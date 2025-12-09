Такситата в София поскъпват с близо 20% от 9 декември

Такситата в София поскъпват с близо 20%. Увеличението на цените започва още от утре, 9 декември.
От 1,20 лева на километър дневната тарифа ще поскъпне на 1, 40 лева. От 1,39 лева сега нощната ще стане 1,65 лева.
Таксата за повикване пък скача от един 1 лев на 1,20 лева.
Хората не харесаха новината за поскъпването на такситата, пише БТВ.
Такситата поскъпват с решение на Столичния общински съвет по искане на таксиметровите шофьори заради инфлацията, повишението на заплатите и цените на горивата.
Според решението на общината поскъпването е от 1 януари, но таксиметровите фирми решиха да си повишат цените още от утре.
Някои фирми ще въведат и извънградска тарифа, която е 1,94 лева на километър.
