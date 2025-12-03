Новини
България »
София »
Започва отчуждаване на имоти за улица към бъдещата Национална детска болница

3 Декември, 2025 16:09 506 4

  • национална детска болница-
  • отчуждаване-
  • имоти

Изграждането на улицата е ключов елемент от инфраструктурата до лечебното заведение

Започва отчуждаване на имоти за улица към бъдещата Национална детска болница - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Столичната община ще стартира през 2026 г. процедура по отчуждаване на частни имоти в район „Овча купел“, които са необходими за изграждането на довеждаща улица и техническа инфраструктура към бъдещата Национална многопрофилна детска болница, която ще бъде в кв. “Горна баня“. Столичният общински съвет прие доклад, внесен от кмета на София Васил Терзиев.

Изграждането на улицата е ключов елемент от обезпечаването на достъпа до болницата и нейната връзка с Околовръстен път.

“Без тази връзка болницата не би могла да функционира пълноценно. Затова подхождаме с максимална отговорност и ясни ангажименти от страна на общината,” заяви столичният кмет Васил Терзиев.

Той подготвя и доклад за прехвърляне на общински имоти в район „Люлин“ към АПИ. „Люлин“ остана единственият район, в който тази необходима работа не беше извършена от районния кмет, затова ще я довършим на ниво Столична община, за да не забавяме важните процедури,” допълни Терзиев.

“Ще осигурим всички необходими проекти и изпълнението на довеждащата инженерна инфраструктура. Притеснени сме обаче от орязването на държавния бюджет за изграждане на участъка от Околовръстния път на София. Надяваме се държавата да осигури нужното финансиране за тази част от градския ринг, без което болницата не би могла да функционира,” посочи зам.-кметът по обществено строителство Никола Лютов.

За изграждането на Околовръстния път от ул. ”Никола Петков” до АМ “Струма” и довеждащата инфрастурктура Столичната община подписа на 29 октомври 2025 г. тристранно споразумение със „Здравна инвестиционна компания за детска болница“ ЕАД и Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Документът регламентира сътрудничество между институциите за изграждане и координация на необходимата пътна и техническа инфраструктура към бъдещата болница. Споразумението предвижда изготвяне на общ план за проектиране и строителство на ключови пътни връзки, развитие на прилежащата улична мрежа и съобразено с график изпълнение на дейностите по строителство на болницата.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 0 Отговор
    Те така направиха път към тунела под Шипка😀❗

    16:15 03.12.2025

  • 2 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Направете паркинг за сестрите , за докторите, прощадка за хеликоптер, а ако остане желание , също и паркинг за придружаващите изтормозени родители.

    16:16 03.12.2025

  • 3 КАТО АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС

    4 0 Отговор
    ДОКАТО Я ПОСТРОЯТ ДЕЦАТА ЗА КОИТО Е , ЩЕ БЪДАТ ВЕЧЕ ПЕНСИОНЕРИ.АМ ХЕМУС Е ОТ 1974 Г , ИДЕЯТА ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА ОТ 40 ГОДИНИ.И ДВЕТЕ ОЩЕ ГИ НЯМА.ТЯ И НРБългария БЕШЕ САМО 45 Г

    Коментиран от #4

    16:17 03.12.2025

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    4 1 Отговор

    До коментар #3 от "КАТО АВТОМАГИСТРАЛА ХЕМУС":

    Китай предложи тези дето за една седмица построиха болница с хиляда легла през КО-вида, да дойдат и за месец да приключат и двата проекта😀
    Ама Буци не се съгласил, оти немало кюлчета❗

    16:21 03.12.2025

