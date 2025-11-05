Новини
България »
ВМРО е против предложението на кмета на София Терзиев, да се въведат такси за детските градини през лятото

ВМРО е против предложението на кмета на София Терзиев, да се въведат такси за детските градини през лятото

5 Ноември, 2025 13:13 404 4

  • вмро-
  • такси-
  • детски градини

Това е поредният удар върху българското семейство от страна на управляващите – местни и централни

ВМРО е против предложението на кмета на София Терзиев, да се въведат такси за детските градини през лятото - 1
Снимка: Архив
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

ВМРО - Българско национално движение категорично се противопоставя на предложението на кмета на София Васил Терзиев за въвеждане на такси в детските градини през летните месеци и подкрепата за предложението от страна министъра на образованието Красимир Вълчев. Това е поредният удар върху българското семейство от страна на управляващите – местни и централни, които вместо да решават проблеми, ги създават.

ВМРО внесе преди години законопроект, с който отпаднаха таксите, за да се подкрепят работещите български семейства с оглед на тежката демографска криза. Детските градини са безплатни целогодишно, а сега Терзиев и Вълчев искат да върнат таксите само за лятото - уж за да „финансират“ градините, но така реално ще „ударят“ в джоба работещите млади българи, коментира административният секретар на ВМРО - БНД Юлиан Ангелов.

За нас от ВМРО това е удар по младите образовани български семейства, които работят, плащат данъци и отглеждат бъдещите поколения българчета. Това е срам и позор, категоричен е Ангелов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДЕТЕ

    2 0 Отговор
    И аз съм против предложението на татко че до другото лято няма да ми купят ново колело. Казах им че със старото много се уморявам да ходя при каките на магистралата да си играем. Искам ново колело.

    13:19 05.11.2025

  • 2 НИЕ.

    4 0 Отговор
    На оръжие братя! Еврото е на прага!!!

    13:20 05.11.2025

  • 3 От Варна

    2 0 Отговор
    Семейството ражда децата си за собствено щастие, удовлетворение, реализация като родители и евентуална утеха за старини. Никой не си прави сметки, какво и колко ще му е безплатно при отглеждане на децата. Затова и преценяват броя деца, според възможностите си. Само един етнос я кара “демографията” все още съобразно някаква доходност. Но и в този етнос има млади и по-образовани, които се грижат за децата си с достойнство. Мисля, че родители, каращи коли за стотици евра, няма да обеднеят от таксите за децата си. Да се дават облекчения на хора с ниски доходи-да, но ако са на редовна работа! Мисля, че проблемът е в преборването на българското чудо невидяно- работещ беден! Останалото ще се нареди. Стига сме гледали на Държавата , като на длъжница !

    13:26 05.11.2025

  • 4 Да се

    0 0 Отговор
    организират и да ги гледат безплатно тогава .

    13:29 05.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове