Брестничка: За Националната детска болница няма план, няма и кадри, финансирането е неясно

7 Ноември, 2025 10:56

Тя обясни какви са причините за оставката на Обществения съвет към лечебното заведение

Поводът на колективната оставка на Обществения съвет за Национална детска болница е, че отказът за достъп до заданието за изграждането на най-голямото педиатрично лечебно заведение у нас. Ние не можем да застанем с имената си зад това задание, без да сме го видели. От Министерството на здравеопазването казаха, че този достъп е ограничен от закона, но юристи обясниха, че не би трябвало да има никакъв проблем, ако членовете подпишат декларация за конфиденциалност и носят съответната отговорност. Това каза Мария Брестничка, член на Обществения съвет, в ефира на „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Тя посочи, че поводът за оставката е този достъп до заданието, но има и друг важен проблем, а именно отлежаващото вече четири месеца предложение до министъра на здравеопазването в състава да бъде включен и архитект.

„Голямата причина за оставката е, че за 2 години и половина нито веднъж не получихме уверение, че през 2029 г. няма да имаме просто една много голяма скъпа, но празна сграда. Всеки, който е управлявал проект, при това толкова сложен, знае, че трябва да има план. Такъв няма”, обясни Брестничка.

Тя заяви, че през периода, през който е работел Обществения съвет, многократно е поставян въпросът, че тази болница трябва да бъде консултирана със сега действащите детски клиники. Целият този процес трябва да бъде заедно с лекарите и медицинските сестри, допълни тя и подчерта, че такова консултиране така и не се е случило. Брестничка попита откъде ще дойдат кадрите за тази болница и заяви, че това е казус, който трябва да бъде разрешен от Министерството на здравеопазването.

Тя обаче уточни, че не се отказват от идеята за Национална детска болница.

По отношение на финансирането на болницата тя каза, че е свързано с това като какъв субект ще бъде регистрирано лечебното заведение. А дали е подсигурено такова, отговорът трябва да даде отново МЗ. По нейни думи и на базата на проучване в държавния бюджет все още не е ясно откъде ще дойде то.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Не ни трябва такава болница

    4 4 Отговор
    Няма нужда от нея това е безумна сороска идея която няма защо да се осъществява.

    11:13 07.11.2025

  • 2 БУДИЛНИК

    7 1 Отговор
    Тулупите са враг на България, затова нищо от случващото се не е случайно!
    И ДА НЕ ЗАБРАВИТЕ! НА ИЗБОРИ СЕ ГЛАСУВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!

    11:21 07.11.2025

  • 3 хихи

    4 0 Отговор
    Националната детска болница е предизборна дъвка за елекотрата

    11:34 07.11.2025

  • 4 Перо

    6 0 Отговор
    Имаше направена болница на груб строеж, в центъра, от соц. време, но това не устройва корумпетата и измислиха нова визия и проекти! Сега корупцията ще остави децата за 20 г. без специализирана болница! За всяка стъпка рушвет! Вече минават години, а има само една дупка в Горна баня, поради проблеми при договарянето!

    Коментиран от #5

    11:39 07.11.2025

  • 5 така е

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Перо":

    И онази болница си беше между няколко други големи болници и можеха да си синхронизират дейността! Беше мислено при социализма за нея! Сега ползват тази идея за детска болница само за точене на пари!

    11:59 07.11.2025

  • 6 665

    0 1 Отговор
    Е ми като няма ни пари , ни лекари , не я правете. И без това сме на 1во място по брой безмислени болници.

    12:17 07.11.2025

  • 7 Напомнящ

    1 0 Отговор
    В държава,в която властниците изпълняват заповед за унищожението на населението ѝ,детска болница няма как да се случи!!! Всички други оправдания са ала-бализми за канарчета!!!

    12:21 07.11.2025

