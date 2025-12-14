Кметът на "Люлин" предлага 25% по-ниска такса за битови отпадъци

Намаляване с 25% на таксата за битови отпадъци за жителите на столичния "Люлин" за 2026 г. заради кризата с боклука предлага кметът на района Георги Тодоров в доклад до Столичния общински съвет, съобщава той във Фейсбук.
През изминалите близо три месеца услугата по сметосъбиране беше на критичен минимум в район "Люлин", посочва той и допълва, че честно и отговорно пред гражданите е те да бъдат компенсирани за неизпълнение на тази дейност. По думите на Тодоров това е жест на ангажираност и разбиране на проблема с отпадъците. Той призовава всички общински съветници, независимо от партийната си принадлежност, да проявят здрав разум и да гласуват положително за неговото предложение.
Вчера кметът на София Васил Терзиев се включи в доброволческа акция по почистване на отпадъци в район "Люлин", в която Тодоров не участва, което коментира с думите "той по принцип отсъства, когато има нещо за вършене".
През седмицата в "Люлин" на терен отпадъците са извозвали 10-11 камиона, през уикенда от 7-8 камиона, информира вчера столичният кмет. В началото на януари се очаква цялата необходима техника за нормалното извозване на отпадъците.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #2
14:19 14.12.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Мдаа!🤔
14:25 14.12.2025
4 Класически Софиянец
И този кмет на трета!
Коментиран от #6
14:29 14.12.2025
5 Няма чистене
14:31 14.12.2025
6 АСП
До коментар #4 от "Класически Софиянец":Българинът е изключителен във всичко което прави, но това винаги изключва София.
14:33 14.12.2025
7 хгъгйгъгйгъ
14:38 14.12.2025
8 Аре де
Коментиран от #9
14:40 14.12.2025
9 Ъхъ
До коментар #8 от "Аре де":При това краде не по малко!🤑
14:50 14.12.2025