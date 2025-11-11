Новини
Криминално проявен шофьор стреля с пистолет след катастрофа

11 Ноември, 2025 13:20 921 7

 На бул. „Шести септември“ автомобил е ударил друга кола, но вместо да изпълни задълженията си при възникналата катастрофа с материални щети, виновният водач напуснал местопроизшествието

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Екшън в Пловдив. Шофьор стреля с газов пистолет, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на 9 ноември. На бул. „Шести септември“ автомобил е ударил друга кола, но вместо да изпълни задълженията си при възникналата катастрофа с материални щети, виновният водач напуснал местопроизшествието.

Потърпевшият участник го е последвал и настигнал до близка автомивка. Там обаче мъжът е размахал пистолет и произвел два изстрела с газови патрони.

Няма пострадали хора. Установен е извършителят - 69-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, който е бил задържан.

Оръжието е иззето и е назначена е експертиза за изясняване на вида и начина на придобиване. По случая се води разследване, а на мъжа е повдигнато обвинение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ежко

    2 0 Отговор
    Мършата бял живот си остава мърша!

    13:24 11.11.2025

  • 2 Гост

    1 0 Отговор
    Е той газов ма Марче

    13:24 11.11.2025

  • 3 Майнатаун

    4 0 Отговор
    Ейй, кви злобни пенционери, ейй🤣

    Коментиран от #4

    13:25 11.11.2025

  • 4 604

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Майнатаун":

    И ти дъ бачкэш толкоз и ти ще узверееш...особенно кът си видиш пенсийкътъ.

    13:27 11.11.2025

  • 5 604

    1 0 Отговор
    Чакри дъ ви питкъм на сензациите! Пълна излагация сте...не сме тъй елементарни както ви се искъ!

    13:28 11.11.2025

  • 6 0001

    2 0 Отговор
    Що не го е ударил с нещо по главата? Хем по-ефективно, хем ще му се размине! А сега ще има условна присъда за употреба на газово оръжие!

    13:28 11.11.2025

  • 7 Миро

    1 0 Отговор
    РАДЕВ : ВСЕКИ Е ЛЮБЕЗЕН,
    ДОКАТ СИ МУ ПОЛЕЗЕН !!!

    13:42 11.11.2025

