ДСБ няма да подкрепи Бюджет 2026

9 Ноември, 2025 13:13 663 25

Партията отчита нарастващата тенденция към крайна радикализация на публичното говорене в България

ДСБ няма да подкрепи Бюджет 2026 - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Изпълнителният съвет на ПП „Демократи за силна България“ изрази категорична позиция срещу предложението за държавен бюджет за 2026 г., закъснелите и недемократични промени в законодателството за Лукойл и засилващото се руско влияние в страната, като подчерта необходимостта от прозрачно управление, спазване на европейските стандарти и защита на националната сигурност.

Вижте цялата позиция:

"РЕЗОЛЮЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ПП "ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ"

На заседание, проведено на 08.11.2025 г., Изпълнителният съвет на ПП „Демократи за силна България“ (ДСБ):
Констатира, че правителството и парламентарното мнозинство установяват модел и стил на управление, които застрашават основите на националното съгласие, посоката на развитие и споделени ценности. Налагането на решения по ключови за националната сигурност и икономика въпроси, взети по непублични и нелегитимни механизми с неприкрита корупционна мотивация и узурпирането на репресивната власт за разправа с политическите опоненти, уронва подкрепата в представителната демокрация, пазарната икономика и членството в ЕС. Стилът на публично говорене и на властта, и на популистката прокремълска опозиция руши базовото обществено приличие и норми на човешко общуване:

1. ПП „Демократи за силна България“ категорично няма да подкрепи предложения проект на държавен бюджет за 2026 г:
• Като изразява дълбока загриженост, че проектобюджетът, по корупционни и популистки съображения, изправя страната пред опасността да влезе в еврозоната с фискален профил, който формално изглежда съобразен с европейските правила, но фактически я поставя в риск от откриване на процедура за прекомерен дефицит още в първата година след присъединяването.

• Ще настоява за публикуване на реална оценка на Европейската система от национални и регионални сметки (ESA) на бюджетния дефицит, както и за провеждане на независим стрес-тест на приходната и разходната част.

2. Потвърждава своята последователна позиция, че България трябва твърдо и без колебание да участва, заедно със своите съюзници и партньори, в налагането на санкции срещу Руската федерация, като част от общата политика в защита на международното право и сигурността:

• Счита, че промените в законодателството относно санкциите срещу Лукойл са закъснели, а във вида, недемократично наложен oт управляващото мнозинство, изключително неразумни и опасни. Правителството трябва да осигури избор на авторитетен западен оператор с доказан международен опит и безупречна репутация, който да гарантира прозрачност, стабилност и доверие в процеса и перспективи за развитие пред рафинерията, която е основен елемент на българската икономика и сигурност.

• Призовава европейските институции да предложат обща правна рамка за прекратяване на дейността на руските нефтени и газови компании на територията на ЕС, съобразена с европейските санкции срещу Кремъл и гарантираща запазване и увеличаване на производствения капацитет в ЕС. Възлага на представителя на ДСБ в ЕП да предложи мерки в тази посока.

3. Отчита нарастващата тенденция към крайна радикализация на публичното говорене в България от страна на политическите партии и техните представители от целия политически спектър и споделяйки разбирането, че политиците носят висока морална и институционална отговорност за съхраняване на приличието и цивилизования диалог в обществото, възлага на народните представители от ПП „Демократи за силна България“ да внесат проект на декларация за категорично въздържане от използване на език на омразата в различните му измерения, в това число – реторика, която дехуманизира, маргинализира и противопоставя едни на други различни групи от обществото, която да бъде утвърдена с акт на 51-ото Народно събрание.

4. Възлага на председателя на ДСБ, в качеството си на зам.-председател на Народното събрание, да сезира заместник-генералния секретар на НАТО, отговарящ за разузнаването и сигурността на Алианса и директора на Органа по сигурността на НАТО (структура, отговаряща за контраразузнавателното противодействие) във връзка с търпимостта на управляващите към руското влияние, присъствие и особено към руските пропагандни канали.

В заключение - изразява твърда убеденост, че предстоящите президентски избори през 2026 г. представляват историческа възможност за преобръщане на описаните опасни политически и икономически тенденции в полза на европейска, почтена и демократична политика."


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойко Разбойко

    6 5 Отговор
    Голям праз!

    13:18 09.11.2025

  • 2 мирчо мирчев

    3 7 Отговор
    браво,дерзайте,целия български народ е с вас

    13:18 09.11.2025

  • 3 ккк

    4 2 Отговор
    голямо важно нали Шиши го подкрепя с неговите подчинени

    13:20 09.11.2025

  • 4 ФЕН на

    6 5 Отговор
    Cамо РАДОСТИН ВАСИЛЕВ ще оправи българия и ще изгони сектантите от парламента!!!

    Коментиран от #14

    13:21 09.11.2025

  • 5 безпартиен

    5 5 Отговор
    Щом и този бивш прокурор по времето на социализЪма е лице на ПП и "демокрацията",значи вече може да се приключи с този опит за държава!Неизвестното в случая,че се търси КОЙ да го обяви!Най необяснимото е КАК ИЗПЕЧЕНИ КОМУНИСТИ ЗАСПАХА НА 9.11.1989 А СЕ СЪБУДИХА НА 10.11.1989 ВЕЧЕ КАТО ДЕМОКРАТИ!

    13:22 09.11.2025

  • 6 Без бюджет, Лагард и ЕЦБ

    6 1 Отговор
    Ще ви го напишат януари и диви и щастливи после ще станете пуяци .....

