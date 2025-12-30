Томислав Дончев разкри кога през 2026 г. трябва да дойдат четвърто и пето плащане по Плана за възстановяване

В първата половина на 2026 г. трябва да бъдат обслужени четвърто и пето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност близо 2,5 млрд. евро. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание.
Той коментира третото плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ, което страната ни получи вчера. С това средствата по НПВУ от Европейската комисия към България доближават 2 млрд. евро (близо 4 млрд. лв.), каза вицепремиерът в оставка, цитиран от БТА.
Дончев определи това като постижение, защото преди година се е поставял въпросът дали НПВУ изобщо може да бъде спасен. Планът беше предоговорен, което даде възможност голяма част от реформите да бъдат подкрепени и реализирани, каза той. Допълнително правителството успя да договори и главата REPowerEU на стойност 480 млн. евро допълнително, посочи вицепремиерът в оставка.
Увеличаването на темпа на плащането беше нещо, което Дончев също открои като успех. Заварихме плащания за 1,5 млрд. лв., каза той. В момента те са 4,5 млрд. лв., което означава, че само в рамките на 2025 г. са разплатени три пъти повече, отколкото за предходните четири години, заяви вицепремиерът в оставка. По думите му, ако се добавят и средствата от кохезионната политика, разплатени през тази година, то инвестираните в българската икономика европейски средства възлизат на 8 млрд. лв. Томислав Дончев определи това като безпрецедентно. Това темпо трябва да бъде съхранено, подчерта той.
Каквато и продължителност на живот да има това правителство, ние сме амбицирани да направим всичко необходимо да продължим работата по изискванията, за да помогнем на следващите правителства да получат останалите средства, каза той.
само да пита
Въпросът е за какво се използват, нямаме една магистрала от край до край, даже Сърбия ни изпревари
12:37 30.12.2025
Азз
До коментар #9 от "Лаком гробаджия":Там даже ще е повече - няма да се превалутира!
12:41 30.12.2025
Хамаско
До коментар #1 от "То и през":Всъщност декемврийският транш бе получен вчера, мозъче.
12:44 30.12.2025
стоян георгиев
До коментар #2 от "честен ционист":Цифрови евраци..хаха...и то искаш да минеш за евреин а?хах...хах...я каже дна валута дето да не е цифрова?
12:47 30.12.2025
