Откриха мъж в безпомощно състояние на път във Видинско, той почина в болницата

14 Ноември, 2025 10:47 1 083 5

Установена е самоличността, а медиците са констатирали травма на главата му

Мария Атанасова

Откриха 45-годишен мъж в безпомощно състояние във Видинско, съобщиха от полицията.

На 13 ноември вечерта водач на товарен автомобил е подал сигнал, че преминавайки през село Дреновец е установил лежащ на платното мъж в безпомощно състояние.

Установена е самоличността, а медиците са констатирали травма на главата му. Пострадалият е бил транспортиран във видинската болница, където по време на предприетите реанимационни действия, е починал.

Предстои аутопсия за установяване причината за смъртта и механизма на получаване на травматичните увреждания. Уведомена е прокуратурата и по случая се води разследване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 456

    4 1 Отговор
    Сега ще съсипят живота на шофьора.

    Коментиран от #5

    11:02 14.11.2025

  • 2 до кръчмата и обратно

    2 0 Отговор
    вечер кьор кютук пяни селяндури се довлачват до леглата си . ако се е спънал си е счупил главата . стопаджиите намаляха последните години . сега е инфлация . кат паркинг зоните . двойно разширяване и двойно заплащане . все едно си двама с две коли . намалява населението . и намаляват и пешаците . по селата са хитреци . а и там е по евтино . богати са с евтинията .

    11:10 14.11.2025

  • 3 ежедневие

    3 0 Отговор
    в клубът на богатите

    11:11 14.11.2025

  • 4 Потулват

    1 0 Отговор
    Луди полицаи избиват хора чрез определена схема,използват бандити приятели!
    Вземете оръжието на полицаите -масово луди!

    11:51 14.11.2025

  • 5 Ще го съсипят

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "456":

    Защото убийците са приятели на местните полицаи!
    Дежавю!

    11:52 14.11.2025

