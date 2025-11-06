Новини
Депутати искат изслушване на здравния министър заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница

6 Ноември, 2025 14:17 575 4

Общественият съвет беше този, който даваше гаранция за прозрачност на процеса, посочи народният представител от ПП-ДБ Йордан Иванов. "Оставката е приета по необясними причини, вместо ресорният министър да се извини и процесът по изграждане да може да продължи напред", каза още той. Според него процесът по изграждане е делегитимиран след оставката.

Депутати искат изслушване на здравния министър заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Депозираме в деловодството на Народното събрание искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и ресорния заместник, за да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от Обществения съвет. Това каза заместник-председателят на Демократи за силна България (ДСБ) и депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Йордан Иванов в кулоарите на парламента във връзка с оставката на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, предават от БТА.

Ако документацията е скрита, това е повод за оставка, отбеляза депутатът. Според Иванов Общественият съвет е направил явно и прозрачно изявление, че документацията е скрита от тях.

Иванов настоя още министърът да даде план как ще продължи процесът по изграждане на Националната детска болница.

Председателят на Обществения съвет проф. Иван Литвиненко каза за БТА, че не им е предоставяна навреме и достатъчно информация, здравното министерство е на противоположното мнение.

От Министерството на здравеопазването съобщиха, че министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов приема подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница.


  • 1 Хем страхливи

    2 0 Отговор
    Хем мързеливи,
    Хем натегачи,
    Но, страхливи !!!

    14:29 06.11.2025

  • 2 Това Софиянци

    4 0 Отговор
    можете само да рушите, но нещо да построите неможете. 20 години я строите тази детка болница, а още хаир хабер няма.

    14:50 06.11.2025

  • 3 ПИСНА МИИИ...

    1 0 Отговор
    Само говорене сделки договорки едните казват а другите показват наказват и накрая наказаните сме ние. А каква държава бяхме преди 40 години. Която ние построихме със труд пот лишения а те си я поделиха. А нас строителите ни от благата лишиха. НАЙ БЕДНИ БОЛНИ НЕДОВОЛНИ И БЪРЗО ОТИВАЩИ СИ. НО ДА ЗНАЯТ МУШИКИТЕ ТУК СА ЗА СЕКУНДА ЖИВОТ В СРАВНЕНИЕ С ТОВА ПОСЛЕ КОЕТО ГИ ОЧАКВА ТАМ ДОЛЕ В БЕЗДНАТА. КАЗАНО ОТ ШИШ МАГНИТА...!!!???!!?

    14:57 06.11.2025

  • 4 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Пак българска работа с детската болница.

    15:27 06.11.2025

