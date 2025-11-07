Новини
Терзиев за Детската болница: Борисов и политиците от последните 20 г. дължат отговори

7 Ноември, 2025 14:11 486 13

  • васил терзиев-
  • бойко борисов-
  • национална детска болница

Ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години, припомни кметът

Терзиев за Детската болница: Борисов и политиците от последните 20 г. дължат отговори - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бойко, който никога не лъже. По принцип подхождам с насмешка и снизхождение към подмятанията на Бойко Борисов по мой адрес. Свикнал съм с тях – те са част от политическия театър, който гледаме вече твърде дълго. Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка. Когато някой използва темата за детската болница, за да се опита да извлече политически дивидент, това вече не е просто лъжа – това е цинизъм. Това заяви във фейсбук кметът на София Васил Терзиев и допълни:

Детското здраве и животът на децата са личен въпрос за всеки родител, за всеки човек с поне малко сърце. А темата за Националната детска болница стана болезнена именно заради бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 години – на които Борисов е емблема.

Вчера Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница подаде оставка. Причината – липса на достъп до ключова информация и системно ограничаване на обществения контрол.

И именно Борисов и политическият „елит“ на последните две десетилетия дължат отговори защо и как се стигна дотук.

Докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи, ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години.

Миналата седмица направихме реална крачка напред – подписахме споразумение със Здравната инвестиционна компания за детска болница и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с което стартираме изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата Национална детска болница.

Това ще ускори не само строителството на болницата, но и довършването на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно.

Това не са думи, това са действия.

И когато някой, който 20 години е имал възможността да реши проблема, днес обвинява онези, които го решават, нека си спомним – кой управляваше София през тези години и защо болницата още не беше построена.

Ние нямаме време за празни приказки. Имаме работа – за града, за децата, за бъдещето.

А за Рио?

Карнавалът в Рио, за който г-н Борисов така живописно говори, е през февруари. И да – бил съм там, преди години, на самия карнавал. Сега обаче бях по работа. Само че това трудно може да бъде разбрано от човек, който очевидно свързва всяко служебно пътуване извън България с туризъм. Всеки съди за другите по себе си.

Докато някои си измислят карнавали, София получи международна награда и направи поредна стъпка в градската дипломация – признание, което не идва от телевизионни студия, а от градове, които наистина работят за бъдещето си.

И точно сред тези градове и сред водещите институции София стои все по-достойно в международен план, а не в изолация, както бяхме свикнали.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Терзиев да бъде отстранен като кмет

    4 12 Отговор
    Терзиев да бъде отстранен като кмет и да бъде разследван.
    Цяла София е в боклуци, заради големият боклук който управлява. Веднага да да бъде отстранен кметът на София заради неговата некомпетентност, некадърност да управлява и безстопанственост. Ако има зарази той ще е виновен. Ние и си плащаме таксите, с той не може да управлява и цяла София е потънала боклуци. Не ме интересува какво говори и ня какъв се прави, да си дава оставката и да се маха. София да се изчисти веднага. Иначе Гражданско неподчинение и блокади във всички квартали

    Коментиран от #3

    14:48 07.11.2025

  • 2 българка

    3 1 Отговор
    Отговорите на Бойко и съдружници - пред разчистената прокуратура, защото много милиони са потънали и там.

    Коментиран от #8

    14:55 07.11.2025

  • 3 Ще те допълня

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Терзиев да бъде отстранен като кмет":

    Първо на Фандъкова и Борисов трябва да бъдат повдигнати обвинения и след това всичко останало.

    15:00 07.11.2025

  • 4 Само да попитам

    0 5 Отговор
    От какво сте недоволни пак у Софето Убавото кметче ви работи без пари А за болницата са виновни Пеевски и Борисов А роднините и близките а и кметчето нямат вина за нищо Е тогава си трайте и не си изхвърляйте боклука а си го пазете в къщи

    15:06 07.11.2025

  • 5 Кънчо

    3 1 Отговор
    Независимо какво мисли и мечтае Бойко Борисов, не може да стъпи на малкия пръст на Терзиев.

    Коментиран от #7

    15:34 07.11.2025

  • 6 Промяна

    1 1 Отговор
    САМО МОГА ДА НАПИША ЗА ВАС ГОСПОДИН ЧЕРВЕНО КУФАРЧЕ ОСТАВКА ОСТАВКА ОСТАВКА

    15:35 07.11.2025

  • 7 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "Кънчо":

    НАВЪН Е МРЪСОТИЯ ПЛЪХОВЕ БОКЛУЦИ ШУМАЦИ КАЛ МИРИШЕЕЕЕЕЕЕ

    15:36 07.11.2025

  • 8 Промяна

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "българка":

    ШАРЛАТАНИТЕ САБОТАЖНИЦИ НАЗНАЧЕНИ ОТ ДЪЛБОКАТА ДЪРЖАВА КОГА ЩЕ ОТГОВАРЯТ ЗА РАЗРУХАТА КОЯТО 5 ГОДИНИ ПРИЧИНЯВАТ НА БЪЛГАРИЯ

    15:38 07.11.2025

  • 9 Браво, кмете Терзиев!

    4 0 Отговор
    Васил Терзиев е достоен кмет на София, кмет с визионерство, идеи и ...и с ясен стремеж да модернизира София чрез иновативни решения, прозрачност и активно участие на гражданите в управлението. Васил Терзиев е човек с опит в бизнеса и технологиите, който се стреми да приложи добрите практики от частния сектор в полза на обществото – за по-умна, зелена и свързана столица.

    Бойко Борисов е необразован, некадърен лъжец и арогантен просстак!!!

    15:47 07.11.2025

  • 10 Възмутен

    3 0 Отговор
    Бойко шарлатанина измамник само глупости говори, пенсионирайте го този оглупялия льольо..

    15:49 07.11.2025

  • 11 Бойко Борисов се е сбъркал

    3 0 Отговор
    Бойко Борисов е неадекватен! Колкото пъти си отвори устата, само евтини простотии излизат!

    15:50 07.11.2025

  • 12 Браво, кмете Терзиев!

    1 0 Отговор
    Браво на кмета Терзиев, интелигентен, достоен, не слиза на просташкото ниво на злобния завистлив и отмъстителен Бойко Борисов. Терзиев е класи над тъъъпия Бойко Борисов, който се занимава само с евтини интриги, обиди, клевети и лъжи!!!

    15:54 07.11.2025

  • 13 Похвала за Васил Терзиев 👍

    1 0 Отговор
    Терзиев демонстрира качествата на съвременен градски лидер – аргументиран, спокоен, но твърд в принципите си.

    15:58 07.11.2025

