

    Защо да плащаш по 150лв ?

    Само един служител на КЕВР е взел 50 000лв бонус ? Такива има много а ти плащай.

    10:16 05.11.2025

  • 5 Ежко

    3 0 Отговор
    А защо зелените скъпо платени градинари и милицията не започнат да си плащат сами осигуровките вече!?!?

    10:18 05.11.2025

  • 6 Силно ме интересува,

    1 0 Отговор
    Ако бъдат върнати таксите за детски ясли и градини, ще има ли привилегировани групи родители, които да бъдат освободени от задължението да плащат? Ако се предвижда да има такива, настоявам това да бъдат семейства, при които и двамата родители са със средно или висше образование, и двамата да работят или да учат и да се осигуряват! Настоявам с привилегии и облекчения да се ползват на първо място градивните граждани с добро образование, които допринасят с труда си за цялото общество!

    10:18 05.11.2025

  • 7 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Разликата":

    ппдб направих градините безплатни и университетите със символични такси за да "натаманят" инфлацията за да могат да ни набутат еврото. Остана ли някой, който не го знае това. Поради същата причина бяха намалени и таксите за болничен престой, това дори в доклада описано като необосновано и странно.

    10:20 05.11.2025

