"Възраждане" за номинацията на Спецов: Потвърждава се, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“

С днешното предложение на Министерския съвет изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов да бъде назначен за особен търговски управител в "Лукойл-Нефтохим“ се потвърждава, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“, коментира пред медиите в парламента Йордан Тодоров от "Възраждане“, цитиран от БТА.

Номинацията на Спецов за особен търговски управител бе съобщена от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към МС, свикано във връзка с назначаването на особен търговски управител в "Лукойл Нефтохим“. Очакванията са най-късно до понеделник Спецов да бъде вписан в търговския регистър, за да може да поеме управлението няколко дни преди влизането в сила на американските санкции върху две руски петролни компании.

Според "Възраждане" държавата не се държи като суверенен регулатор, а като изпълнител на решенията на Делян Пеевски. На практика няма да имаме човек, който да е особен търговски управител в истинския смисъл, а ще имаме ликвидатор на активите на "Лукойл“ в България, което ще става по пазарни оценки, които, най-вероятно ще бъдат правени от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски, посочи Йордан Тодоров. Това отваря широко вратите да бъдат заведени арбитражни дела срещу страната ни и да бъдем принудени да плащаме милиарди за нанесени щети на активите на „Лукойл“ и за пропуснати ползи, смята той.

Спецов няма никакъв опит да управлява такава компания, дори не отговаря на минималните изисквания за това, но очевидно е особено удобен за Пеевски, коментира Тодоров. Защото, по думите му, той „през годините неведнъж е бил свързан с него“.