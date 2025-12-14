Новини
През изминалите близо три месеца услугата по сметосъбиране беше на критичен минимум в район "Люлин", посочва той и допълва, че честно и отговорно пред гражданите е те да бъдат компенсирани за неизпълнение на тази дейност

Кметът на "Люлин" предлага 25% по-ниска такса за битови отпадъци - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намаляване с 25% на таксата за битови отпадъци за жителите на столичния "Люлин" за 2026 г. заради кризата с боклука предлага кметът на района Георги Тодоров в доклад до Столичния общински съвет, съобщава той във Фейсбук.

През изминалите близо три месеца услугата по сметосъбиране беше на критичен минимум в район "Люлин", посочва той и допълва, че честно и отговорно пред гражданите е те да бъдат компенсирани за неизпълнение на тази дейност. По думите на Тодоров това е жест на ангажираност и разбиране на проблема с отпадъците. Той призовава всички общински съветници, независимо от партийната си принадлежност, да проявят здрав разум и да гласуват положително за неговото предложение.

Вчера кметът на София Васил Терзиев се включи в доброволческа акция по почистване на отпадъци в район "Люлин", в която Тодоров не участва, което коментира с думите "той по принцип отсъства, когато има нещо за вършене".

През седмицата в "Люлин" на терен отпадъците са извозвали 10-11 камиона, през уикенда от 7-8 камиона, информира вчера столичният кмет. В началото на януари се очаква цялата необходима техника за нормалното извозване на отпадъците.


  • 1 Последния Софиянец

    5 3 Отговор
    Никой да не плаща такса смет.

    Коментиран от #2

    14:19 14.12.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Мдаа!🤔

    6 4 Отговор
    Костовистите превърнаха Люлин в брюкселско предградие! Боклуци, плъхове и чудовищна престъпност- пълен евроатлантизъм!☹️

    14:25 14.12.2025

  • 4 Класически Софиянец

    7 2 Отговор
    Както каза един български журналис : Българинът не е пр,,,ст, а е изключително пр,,ст.
    И този кмет на трета!

    Коментиран от #6

    14:29 14.12.2025

  • 5 Няма чистене

    12 0 Отговор
    Много боклук в тази София, бе!

    14:31 14.12.2025

  • 6 АСП

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Класически Софиянец":

    Българинът е изключителен във всичко което прави, но това винаги изключва София.

    14:33 14.12.2025

  • 7 хгъгйгъгйгъ

    5 1 Отговор
    кметът на Бангладеш Васил Терзиев се включи в доброволческа акция по почистване на отпадъци

    14:38 14.12.2025

  • 8 Аре де

    4 0 Отговор
    Варна да не плаща нищо,кмета им е по убав.

    Коментиран от #9

    14:40 14.12.2025

  • 9 Ъхъ

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Аре де":

    При това краде не по малко!🤑

    14:50 14.12.2025

