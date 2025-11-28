Красимир Каракачанов: Селските номера на управляващите дразнят обществото

"Бойко Борисов като види обществен натиск и дава заден. Нищо ново не наблюдаваме", заяви лидерът на ВМРОКрасимир Каракачанов в ефира на "Bulgaria ON AIR". Коментарът му дойде часове след като премиерът Росен Желязков официално потвърди, че Бюджет 2026 ще бъде изтеглен за преработка след масовите протести в София.

В предаването "Денят ON AIR" Каракачанов постави въпроса защо управляващото мнозинство е поддържало напрежението в продължение на два месеца, отказвайки диалог със синдикатите и работодателите, само за да отстъпи в последния момент.

Според бившия вицепремиер е логично министър-председателят да носи лидерската отговорност, но в конкретната ситуация се вижда друго.

"По-логично беше, след като се консолидира мнозинството, Борисов – като лидер на най-голямата партия, да си поеме отговорността", посочи Каракачанов. Той остро разкритикува опитите за политически маневри спрямо опозицията. "Днес това, което чух от БСП, че може би ще преосмислят – те няма къде да ходят, нямат полезен ход. Тези селски номера са много евтини, те допълнително дразнят обществото", категоричен бе той.

Лидерът на ВМРО прогнозира кратък живот на настоящото правителство поради липсата на доверие и диалог.

"В кризата, в която се намира икономиката ни, при това високо недоверие, с което се ползваше иначе стабилното мнозинство – необходимо беше да седнат в нормален режим на диалог", смята той.

Каракачанов обърна внимание и на разходите в бюджета, които според него са необосновано завишени. "Раздута е държавната администрация. Дават се бонуси на структури, които са създадени за хранилки на партиен актив. Разходите са надути", допълни той, като призова да спрат разходите за "чужди войни".

По темата за "Лукойл" Каракачанов изрази мнение, че проблемът не е само геополитически, а чисто икономически, напомнящ за схемите от времето на прехода.

"В самия "Лукойл" акционери са и много сериозни американски компании", подчерта той. Според него назначението на особен търговски управител е можело да се случи и по стария закон, а сегашните действия целят бързи печалби за определени кръгове. "Както по времето на прехода предприятията бяха държавни – слагаш едни фирми на изхода, които зареждат даденото предприятие и го източваш. Тези хора са си направили сметка да направят бързи пари, но ще ги плащаме ние", предупреди лидерът на ВМРО.

Каракачанов отхвърли тезата, че протестите срещу Бюджет 2026 са партийни мероприятия на "Продължаваме промяната".

"ПП-тата се радваха, че бил техен протестът. Там излизаха хора, които им е дошло в повече", коментира той. Според него нахалното поведение на управляващите е катализаторът на недоволството. "Управляващите си мислят, че като вдигнат заплатите на силовите структури, ще си купят лоялност от полицията", заключи Каракачанов пред "Bulgaria ON AIR".