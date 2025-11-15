Деница Сачева: Румен Спецов няма да взима решения за „Лукойл“ еднолично

Деница Сачева от ГЕРБ коментира в ефира на „Събуди се“ по NOVA избора на Румен Спецов за особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим“, бюджета за 2026 г. и критиките на опозицията.
Деница Сачева отхвърли твърденията на "Продължаваме Промяната - Демократична България", че Спецов няма необходимия опит за новата си позиция. Според нея биографията му показва дългогодишен професионален път, свързан с контрол на горивния сектор, анализ на риска и борба с контрабандата: „Учудена съм, че за ПП–ДБ неговата биография е непозната. Още от 2001 г. той се занимава с контрол на веригата за доставки на нефт, газ и петролни продукти.“
Сачева подчерта, че Спецов е бил кандидатура, договорена между коалиционните партньори, и че международните институции имат доверие в него – доказателство за това били бързо получените дерогации от Великобритания и САЩ. По думите ѝ особеният управител няма да действа сам, а с екип: „Той няма да взема решения еднолично. Ще работи с експерти.“ Сачева заяви още, че темите за бъдещето на рафинерията – продажба, доставки, операционна дейност – са извън компетентността на управителя и ще се решават на правителствено ниво.
Що се отнася до смяната в НАП, тя увери, че агенцията има достатъчно силен вътрешен капацитет, за да поеме прехода без рискове за контрола по въвеждане на еврото.
Тя обаче се въздържа от прогнози за евентуален бъдещ купувач на рафинерията, но подчерта, че за България най-важна е компетентността на потенциалния собственик. На въпроси дали е възможно ново искане за дерогация след април, тя каза: „Убедена съм, че Спецов ще се справи.“
Сачева определи проекта за Бюджет 2026 като единствения реалистичен вариант в настоящата икономическа и политическа ситуация. Тя отхвърли категорично твърденията на ПП–ДБ, че правителството „харчи безразборно“.
Според нея водещият спор напоследък – покачването на осигурителната вноска – е бил пресилен: „Не е вярно, че става дума за 10%. Вноската се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече.“ Тя припомни, че според експерти от бизнеса и синдикатите увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.
Сачева заяви, че бюджетните затруднения са резултат от „наследството на Асен Василев“: „Той превърна 3% дефицит в стандарт, а нормата е 0%. Някой трябва да покрие този дефицит.“
Тя призна, че темата за високите бонуси в държавната администрация е чувствителна и предстои сериозно преструктуриране: „Възнагражденията в администрацията имат нужда от преразглеждане.“
Сачева обаче е категорична, че вече представеният Бюджет 2026 е финалната версия. Тя добави, че коледни добавки за пенсионерите не са планирани заради ограничените възможности.
А относто нов вот на недоверие тя заяви: „Не се опасяваме. Успешен вод на недоверие няма как да има.“
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
10:13 15.11.2025
2 Данко Харсъзина
10:16 15.11.2025
3 Крум
10:16 15.11.2025
4 ква симпатична двойка
ще раздава инструкции на куклите
а те изпълняват
ако не слушат вън от цирковия манеж
10:17 15.11.2025
5 Мнение
10:18 15.11.2025
6 1234
10:19 15.11.2025
7 гошеТо
10:22 15.11.2025
8 Много ясно
10:25 15.11.2025
9 ООрана държава
10:27 15.11.2025
10 нннн
10:28 15.11.2025
11 Зайчарникът
10:28 15.11.2025
12 Даниел
10:29 15.11.2025
13 Б.си бokлyka !
10:30 15.11.2025
14 дядото
10:33 15.11.2025
15 дааа
Коментиран от #26
10:33 15.11.2025
16 оооооххх
10:33 15.11.2025
17 Пимон
10:34 15.11.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
10:34 15.11.2025
20 Още по-зле
Коментиран от #24
10:35 15.11.2025
21 Ежко
10:36 15.11.2025
22 Предупреждение:
10:36 15.11.2025
23 сатърова: 20 лв. повече за чекмеджета
Според нея водещият спор напоследък – покачването на осигурителната вноска – е бил пресилен: „Не е вярно, че става дума за 10%. Вноската се увеличава с 2%, разпределени между работник и работодател. За заплата от 2500 лв. работникът ще даде 20 лв. повече.“ Тя припомни, че според експерти от бизнеса и синдикатите увеличението на вноските е било планирано за 2027–2028 г., но се налага да бъде изтеглено по-рано заради състоянието на НОИ.
10:37 15.11.2025
24 Определено ни управляват паразити
До коментар #20 от "Още по-зле":преизбирани от милион и половина наивни
10:39 15.11.2025
25 Гост
Коментиран от #30
10:43 15.11.2025
26 Ти си успял
До коментар #15 от "дааа":Ама аз закъснях. И сега отивам при кварталната врачка да ми лее куршум!
10:46 15.11.2025
27 ЕДГАР КЕЙСИ
10:47 15.11.2025
28 К.К
10:49 15.11.2025
29 Край
10:49 15.11.2025
30 ОТ ЗЛОБА
До коментар #25 от "Гост":ПОВРЪЩАЙ КОЛКО СИ ИСКАШ И ЩЕ ТИ ОЛЕКНЕ .
10:52 15.11.2025
31 ЕДГАР КЕЙСИ
10:58 15.11.2025