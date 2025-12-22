КЗК потвърди 4 от решенията на СО по обществената поръчка за чистотата и върна една от позициите за преразглеждане

Комисията за защита на конкуренцията взе решения по жалби, свързани с обществени поръчки на Столична община за събиране и транспортиране на отпадъци, както и за зимно поддържане на пътища в природен парк „Витоша“.

Обществената поръчка на СО за събиране и транспортиране на отпадъци е разделена на 7 обособени позиции, групирани по административни райони, като по 5 обособени позиции са постановени решения на възложителя - 4 за прекратяване на процедурите и една за избор на изпълнител. По тях в КЗК са постъпили общо 7 жалби от участници.

По две от обособените позиции има избрани изпълнители, решенията са в срок за обжалване, но към момента няма постъпили жалби в Комисията.

По 4 от обжалваните позиции КЗК остави без уважение подадените жалби и потвърди решенията на възложителя за прекратяване на процедурите, а по една – връща процедурата на общината за преразглеждане.

КЗК разгледа жалбите срещу решенията на общината за прекратяване на позиция №1 (район „Средец“) – от консорциум „Чистота Средец“ и „Зауба“ ЕАД, и на позиция №7 (райони „Възраждане“, „Оборище“ и „Триадица-център“) - от консорциум „Почистване Триадица“ и „Еко Ресурс-Р“ ООД. Комисията остави жалбите без уважение, след като установи несъответствие на техническите предложения на отстранените участници с изискванията на възложителя. КЗК също така прие, че прекратяването на процедурата е надлежно мотивирано от възложителя с невъзможността за осигуряване на ефективност при разходване на публични средства. СО е изложила мотиви, че ценовите предложения на единствените класирани участници по двете позиции надвишават в пъти стойността на прогнозните единични цени, съобразени с предвидените стойности за тези дейности в одобрената план-сметка за 2025 г. на Столична община.

Със същите аргументи КЗК остави жалбата на Консорциум „Почистване Триадица“ по позиция №6 (райони „Люлин“ и „Красно село“) без уважение и потвърди решението на възложителя за прекратяването ѝ.

Комисията остави без уважение и жалбата на консорциум „Чистота Средец“ по позиция №3 (райони „Изгрев“, „Слатина“ и „Подуяне“), като установи, че техническото предложение на участника не отговаря на изискванията на възложителя и при липсата на нито една подходяща оферта прекратяването на процедурата от възложителя е правилно и законосъобразно.

По обособена позиция №4 (райони „Илинден“, „Надежда“ и „Сердика“) КЗК уважи жалбите на двамата отстранени участника - „Нелсен-чистота“ ЕООД и „ЗМБГ“ ЕООД, поради това, че съществена част от аргументите на зам.-кмета на СО не кореспондира с доказателствата по преписката, като посочените в решението на възложителя части от техническите им оферти съответстват на изискванията на възложителя. Част от съображенията на възложителя са лишени от конкретика и КЗК, приема, че в този случай е необходимо надлежното им доказване, каквото е и становището на АОП още при обявяването на поръчката. По отношение на класирания на първо място участник „Норм изи еко София“ ДЗЗД (с участници в него „Изи Еко Клийн“ ЕООД и „Норм Санаи Юрюнлери Ималят ве Дъш Тиджарет Лимитед Ширкети – клон София, клон на чуждестранен участник), КЗК установи липса на правосубектност на клона на чуждестранния търговец да участва самостоятелно в процедури за възлагане на обществени поръчки в България и липса на представителна власт на клона самостоятелно да сключва договори за дружество по чл. 357-364 от Закона за задълженията и договорите. Решението на възложителя е отменено, а процедурата се връща на Столична община за преразглеждане.

По обществената поръчка за зимно поддържане на пътища в природен парк „Витоша“, КЗК се произнесе по жалба на „Консорциум Еко Сфера 2025“ ДЗЗД. Комисията остави жалбата без уважение, като прие, че изложената от жалбоподателя информация относно ценовата обосновка е недостатъчна и недоказана. В същото време КЗК установи, че възложителят е аргументирал в достатъчна степен приемането на ценовата обосновка на определения за изпълнител участник, отчитайки икономическите особености на услугите, избраните технически решения, очаквания обем дейности и ресурсната обезпеченост, в съответствие със спецификата на поръчката и изискванията на закона.

Решенията на КЗК подлежат на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им.