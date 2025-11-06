Депутати искат изслушване на здравния министър заради оставката на Обществения съвет за Националната детска болница

Депозираме в деловодството на Народното събрание искане за изслушване на министъра на здравеопазването Силви Кирилов и ресорния заместник, за да разберем дали е вярно, че е била скрита техническата документация за обществената поръчка от Обществения съвет. Това каза заместник-председателят на Демократи за силна България (ДСБ) и депутат от "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) Йордан Иванов в кулоарите на парламента във връзка с оставката на Обществения съвет за изграждане на Национална детска болница, предават от БТА.

Ако документацията е скрита, това е повод за оставка, отбеляза депутатът. Според Иванов Общественият съвет е направил явно и прозрачно изявление, че документацията е скрита от тях.

Иванов настоя още министърът да даде план как ще продължи процесът по изграждане на Националната детска болница.

Общественият съвет беше този, който даваше гаранция за прозрачност на процеса, посочи народният представител. "Оставката е приета по необясними причини, вместо ресорният министър да се извини и процесът по изграждане да може да продължи напред", каза още той. Според него процесът по изграждане е делегитимиран след оставката.

Председателят на Обществения съвет проф. Иван Литвиненко каза за БТА, че не им е предоставяна навреме и достатъчно информация, здравното министерство е на противоположното мнение.

От Министерството на здравеопазването съобщиха, че министърът на здравеопазването доц. д-р Силви Кирилов приема подадената оставка на членовете на Обществения съвет, сформиран във връзка с проекта за изграждане на Националната детска болница.