    13:25 09.11.2025

  • 7 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    4 2 Отговор
    Още една партия от типа ЕФХ - един файтон хора, дето имали мнение по нещо...

    13:25 09.11.2025

  • 8 Такъв

    5 1 Отговор
    стрес-тест на приходната и разходната част ще ви напукат от ЕЦБ януари, че сами ще си говорите предатели.

    13:27 09.11.2025

  • 9 Тоя определено е луд

    3 6 Отговор
    Призовава европейските институции да предложат обща правна рамка за прекратяване на дейността на руските нефтени и газови компании на територията на ЕС, съобразена с европейските санкции срещу Кремъл и гарантираща запазване и увеличаване на производствения капацитет в ЕС. Възлага на представителя на ДСБ в ЕП да предложи мерки в тази посока....

    Коментиран от #16

    13:29 09.11.2025

  • 10 Женерал

    3 3 Отговор
    Гномчо пак руснаци му се привиждат!

    Коментиран от #12

    13:31 09.11.2025

  • 11 ура,,ура

    4 0 Отговор
    Ако сте нормална опозиция напуснете парламента. Нека прасетата се оправят сами. Иначе винаги ще се оправдават с вас и ще им служите за изтривалка.

    13:36 09.11.2025

  • 12 ФЕН на

    1 2 Отговор

    До коментар #10 от "Женерал":

    3ащото във българия е пълно с комунисти и сектанти нo МЕЧ ще ги почисти от държавата когато дойде на власт!!!

    Коментиран от #15

    13:37 09.11.2025

  • 13 Щом Лукойл е

    4 0 Отговор
    основен елемент на българската икономика и сигурност защо нищожеството Костов я продаде ? И по важното е, защо позволиха притежателите на акции от масовата приватизация да бъдат ограбени, чрез принудително изкупуване на дяловете им на безценица и регистриране на корпорацията в чужбина ? А после и милиарди лева не руски, а български мафиоти като Зайков да откраднат от ЧПФ-то... Защо 30 години когато крадци дупчат тръбите от тях НЕ петрол а нафта крадат ? Дали някое журнале някога е поставяло този въпрос?.....

    13:38 09.11.2025

  • 14 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "ФЕН на":

    ÷И как по какъв начин твоят ще ОПРАВИ БЪЛГАРИЯ ХАХАХАХАХА

    13:41 09.11.2025

  • 15 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #12 от "ФЕН на":

    МЕЧОВЕТЕ СА ПЛАТЕНИ БОЖКОВИ СЛУГИ ДА ЗНАЕШ АЛЧНИЦИ СА ЗА ЛЕСНИ ПАРИ

    13:42 09.11.2025

  • 16 Призовавал бил еропейските

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "Тоя определено е луд":

    институции да предложат и приложат обща правна рамка и да прецакат Германия и Унгария .... хахахаха.... "Няма само ние да страдаме я" ..... да иии селяндура верно от "Опасен чар" ..

    13:43 09.11.2025

  • 17 Боко-Шиши

    1 1 Отговор
    Няма и да сте в управляващите на другите избори! 😂😂😂

    13:47 09.11.2025

  • 18 цивилизования диалог в обществото, а?

    3 1 Отговор
    Ама референдуми не може .... крайна радикализация е нужна тогава .... ама брутална !

    13:48 09.11.2025

  • 19 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    На гейНерала няма ли подводница да му изплува изотзаде?

    13:52 09.11.2025

  • 20 Е, споко - Томи Дончев успокои, че

    0 0 Отговор
    Обикновено държавните бюджети се приемат
    в началото на следващите години,
    тоест годината започва, а разчетите за харчовете
    и данъците - се узаконяват с приемане на ДБюджет
    по-късно през текущата вече година!

    п.с. А Т.Дончев оказа се много важен фактор,
    тази сутрин БНТ1 Г.Любенов пита д-р Коце Ангелов,
    дали е вярно, че Борисов подкрепял Сорос тъкмо
    заради Т.Дончев ....
    Браво!
    Соросоидски под ...и

    14:05 09.11.2025

  • 21 И то прекрасно бре мозък

    0 0 Отговор
    прекратяване на дейността на руските нефтени и газови компании на територията на ЕС.... направо викаш ще ги "прекратиш" ...олигофрен....

    14:06 09.11.2025

  • 22 РИЧАРД АЛИБЕГОВИЧ СЪЩО НЯМА ДА

    0 0 Отговор
    ПОДКРЕПИ БЮДЖЕТА НА САЧЕВА !

    14:09 09.11.2025

  • 23 Точка 4 е най малоумната

    0 0 Отговор
    ( Възлага на председателя на ДСБ, в качеството си на зам.-председател на Народното събрание, да сезира заместник-генералния секретар на НАТО, отговарящ за разузнаването и сигурността на Алианса и директора на Органа по сигурността на НАТО (структура, отговаряща за контраразузнавателното противодействие) във връзка с търпимостта на управляващите към руското влияние, присъствие и особено към руските пропагандни канали.)..... много ни е страх олигофрен да знаеш от заместник-генералния секретар на НАТО.... треперим от страх ....от "руските пропагандни канали" .

    14:10 09.11.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 И Киев е Руски

    1 0 Отговор
    Е И аз съм комунист може да ми подкрепите само МЪ...Е

    14:12 09.11.2025

