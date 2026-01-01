Личните документи поскъпват

Промени има в таксите за издаване на лични документи. От 1 януари лична карта за хора между 18 и 70 години ще струва 30, вместо 18 лева. Това се равнява на 15.34 евро. За младежите от 14 до 16 години, както и за хората над 70, документът остава безплатен.
Това писа "Нова телевизия".
Припомняме, че ако не подменим личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. Заявления за издаване на лична карта се подават в сектор „Български документи за самоличност“ във всяко районно управление на територията на съответната област.
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Десет лева - десет евро !!!
Но няма нищо общо с еврото , ей !!! Баце и Кокорчо ми казаха , така да ви казвам !!!
13:44 01.01.2026
2 Гост
13:47 01.01.2026
3 Наблюдател
13:48 01.01.2026
4 Последния Софиянец
Коментиран от #13, #20
13:50 01.01.2026
5 Клубът на богатите
13:50 01.01.2026
6 Мисит
13:52 01.01.2026
7 Лост
13:52 01.01.2026
8 Няма връзка с еврото
13:59 01.01.2026
9 Въпрос
Коментиран от #12
14:01 01.01.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Кой бе фалшификаторът на новини?
14:02 01.01.2026
12 Има решение за твоя проблем
До коментар #9 от "Въпрос":Имигрирай като мен в евтини страни извън ЕС
14:03 01.01.2026
13 Глупостта на евроблизците
До коментар #4 от "Последния Софиянец":си остава все така евтина.
14:04 01.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Ти си
Къде е сега комисията за борба със спекулативни?
Тук първи ще почнат да квичат които ни продъниха ушите с техните НПО опорки колко богати ще станем след като влезем в еврозоната тази година .
14:08 01.01.2026
16 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
14:08 01.01.2026
17 БОЛШЕВИК
14:08 01.01.2026
18 оня с коня
Коментиран от #22, #23
14:16 01.01.2026
19 Държавата с главно Дъ
14:22 01.01.2026
20 не поскъпват
До коментар #4 от "Последния Софиянец":заплати и пенсии
14:24 01.01.2026
21 оня с питон.я
14:25 01.01.2026
22 оня с питон.я
До коментар #18 от "оня с коня":Споко бе. Точно това става. Тая година по две и данъците нагоре. Кой ти каза че в клуба на богатите е евтино.
14:26 01.01.2026
23 Ти си
До коментар #18 от "оня с коня":Кривак , аз съм от 1991 година извън страната и мога да ти кажа , че в България е много по-скъпо отколкото в Централна Европа. Единственото предимство в България е че над 90% от населението има собствено жилище за което плаща ниски данъци и може да работи на черно за което неплащане никакви данъци за това и си има село от което да случи.. ....
14:31 01.01.2026
24 Хмм
14:39 01.01.2026
25 Ами
14:40 01.01.2026
26 Напа...
14:42 01.01.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Пламен
14:49 01.01.2026
30 дядото
и ще нараства бруталната цензура на демокрацията.и да триете- все едно.идва времето когато ще излезем по площадите с брадвите и вилите.така продължавайте,за да ни направите повече
14:51 01.01.2026