"Възраждане" за номинацията на Спецов: Потвърждава се, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“

14 Ноември, 2025 16:35

Според "Възраждане" държавата не се държи като суверенен регулатор, а като изпълнител на решенията на Делян Пеевски. На практика няма да имаме човек, който да е особен търговски управител в истинския смисъл, а ще имаме ликвидатор на активите на "Лукойл“ в България, коментира Йордан Тодоров

"Възраждане" за номинацията на Спецов: Потвърждава се, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“ - 1
Снимка: Възраждане
Ани Ефремова

С днешното предложение на Министерския съвет изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов да бъде назначен за особен търговски управител в "Лукойл-Нефтохим“ се потвърждава, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“, коментира пред медиите в парламента Йордан Тодоров от "Възраждане“, цитиран от БТА.

Номинацията на Спецов за особен търговски управител бе съобщена от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към МС, свикано във връзка с назначаването на особен търговски управител в "Лукойл Нефтохим“. Очакванията са най-късно до понеделник Спецов да бъде вписан в търговския регистър, за да може да поеме управлението няколко дни преди влизането в сила на американските санкции върху две руски петролни компании.

Според "Възраждане" държавата не се държи като суверенен регулатор, а като изпълнител на решенията на Делян Пеевски. На практика няма да имаме човек, който да е особен търговски управител в истинския смисъл, а ще имаме ликвидатор на активите на "Лукойл“ в България, което ще става по пазарни оценки, които, най-вероятно ще бъдат правени от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски, посочи Йордан Тодоров. Това отваря широко вратите да бъдат заведени арбитражни дела срещу страната ни и да бъдем принудени да плащаме милиарди за нанесени щети на активите на „Лукойл“ и за пропуснати ползи, смята той.

Спецов няма никакъв опит да управлява такава компания, дори не отговаря на минималните изисквания за това, но очевидно е особено удобен за Пеевски, коментира Тодоров. Защото, по думите му, той „през годините неведнъж е бил свързан с него“.


България
  • 1 Роки

    13 1 Отговор
    Това сега последно курвенгенция ли е или генвенкурция е? За едни евроатлантици питам!

    Коментиран от #10

    16:37 14.11.2025

  • 2 демокрад

    14 0 Отговор
    Затова сме демокради. На запад е пълно с демокради.

    16:38 14.11.2025

  • 3 Юристи

    11 1 Отговор
    Не е кражба, а дерогация.

    16:38 14.11.2025

  • 4 Трол

    2 10 Отговор
    Г-н Спецов е най-подготвеният човек за тази работа.

    16:39 14.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    12 2 Отговор
    ТОВА ДОРИ И НА ДЕЦАТА ВЕЧЕ ИМ Е ЯСНО.

    16:40 14.11.2025

  • 6 Сорос кукловод на "демократите"

    4 8 Отговор
    Да се вземе всичко от Путин и милиционерите му.

    16:40 14.11.2025

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 9 Отговор
    но ЗАЩО , ЗАЩО по дяволите ЛУКОЙЛ НЕ ГО вземат Изьраждане а ШИШИ?

    16:41 14.11.2025

  • 8 майор Михов

    5 3 Отговор
    Хубаво момче, напомня ми на Леонардо ди Каприо на младини.
    Че и умно, браво!

    16:41 14.11.2025

  • 9 То е по дефиниция

    12 4 Отговор
    Няма демократ който да не краде. Вижте Благо, бившия кмет на Варна

    16:41 14.11.2025

  • 10 Боби

    7 9 Отговор

    До коментар #1 от "Роки":

    Чий е Лукойл?За едни копейки питам.

    16:42 14.11.2025

  • 11 Дааа

    15 3 Отговор
    След Булгартабак, КТБ, ИПК Родина, Лафка и безброй други фалити..... до каквото се е докопало Пра.сето, всичко фалира и се изпари.... Но той, нямаше как да направи всички тези грабежи без другото пра.се Боко..... Сега те са подкрепени от още две пра.сета- Зафирчо и Славуца.... Народееее !!!!

    16:43 14.11.2025

  • 12 коко

    7 2 Отговор
    Бойко да не се прави на разсеян а да отива в САЩ да прави метани на Тръмп!Нали са големи приятели!?

    Коментиран от #19

    16:43 14.11.2025

  • 13 Да де

    7 2 Отговор
    Асен Василев го докара.Как стана човек на Пеевски.

    16:44 14.11.2025

  • 15 Зъл пес

    6 2 Отговор
    Ами да я закриват тая лукойл и всичко да свърши
    Това врякане ми идва в повече

    16:45 14.11.2025

  • 17 Закон

    10 4 Отговор
    Лукойл трябва да бъде конфискуван! Всичките хотели и активи на руските мутри и на българските мутри, на червената буржоазия конфискувани! Както се Крали нашите деди! Възраждане, отивайте си в Москва. Още 1989 година трябваше да ви изритат. Сега трябва да изритат и корумпираните генерали които ви опазиха.

    Коментиран от #24

    16:47 14.11.2025

  • 18 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор
    Бойко Борисов - ,,ИТН предложиха човек професионалист който не е бил министър и няма връзка с Пеевски".
    Държавник и лидер. Строител на съвременна България. Политик от световна величина.

    16:48 14.11.2025

  • 19 Зъл пес

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "коко":

    Ама иначе все си го плюете нали?Прати си твой човек.

