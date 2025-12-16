Новини
Костадин Костадинов: Избирателите на Радев припознават „Възраждане“ като близък политически субект

16 Декември, 2025

По отношение на изборното законодателство Костадинов заяви, че „Възраждане“ ще настоява за възстановяване на изцяло машинното гласуване, създаване на преброителни центрове, промени в състава на изборните комисии и премахване на изборния район „Чужбина“

Консултациите при президента Румен Радев за изход от политическата криза продължават. Днес държавният глава се срещна с представители на „Възраждане“ и „ДПС – Ново начало“.

След срещата лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов коментира ситуацията в интервю за предаването „Лице в лице“.

По думите му причината за поредната политическа криза е изчерпан модел на управление, при който властта се упражнява от партии с ниска обществена подкрепа.

Костадинов обвини управляващите в системна корупция, посочвайки примери с ремонти на магистрали, завишени цени и лошо качество на инфраструктурните проекти. Той заяви, че липсват работещи институции, пред които да се подават сигнали, и че прокуратурата и антикорупционните органи не функционират ефективно.

Лидерът на „Възраждане“ отправи остри критики и към процеса по присъединяване на България към еврозоната. Според него страната е била вкарана незаконно с манипулирани данни, включително за инфлацията. Той настоя за ревизия на Националния статистически институт и Министерството на финансите и подчерта, че липсата на референдум по темата е пример за демократичен дефицит.

Костадинов коментира и твърденията си, направени по-рано пред президента, че съществува изискване от европейски институции за унищожаване на машини за печатане на левове. В разговора той призна, че не разполага с конкретен документ, но се позова на „практика в други държави“, като заяви, че е поискал официална информация от Българската народна банка.

По отношение на изборното законодателство Костадинов заяви, че „Възраждане“ ще настоява за възстановяване на изцяло машинното гласуване, създаване на преброителни центрове, промени в състава на изборните комисии и премахване на изборния район „Чужбина“. Според него настоящата система позволява манипулации и води до ниско доверие в изборния процес.

На въпрос за бъдещи коалиции Костадинов заяви, че партията му е готова да разговаря само с формации, които споделят позициите ѝ за запазване на лева, защита на суверенитета и ревизия на управлението. Той подчерта, че целта на „Възраждане“ е самостоятелно управление, а при липса на мнозинство – правителство на малцинството.

Относно евентуално партньорство с президента Румен Радев Костадинов заяви, че избирателите на Радев припознават „Възраждане“ като близък политически субект, но подчерта, че самият президент не е дал ясен отговор за позицията си относно запазването на българския лев.

Костадинов не коментира спекулациите, че ще се кандидатира за президент догодина, като заяви, че в момента фокусът на партията му е върху предстоящите парламентарни избори, повишаване на избирателната активност и отстраняване на ГЕРБ и ДПС от управлението.


България
  • 1 Значи

    25 15 Отговор
    заедно ще излетите !

    Коментиран от #4

    18:44 16.12.2025

  • 2 честен ционист

    14 23 Отговор
    Радев няма избиратели. Просто Баце му направи шпалир като сложи неизбираеми кандидати. Ген-Зи ще избере всеки, който НПО-то му каже, стига да даде новия модел АйФон подарък. Какви избиратели искате да има един военен?

    Коментиран от #37

    18:45 16.12.2025

  • 3 !!!?

    19 19 Отговор
    Копейкин се предлага зй адютант на Мистър Кеш...за свръзка с Кремъл !

    18:45 16.12.2025

  • 4 Към висините

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "Значи":

    Той го каза за електоратите а не за субектите.

    18:46 16.12.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Всички много се радваме за

    5 9 Отговор
    Някаква Саяна. Малко и е.

    18:48 16.12.2025

  • 7 си дзън

    12 15 Отговор
    Радев ще изпие кръвта на Възраждане, Величие, Меч, ИТН, БСП, АСП и ...пак
    ще има мах 8%.

    18:49 16.12.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 ДрайвингПлежър

    13 12 Отговор
    Радев е малко вероятно да се впусне в политиката поне не и сега - та "избирателите му" не е лошо да гласуват за Възраждане, щото иначе ще осъмнат пак с Дебелото момче

    18:49 16.12.2025

  • 10 Направо е смешен

    5 15 Отговор
    Бащата на някаква Саяна, всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    Коментиран от #19

    18:49 16.12.2025

  • 11 сам у рай

    3 8 Отговор
    Венсеремос!
    Вива ла револусион!!!

    18:49 16.12.2025

  • 12 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 6 Отговор
    ОТЕЧЕСТВЕН ФРОНТ 2
    .....
    И НАРОДЕН СЪД:)

    18:50 16.12.2025

  • 13 Наблюдател

    14 16 Отговор
    Време е за Възраждане! Единствената българска партия която защитава българския интерес!

    Да възродим територията за да може да си възвърне името България!

    Коментиран от #63

    18:50 16.12.2025

  • 14 Точен

    13 12 Отговор
    Гледах днес срещата на Костадинов с президента. Коста беше ясен и последователен, а Радев шикалкавеше, за да се хареса на по-наивните избиратели. Винаги съм гласувал за националисти, а ВЪЗРАЖДАНЕ останаха такива докрай, президентът е колеблив. Иска му се да е българин, но не практика не е.

