Новини
България »
Личните документи поскъпват

Личните документи поскъпват

1 Януари, 2026 13:41 902 30

  • лична карта-
  • паспорт-
  • шофьорска книжка-
  • лични документи

За младежите от 14 до 16 години, както и за хората над 70, документът остава безплатен

Личните документи поскъпват - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Промени има в таксите за издаване на лични документи. От 1 януари лична карта за хора между 18 и 70 години ще струва 30, вместо 18 лева. Това се равнява на 15.34 евро. За младежите от 14 до 16 години, както и за хората над 70, документът остава безплатен.

Това писа "Нова телевизия".

Припомняме, че ако не подменим личната си карта в 30-дневен срок след изтичане на валидността, глобата е от 50 до 250 лева. Заявления за издаване на лична карта се подават в сектор „Български документи за самоличност“ във всяко районно управление на територията на съответната област.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    38 1 Отговор
    Първи ден с еврото - поскъпването започна !!!
    Десет лева - десет евро !!!
    Но няма нищо общо с еврото , ей !!! Баце и Кокорчо ми казаха , така да ви казвам !!!

    13:44 01.01.2026

  • 2 Гост

    25 0 Отговор
    Само заплатата ми не поскъпва

    13:47 01.01.2026

  • 3 Наблюдател

    30 1 Отговор
    Кирчо и Кокорчо, заедно с Тиквун и Шиши, подпомагани от продажен Шоумен и фалшиви комунисти вдигат наздравица за успешната дресировка на заблудени, наивници, продали душата си и будали.

    13:48 01.01.2026

  • 4 Последния Софиянец

    33 0 Отговор
    Кажете нещо което не поскъпва.

    Коментиран от #13, #20

    13:50 01.01.2026

  • 5 Клубът на богатите

    27 0 Отговор
    Да обобщим засега се вдига водата + такситата + личните документи 🎃🐷

    13:50 01.01.2026

  • 6 Мисит

    22 0 Отговор
    Е то кое,,не поскъпва? Бавно ий полека по терлици,,цените ще си дойдат както бяха,,,,Само заплатата ,пол надолу! Това е целта ,,да ни ушушкът,,който имаше спестени лева.

    13:52 01.01.2026

  • 7 Лост

    16 0 Отговор
    МВР са саботьори .Как така ще повишат цената с 66.6%.

    13:52 01.01.2026

  • 8 Няма връзка с еврото

    20 1 Отговор
    Радвайте се евроблизци!

    13:59 01.01.2026

  • 9 Въпрос

    18 0 Отговор
    Защо държавата определя цени на услуги и документи които тя задължително изисква по Конституция и закон? Това което някой те задължава да имаш, нека държавата да си го плаща. Същото се отнася и за учебници, материали и всякакви такси за предучилищното и основното образование , които са задължителни по закон и Конституция на Р България.

    Коментиран от #12

    14:01 01.01.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Кой бе фалшификаторът на новини?

    17 0 Отговор
    Преди 01 януари Управляващите ореваха ортаклъка, че с настъпването на еврото, всичко ще е по-евтино. След 01 , а даже още на 01 януари се оказа, че държавата вдига данъците и таксите. Лична карта преди 18 лева, сега 30 лева. Кой пускаше лъжите? На управници не трябва да се вярва. Каат ли ти ДОБЪР ДЕН, виж дали не настъпва ТЕЖКА НАЩ.

    14:02 01.01.2026

  • 12 Има решение за твоя проблем

    7 1 Отговор

    До коментар #9 от "Въпрос":

    Имигрирай като мен в евтини страни извън ЕС

    14:03 01.01.2026

  • 13 Глупостта на евроблизците

    9 1 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    си остава все така евтина.

    14:04 01.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ти си

    19 0 Отговор
    ЧНГ сурвакането започва и то от държавната администрация !
    Къде е сега комисията за борба със спекулативни?
    Тук първи ще почнат да квичат които ни продъниха ушите с техните НПО опорки колко богати ще станем след като влезем в еврозоната тази година .

    14:08 01.01.2026

  • 16 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Честито евро!
    🤣🤣🤣

    14:08 01.01.2026

  • 17 БОЛШЕВИК

    14 1 Отговор
    Преди година го писах, че като влезне еврото един хляб който струва 1,50лв. ще стане 1,50евро и така за всичко!

    14:08 01.01.2026

  • 18 оня с коня

    0 12 Отговор
    Негодувате непрекъснато че Нещата в БГ поскъпват,пък не се ПРЪЖДОСВАТЕ?А се правите на Умрели лисици и много добре знаете че Животът в България е НАЙ-ЕВТИН и ако излезете навън ще ви ОЩАВЯТ до кокъл,ама Ръчкате Обществения мир та белким настъпи "Революционна ситуация" като на 9.Септември,та дядо Иван да влезе безпрепятствено,дори посрещнат с Погачи?Ами няма проблем - след катовсе още се подвизамате тук,значи поскъпването е било недостатъчно,следва да ви натегнем гайките До Откат за да се изнесете нанякъдеи да оставите читавите хора да си живеят живота!

    Коментиран от #22, #23

    14:16 01.01.2026

  • 19 Държавата с главно Дъ

    7 0 Отговор
    е най-големият спекулант

    14:22 01.01.2026

  • 20 не поскъпват

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Последния Софиянец":

    заплати и пенсии

    14:24 01.01.2026

  • 21 оня с питон.я

    7 0 Отговор
    Членската карта за клуба на богатите е скъпа. Нормално.

    14:25 01.01.2026

  • 22 оня с питон.я

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Споко бе. Точно това става. Тая година по две и данъците нагоре. Кой ти каза че в клуба на богатите е евтино.

    14:26 01.01.2026

  • 23 Ти си

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "оня с коня":

    Кривак , аз съм от 1991 година извън страната и мога да ти кажа , че в България е много по-скъпо отколкото в Централна Европа. Единственото предимство в България е че над 90% от населението има собствено жилище за което плаща ниски данъци и може да работи на черно за което неплащане никакви данъци за това и си има село от което да случи.. ....

    14:31 01.01.2026

  • 24 Хмм

    5 0 Отговор
    държавата така се бори с повишението на цените, като ги повишава двойно

    14:39 01.01.2026

  • 25 Ами

    2 0 Отговор
    Нормално всичко по 2 гарантирано от ГЕРБ - НН?

    14:40 01.01.2026

  • 26 Напа...

    1 0 Отговор
    ...джийте само частниците ли ще проверяват, а държавния рекитьори, кой....М?

    14:42 01.01.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Пламен

    0 0 Отговор
    Сефте . :)

    14:49 01.01.2026

  • 30 дядото

    1 0 Отговор
    към ком. 27 и 28
    и ще нараства бруталната цензура на демокрацията.и да триете- все едно.идва времето когато ще излезем по площадите с брадвите и вилите.така продължавайте,за да ни направите повече

    14:51 01.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове