Личните документи поскъпват

Промени има в таксите за издаване на лични документи. От 1 януари лична карта за хора между 18 и 70 години ще струва 30, вместо 18 лева. Това се равнява на 15.34 евро. За младежите от 14 до 16 години, както и за хората над 70, документът остава безплатен.

Това писа "Нова телевизия".

Припомняме, че ако не подменим личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. Заявления за издаване на лична карта се подават в сектор „Български документи за самоличност“ във всяко районно управление на територията на съответната област.