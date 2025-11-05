ВМРО е против предложението на кмета на София Терзиев, да се въведат такси за детските градини през лятото

ВМРО - Българско национално движение категорично се противопоставя на предложението на кмета на София Васил Терзиев за въвеждане на такси в детските градини през летните месеци и подкрепата за предложението от страна министъра на образованието Красимир Вълчев. Това е поредният удар върху българското семейство от страна на управляващите – местни и централни, които вместо да решават проблеми, ги създават.

ВМРО внесе преди години законопроект, с който отпаднаха таксите, за да се подкрепят работещите български семейства с оглед на тежката демографска криза. Детските градини са безплатни целогодишно, а сега Терзиев и Вълчев искат да върнат таксите само за лятото - уж за да „финансират“ градините, но така реално ще „ударят“ в джоба работещите млади българи, коментира административният секретар на ВМРО - БНД Юлиан Ангелов.

За нас от ВМРО това е удар по младите образовани български семейства, които работят, плащат данъци и отглеждат бъдещите поколения българчета. Това е срам и позор, категоричен е Ангелов.