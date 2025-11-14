"Възраждане" за номинацията на Спецов: Потвърждава се, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“

С днешното предложение на Министерския съвет изпълнителният директор на Националната агенция по приходите Румен Спецов да бъде назначен за особен търговски управител в "Лукойл-Нефтохим“ се потвърждава, че е в ход кражбата на активите на "Лукойл“, коментира пред медиите в парламента Йордан Тодоров от "Възраждане“, цитиран от БТА.
Номинацията на Спецов за особен търговски управител бе съобщена от министъра на икономиката и индустрията Петър Дилов след извънредното заседание на Съвета по сигурността към МС, свикано във връзка с назначаването на особен търговски управител в "Лукойл Нефтохим“. Очакванията са най-късно до понеделник Спецов да бъде вписан в търговския регистър, за да може да поеме управлението няколко дни преди влизането в сила на американските санкции върху две руски петролни компании.
Според "Възраждане" държавата не се държи като суверенен регулатор, а като изпълнител на решенията на Делян Пеевски. На практика няма да имаме човек, който да е особен търговски управител в истинския смисъл, а ще имаме ликвидатор на активите на "Лукойл“ в България, което ще става по пазарни оценки, които, най-вероятно ще бъдат правени от фирми, свързани с икономическия кръг около Пеевски, посочи Йордан Тодоров. Това отваря широко вратите да бъдат заведени арбитражни дела срещу страната ни и да бъдем принудени да плащаме милиарди за нанесени щети на активите на „Лукойл“ и за пропуснати ползи, смята той.
Спецов няма никакъв опит да управлява такава компания, дори не отговаря на минималните изисквания за това, но очевидно е особено удобен за Пеевски, коментира Тодоров. Защото, по думите му, той „през годините неведнъж е бил свързан с него“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Роки
Коментиран от #10
16:37 14.11.2025
2 демокрад
16:38 14.11.2025
3 Юристи
16:38 14.11.2025
4 Трол
16:39 14.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
16:40 14.11.2025
6 Сорос кукловод на "демократите"
16:40 14.11.2025
7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
16:41 14.11.2025
8 майор Михов
Че и умно, браво!
16:41 14.11.2025
9 То е по дефиниция
16:41 14.11.2025
10 Боби
До коментар #1 от "Роки":Чий е Лукойл?За едни копейки питам.
16:42 14.11.2025
11 Дааа
16:43 14.11.2025
12 коко
Коментиран от #19
16:43 14.11.2025
13 Да де
16:44 14.11.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Зъл пес
Това врякане ми идва в повече
16:45 14.11.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Закон
Коментиран от #24
16:47 14.11.2025
18 Данко Харсъзина
Държавник и лидер. Строител на съвременна България. Политик от световна величина.
16:48 14.11.2025
19 Зъл пес
До коментар #12 от "коко":Ама иначе все си го плюете нали?Прати си твой човек.
16:48 14.11.2025
20 Горски
Коментиран от #31
16:49 14.11.2025
21 Абе
16:50 14.11.2025
22 Цвете
16:53 14.11.2025
23 Хаха
16:53 14.11.2025
24 Точно така
До коментар #17 от "Закон":И да се разруши АЕЦ Козлодуй незабавно, защото е строен от руснаци.
Коментиран от #29
16:56 14.11.2025
25 Ако бяха предложили Цомчо
16:56 14.11.2025
26 !!!?
Коментиран от #33
16:57 14.11.2025
27 Николай Бареков бивш евродепутат
КОГА е завършило проучването му за достъп до класифицирана информация, което е задължително за този пост? Още повече, че лицето живее в трета страна.
ЗАЩО е освободен от ТД на НАП в Добрич?
На тези въпроси министъра дължи отговори.”
Не, тези въпроси не ги задавам аз, а ГЕРБ - тяхното острие Христо Гаджев на 14 май 2021 година. Аз въпроси нямам, но имам отговорите на горните въпроси и сега ще ви ги кажа с уговорката, че Животът е по-голям сценарист и от най-доброто кино, а на снимката виждате новият Особен управител на Лукойл в ролята му на актьор статист в мафиотския сериал “Под прикритите”, където преди десетина години Спеца играе мутра и момче за мокри поръчки на мафиота Иво Андонов. При Спеца промяна няма още от времето, в което се подвизаваше във Фитнеса на Сталийски в Дианабад и играеше малки роли в нямото кино. Само босовете се смениха - днес филмът е истински, а в ролята на подивелия гангстер Иво Андонов е Делян Пеевски, санкциониран за гранд корупция по Магнитски.
Още едно уточнение - САЩ и Великобритания няма как да откажат акредитация или permission (позволение) за ОТУ на шефа на Данъчното, когато го предлага правителството, а и тази дерогация за Лукойл отдавна е уговорена на много по-високо ниво от България. Дори и да е слуга на Пеевски, Спецов си е “шеф на НАП” формално.
И така. Защо Спецов?
Колко желаещи и без право на избор за камикадзета има под ръка Делян Пее
16:57 14.11.2025
28 Дориана
16:57 14.11.2025
29 !!!?
До коментар #24 от "Точно така":Руснаци никога нищо не са построили в България...!!!?
Коментиран от #32
16:59 14.11.2025
30 таксиджия 🚖
Разкрит!
17:00 14.11.2025
31 За искове
До коментар #20 от "Горски":не знам, ама е твърде възможно някой да падне от прозореца......
17:01 14.11.2025
32 Точно така
До коментар #29 от "!!!?":Ако искаш ток от руски АЕЦ стягай багажа и марш в Мацква.
Коментиран от #34
17:01 14.11.2025
33 Хаха
До коментар #26 от "!!!?":Кои са тези копейки бе сладък?
17:02 14.11.2025
34 !!!?
До коментар #32 от "Точно така":Кога си виждал руски строители в България...да не дава Господ !???
Коментиран от #35
17:05 14.11.2025
35 Точно така
До коментар #34 от "!!!?":Махнахме мочата, ще разрушим и руския аец. Напук на копейките като теб.
17:07 14.11.2025