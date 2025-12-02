Каракачанов: Младите си поискаха бъдещето, провокаторите са в парламента

Партиите от сглобките ГЕРБ, ДПС и ППБД в един глас обвиниха младите хора от вчерашния протест, че са провокатори, екстремисти и погромаджии. НЕ! Това заяви в официална позиция на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:

Истинският погром над България се случваше през последните 4-5 години, докато същите тези партии управляваха заедно - явно и задкулисно, в престъпен антибългарски сговор. И сега една част от тази родоотстъпна клика - ППДБ, на принципа „стани да седна”, поиска уж „мирно и кротко” да вземе властта. Или по-скоро да се присламчи към властта, заявявайки, че видите ли не искали правителството да пада, а само да редактира бюджета за 2026-а. Пазели кабинета, заради еврозоната. Не, пазят го, защото виждат в него шанс за себе си – да се включат в грабежа.

Истината е, че народът и най-вече младите, които снощи преобладаваха на протеста, еднакво мразят и днешните, и вчерашните управляващи от сглобките. И ги мразят безплатно, както пишеше по плакатите им.

Новото поколение иска друга България. Младите няма да позволят сегашните псевдо евроатлантици да бъдат сменени от вчерашните такива. Това поколение, което беше разгневено и радикално, иска не една покорна на Брюксел и „Урсулите” България, а България с достойнство, суверенитет, законност и просперитет. Те не искат зелени сделки, джендър идеологии, корупция и грабеж. Те усетиха сценария, в който активно участва ППДБ, и не се подчиниха. Те разбраха, че с „мирни разходки” по жълтите павета няма да отвоюват бъдещето си. Затова и на знамената им пишеше „Свобода или смърт“.

Те не послушаха смешните призиви на Асен Василев да скандират само срещу бюджета. Те изляха омразата си към новия тоталитарен режим и бащите му Пеевски и Борисов. Направиха го по-радикално, по-шумно, по-гласно, защото това, което се случва през последните години, разгневи всички нормални българи. Много пъти съм казвал - само една малка искра беше необходима, за да се запали „кочината“, която всички партии от сглобките създадоха.

Призоваха хората да излязат. Те го направиха. И когато сглобкаджиите разбраха, че не могат да ги контролират и да ги вкарат в сценария, ги обвиниха, че са провокатори.

Отговорността за случилото се е на управляващите и подчинената им псевдоопозиция - не на младите, които си поискаха бъдещето!