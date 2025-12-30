Новини
Премиерът: През 2025 г. правителството работеше като програмно и оцеля в шест вота на недоверие

30 Декември, 2025

Годината е била динамична, сложна и важна от геополитически, европейски и национален дневен ред, отчете Росен Желязков

Премиерът: През 2025 г. правителството работеше като програмно и оцеля в шест вота на недоверие - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Макар това правителство да изглежда политическо, през 2025 г. се държеше и работеше като програмно правителство, заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков в началото на последното за годината заседание на кабинета.

Желязков каза, че годината е била динамична, сложна и важна от геополитически, европейски и национален дневен ред. Правителството беше създадено трудно в сложна коалиция с идеологически различия, различни виждания за развитието на страната, но с висока степен на консенсус и на доверие между партньорите в коалицията, както и в една много динамична парламентарна подкрепа, каза премиерът в оставка. Той благодари за добрите коалиционни взаимоотношения, уточни БТА.

Министър-председателят в оставка посочи, че правителството имаше много ясни задачи за 2025 г., сред които финансова стабилизация, възстановяване на плащанията по Плана за възстановяване и устойчивост, повишаване на конкурентоспособността на икономиката, влизане в еврозоната. Всички тези ангажименти за 2025 г. са изпълнени, заяви Желязков. Той каза, че когато дойде време за трезва оценка на работата на кабинета, считат, че тези резултати трябва да бъдат отбелязвани. По думите на Желязков те се дължат и на усилията на обществото, на възстановения тристранен диалог и на доверието от социалните партньори през този период, както и на подкрепата, която правителството получаваше, независимо от сложните политически процеси.

Министър-председателят в оставка изтъкна, че няма друго правителство, което в рамките на една година да е минало през шест вота на недоверие в сложна външна и вътрешна политическа среда. България приключва годината с брутен вътрешен продукт от 113 милиарда евро с ръст над 3% на икономиката, което нарежда страната сред топ 5 на държавите в Европейския съюз. Отдавна България не е най-бедната страна в ЕС, по паритет на покупателна способност ние изпреварваме страни като Гърция, Румъния, Унгария, Словакия и Литва, изтъкна Желязков. Според него това трябва да е повод за самочувствие на всеки един българин. В България коефициентът на безработицата намалява с 0,6% за 2025 г., в сравнение с 2024 г. Ръстът на заетите лица се увеличава с 1,6%, има рекордна събираемост – над 10 млрд. лв. повече приходи от 2024 г. Инфлацията е около 3,6%, като причините за нея нямат нищо общо с еврото, а са свързани с повишената покупателна способност, с изсветляването на икономиката с близо 4%, заяви Желязков.

Той призова другите да дават оценка на правителството. Нека бизнесът говори, нека превозвачите говорят за програмата, която ще направим за тях, защото имаме рекордна събираемост в тол системата – над 1 милиард. Дължим на българските превозвачи повишаване на тяхната конкурентоспособност с мерките, които днес ще докладваме, каза Желязков. Той каза още, че през 2026 г. подвижният жп състав ще се движи с нови влакове, които бяха договорени и разплатени. Във всеки един от секторите има какво да се покаже и вярвам, че който и да е следващ кабинет, ще надгражда постигнатото, защото смисълът на еволюцията е да се гради, заяви Росен Желязков.


  • 1 Хаха

    26 0 Отговор
    Роско водопада, поредната калинка.

    12:09 30.12.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    25 0 Отговор
    През 25та, мръснико, вие продадохте България!
    Само ешафод за вашата престъпна клика!

    12:10 30.12.2025

  • 3 честен ционист

    26 0 Отговор
    Премиерът в оставка на Балхария да каже, с колко заеми натовари народеца за 2025 год.

    12:11 30.12.2025

  • 4 Разказах се бе

    24 0 Отговор
    Тъп продажен евро-атланто-урсуляк.

    Коментиран от #6

    12:11 30.12.2025

  • 5 Лиляна

    22 0 Отговор
    Ето заради тези безочливи лъжи и арогантност паднахте. А г-н Координатора , зет на Цецка Цачева, от зарзават изведнъж стана експерт по еврото! Боже , пази България!

    12:12 30.12.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 "Оцеля"

    23 0 Отговор
    с куп мизерии , пошлост и огромни криминални далавери ! Това не е оцеляване , това са многократни престъпления спрямо България и българските граждани !

    12:13 30.12.2025

  • 8 Прокурор

    21 0 Отговор
    ЛЪЖЛЬОООООООООО, ЛЪЖЛЬОООООООООООО! КРАДЛЬО00000000! КРАДЛЬОООООООООО!
    АМА НА ВОДОПАД ГО ДОКАРВАШ!

    12:13 30.12.2025

  • 9 Д-р Гилотен

    20 0 Отговор
    Мисля, че вече е крайно време да излизам на площада!
    35 години търпях, търпях......стига толкова!

    12:16 30.12.2025

  • 10 МЕНТИ СТЕ ТИ И ШИШИ.

    20 0 Отговор
    А ЕДИН ТУУУЛУП СЪС ПИРОНИ И ДУПКИ ПО .... Е ВАШ ЕДИН НЕОБРАЗОВАН ЛЪЖЛИВ КРАДЛИВ ТЪРТЕЙ И МАНИПУЛАТОР. ПЪЛНО НЕДОРАЗУМЕНИЕ СТЕ ВИЕ И СЛАФ ЗАФ НЕ ОЯДЕНИ. ДАНО ПОВЕЧЕ НИКОГА ДА НЕ УПРАВЛЯВАТЕ И ОТ ЗАТВОРА ДА СЕ ИЗКАЗВАТЕ.

    12:17 30.12.2025

  • 11 Ферум

    17 0 Отговор
    Да му се ненадяваш на наглостта

    12:17 30.12.2025

  • 12 На бас 👍

    2 13 Отговор
    че на изборите ГЕРБ пак ще спечели с над 20% при избирателна активност под 40%. И редовно правителство без ГЕРБ в близките години няма да има 😆

    12:17 30.12.2025

  • 13 КРАДЛИВ майкопродавец долен!

    15 0 Отговор

    До коментар #6 от "РАЗКАРАЙ СЕ":

    ШАЙКАТА ГЕРБ ПАРТИЯ НА ЛЪЖЦИ , КРАДЦИ И МОШЕНИЦИ. МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УПРАВЛЯВАЩИТЕ НАГЛИ! ОТВРЪЩАВАМ СЕ ОТ ВАС, КОСТИНБРОДСКИ МОШЕНИК ОТ КЛАСА. МЯСТОТО ВИ Е В ЗАТВОРА ЗА МНОГО ДЪЛГО! НЯМА ПАРИ ЗА ДЕТСКА БОЛНИЦА НО ПАРИ ЗА.ЗЕЛЕНИТЕ БАНДЕРОФАШИСТИТЕ ИМА АМАОТ ДЖОБА НА НАРОДА.

    12:19 30.12.2025

  • 14 Оцеля

    14 0 Отговор
    със свинска подкрепа

    12:20 30.12.2025

  • 15 Оставка

    12 0 Отговор
    Хаиаши.

    12:24 30.12.2025

  • 16 мдьвсе

    13 1 Отговор
    Костинбродски разбоиник, стягай си багажа за централния Софийски че има много камъни да чукаш дакато ти мине присъдата. От тоя хотел с водопада дето не можеш да обясниш как се получи със заплата от 1000 лева, та от хотела ще стане хубава детска болница. Всички разбойници от ГЕРБ е добре да се внимава да не избягате. Такива хубави затворници ще станете и така ще ви ходи райе. Със циганина от ГЕРБ банкя си помислихте че вечно ще грабите ама ви идва края. Ще ставаме ли по богати или то беше само докато ни излъжете??? Слава на Господ Иисус Христос, 1 януари 2026 г идва. Ако не станем по богати на 01, по добре сами да се приключите, мръсни ГЕРБ разбойници.

