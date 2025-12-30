Новини
Томислав Дончев разкри кога през 2026 г. трябва да дойдат четвърто и пето плащане по Плана за възстановяване

30 Декември, 2025 12:14 648 22

С това средствата по НПВУ от Европейската комисия към България доближават 2 млрд. евро (близо 4 млрд. лв.), каза вицепремиерът в оставка

В първата половина на 2026 г. трябва да бъдат обслужени четвърто и пето плащане по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ) на стойност близо 2,5 млрд. евро. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев в началото на днешното правителствено заседание.

Той коментира третото плащане от 1,47 млрд. евро по НПВУ, което страната ни получи вчера. С това средствата по НПВУ от Европейската комисия към България доближават 2 млрд. евро (близо 4 млрд. лв.), каза вицепремиерът в оставка, цитиран от БТА.

Дончев определи това като постижение, защото преди година се е поставял въпросът дали НПВУ изобщо може да бъде спасен. Планът беше предоговорен, което даде възможност голяма част от реформите да бъдат подкрепени и реализирани, каза той. Допълнително правителството успя да договори и главата REPowerEU на стойност 480 млн. евро допълнително, посочи вицепремиерът в оставка.

Увеличаването на темпа на плащането беше нещо, което Дончев също открои като успех. Заварихме плащания за 1,5 млрд. лв., каза той. В момента те са 4,5 млрд. лв., което означава, че само в рамките на 2025 г. са разплатени три пъти повече, отколкото за предходните четири години, заяви вицепремиерът в оставка. По думите му, ако се добавят и средствата от кохезионната политика, разплатени през тази година, то инвестираните в българската икономика европейски средства възлизат на 8 млрд. лв. Томислав Дончев определи това като безпрецедентно. Това темпо трябва да бъде съхранено, подчерта той.

Каквато и продължителност на живот да има това правителство, ние сме амбицирани да направим всичко необходимо да продължим работата по изискванията, за да помогнем на следващите правителства да получат останалите средства, каза той.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 То и през

    12 2 Отговор
    декември трябваше да дойде плащане , но не ви се получи , селчо омазан в грехове !

    Коментиран от #18

    12:16 30.12.2025

  • 2 честен ционист

    5 2 Отговор
    Томето не казва, че това, което чакат по НПВУ са цифрови евраци, затова са и таква нищожна цифра, защото курсът им ше е по-различен от този на леврото. Проблемът му е само, че ЕК не вярва на бумажки и обещания и може лесно да провери, дали сте ги заслужили, или не.

    Коментиран от #19

    12:19 30.12.2025

  • 3 счетоводител

    9 0 Отговор
    "Философа" от Габрово ще напълни нови чекмеджета.

    12:22 30.12.2025

  • 4 МУШИКО НЕ Е ВАЖНО

    7 0 Отговор
    Кога и колко ще дойдат а кой кой ще ги обсеби. ЗА 15 ГОДИНИ ДОЙДОХА СТОТИЦИ МИЛИАРДИ НО КЪДЕ ОТИДОХА. ПРИ ВАС И ПОДОПЕЧНИТЕ ВИ. ЯКО КРАДЯХТЕ И СЕ МОЛЯ ДАНО БОГ ВИ НАКАРА ДА ВЪРНЕТЕ ВСИЧКО КРАДНАТО. ТО ЕУ НЯМА ДА ДА УСПЕЕ ЗАЩОТО Е СЪС ВАС В БЕЗДНАТА.

    12:23 30.12.2025

  • 5 Това

    11 0 Отговор
    провителство приключи

    12:23 30.12.2025

  • 6 ФЕЙК

    4 0 Отговор
    Ура! Парите ще дойдат! И кой ще ги УСВОИ? НИЕ, НИЕ, НИЕ!!!!

    12:23 30.12.2025

  • 7 Два Много крадливи Плужека!!

    6 0 Отговор
    Проклети да сте Българомразци Крадливи!!

    12:24 30.12.2025

  • 8 У пандиза.

    5 0 Отговор
    Зайчарници.

    12:25 30.12.2025

  • 9 Лаком гробаджия

    4 0 Отговор
    Охааа! И в еврозоната краденето продължава с пълна сила!

    Коментиран от #16

    12:25 30.12.2025

  • 10 Моля

    4 0 Отговор
    Кой носи отговорност за спрените 150 000 000 евро, заради липса на съдебни реформи и реформи в прокуратурата?

    12:31 30.12.2025

  • 11 жьрферд

    2 0 Отговор
    ГЕРБ боклук дето си ял в копанята на Шорос, с тая квадратната кратуна от къде ще ти намерят затворническо кепе е голяма загадка. Томи, ГЕРБ боклук, другия път като видиш мисирка, и кажи от тези милиарди, колко ще видят българите??? Нищо. Всичките милиарди евро са във фирми на ГЕРБ и другарчета и всичко ще е във вашите сметки, а за българите ще останат само тлъстите ти лъжи. Но не се тревожи. Като се смени властта, ще се разделите и с милиардите дето ограбихте. Ще чукаш камъни докато ти опадат ушите. Ще ставаме ли по богати от 1 януари 26г или ще имаме да чакаме??? Слава на Господ Иисус Христос 01.01.2026г идва. Ако не станем по богати на 1, стягаи багажа за панделата.

    12:32 30.12.2025

  • 12 Лорда

    3 0 Отговор
    И тоя главоч, и гуруто му трябва да лежат поне по 100 години на калпак в дранголника.

    12:33 30.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 само да пита

    3 0 Отговор
    явно издават някакви пари, които се представят като небивал успех
    Въпросът е за какво се използват, нямаме една магистрала от край до край, даже Сърбия ни изпревари

    12:37 30.12.2025

  • 15 Азз

    1 0 Отговор
    Ох, котьо...

    12:39 30.12.2025

  • 16 Азз

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Лаком гробаджия":

    Там даже ще е повече - няма да се превалутира!

    12:41 30.12.2025

  • 17 Никой

    1 0 Отговор
    На мен ми трябват само 2 литра нафта от еврото.

    Да са сгреем.

    12:42 30.12.2025

  • 18 Хамаско

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "То и през":

    Всъщност декемврийският транш бе получен вчера, мозъче.

    12:44 30.12.2025

  • 19 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Цифрови евраци..хаха...и то искаш да минеш за евреин а?хах...хах...я каже дна валута дето да не е цифрова?

    12:47 30.12.2025

  • 20 Що е то "борисовка"?

    1 0 Отговор
    Тиквата вчера каза, че до края на тази година сме щели да получим по ПВУ 4 млр, тези двамата сега твърдя, че това щяло да стане през първата половина на следващата година и съсипаха хубавата лъжа на началника си. А такава хубава лъжа беше, истинска "борисовка"...язък.

    12:48 30.12.2025

  • 21 стоян георгиев

    0 1 Отговор
    Нова добра инжекция за бг икономиката.дано се краде по малко в което не вярвам,но даже и след кражбите ще се усети.не случайно маса народ почна да се връща от чужбина за постоянно.

    12:48 30.12.2025

  • 22 Хамаско

    0 0 Отговор
    Получените средства по ПВР за 2025 са три ПЪТИ повече отколкото парите, усвоени от гениите на ПП и ДС от 2021 до 2024...
    Съболезнования, гении!

    12:49 30.12.2025

