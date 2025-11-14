Почина легенда на родния футбол и ЦСКА

Легендата на родния футбол и ЦСКА – Стоян Йорданов, почина на 81-годишна възраст, съобщиха негови близки.

Бившият вратар е роден на 29 януари 1944 г. През 1954 г. започва да играе футбол в школата на Академик (софия). През юли 1961 преминава в академията на ЦСКА, но почти веднага започва да тренира с първия състав. Дебютира за „армейците“ на 9 май 1963 при победата след дузпи с 5:4 над Етър на осминафиналите за Купата на Съветската армия.

През сезон 1970/71 Стоян Йорданов не допуска гол в продължение на 1202 минути, което е рекорд за „А“ група по това време. Той е осемкратен шампион на България с ЦСКА (1961/62, 1965/66, 1968/69, 1970/71, 1971/72, 1972/73, 1974/75, 1975/76) и петкратен носител на Купата на Съветската армия (1964/65, 1968/69, 1971/72, 1972/73, 1973/74).

През лятото на 1977 преминава в Сливен, където взима участие в 28 срещи за тима. През юли 1978 става играч на Черно море, където изиграва 3 мача. В края на юни 1979 слага край на кариерата си.

Йорданов ,частва на Европейското първенство за юноши през 1962 в Румъния. Сребърен медалист с националния отбор от Олимпиадата през 1968 в Мексико Сити. Участник на Световното първенство по футбол в Мексико през 1970. Изиграва 25 мача за „А“ отбора на България. Има 1 мач за младежкия национален отбор.

Треньор на вратарите на ЦСКА от юли 1980 до 8 май 1983 в щаба на Аспарух Никодимов и Стефан Божков, като печели 3 шампионски титли на България (1980/81, 1981/82, 1982/83), както и 2 купи на Народна република България (1980/81, 1982/83). От 1 април 1984 до края на юни 1985 е помощник-треньор и треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Манол Манолов, като печели Купата на Народна република България и Купа на Съветската армия през сезон 1984/85.

Треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Аспарух Никодимов от септември 1990 до 27 септември 1992 г. и печели шампионска титла през сезон 1991/92. От 28 септември 1992 до юни 1993 е помощник-треньор и треньор на вратарите в щаба на Цветан Йончев при „армейците“ и печели Купата на България през сезон 1992/93.

От юни 1993 до 3 април 1994 г. е треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Гьоко Хаджиевски, а от 4 април 1994 до май 1994 г. заема същия пост и в щаба на Борис Гаганелов.

От 24 юни 2000 г. тренира вратарите в „червените“ в щабовете на Енрико Катуци, Александър Станков, отново Енрико Катуци, Аспарух Никодимов, Луиджи Симони. От 16 до 18 май 2002 е помощник-треньор и треньор на вратарите в щаба на временния треньор Феручо Мариани.

В периода 19-30 май 2002 е временен старши треньор, като в този кратък период начело успява да запише победа с 1:0 над Левски на 26 май 2002. От 1 юни 2002 до 15 октомври 2003 е треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Стойчо Младенов и печели титлата за сезон 2002/03.

В периода 15 юни 2004 до края на юни 2005 г. е отговорник за вратарите в националния отбор по времето на Христо Стоичков. От юли до края на декември 2005 е в щаба на Миодраг Йешич на „Армията“. В периода от 13 март 2007 до 9 юли 2008 е треньор на вратарите по времето на Стойчо Младенов и печели титлат.

Работил е като старши треньор на младежкия национален отбор на България и такъв на Монтана. От януари до 24 април 2009 е помощник-треньор в Ал Ахли Джеда Саудитска Арабия в щаба на Стойчо Младенов. От 12 юни до 20 юли 2013 е треньор на вратарите в ЦСКА в щаба на Христо Стоичков.