Каракачанов: Младите си поискаха бъдещето, провокаторите са в парламента

2 Декември, 2025 13:22 1 203 29

Новото поколение иска друга България, заяви той

Партиите от сглобките ГЕРБ, ДПС и ППБД в един глас обвиниха младите хора от вчерашния протест, че са провокатори, екстремисти и погромаджии. НЕ! Това заяви в официална позиция на ВМРО Красимир Каракачанов и допълни:

Истинският погром над България се случваше през последните 4-5 години, докато същите тези партии управляваха заедно - явно и задкулисно, в престъпен антибългарски сговор. И сега една част от тази родоотстъпна клика - ППДБ, на принципа „стани да седна”, поиска уж „мирно и кротко” да вземе властта. Или по-скоро да се присламчи към властта, заявявайки, че видите ли не искали правителството да пада, а само да редактира бюджета за 2026-а. Пазели кабинета, заради еврозоната. Не, пазят го, защото виждат в него шанс за себе си – да се включат в грабежа.

Истината е, че народът и най-вече младите, които снощи преобладаваха на протеста, еднакво мразят и днешните, и вчерашните управляващи от сглобките. И ги мразят безплатно, както пишеше по плакатите им.

Новото поколение иска друга България. Младите няма да позволят сегашните псевдо евроатлантици да бъдат сменени от вчерашните такива. Това поколение, което беше разгневено и радикално, иска не една покорна на Брюксел и „Урсулите” България, а България с достойнство, суверенитет, законност и просперитет. Те не искат зелени сделки, джендър идеологии, корупция и грабеж. Те усетиха сценария, в който активно участва ППДБ, и не се подчиниха. Те разбраха, че с „мирни разходки” по жълтите павета няма да отвоюват бъдещето си. Затова и на знамената им пишеше „Свобода или смърт“.

Те не послушаха смешните призиви на Асен Василев да скандират само срещу бюджета. Те изляха омразата си към новия тоталитарен режим и бащите му Пеевски и Борисов. Направиха го по-радикално, по-шумно, по-гласно, защото това, което се случва през последните години, разгневи всички нормални българи. Много пъти съм казвал - само една малка искра беше необходима, за да се запали „кочината“, която всички партии от сглобките създадоха.

Призоваха хората да излязат. Те го направиха. И когато сглобкаджиите разбраха, че не могат да ги контролират и да ги вкарат в сценария, ги обвиниха, че са провокатори.

Отговорността за случилото се е на управляващите и подчинената им псевдоопозиция - не на младите, които си поискаха бъдещето!


  • 1 отвратен

    34 4 Отговор
    Скрйсе бе - оклук ! Та ти 4 год. смука кръвта на народа заедно с шайката !

    13:24 02.12.2025

  • 2 Фалш

    22 3 Отговор
    Ти не си държавник,пролича си.

    13:27 02.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ха ха ха ха ха ха ха

    21 3 Отговор
    Още един пратен плювам по ПП. Нали ти беше патерица на Боко

    13:27 02.12.2025

  • 5 Ха ха ха ха ха ха ха

    6 2 Отговор
    Още един пратен плювам по ПП. Нали ти беше патерица на Боко

    13:28 02.12.2025

  • 6 Събирайте си Багажа

    20 2 Отговор
    Или вие събирайте багажа или народа ще си събере неговия, да видим кой ше ви работи за полицаите, военниете и администрацията

    13:29 02.12.2025

  • 7 Протестите доказват

    20 3 Отговор
    Че ГЕРБ не е първа политическа сила. Резултата от купените избори излизат.

    13:29 02.12.2025

  • 8 ССС

    12 3 Отговор
    Шкамбе войвода с поредния неадекватен коментар.
    Шкембе войвода явно вече е забравил защо не е в парламента.
    Сигурно защото шкембе войвода участваше в коалиции, не в сглобки.
    Шкембе войвода забрави как заместникът му поливаше протестиращи от централата ми със студена вода, докато шкмебе войвода се беше прегърнал с тиквата.
    Най-добре шкембе войвода да сложи една найлонова чантичка от билла върху главата си и да и пробие само една дупка - за устата.

    13:33 02.12.2025

  • 9 Да,бе

    7 0 Отговор
    В парламента е пълно с бъдещи затворници,ако доживеят...Няма провокатори.

    13:35 02.12.2025

  • 10 Ежко

    8 0 Отговор
    Лафове от патерица на управлението,който кешира каквото може и вече парламент няма да помирише!

    13:35 02.12.2025

  • 11 Дедо Мраз

    5 0 Отговор
    А кой хвърляше пиратки и поливаше протестиращите с вода преди няколко години на протестите? Я се скрий бе!

