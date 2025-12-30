Председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата ще оглави Координационния център за еврото

Днес ще надградим механизма за въвеждането на еврото със създаването на Координационен център, начело на който ще бъде Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ). Това съобщи премиерът в оставка Росен Желязков в началото на днешното правителствено заседание, посочи БТА.
Задачата на центъра е да координира работата на институциите на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникационните аспекти и реакцията при проблеми, които гражданите и бизнесът могат да срещат в периода на двойното обозначение на цените и двойното обращение на лев и евро, уточни Желязков.
Разчитаме на гражданите и на бизнеса за толерантност и разбиране, че въвеждането на еврото ще има дългосрочен положителен ефект върху икономиката и за промяната на средата, в която се развива страната, заяви още премиерът в оставка.
От 1 януари Владимир Иванов ще бъде лицето, което ще комуникира с представителите на медиите за всички въпроси с въвеждането на еврото, каза също Желязков.
