Столичната община призовава: Събирайте опаковките разделно по време на празниците

Столичната община призовава: Събирайте опаковките разделно по време на празниците

23 Декември, 2025 17:10 344 4

Дори малки действия, като сгъване на кутиите и премахване на тиксото, допринасят за по-ефективната работа на системата

Столичната община призовава: Събирайте опаковките разделно по време на празниците - 1
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столична община призовава гражданите да събират и изхвърлят разделно отпадъците от опаковки по време на празничните дни. В този период количеството отпадъци в града нараства значително, което прави правилното им изхвърляне още по-важно за поддържането на чиста и подредена градска среда.

Хартията и картонът от подаръчните опаковки следва да се изхвърлят в контейнерите за разделно събиране, според указанията на съответния оператор и в зависимост каква система за контейнерите прилага той - двуцветна (жълти и зелени) или трицветна (сини, жълти и зелени).

Дори малки действия, като сгъване на кутиите и премахване на тиксото, допринасят за по-ефективната работа на системата.

Разделното събиране по време на празниците помага за намаляване на разходите за обработка на отпадъците, облекчава сметосъбирането и допринася за по-чисти улици и квартали.

Цветните контейнери в София са предназначени именно за този тип отпадъци и са на разположение на гражданите във всички райони на града.

Столична община апелира към всички софиянци и гости на столицата и по празниците да проявят отговорност и грижа към общия ни дом.


  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор
    ПЛАЩАЙТЕ за амбалажа, а после го сортирайте и ни го предавайте БЕЗПЛАТНО❗

    17:11 23.12.2025

  • 2 коментар

    2 1 Отговор
    НТия къде цапат града ни, през тези дни няма да са в него, а ще се се върнали откъдето са.
    А нас софиянци няма защо да ни поучавате.

    Особено Бобчева

    17:12 23.12.2025

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор
    Откакто направиха механизъм за изкупуване на бутилки за еднократна употреба и кенчета в една верига - там винаги има еколюбители❗

    17:15 23.12.2025

  • 4 Общинари с кухи глави

    2 0 Отговор
    И защо да го правим при златна такса смет? Изкупуване разделно, защо си давате бизнеса на Лидл, защо не преработвате, защо взимате заплати без да правите нищо, а ние все да плащаме, все да се съобразяваме, все да изпълняваме.

    17:26 23.12.2025

