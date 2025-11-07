Терзиев за Детската болница: Борисов и политиците от последните 20 г. дължат отговори

Бойко, който никога не лъже. По принцип подхождам с насмешка и снизхождение към подмятанията на Бойко Борисов по мой адрес. Свикнал съм с тях – те са част от политическия театър, който гледаме вече твърде дълго. Но има теми, които не могат да бъдат подминавани с усмивка. Когато някой използва темата за детската болница, за да се опита да извлече политически дивидент, това вече не е просто лъжа – това е цинизъм. Това заяви във фейсбук кметът на София Васил Терзиев и допълни:

Детското здраве и животът на децата са личен въпрос за всеки родител, за всеки човек с поне малко сърце. А темата за Националната детска болница стана болезнена именно заради бездействието и цинизма на хората, които управляваха София и държавата повече от 20 години – на които Борисов е емблема.

Вчера Общественият съвет за изграждане на Националната детска болница подаде оставка. Причината – липса на достъп до ключова информация и системно ограничаване на обществения контрол.

И именно Борисов и политическият „елит“ на последните две десетилетия дължат отговори защо и как се стигна дотук.

Докато фокусът винаги е бил върху бетона и кой ще строи, ние не сме спирали да действаме по същество през последните две години.

Миналата седмица направихме реална крачка напред – подписахме споразумение със Здравната инвестиционна компания за детска болница и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), с което стартираме изграждането на инфраструктурата за достъп до бъдещата Национална детска болница.

Това ще ускори не само строителството на болницата, но и довършването на липсващите участъци от Южната дъга на Околовръстния път – проблем, който всички софиянци усещат ежедневно.

Това не са думи, това са действия.

И когато някой, който 20 години е имал възможността да реши проблема, днес обвинява онези, които го решават, нека си спомним – кой управляваше София през тези години и защо болницата още не беше построена.

Ние нямаме време за празни приказки. Имаме работа – за града, за децата, за бъдещето.

—

А за Рио?

Карнавалът в Рио, за който г-н Борисов така живописно говори, е през февруари. И да – бил съм там, преди години, на самия карнавал. Сега обаче бях по работа. Само че това трудно може да бъде разбрано от човек, който очевидно свързва всяко служебно пътуване извън България с туризъм. Всеки съди за другите по себе си.

Докато някои си измислят карнавали, София получи международна награда и направи поредна стъпка в градската дипломация – признание, което не идва от телевизионни студия, а от градове, които наистина работят за бъдещето си.

И точно сред тези градове и сред водещите институции София стои все по-достойно в международен план, а не в изолация, както бяхме свикнали.