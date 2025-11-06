Новини
България »
Рая Назарян: Американската търговска камара се утвърди като водеща бизнес организаци

Рая Назарян: Американската търговска камара се утвърди като водеща бизнес организаци

6 Ноември, 2025 16:38 442 20

  • рая назарян-
  • българия-
  • бизнес-
  • икономика-
  • американска търговска камара

Форум за бъдещето на България

Рая Назарян: Американската търговска камара се утвърди като водеща бизнес организаци - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Председателят на Народното събрание Рая Назарян откри международната конференция „Визия 2050 - Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще“, с която Американската търговска камара в България (АТК) отбелязва своята 30-годишнина. В своето приветствие Назарян определи камарата като „водеща бизнес организация“ и подчерта, че икономическата конкурентоспособност е основен политически приоритет за всяка модерна икономика, посочи БТА.

„За мен е изключително удоволствие да поздравя Американската търговска камара в България, която отбелязва своята 30-а годишнина. През всичките тези години тя се утвърди като водеща бизнес организация, която обединява повече от 350 утвърдени американски, български и мултинационални компании, опериращи на територията на Република България", каза Рая Назарян и отбеляза, че Камарата работи активно за изграждането на връзки и отношения между лидерите на американската, българската и международната бизнес общност и инициира множество значими събития в областта на икономиката, политиката и социалните дейности.

Днешното събитие отново обединява български експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата, за да дискутират ключовите предизвикателства и възможности за икономическото развитие на България през следващите десетилетия в условията на глобални промени, подчерта тя.

По думите ѝ инициативи като днешната допринасят за стратегическия диалог по важни теми като конкурентоспособността и националната сигурност, укрепването на трансатлантическите партньорства, насърчаването на иновациите и устойчивото развитие в различни сектори, разглежда възможностите за развитие на отношенията между САЩ и Европейския съюз (ЕС) като най-голямото икономическо пространство в света, което произвежда над 1/3 от световния брутен вътрешен продукт.

„Икономическата конкурентоспособност отдавна е един от основните политически приоритети на ЕС, а всяка модерна икономика се стреми към конкурентоспособност, устойчив темп на производителност, ефективно ползване на ресурсите, иновации, ръст на доходите и повишаване благосъстоянието на работещите", заяви председателят на парламента.

Назарян е убедена, че този международен форум на високо равнище е платформа за обмяна на идеи и ще чуе посланията за определяне посоката на устойчиво икономическо развитие на България и развитие на международните отношения в полза на бизнес общността и на българските граждани. „Пожелавам успех на форума", завърши словото си председателят на парламента.

„Въпросите „На каква основа и при какви правила искаме да се развива България?” и „Каква България искаме да изградим заедно?” са от изключително значение както за бизнеса, така и за политическия елит и най-вече за отделния гражданин на страната ни. Като вече 30-годишна организация ние осъзнаваме нашата отговорност да защитаваме интересите на своите членове, да отстояваме нашите принципи и позиции и да полагаме усилия за развитието на инвестиционния климат у нас. Но ние трябва и да задаваме тона за изграждане на общото ни бъдеще, да сме пионери в технологично отношение, да следваме принципите на устойчивото развитие – и не на последно място – заедно да мечтаем свободно и да мислим смело и отговорно”, описва концепцията на събитието Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

Конференцията ще събере някои от водещите експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата, за да дискутират ключовите предизвикателства и възможности, които ще оформят развитието на България през следващите десетилетия.

Сред основните говорители на "Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще" ще бъдат футуристът Герд Леонард и специалистът в областта на информационните технологии Райън Коут.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радио Ереван

    7 0 Отговор
    С такива патки в парламента, България няма бъдеще.
    И американските компании много добре го знаят и затова не инвестират тук. Освен това гледат и какво се случва с други инвеститори тук, като Лукойл примерно.

    16:42 06.11.2025

  • 2 Бай Георги

    4 0 Отговор
    Браво,Бойко те научи как да мажеш филийката на американците.

    16:44 06.11.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Мата Хари номер...... На тиквата

    6 0 Отговор
    Кифлата се прави на умна

    16:47 06.11.2025

  • 6 Рая знае

    1 1 Отговор
    Тя може 🤣🤣🤣🤣

    16:49 06.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Пак

    5 0 Отговор
    излагация с госпожата , открила конференцията ! Глупотевини , клишета от тук там , нищо , пасващо за случая , никаква лична мисъл ! Че и тя полиглот като агент Буда ! Само резили и срамове с тия !

    16:51 06.11.2025

  • 11 Яко

    2 0 Отговор
    Се подмазват на бомбандиралите ни само да очистят магнитската с-и-ч.га и горанов ще ни крадат яко

    16:52 06.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Сандо

    1 0 Отговор
    Нашите политици са като стадо овце:появи се някой овчар с големия кривак и верните си псета и те веднага тръгват дружно и под строй да рупат и да блеят под команда.

    16:54 06.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    КАКВА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ, КАКВО РАЗВИТИЕ ЗА БЪЛ хАРИЯ.....

    16:55 06.11.2025

  • 17 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    1 0 Отговор
    ДОКАТО НЕ ИЗРИНЕМ БОКЛУКА НЯМА СВЕТЛО БЪДЕЩЕ....

    16:56 06.11.2025

  • 18 И какво

    3 0 Отговор
    ѝ "отговори " американската търговска камара в България , като я поздрави ( ??? ) ?! Че и с удоволствие го направила ! Боже мили , да потъне човек от срам с тая фръкча и цялата им шайка !

    16:57 06.11.2025

  • 19 Горски

    1 0 Отговор
    И къде е тази модерна икономика? Това го кажи на председателя на КРИБ - Кирил Домус, понеже не иска да увеличава заплатите на хората си, щото трябва да са бедни и роби, а само той и депутатите богати милионери.

    17:00 06.11.2025

  • 20 Макето

    0 0 Отговор
    Тази е типичен пример за израстване чрез в@гин@лн@ кариера. Как ли се чувстват родителите и!

    17:06 06.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове