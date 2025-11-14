Кой е Румен Спецов - предложеният за особен управител на "Лукойл"

Правителството номинира Румен Спецов за особен търговски представител в "Лукойл Нефтохим".

В момента Спецов е изпълнителен директор на НАП. Има дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност.

Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов със специалности "Икономика и търговия" и "Вътрешен финансов контрол", както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство.

От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.