Откриха мъж в безпомощно състояние на път във Видинско, той почина в болницата

Откриха 45-годишен мъж в безпомощно състояние във Видинско, съобщиха от полицията.
На 13 ноември вечерта водач на товарен автомобил е подал сигнал, че преминавайки през село Дреновец е установил лежащ на платното мъж в безпомощно състояние.
Установена е самоличността, а медиците са констатирали травма на главата му. Пострадалият е бил транспортиран във видинската болница, където по време на предприетите реанимационни действия, е починал.
Предстои аутопсия за установяване причината за смъртта и механизма на получаване на травматичните увреждания. Уведомена е прокуратурата и по случая се води разследване.
