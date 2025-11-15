Новини
Деница Сачева: Румен Спецов няма да взима решения за „Лукойл" еднолично
  Тема: Украйна

Деница Сачева: Румен Спецов няма да взима решения за „Лукойл" еднолично

15 Ноември, 2025 10:12

15 Ноември, 2025 10:12 701 31

  • лукойл-
  • деница сачева-
  • румен спецов-
  • бюджет

Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори

Деница Сачева: Румен Спецов няма да взима решения за „Лукойл“ еднолично - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Деница Сачева от ГЕРБ коментира в ефира на „Събуди се“ по NOVA избора на Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“, бюджета за 2026 г. и критиките на опозицията.

Деница Сачева отхвърли твърденията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", че Спецов няма необходимия опит за новата си позиция. Според нея биографията му показва дългогодишен професионален път, свързан с контрол на горивния сектор, анализ на риска и борба с контрабандата: „Учудена съм, че за ПП–ДБ неговата биография е непозната. Още от 2001 г. той се занимава с контрол на веригата за доставки на нефт, газ и петролни продукти.“

Още новини от Украйна

Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори, и че международните институции имат доверие в него – доказателство за това били бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. По думите ѝ особеният управител няма да действа сам, а с екип: „Той няма да взема решения еднолично. Ще работи с експерти.“ Сачева заяви още, че темите за бъдещето на рафинерията – продажба, доставки, операционна дейност – са извън компетентността на управителя и ще се решават на правителствено ниво.

Що се отнася до смяната в НАП, тя увери, че агенцията има достатъчно силен вътрешен капацитет, за да поеме прехода без рискове за контрола по въвеждане на еврото.

Тя обаче се въздържа от прогнози за евентуален бъдещ купувач на рафинерията, но подчерта, че за България най-важна е компетентността на потенциалния собственик. На въпроси дали е възможно ново искане за дерогация след април, тя каза: „Убедена съм, че Спецов ще се справи.“

Сачева определи проекта за Бюджет 2026 като единствения реалистичен вариант в настоящата икономическа и политическа ситуация. Тя отхвърли категорично твърденията на ПП–ДБ, че правителството „харчи безразборно“.

Според нея водещият спор напоследък – покачването на осигурителната вноска – е бил пресилен: „Не е вярно, че става дума за 10%. Вноската се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече.“ Тя припомни, че според експерти от бизнеса и синдикатите увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.

Сачева заяви, че бюджетните затруднения са резултат от „наследството на Асен Василев“: „Той превърна 3% дефицит в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да покрие този дефицит.“

Тя призна, че темата за високите бонуси в държавната администрация е чувствителна и предстои сериозно преструктуриране: „Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане.“

Сачева обаче е категорична, че вече представеният Бюджет 2026 е финалната версия. Тя добави, че коледни добавки за пенсионерите не са планирани заради ограничените възможности.

А относто нов вот на недоверие тя заяви: „Не се опасяваме. Успешен вод на недоверие няма как да има.“


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    10 0 Отговор
    Казах ви - трябва им счетоводител ! Има кой да командва !!!

    10:13 15.11.2025

  • 2 Данко Харсъзина

    3 9 Отговор
    Бойко Борисов - строителят на съвременна България.

    10:16 15.11.2025

  • 3 Крум

    8 0 Отговор
    Хем си крастава хем си неподозирано на.хс.на,ама явно чакаш винету да ти хеърли кокъл. Я кажи колко осигуровки плащаш че ми вдигаш мойте такива.или ги давате на тези с пагоните,за да може вцетата да миришат по добре след тях и да ви пазят.

    10:16 15.11.2025

  • 4 ква симпатична двойка

    9 0 Отговор
    че разбира се главния кукловод
    ще раздава инструкции на куклите
    а те изпълняват
    ако не слушат вън от цирковия манеж

    10:17 15.11.2025

  • 5 Мнение

    11 0 Отговор
    Алигбегова е жена без морални предразсъдъци. Правилно е кълняха, тя и Фандъкова са си вещици и смучат парите на народ рокфелерски заплати

    10:18 15.11.2025

  • 6 1234

    7 0 Отговор
    ами каква е ползата от него освен,че взема пари за нищо,явно в нап е опростил бая милиарди на наши ора,а гъбарите ще плащат

    10:19 15.11.2025

  • 7 гошеТо

    7 0 Отговор
    много ясно... Пеефски ще му диктува решенията...демек кой ще лапка на входа и изхода на рафинерията

    10:22 15.11.2025

  • 8 Много ясно

    5 0 Отговор
    той да не е сложен там да взема решения знаем КОЙ ще взема решенията.

    10:25 15.11.2025

  • 9 ООрана държава

    7 0 Отговор
    Това от ляво има по гъста брада от това в дясно

    10:27 15.11.2025

  • 10 нннн

    7 0 Отговор
    Знаем, знаем. Ще взема решенията с Боко и Шиши.

    10:28 15.11.2025

  • 11 Зайчарникът

    6 0 Отговор
    Решава. По заповед на Шопаря.

    10:28 15.11.2025

  • 12 Даниел

    7 0 Отговор
    Имам усещането,че ни управляват примати!

