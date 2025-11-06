Новини
Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка. Eдна от причините- липса на комуникация с МЗ

6 Ноември, 2025 10:50 326 3

Последно ни беше отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. Ще го научим чак, когато стане публично достъпно – т.е. в момент, в който няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски., коментира проф. Иван Литвиненко, който е председател на Обществения съвет

Общественият съвет за Националната детска болница подава оставка. Eдна от причините- липса на комуникация с МЗ - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Общественият съвет за Национална детска болница подава оставка. Това стана ясно по време на брифинг, който членове на съвета дадоха пред Министерство на здравеопазването, съобщават от Нова телевизия. В Съвета има 11 членове и всички се оттеглят.

Основните причини за решението са липсата на комуникация с Министерство на здравеопазването и компанията по изграждането на лечебното заведение. Както и „реактивността по отношение на въпросите, които трябва да осъществят целостта на проекта – не само сграда, но и това, което трябва да я насити със съдържание”. Това обясни проф. Иван Литвиненко, който е председател на Обществения съвет за изграждане на Националната детска болница.

„Винаги сме били на разположение и сме изразявали компетентното си мнение. Това е извършвано от целия този орган – Обществения съвет – на абсолютно доброволни начала. И, пак казвам, в продължение на две години работа, но липсата на информация е единия от мотивите за оставката ни, заяви той.

По думите му членовете на Съвета многократно са посочвали, че не само трябва да се изгради болница, но тя трябва и да се насити със съдържание. „Поставяхме въпроса за юридическия статут на тази болница – как да заработи, как да бъде финансово осигурена. Ясно е, че такава огромна структура при сегашния начин на заплащане по пътеки няма как да функционира – и всеки може да го пресметне”, подчерта той.

И допълни, че са давани ясни сигнали, че още от първите дни трябва да се започне работа по осигуряване на персонал – да се види кои хора, кои структури, колко специалисти и колко специалисти по здравни грижи са необходими, без да се нарушат други функционалности в страната.

Напоследък има известно раздвижване по строителството, но ние стоим някак встрани от процеса. Повярвайте ми – за някои неща научаваме от медиите. А в крайна сметка ние сме тези, които трябва да гарантираме прозрачността на процеса”, подчерта Литвиненко.

И допълни: „Последно ни беше отказан достъп до заданието за конкурса за проектиране. Ще го научим чак, когато стане публично достъпно – т.е. в момент, в който няма да можем да реагираме на евентуални неточности или пропуски. А ние смятаме, че именно това е наше задължение. След като няма да можем да го осъществим, възниква и друг важен въпрос – идват етапи в развитието на проекта, които изискват компетентности в областта на обществените финанси, проектирането, архитектурата и други”, изтъкна професорът.

Според него в екипа на Обществения съвет няма включени такива специалисти. „Но в продължение на повече от половин година, в няколко поредни писма, настоявахме да бъде включен поне един архитект – дори само като наблюдател в рамките на колектива, за да има представа как вървят нещата, дали се спазват нормалните етапи, и за да можем да реагираме при нужда. В крайна сметка - смятам, че за 5–6 месеца можеше да има поне елементарен отговор на нашето предложение. Ние дори бяхме предоставили кандидатура, придружена с необходимите документи и справка за компетентностите ѝ. Отговор обаче нямаме”, посочи той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Циганетата

    1 0 Отговор
    Кого ще лекува тая болница че не мога да разбера. Кажи речи само циганите имат деца. Да но те не работят и не допринасят за обществото. Следователно няма нужда от такава болница.

    10:58 06.11.2025

  • 2 защо

    0 0 Отговор
    В цялата страна, освен "наще фирми", подадоха оставка! Що така?

    11:02 06.11.2025

  • 3 Урко

    0 0 Отговор
    Ясно е че детска болница няма да има до 10г.Правилно тия хора се оттеглят, това са уважавани специалисти и явно ги ползват за параван за поредното "завъртане" на едни пари

    11:02 06.11.2025