    13:39 02.12.2025

  • 12 Хехе

    3 0 Отговор
    Билла,Билла,Билла...

    13:40 02.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 1 Отговор
    ПРОВОКАТОРИТЕ СА В PEZИДЕНТСТВОТО .................... БОБОКОВ ДАВА ПАРИТЕ НА ПОДПАЛВАЧИТЕ ................... ФАКТ !

    13:45 02.12.2025

  • 15 Гост

    6 0 Отговор
    ШКЕМБЕ ВОЙВОДА ИЗЛЕЗЕ И ТОЙ ДА ОБЛЪЧВА ,,ЗАБЛУДЕНИТЕ ДУШИ,,....
    ОТВРАТ

    13:47 02.12.2025

  • 16 конденз

    2 0 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    Коментиран от #21

    13:49 02.12.2025

  • 17 Съучастниците на Мафията са

    1 1 Отговор
    БСП, ППДБ, ГЕРБ,ДПС, Ново Начало, СДС, Атака, Патриоти, Светльовци, ИТН и подобни. Никога повече не гласувайте и не се доверявайте на онези,които са предали България и българите веднъж!!! Специално ППДБ, ИТН и подобни псевдо лъжливи Мирчев и и сие. Никога повече. Същите сега се опитват да се правят на бунтари. Никога повече, помнете ги!!!!

    13:51 02.12.2025

  • 18 Историк

    8 0 Отговор
    Докато полковник Каракачанов от ДС има думата, децата ни няма да имат думата в България.

    13:52 02.12.2025

  • 19 И този иска савецка власт😂

    1 0 Отговор
    И ти си предател, обаче като правиш разбор на досегашното упровлиние, ами вземи та мъцни, заедно с "младите дето не искат тези да ги управляват", кой искате да са начело, кой, кой ,кой?!🤣🤣🤣

    13:53 02.12.2025

  • 20 Младите се отглеждат от държава където

    1 1 Отговор
    Има прогресивно подоходно облагане и необлагаем минимум
    С плосък данък от 10% бизнеса отбива номера да плаща данък и си запазва 90% за фирмите

    13:54 02.12.2025

  • 21 ОК,но

    4 0 Отговор

    До коментар #16 от "конденз":

    Лидия Шулева също е крадла. Както и оная Масларова с Бентлито. Тия всички са за затвора. Това, че не са на трапезата за крадене на България ги кара да говорят нормално. В самия момент, когато бъдат поканени да крадат, започва затишие и веднага си намират оправдания! Ако в БГ имаше Прокуратура и Съд, то 90% от всички политици от 90та насам, щяха да бъдат дългогодишни и повечето с доживотни присъди. Онези след тях нямаше дори за миг да си помислят да крадат. Гаранция!

    13:57 02.12.2025

  • 22 явер

    2 0 Отговор
    Този агент на ДС ще дава акъл. Скрий се някъде и не се показвай, нямаш ли срам и свян.

    13:58 02.12.2025

  • 23 Послушко

    2 0 Отговор
    Този е също толкова гнусен, колкота са Шиши и тиквун. ДС агент от соц време и не е престал нба служи на мафията. Как пък не се скриха тези отрепки.

    13:58 02.12.2025

  • 24 верно ли

    1 0 Отговор
    Много странна мода сред младите. Всички с качулки и маски. Преди 5 години като имаше Ковид всички се противиха срещу тях. Странна работа.

    14:00 02.12.2025

  • 25 явер

    2 0 Отговор
    Подлога на руснаците и се представя за защитник на българските интереси. Ако беше по времето на Ванче Михайлов, жив щеше да го одере.

    14:00 02.12.2025

  • 26 Хаха

    0 0 Отговор
    Шкембе войвода не мислеше така, като патерица на Безкнижника! Даваш ли си сметка що двамата с Волен отекохте в канала....

    14:03 02.12.2025

  • 27 Тома

    0 0 Отговор
    И теб те мразим Иване

    14:05 02.12.2025

  • 28 Краснов

    1 0 Отговор
    Е,може ли русенския"македонец и патриот"
    да не се включи в патардията.Когато Бжойко ви
    търпя тримата "патриота" - ти,Сидеров и другия,
    телевизионера и бизнесмена/даже му забравих името/
    и ви държеше във властта,тогава не беше диктатор и
    тиранин. Ама как бе,каква задкулистна централа ги подбира
    такива отрепки в политиката. А,да ...ДС В ЗАДКУЛИСИЕ.

    14:05 02.12.2025

  • 29 Новак

    0 0 Отговор
    Този си затри партията, но не престава да дава съвети.

    14:07 02.12.2025