    16:48 14.11.2025

  • 20 Горски

    7 3 Отговор
    Този нехранимайковец Румен Спецов на Пеевски който след падането на правителството на Кирил Петков единствено остана като шеф на нап имено по заръката на Пеевски и Борисов ,който да прикрива грабежите им от държавната хазна.Той ще е слугата та Борисов и пеевски който ще се ръководи единствено по заповедите на мародерите на държавата. Тия вярно са луди, руснаците ще ни скъсат от искове, а той да пита главното Д за срещата му в Дубай с тях.

    Коментиран от #31

    16:49 14.11.2025

  • 21 Абе

    4 4 Отговор
    Каква кандидатура е Румен на кокора, боко или шиши? Румен е кандидатура на честните и достойни ИТН и министъра на икономиката от ИТН Петър Дилов! Залагат на професионалист събрал 7 млрд. приходи повече за тази година! Румен беше съсед на Васко Божков в Дубай и негов последовател е видно в профила му. Румен няма общо с боко тиквата и Делян шопара! Той работи за България!

    16:50 14.11.2025

  • 22 Цвете

    2 0 Отговор
    СПЕЦОВ НА КОЛКО МЕСТА ЩЕ РАБОТИ? 😂🤑🤔🤫🤨ТОГАВА КОЙ ЩЕ ОГЛАВИ НАП? ИЛИ И ДВЕТЕ ДЛЪЖНОСТИ ЕДНОВРЕМЕННО? НЯКОЙ ДА ДОПЪЛНИ, АКО ИМА ИНФОРМАЦИЯ, МОЛЯ? 🙈🙉🙊🐖🎃⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    16:53 14.11.2025

  • 23 Хаха

    2 0 Отговор
    Жълтите павета са вече верни поданици на Шиши. Каква трансформация. Простите селяни се манипулират лесно.

    16:53 14.11.2025

  • 24 Точно така

    4 2 Отговор

    До коментар #17 от "Закон":

    И да се разруши АЕЦ Козлодуй незабавно, защото е строен от руснаци.

    Коментиран от #29

    16:56 14.11.2025

  • 25 Ако бяха предложили Цомчо

    3 1 Отговор
    Ама кой е луд да предложи Цомчо?

    16:56 14.11.2025

  • 26 !!!?

    4 3 Отговор
    Копейките са в мъгла...няма "Лукойл няма денги...Митрофанова ще трябва да ги доставя с дронове ¡¡¡

    Коментиран от #33

    16:57 14.11.2025

  • 27 Николай Бареков бивш евродепутат

    2 0 Отговор
    “КОЙ е предложил г-н Спецов, след като той от 2015 г. живее в Дубай?
    КОГА е завършило проучването му за достъп до класифицирана информация, което е задължително за този пост? Още повече, че лицето живее в трета страна.
    ЗАЩО е освободен от ТД на НАП в Добрич?
    На тези въпроси министъра дължи отговори.”

    Не, тези въпроси не ги задавам аз, а ГЕРБ - тяхното острие Христо Гаджев на 14 май 2021 година. Аз въпроси нямам, но имам отговорите на горните въпроси и сега ще ви ги кажа с уговорката, че Животът е по-голям сценарист и от най-доброто кино, а на снимката виждате новият Особен управител на Лукойл в ролята му на актьор статист в мафиотския сериал “Под прикритите”, където преди десетина години Спеца играе мутра и момче за мокри поръчки на мафиота Иво Андонов. При Спеца промяна няма още от времето, в което се подвизаваше във Фитнеса на Сталийски в Дианабад и играеше малки роли в нямото кино. Само босовете се смениха - днес филмът е истински, а в ролята на подивелия гангстер Иво Андонов е Делян Пеевски, санкциониран за гранд корупция по Магнитски.
    Още едно уточнение - САЩ и Великобритания няма как да откажат акредитация или permission (позволение) за ОТУ на шефа на Данъчното, когато го предлага правителството, а и тази дерогация за Лукойл отдавна е уговорена на много по-високо ниво от България. Дори и да е слуга на Пеевски, Спецов си е “шеф на НАП” формално.

    И така. Защо Спецов?

    Колко желаещи и без право на избор за камикадзета има под ръка Делян Пее

    16:57 14.11.2025

  • 28 Дориана

    0 0 Отговор
    Потвърждава се провала и падането на на кабинета Желязков. Борисов и Пеевски открито се провалят загробвайки Лукойл. Румен Спецов проваля Лукойл и ще доведе България до икономически последици. Борисов и Пеевски да носят последиците. Накрая и Борисов ще влезе в Магнитски.

    16:57 14.11.2025

  • 29 !!!?

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Точно така":

    Руснаци никога нищо не са построили в България...!!!?

    Коментиран от #32

    16:59 14.11.2025

  • 30 таксиджия 🚖

    0 0 Отговор
    Ето този на снимката е "Последния софиянец"!

    Разкрит!

    17:00 14.11.2025

  • 31 За искове

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Горски":

    не знам, ама е твърде възможно някой да падне от прозореца......

    17:01 14.11.2025

  • 32 Точно така

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "!!!?":

    Ако искаш ток от руски АЕЦ стягай багажа и марш в Мацква.

    Коментиран от #34

    17:01 14.11.2025

  • 33 Хаха

    0 2 Отговор

    До коментар #26 от "!!!?":

    Кои са тези копейки бе сладък?

    17:02 14.11.2025

  • 34 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Точно така":

    Кога си виждал руски строители в България...да не дава Господ !???

    Коментиран от #35

    17:05 14.11.2025

  • 35 Точно така

    0 1 Отговор

    До коментар #34 от "!!!?":

    Махнахме мочата, ще разрушим и руския аец. Напук на копейките като теб.

    17:07 14.11.2025

