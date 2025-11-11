Криминално проявен шофьор стреля с пистолет след катастрофа

Екшън в Пловдив. Шофьор стреля с газов пистолет, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 9 ноември. На бул. „Шести септември“ автомобил е ударил друга кола, но вместо да изпълни задълженията си при възникналата катастрофа с материални щети, виновният водач напуснал местопроизшествието.
Потърпевшият участник го е последвал и настигнал до близка автомивка. Там обаче мъжът е размахал пистолет и произвел два изстрела с газови патрони.
Няма пострадали хора. Установен е извършителят - 69-годишен криминално проявен и осъждан пловдивчанин, който е бил задържан.
Оръжието е иззето и е назначена е експертиза за изясняване на вида и начина на придобиване. По случая се води разследване, а на мъжа е повдигнато обвинение.
4 604
До коментар #3 от "Майнатаун":И ти дъ бачкэш толкоз и ти ще узверееш...особенно кът си видиш пенсийкътъ.
13:27 11.11.2025
7 Миро
ДОКАТ СИ МУ ПОЛЕЗЕН !!!
13:42 11.11.2025