Рая Назарян: Американската търговска камара се утвърди като водеща бизнес организаци

Председателят на Народното събрание Рая Назарян откри международната конференция „Визия 2050 - Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще“, с която Американската търговска камара в България (АТК) отбелязва своята 30-годишнина. В своето приветствие Назарян определи камарата като „водеща бизнес организация“ и подчерта, че икономическата конкурентоспособност е основен политически приоритет за всяка модерна икономика, посочи БТА.

„За мен е изключително удоволствие да поздравя Американската търговска камара в България, която отбелязва своята 30-а годишнина. През всичките тези години тя се утвърди като водеща бизнес организация, която обединява повече от 350 утвърдени американски, български и мултинационални компании, опериращи на територията на Република България", каза Рая Назарян и отбеляза, че Камарата работи активно за изграждането на връзки и отношения между лидерите на американската, българската и международната бизнес общност и инициира множество значими събития в областта на икономиката, политиката и социалните дейности.

Днешното събитие отново обединява български експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата, за да дискутират ключовите предизвикателства и възможности за икономическото развитие на България през следващите десетилетия в условията на глобални промени, подчерта тя.

По думите ѝ инициативи като днешната допринасят за стратегическия диалог по важни теми като конкурентоспособността и националната сигурност, укрепването на трансатлантическите партньорства, насърчаването на иновациите и устойчивото развитие в различни сектори, разглежда възможностите за развитие на отношенията между САЩ и Европейския съюз (ЕС) като най-голямото икономическо пространство в света, което произвежда над 1/3 от световния брутен вътрешен продукт.

„Икономическата конкурентоспособност отдавна е един от основните политически приоритети на ЕС, а всяка модерна икономика се стреми към конкурентоспособност, устойчив темп на производителност, ефективно ползване на ресурсите, иновации, ръст на доходите и повишаване благосъстоянието на работещите", заяви председателят на парламента.

Назарян е убедена, че този международен форум на високо равнище е платформа за обмяна на идеи и ще чуе посланията за определяне посоката на устойчиво икономическо развитие на България и развитие на международните отношения в полза на бизнес общността и на българските граждани. „Пожелавам успех на форума", завърши словото си председателят на парламента.

„Въпросите „На каква основа и при какви правила искаме да се развива България?” и „Каква България искаме да изградим заедно?” са от изключително значение както за бизнеса, така и за политическия елит и най-вече за отделния гражданин на страната ни. Като вече 30-годишна организация ние осъзнаваме нашата отговорност да защитаваме интересите на своите членове, да отстояваме нашите принципи и позиции и да полагаме усилия за развитието на инвестиционния климат у нас. Но ние трябва и да задаваме тона за изграждане на общото ни бъдеще, да сме пионери в технологично отношение, да следваме принципите на устойчивото развитие – и не на последно място – заедно да мечтаем свободно и да мислим смело и отговорно”, описва концепцията на събитието Иван Михайлов, главен изпълнителен директор на АТК.

Конференцията ще събере някои от водещите експерти, бизнес лидери и международни партньори на Камарата, за да дискутират ключовите предизвикателства и възможности, които ще оформят развитието на България през следващите десетилетия.

Сред основните говорители на "Визия 2050 – Изграждане на конкурентоспособността на България като част от глобалното бъдеще" ще бъдат футуристът Герд Леонард и специалистът в областта на информационните технологии Райън Коут.