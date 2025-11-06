Новини
Възпоменателни богослужения в Троянския манастир в памет на патриарх Максим

Възпоменателни богослужения в Троянския манастир в памет на патриарх Максим

6 Ноември, 2025 07:51

  • патриарх максим-
  • възпоменателни богослужения

Той почина на 6-ти ноември 2012 година на 98-годишна възраст, след като беше начело на БПЦ в продължение на 42 години

Възпоменателни богослужения в Троянския манастир в памет на патриарх Максим - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският патриарх и софийски митрополит Даниил ще оглави възпоменателните богослужения в Троянския манастир в памет на патриарх Максим.

Той почина на 6-ти ноември 2012 година на 98-годишна възраст, след като беше начело на БПЦ в продължение на 42 години.

В негова памет в църквата на Троянската света обител, където беше погребан, ще бъдат отслужени заупокойна Света литургия и панихида, съобщи архимандрит Стефан.

"Заветът, който той не просто ни остави, а сам въплъти в живота си, е завет на твърдост във вярата и правилното изповядване на евангелските истини. Като кормчия на духовния кораб на хилядолетната Българска православна църква, той показа една апостолска ревност, едно истинско упование в Бога и твърдост в отстояване на истината, пред лицето и на най-страшните испитания. Именно това е неговият завет, който той ни остави и който ни заръча, чрез своя живот най-вече, да следваме", каза архимандрит Стефан.

Богослуженията в памет на патриарх Максим започват в 9 часа.


България
