Кой е Румен Спецов - предложеният за особен управител на "Лукойл"

14 Ноември, 2025 15:15 473 6

  • румен спецов-
  • особен управител-
  • лукойл

Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Правителството номинира Румен Спецов за особен търговски представител в "Лукойл Нефтохим".

В момента Спецов е изпълнителен директор на НАП. Има дългогодишен опит в Агенцията за приходите и в областта на данъчната политика и законодателство, както и защитата на националната сигурност.

Завършил е Стопанската академия „Д. А. Ценов“ в Свищов със специалности "Икономика и търговия" и "Вътрешен финансов контрол", както и Академията на Министерството на вътрешните работи със специалност „Защита на националната сигурност“.

В периода 2001 – 2015 г. е заемал различни експертни и ръководни длъжности в приходната агенция. Професионалният му опит е свързан с анализ и разследване на данъчни измами, оценяване на риска на търговските сектори, съвместна работа с ДАНС, прокуратурата и чуждестранни партньорски организации и служби. Бил е консултант в областта на финансите и данъчното законодателство.

От май 2021 г. до август 2022 г. заема длъжността изпълнителен директор на Националната агенция за приходите.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 0 Отговор
    Гледам че не сте сфанали - требе им счетоводител!!! Има кой да командва !!!

    15:17 14.11.2025

  • 2 мис кукорчи

    3 0 Отговор
    моя е бе не знаете ли ?

    15:17 14.11.2025

  • 3 Kлeцoв е

    3 0 Отговор
    На Хасан изгората

    15:20 14.11.2025

  • 4 ТИГО

    2 0 Отговор
    ГАСИМ Утече !

    15:21 14.11.2025

  • 5 Присмехулник

    1 0 Отговор
    А Разходната агенция бил ли е?

    15:22 14.11.2025

  • 6 Кокорчо 🌈🌈🌈

    3 0 Отговор
    Това е мъжът ми.Гордея се с него.

    15:22 14.11.2025

