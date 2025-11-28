Новини
България »
Красимир Каракачанов: Селските номера на управляващите дразнят обществото

Красимир Каракачанов: Селските номера на управляващите дразнят обществото

28 Ноември, 2025 07:36 916 12

  • красимир каракачанов-
  • вмро-
  • бюджет-
  • правителство

Лидерът на ВМРО прогнозира кратък живот на настоящото правителство поради липсата на доверие и диалог

Красимир Каракачанов: Селските номера на управляващите дразнят обществото - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"Бойко Борисов като види обществен натиск и дава заден. Нищо ново не наблюдаваме", заяви лидерът на ВМРОКрасимир Каракачанов в ефира на "Bulgaria ON AIR". Коментарът му дойде часове след като премиерът Росен Желязков официално потвърди, че Бюджет 2026 ще бъде изтеглен за преработка след масовите протести в София.

В предаването "Денят ON AIR" Каракачанов постави въпроса защо управляващото мнозинство е поддържало напрежението в продължение на два месеца, отказвайки диалог със синдикатите и работодателите, само за да отстъпи в последния момент.

Според бившия вицепремиер е логично министър-председателят да носи лидерската отговорност, но в конкретната ситуация се вижда друго.

"По-логично беше, след като се консолидира мнозинството, Борисов – като лидер на най-голямата партия, да си поеме отговорността", посочи Каракачанов. Той остро разкритикува опитите за политически маневри спрямо опозицията. "Днес това, което чух от БСП, че може би ще преосмислят – те няма къде да ходят, нямат полезен ход. Тези селски номера са много евтини, те допълнително дразнят обществото", категоричен бе той.

Лидерът на ВМРО прогнозира кратък живот на настоящото правителство поради липсата на доверие и диалог.

"В кризата, в която се намира икономиката ни, при това високо недоверие, с което се ползваше иначе стабилното мнозинство – необходимо беше да седнат в нормален режим на диалог", смята той.

Каракачанов обърна внимание и на разходите в бюджета, които според него са необосновано завишени. "Раздута е държавната администрация. Дават се бонуси на структури, които са създадени за хранилки на партиен актив. Разходите са надути", допълни той, като призова да спрат разходите за "чужди войни".

По темата за "Лукойл" Каракачанов изрази мнение, че проблемът не е само геополитически, а чисто икономически, напомнящ за схемите от времето на прехода.

"В самия "Лукойл" акционери са и много сериозни американски компании", подчерта той. Според него назначението на особен търговски управител е можело да се случи и по стария закон, а сегашните действия целят бързи печалби за определени кръгове. "Както по времето на прехода предприятията бяха държавни – слагаш едни фирми на изхода, които зареждат даденото предприятие и го източваш. Тези хора са си направили сметка да направят бързи пари, но ще ги плащаме ние", предупреди лидерът на ВМРО.

Каракачанов отхвърли тезата, че протестите срещу Бюджет 2026 са партийни мероприятия на "Продължаваме промяната".

"ПП-тата се радваха, че бил техен протестът. Там излизаха хора, които им е дошло в повече", коментира той. Според него нахалното поведение на управляващите е катализаторът на недоволството. "Управляващите си мислят, че като вдигнат заплатите на силовите структури, ще си купят лоялност от полицията", заключи Каракачанов пред "Bulgaria ON AIR".


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Агент

    10 5 Отговор
    Иван пак плъзна да досажда !

    Коментиран от #7

    07:40 28.11.2025

  • 2 Фен

    2 9 Отговор
    И тересно е латерната Радев що млъкна. Явно най-сетне осъзна, че тия, които доведе под юмрука си, докараха държавата до безизходицата, в която се намира в момента.

    07:43 28.11.2025

  • 3 доник

    6 1 Отговор
    Изчезни.

    07:44 28.11.2025

  • 4 Тумбак войвода

    6 1 Отговор
    Връщай парите бе?
    Дека е оградата?

    07:49 28.11.2025

  • 5 Ех този

    6 0 Отговор
    Преди години беше млад, нахъсан, пълен с амбиция и идеи. Как така успя да направи, че вместо да работи за добри отношения с Македония, се превърна в затлъстял чичка, зобащ от правителствени ясли. Голяма простотия е че отношенията с Македония, на правителствени нива са така обтегнати. И не е само Македония виновна! А иначе, на ежедневно , човешко ниво сме си ОК….

    07:49 28.11.2025

  • 6 Данък сграда

    4 3 Отговор
    и Здравни осигуровки трябва да се замразят.
    Инфлацията и повишаването на цените за 5 г. са чудовищни.
    Лекарства, ток, парно, храна, златни зони за паркиране.
    Тотален провал на всички правителства управлявали от 2020 г.
    Само еврозона ни липсваше?
    Цени на храни по-високи от Ница, Гърция и Германия.

    07:51 28.11.2025

  • 7 Власт на работниците и селяните

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Агент":

    Има малка разлика между външното, икономическото, културното и вътрешното разузнаване, която явно ти убягва.

    07:58 28.11.2025

  • 8 до който схване

    4 0 Отговор
    Патриотите трябва да се рввитализират.
    Да си видят кривиците, кавгите и провалите. И да създадат ново обединение.
    Тоз бил такъв, ония бил онакъв... това не е патриотизъм. Че ние повече се мразим взаимно, отколкото да мразим враговете си.

    08:05 28.11.2025

  • 9 малко факти

    3 0 Отговор
    Шкембе Воевода - агент ДС ,пак изпълзя да си прави вятър и саморекламка .

    08:16 28.11.2025

  • 10 си пън

    3 1 Отговор
    ха ха казва наглеца дет се сдуши с тулупа и ефките ръждиви ни набута,изчезвайбоклук

    08:17 28.11.2025

  • 11 Хикс

    4 1 Отговор
    а га яде кифтета не рива, а

    08:19 28.11.2025

  • 12 поговорка

    0 0 Отговор
    Кой каквото ще да ти разправя, знай, че в крайна сметка става дума за пари!
    За пари са и сегашните протести, но не за това, че нямаме, а за това, че не можем да ги разпределяме, според количеството и качеството на вложеният за тях, ТРУД! Това е наш хроничен недостатък, базиран в дълбоко вкоренената в културата ни, ЗАВИС, заради която социализма намери почва за съществуване у нас!
    Но явно, че сред управляващите има хора, които се изкушават да прилагат социалистическо равноправие!

    08:36 28.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове