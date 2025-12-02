Каракачанов: Младите си поискаха бъдещето, провокаторите са в парламента

Партиите от сглобките ГЕРБ, ДПС и ППБД в един глас обвиниха младите хора от вчерашния протест, че са провокатори, екстремисти и погромаджии. НЕ! Това заяви в официална позиция на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:
Истинският погром над България се случваше през последните 4-5 години, докато същите тези партии управляваха заедно - явно и задкулисно, в престъпен антибългарски сговор. И сега една част от тази родоотстъпна клика - ППДБ, на принципа „стани да седна”, поиска уж „мирно и кротко” да вземе властта. Или по-скоро да се присламчи към властта, заявявайки, че видите ли не искали правителството да пада, а само да редактира бюджета за 2026-а. Пазели кабинета, заради еврозоната. Не, пазят го, защото виждат в него шанс за себе си – да се включат в грабежа.
Истината е, че народът и най-вече младите, които снощи преобладаваха на протеста, еднакво мразят и днешните, и вчерашните управляващи от сглобките. И ги мразят безплатно, както пишеше по плакатите им.
Новото поколение иска друга България. Младите няма да позволят сегашните псевдо евроатлантици да бъдат сменени от вчерашните такива. Това поколение, което беше разгневено и радикално, иска не една покорна на Брюксел и „Урсулите” България, а България с достойнство, суверенитет, законност и просперитет. Те не искат зелени сделки, джендър идеологии, корупция и грабеж. Те усетиха сценария, в който активно участва ППДБ, и не се подчиниха. Те разбраха, че с „мирни разходки” по жълтите павета няма да отвоюват бъдещето си. Затова и на знамената им пишеше „Свобода или смърт“.
Те не послушаха смешните призиви на Асен Василев да скандират само срещу бюджета. Те изляха омразата си към новия тоталитарен режим и бащите му Пеевски и Борисов. Направиха го по-радикално, по-шумно, по-гласно, защото това, което се случва през последните години, разгневи всички нормални българи. Много пъти съм казвал - само една малка искра беше необходима, за да се запали „кочината“, която всички партии от сглобките създадоха.
Призоваха хората да излязат. Те го направиха. И когато сглобкаджиите разбраха, че не могат да ги контролират и да ги вкарат в сценария, ги обвиниха, че са провокатори.
Отговорността за случилото се е на управляващите и подчинената им псевдоопозиция - не на младите, които си поискаха бъдещето!
Шкембе войвода явно вече е забравил защо не е в парламента.
Сигурно защото шкембе войвода участваше в коалиции, не в сглобки.
Шкембе войвода забрави как заместникът му поливаше протестиращи от централата ми със студена вода, докато шкмебе войвода се беше прегърнал с тиквата.
Най-добре шкембе войвода да сложи една найлонова чантичка от билла върху главата си и да и пробие само една дупка - за устата.
20 Младите се отглеждат от държава където
С плосък данък от 10% бизнеса отбива номера да плаща данък и си запазва 90% за фирмите
До коментар #16 от "конденз":Лидия Шулева също е крадла. Както и оная Масларова с Бентлито. Тия всички са за затвора. Това, че не са на трапезата за крадене на България ги кара да говорят нормално. В самия момент, когато бъдат поканени да крадат, започва затишие и веднага си намират оправдания! Ако в БГ имаше Прокуратура и Съд, то 90% от всички политици от 90та насам, щяха да бъдат дългогодишни и повечето с доживотни присъди. Онези след тях нямаше дори за миг да си помислят да крадат. Гаранция!
28 Краснов
да не се включи в патардията.Когато Бжойко ви
търпя тримата "патриота" - ти,Сидеров и другия,
телевизионера и бизнесмена/даже му забравих името/
и ви държеше във властта,тогава не беше диктатор и
тиранин. Ама как бе,каква задкулистна централа ги подбира
такива отрепки в политиката. А,да ...ДС В ЗАДКУЛИСИЕ.
14:05 02.12.2025
