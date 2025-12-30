Новини
България »
Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще оглави Координационния център за еврото

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще оглави Координационния център за еврото

30 Декември, 2025 12:38 341 9

  • председател-
  • държавна комисия по стоковите борси и тържищата-
  • оглави-
  • координационен център за еврото-
  • дксбт-
  • владимир иванов-
  • евро-
  • еврозоната

Разчитаме на гражданите и на бизнеса за толерантност и разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен положителен ефект върху икономиката и за промяната на средата, в която се развива страната

Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще оглави Координационния център за еврото - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Днес ще надградим механизма за въвеждането на еврото със създаването на Координационен център, начело на който ще бъде Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Това съобщи премиерът в оставка Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание, посочи БТА.

Задачата на центъра е да координира работата на институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникационните аспекти и реакцията при проблеми, които гражданите и бизнесът могат да срещат в периода на двойното обозначение на цените и двойното обращение на лев и евро, уточни Желязков.

Разчитаме на гражданите и на бизнеса за толерантност и разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен положителен ефект върху икономиката и за промяната на средата, в която се развива страната, заяви още премиерът в оставка.

От 1 януари Владимир Иванов ще бъде лицето, което ще комуникира с представителите на медиите за всички въпроси с въвеждането на еврото, каза също Желязков.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    2 0 Отговор
    На бас ще че изкара на новия си пост максимум месец. Има типичната физиономия на бушон.

    12:40 30.12.2025

  • 2 Има вид

    5 0 Отговор
    на управител на ТКЗС .

    12:41 30.12.2025

  • 3 цжклоки

    4 0 Отговор
    И тоя пръдльо, и него го хранят българите с голямата заплата от 5-6 хиляди лева, за да ми каже че по цени на едро се вдигнала краставицата с 10 ст??? От всичката измет на ГЕРБ и другарчета всички са уредени да ги храним с данъците си а тоя мушмул дори не знае за какво взема заплата. Докато не ги изритат такива да бачкат за да ядат, няма как да се получи. Всички калинки на ГЕРБ трябва да ги изритат и да връщат ограбеното. Слава на Господ Иисус Христос, всеки ходи в магазина и вижда какви са цените. Нямаме нужда този охлюв да ми казва че не са се качили.

    12:43 30.12.2025

  • 4 икономист

    3 0 Отговор
    Поредния смешник!

    Коментиран от #7

    12:44 30.12.2025

  • 5 гост

    4 0 Отговор
    На наблюдателя - нищоправещник вменяват още една синекурна длъжност, естествено с втора заплата! Ама много станаха кадърните ни чиновници със заплати 2 в 1!

    12:45 30.12.2025

  • 6 кърлеж

    2 0 Отговор
    Този е бил председател на ДКСБТ цели 10г. Толкова ли дълго ще координираме преминаването към еврото?

    12:45 30.12.2025

  • 7 мунчо

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "икономист":

    Но верен на двамата тлъсти вожда!

    12:47 30.12.2025

  • 8 ФЕЙСА МУ Е

    2 0 Отговор
    НА ЛЪЖЕЦ.

    12:48 30.12.2025

  • 9 Овчар

    0 0 Отговор
    със спомени от своите прадядовци овчари:

    Преди два дни на 28-ми декември,
    1856-та година.

    Родени е Удроу Уилсън.
    28-мият президент на САЩ.

    Нобелов лауреат за мир на 1919г.

    С лика на Удроу Уилсън е 100 000 доларова банкнота.Най големият номинал до1969 г.

    По инициатива на следователите и прокурорите, в София е открит паметник на Удроу Уилсън .

    На парижката конференция, уреждаща териториалните въпроси след Първата световна война,
    Гърция, Сърбия и Румъния предлагат да си поделят България.
    Удроу Уилсън заявява:
    "Аз по-скоро ще напусна тази конференция, отколкото да се съглася
    да се ликвидира държава с такава древна и славна история"

    12:51 30.12.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове