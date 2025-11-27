Новини
Аркади Шарков: Българското здравеопазване изостава, а пациентите плащат сметката

27 Ноември, 2025 10:40

В последните години се борим за първото място по доплащане в Европа, сподели здравният икономист

Мария Атанасова

Основният проблем е, че изоставаме от тенденциите в Европа. Това каза в предаването “Здравей, България” здравният икономист Аркади Шарков.

По думите му продължава тенденцията доплащането да е един от недостатъците на системата в България. ”В последните години се борим за първото място в Европа заедно с Гърция и Румъния”, обясни той.

“Наскоро излязоха данни на Евростат за това какъв процент от БВП заделя Европа за здравопопазване - 10% средно за 2023 година, което се равнява на 1,7 трилиона евро. От това България средно заделя 8%. Но от тях 5% са това, което държавата заделя за своите граждани. Другите 3% от БВП, или около 6 милиарда лева - 3,2 милиарда евро, излизат от нашия джоб”, коментира Шарков.

По думите му изоставаме изключително много от средните за Европа нива. “Меко казано, с 4% от останалите държави в ЕС”, каза той.

“Българинът доплаща най-много за лекарства, за извънболнична помощ, за част от болниците и за медицинските изделия, което натоварва бюджетите на семействата. Това са официалните доплащания. Неформалните също са значително високо число”, смята експертът.

“Това, което се опитваме да изведем на преден план, е нуждата от увеличението на постъпленията в здравеопазването. Не казваме, че автоматично повишаването гарантира намаляване на доплащането, но с увеличението на здравната вноска от 8% на 10% трябва да бъдат въведени реформи за намаляване на доплащането, по-висока реимбурсация за лекарствените продукти, подобрение на цените и клиничните пътеки, които в момента изостават с 2,5 пъти от останалите цени в икономиката”, обясни той.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Шарков.

    а кой е шеф парламентарната здравна комисия?! Меката герберска китка Костадин Ангелов, нали?! Той е свикнал само да краде и да спи с мъже. Не чакай пари, те потъват в сметките на Борисов и Пеевски.

    10:43 27.11.2025

  • 2 хъхъ

    Този какво работи? Май е втори д-р Хасърджиев - милионер от някаква фондация.

    10:48 27.11.2025

  • 3 Да да

    Пациентите плащат 7-8000 лв. за става но дали лекарят ги взема или собственика на медика кой да знае

    10:48 27.11.2025

  • 4 Народа плаща - лекарите лапат

    Здравен капитализъм.

    10:58 27.11.2025

  • 10 По-Добре !

    По-Добре !

    Върви !

    Се !

    Гръмнви !

    11:11 27.11.2025

  • 13 7373737722

    Оправете зъбите на всички българи.Сложете ченета или мостове на тия дето са най -зле.

    11:35 27.11.2025

  • 14 Корекц

    Не изостава, а загноява!

    11:36 27.11.2025

