Такситата в София поскъпват с близо 20% от 9 декември

9 Декември, 2025 11:08 795 32

Някои фирми ще въведат и извънградска тарифа, която е 1,94 лева на километър

Такситата в София поскъпват с близо 20% от 9 декември - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Такситата в София поскъпват с близо 20%. Увеличението на цените започва още от утре, 9 декември.

От 1,20 лева на километър дневната тарифа ще поскъпне на 1, 40 лева. От 1,39 лева сега нощната ще стане 1,65 лева.

Таксата за повикване пък скача от един 1 лев на 1,20 лева.

Хората не харесаха новината за поскъпването на такситата, пише БТВ.

Такситата поскъпват с решение на Столичния общински съвет по искане на таксиметровите шофьори заради инфлацията, повишението на заплатите и цените на горивата.

Според решението на общината поскъпването е от 1 януари, но таксиметровите фирми решиха да си повишат цените още от утре.

Някои фирми ще въведат и извънградска тарифа, която е 1,94 лева на километър.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Фхкк)

    5 1 Отговор
    Искам безпилотни!

    Коментиран от #14

    11:11 09.12.2025

  • 3 Време е

    8 1 Отговор
    Софиянци да впрягат каруците както братята си от столипиново

    11:13 09.12.2025

  • 4 Зарзават

    9 1 Отговор
    Важното е да са на буферни паркинги извън градовете, да не се ползват за лични коли и да нямат право да паркират извън буферните зони. Да се намали броя до 1000 примерно за София.

    11:14 09.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    А мен ме гонят че съм дигнал пицата с 50 Ст по закона за еврото.

    Коментиран от #6, #26

    11:17 09.12.2025

  • 6 Зарзават

    3 5 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Пицата в Италия е 30 евро, закъснял си с вдигането.

    Коментиран от #16, #29

    11:18 09.12.2025

  • 7 Ами да

    6 3 Отговор
    Високи цени - малко клиенти! Ще возят и на 100 метра!

    Коментиран от #15

    11:27 09.12.2025

  • 8 2020

    5 2 Отговор
    КЗК каза, че няма увеличение на цените!!!!!

    11:27 09.12.2025

  • 9 Хахаха

    4 3 Отговор
    Не съм се качвал на такси от 20 години и сигурно още толкова няма да се кача

    Коментиран от #19

    11:29 09.12.2025

  • 10 Айде

    3 3 Отговор
    Да се премахнат стоянки, които са близо до кръстовища и други, които пречат на движението! На ул Иван Асен в София е така!

    11:31 09.12.2025

  • 11 Кико

    5 3 Отговор
    А остават ли на патентен данък 600 лв на година?

    11:32 09.12.2025

  • 12 колко пъти ще го пишете това?

    6 0 Отговор
    вчера го писахте, днес го повтаряте утре пак ли ще е новина на деня?

    то всичко поскъпва но изнфлацията е само 3 % и нали казаха нищо няма да поскъпне като въведем еврото

    вярно е , вярно е, нищо!

    11:32 09.12.2025

  • 13 бойкот

    3 3 Отговор
    нека никой да не ги ползва и тогава да ги видим......копърки жалки

    Коментиран от #17

    11:32 09.12.2025

  • 14 не продават ли свободно?

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Фхкк)":

    ами като искаш , купи си

    11:33 09.12.2025

  • 15 голям смях

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ами да":

    надявам се фуйо на пияни жени

    11:34 09.12.2025

  • 16 30 евро

    5 1 Отговор

    До коментар #6 от "Зарзават":

    пицата в Италия...хайде по-леко..и ние пътуваме до Италия......30 евро заедно с папата на масата сигурно.....

    Коментиран от #18

    11:34 09.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "30 евро":

    като нямаш пари за пица от 30 евро ще си купиш баничка от 3 евро

    а може и да не ядеш като си във италия!

    11:36 09.12.2025

  • 19 Чии то

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Хахаха":

    По селата таксита няма ,на какво да се качваш на марковия ли

    Коментиран от #22

    11:37 09.12.2025

  • 20 Казаха ви го

    1 0 Отговор
    Ходете пеш ,здравословно е

    Коментиран от #24

    11:40 09.12.2025

  • 21 Тома

    3 0 Отговор
    Като имат клиенти даже е малко вдигането.

    11:46 09.12.2025

  • 22 оня с коня

    1 1 Отговор

    До коментар #19 от "Чии то":

    ам че купете си бе селянин, от държавата ли чакате да ви купят

    11:46 09.12.2025

  • 23 Гост

    2 2 Отговор
    Лошо няма .. искаме си юбер обаче нека има конкуренция …

    Коментиран от #25

    11:47 09.12.2025

  • 24 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Казаха ви го":

    моля ,обувките се късат, вечер талибани ни обират , в метрото смарди на умрели животни

    Коментиран от #27

    11:48 09.12.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Е па вдигния

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    щом някой ти я е хвърлил на земята. Да хапнеш...па му върни 50те стинки.....ц....ул!

    11:51 09.12.2025

  • 27 Тии

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "оня с коня":

    Нали имаш кон ,кво ти пука

    11:52 09.12.2025

  • 28 Избягвайте ги

    1 0 Отговор
    Всички Таксиметрови са доносници на МВР!

    11:55 09.12.2025

  • 29 без зарзават

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Зарзават":

    Това лято видях цени от 6.50 до 10, вижда ми се 30 много

    12:00 09.12.2025

  • 30 Клиентите им

    0 0 Отговор
    Ще намалеят стщо с 20% чудо голямо.

    12:02 09.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Бай Данчо

    0 0 Отговор
    От Нова година - 1 юро километър? Така ли да го разбирам?

    12:05 09.12.2025