    12:26 30.12.2025

  • 17 Тъпак

    13 1 Отговор
    6 пъти оцелявало правителството?!
    Ще оцелее, защото вота е купен, както си купихте и изборите!
    И не се явявай да ни дразниш!
    Народът те уволни, заплю и прокле!
    Разкарай се!

    12:27 30.12.2025

  • 18 Последния Софиянец

    6 0 Отговор
    Ей КУКЛО- я да вървиш на Ма Йна Та си......Б@кл УК! Айде поне на тези Светли Празници-освободете ни от присъствието си герберски Б@ КлУ Ци!

    12:34 30.12.2025

  • 19 Азът

    6 0 Отговор
    Това най-вече нелегитимно "правителство" беше изфабрикувано с основна цел налагане на чужда валута у нас! Другата му спусната задача беше в помощ на Украйна, но не и на българите! Поискаха доклад за измислената им готовност за еврозоната, но оставиха чуждите вериги и алчните едри и дребни наши търговци да вилнеят и да увеличават ВСИЧКО, без видими пазарни причини. Достатъчно наши българи от чужбина показваха нагледно как един и същ продукт, на една и съща фирма производител, от една и съща търговска верига. там и и у нас се различават драстично в цената. Сиреч ние плащаме далеч повече отколкото там! А как е "работило" и колко е оцеляло това анти правителство го виждаме всички днес в краят на 2025 година, но не си мислете, че ще спрем да усещаме "работата им" и през 2026 година Както се казва следва продължение...

    12:35 30.12.2025

  • 20 Реалист

    4 1 Отговор
    Какво стана с водопада?! Май на Зеления ШмЪркляК от УкраЙна-му спряха кранчето!За разсТрел сте!Продажна ИЗ Мет!

    12:36 30.12.2025

  • 21 Авторът е уволнен от мен

    5 1 Отговор
    Фашливчо, тоя с базеда, вече не е премиер!
    Ти, кога ще го проумееш?
    Дори не е и в оставка, защото оставката му е приета!
    Тоя мошенник е един от обикновен член от шайката разбойници!

    12:37 30.12.2025

  • 22 Троянец

    5 1 Отговор
    Тоя няма грам мъжко достойнство!Това е герберски парцал-вързан на конци!За площада на висилка сте все герберска измет!

    12:39 30.12.2025

  • 23 рачко пръдлето

    5 1 Отговор
    Тоя така се е навел пред двамата дебелака-простака, че ще му спукат ... , но хотел с водопад ще си има.

    12:40 30.12.2025

  • 24 логика

    5 1 Отговор
    Лустрация на всички управлявали през последните 35 години. Видя се по резултатите, че не стават за управленци.

    12:42 30.12.2025

  • 25 НЕ СЕ ПОКАЗВАЙТЕ!

    5 1 Отговор
    НАСЛАЖДАВАЙТЕ СЕ НА ВАКАНЦИЯТА СИ И НА ТОВА,КОЕТО НИ ПРИЧИНИХТЕ...
    ЗАЩОТО СЛЕД 10.01 НИЕ ЩЕ СЕ НАСЛАЖДАВАМЕ,КАТО ВИ ВИДИМ ВСИЧКИТЕ КРАДЛИВИ И ЛЪЖЛИВИ БОКЛУЦИ НАТИКАНИ В ЗАТВОРА.

    12:43 30.12.2025

  • 26 Стамен

    1 0 Отговор
    С такива под мене се чудя как още сме държава?

    12:44 30.12.2025

  • 27 Столичанин

    4 1 Отговор
    ПРЕМИЕР на Кого?! На хотела дето строи с пари на Зеленски ли?!Смешни сте!

    12:44 30.12.2025

  • 28 Тоя изцъклени а

    0 0 Отговор
    Да си взима китарата, на мотора и газ към Украйна” Слава на Украина”. Там ти е мястото и там ще те копат!
    Престъпник!

    12:49 30.12.2025

  • 29 Никой

    0 0 Отговор
    Беше много ползотворно.

    Съвсем сериозно - няма никакво съмение.

    12:49 30.12.2025

