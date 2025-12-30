Премиерът: През 2025 г. правителството работеше като програмно и оцеля в шест вота на недоверие

Макар това правителство да изглежда политическо, през 2025 г. се държеше и работеше като програмно правителство, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков в началото на последното за годината заседание на кабинета.

Желязков каза, че годината е била динамична, сложна и важна от геополитически, европейски и национален дневен ред. Правителството беше създадено трудно в сложна коалиция с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и на доверие между партньорите в коалицията, както и в една много динамична парламентарна подкрепа, каза премиерът в оставка. Той благодари за добрите коалиционни взаимоотношения, уточни БТА.

Министър-председателят в оставка посочи, че правителството имаше много ясни задачи за 2025 г., сред които финансова стабилизация, възстановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, влизане в еврозоната. Всички тези ангажименти за 2025 г. са изпълнени, заяви Желязков. Той каза, че когато дойде време за трезва оценка на работата на кабинета, считат, че тези резултати трябва да бъдат отбелязвани. По думите на Желязков те се дължат и на усилията на обществото, на възстановения тристранен диалог и на доверието от социалните партньори през този период, както и на подкрепата, която правителството получаваше, независимо от сложните политически процеси.

Министър-председателят в оставка изтъкна, че няма друго правителство, което в рамките на една година да е минало през шест вота на недоверие в сложна външна и вътрешна политическа среда. България приключва годината с брутен вътрешен продукт от 113 милиарда евро с ръст над 3% на икономиката, което нарежда страната сред топ 5 на държавите в Европейския съюз. Отдавна България не е най-бедната страна в ЕС, по паритет на покупателна способност ние изпреварваме страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва, изтъкна Желязков. Според него това трябва да е повод за самочувствие на всеки един българин. В България коефициентът на безработицата намалява с 0,6% за 2025 г., в сравнение с 2024 г. Ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6%, има рекордна събираемост – над 10 млрд. лв. повече приходи от 2024 г. Инфлацията е около 3,6%, като причините за нея нямат нищо общо с еврото, а са свързани с повишената покупателна способност, с изсветляването на икономиката с близо 4%, заяви Желязков.

Той призова другите да дават оценка на правителството. Нека бизнесът говори, нека превозвачите говорят за програмата, която ще направим за тях, защото имаме рекордна събираемост в тол системата – над 1 милиард. Дължим на българските превозвачи повишаване на тяхната конкурентоспособност с мерките, които днес ще докладваме, каза Желязков. Той каза още, че през 2026 г. подвижният жп състав ще се движи с нови влакове, които бяха договорени и разплатени. Във всеки един от секторите има какво да се покаже и вярвам, че който и да е следващ кабинет, ще надгражда постигнатото, защото смисълът на еволюцията е да се гради, заяви Росен Желязков.