    10:29 15.11.2025

  • 13 Б.си бokлyka !

    8 0 Отговор
    Тоя мyтpaфон бойко, от мачо, когато беше мутpa и главен секретар, се превърна в евтина npocта-yтka на една неграмотна и намагнитена cBиHя!

    10:30 15.11.2025

  • 14 дядото

    5 0 Отговор
    боклучива история.за 7 дни 70 пъти променяте позицията си,дори и след приемането на закона.пфу.и тогава кой ще взема решенията.колко права бе жената от предаването на живо

    10:33 15.11.2025

  • 15 дааа

    5 0 Отговор
    Със плонж успях да взема дистанцинното и да превключа канал като чух ,че тази ще я дават.Тъкмо се зарадвах,че деня ми няма да стартита с подбен стрес ,но като премествах каналите нагоре и хоп нова нюс същия демон.Това като гдават трябва да е след 22 ч и да слахат червена точка за над 18.

    Коментиран от #26

    10:33 15.11.2025

  • 16 оооооххх

    4 0 Отговор
    Идеалния кандидат ,любовника на Асен и Бойко.Нали ви казаха да не назначавате любовниците си на отговорни постове беее,купувайте им коли ,къщи но не съсипвайте държавата

    10:33 15.11.2025

  • 17 Пимон

    6 0 Отговор
    Така е дебеланке.Той няма еднолично да взема решения,а ще изпълнява заповедите давани от Пеевски.

    10:34 15.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    6 0 Отговор
    АВИЕ НА КАКВО ОСНОВАНИЕ СИ УВЕЛИЧАВАТЕ ЗАПЛАТИТЕ НА ВСЯКО ТРИМЕСЕЧИЕ?????

    10:34 15.11.2025

  • 20 Още по-зле

    3 1 Отговор
    Определено ни управляват паразити

    Коментиран от #24

    10:35 15.11.2025

  • 21 Ежко

    3 1 Отговор
    Да,Спеца ще прави каквото му кажете,а като се обърна палачинката-всички ще отидете в панделката.Групово!Лукойл отдавна не е руски,а вие няма да разберете откъде ще ви дойде!

    10:36 15.11.2025

  • 22 Предупреждение:

    3 1 Отговор
    ГЕРБерастите и Шопара от алчност и любов към кражбите ДА Е СЕ УНЕСАТ В КРАЖБИ В ЛУКОЙЛ И ДА ВДИГНАТ ЦЕНИТЕ НА БЕНеЗИН И ДИЗЕЛ, че Народът ще ги издуха от Парламента.

    10:36 15.11.2025

  • 23 сатърова: 20 лв. повече за чекмеджета

    2 0 Отговор
    Коледни добавки за пенсионерите тази година не са планирани, възможностите на бюджета в това отношение са силно ограничени. Това каза заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева

    Според нея водещият спор напоследък – покачването на осигурителната вноска – е бил пресилен: „Не е вярно, че става дума за 10%. Вноската се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече.“ Тя припомни, че според експерти от бизнеса и синдикатите увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.

    10:37 15.11.2025

  • 24 Определено ни управляват паразити

    3 1 Отговор

    До коментар #20 от "Още по-зле":

    преизбирани от милион и половина наивни

    10:39 15.11.2025

  • 25 Гост

    3 0 Отговор
    ЩЕ ПОВЪРНА....

    Коментиран от #30

    10:43 15.11.2025

  • 26 Ти си успял

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "дааа":

    Ама аз закъснях. И сега отивам при кварталната врачка да ми лее куршум!

    10:46 15.11.2025

  • 27 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 1 Отговор
    ДА СА "СПОКОЙНИ" ШАРЛАТАНИТЕ И КРАДЕЦА , МИСТЪР БОТАШ ...................... РУМЕН СПЕЦОВ , НЯМА ДА ВЗИМА РЕШЕНИЯ ЗА "ЛУКОЙЛ" ЕДНОЛИЧНО ....................... ФАКТ !

    10:47 15.11.2025

  • 28 К.К

    1 1 Отговор
    Естествено, че Спецов няма да взема решения еднолично, ще ги взема Пеевски, това е ясно вече и на малките деца. Лошото е, че те ще бъдат изцяло в ущърб на държавата и народа, впрочем както досега. Интересното е докога ще ви търпи тоя овчи народ? А за коледните надбавки на пенсионерите - важно е да има за администрацията, милиционерите и останалите на хранилката на Герб и Ново начало. Прекрасно се живее с 300 евро на месец. НЕГОДНИЦИ!

    10:49 15.11.2025

  • 29 Край

    0 1 Отговор
    Как става така че ни управляват мъже като прасета и жени с рибешки очи. Краят на света ли идва или само на България.

    10:49 15.11.2025

  • 30 ОТ ЗЛОБА

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Гост":

    ПОВРЪЩАЙ КОЛКО СИ ИСКАШ И ЩЕ ТИ ОЛЕКНЕ .

    10:52 15.11.2025

  • 31 ЕДГАР КЕЙСИ

    0 0 Отговор
    ПАРАZИТА РЕZИДЕНТ ВЕЧЕ НЯМА ДУМАТА ...................... ФАКТ !

    10:58 15.11.2025