    18:51 16.12.2025

  • 15 Хипотетично

    6 9 Отговор
    😜избирателите на Радев припознават „Възраждане“ като близък политически субект😜
    Май че е точно обратното: избирателите на Възраждане, припознават Р.Радев. (официално няма избиратели, сам се отрече от организатори от негово име)

    18:53 16.12.2025

  • 16 БаУ

    7 11 Отговор
    Е нали точно той ви изроди и кръсти! Ти кой лъжеш че сте отделно? И комшийте ти от Максуда не ти вярват.

    18:53 16.12.2025

  • 17 Тити

    8 9 Отговор
    Еххххх Костадинка пак си имал мокри сънища.

    18:54 16.12.2025

  • 18 Нехиа

    6 14 Отговор
    Значи и Израждане, и Мунчо сте за затвора, като руски предатели.
    Нека си припомним извадката по гласове за втория мадат на Мунчо Естонски - над 70% от гласоподавателите на ИТН, Меч, Двуличие, Израждане, Подмяната и БКП са гласували за него.
    А първият му мандат беше подкрепен и с любезното съдействие на Доган, нека не забравяме. Резидент, избран с гласове на цигани, турци, комунисти иподплатен парично от мафията, начело с Черепа, така че - Костя - всички сте за кауша!

    18:56 16.12.2025

  • 19 Явно или тайно

    7 1 Отговор

    До коментар #10 от "Направо е смешен":

    някой е силно засегнат от разкритията и си е наел трол без особено въображение.
    Дори е сбъркал правописа, че е ...

    18:58 16.12.2025

  • 20 Питам се тия о интервюто каква медия са

    7 5 Отговор
    Защото не мисля че работят в наша полза. Мисля че застъпват някакъв либерализъм който няма много допирни точки с православието.

    18:58 16.12.2025

  • 21 Абсурдистан

    9 1 Отговор
    ПБ - партия на безродниците. Това е съвсем логично!

    19:02 16.12.2025

  • 22 фтедцс

    3 14 Отговор
    Коци са го напазарували от ГЕРБ заедно с целия му катун. Хващат ги такива продажни палячовци като Коци и Руди скеча, купуват ги с катуните им и мафията на ГЕРБ вършее а Коци вади парата в свирката. Мафията ограбва България, а стажа на тези мошеници им върви и заплатите и превилегиите. Всеки българин ги храни с данъците си докато лъжат повече и от циганите. Обслужват мафията на ГЕРБ и другата свиня и папкат. Слава на Господ Иисус Христос, лъжата и лъжците са обречени на гибел. Само Величие нападаха с клевети и лъжи през изминалото време. На изборите да се внимава.

    19:02 16.12.2025

  • 23 Сорросоидните коментари

    7 7 Отговор
    В унисон със тия от студиото. Безобразно нагли.

    19:04 16.12.2025

  • 24 мунчо в затвора!

    8 10 Отговор
    Изродите от Израждане и изродът мунчо са путински отпадъчни продукти.

    19:04 16.12.2025

  • 25 Майора

    9 10 Отговор
    Блажени вярващите Копейкин! Хора защитаващи Путин и Русия и предаващи интересите на страната , не заслужават признание и управление!

    19:05 16.12.2025

  • 26 марш ве

    6 6 Отговор
    Б О К Л У К

    19:05 16.12.2025

  • 27 коце,

    6 9 Отговор
    лъжеш се, аз например съм за Радев, но въобще не те припознавам като близък субект!

    19:06 16.12.2025

  • 28 заформя се

    6 9 Отговор
    задругата за ру,со,робски,те к,у,рвет,а.

    19:06 16.12.2025

  • 29 Защо не коментирате медиите

    9 1 Отговор
    Защо коментирате Възраждане. Харесват ли ви медиите с национално покритие. Програмите репортерите водещите студията ? Концепциите ? Реалитаъа ? Харесват ли ви.

    19:07 16.12.2025

  • 30 Тоалетната хартия

    13 2 Отговор
    В Германия на избори няма гласуване в чужбина!!! В България има заради дпс, за индивиди с български паспорти, които не говорят българси!!! До кога дпс и туркия ще избира българския парламенг???!!

    19:08 16.12.2025

  • 31 Факт

    5 4 Отговор
    Това е много вероятно, но да престанат с това нарязване на машини, че звучи доста несериозно!

    Коментиран от #42

    19:10 16.12.2025

  • 32 гледам тука

    10 1 Отговор
    много фен на ппдбейците, та да ви питам, след изборите с кого ще се коалирате, нали отрекохте всички или пак ще излъжете избирателите си?!? Питам ви, защото за да имате 121 депутата ще ви трябват 35-38% от реалните гласове, а това е меко казано нереално!

    19:10 16.12.2025

  • 33 Григор

    4 5 Отговор
    Това е точно така. Ако сте достатъчно умни не бива да подхождате остро спрямо Радев с който имате някои общи виждания. Така ще загубите само избиратели!

    Коментиран от #38

    19:10 16.12.2025

  • 34 Руснаков

    6 2 Отговор
    Така е, всички шашъци Ви припознават...

    19:12 16.12.2025

  • 35 връщай

    7 2 Отговор
    парите

    19:12 16.12.2025

  • 36 Боташ

    2 4 Отговор
    аферрим!

    19:13 16.12.2025

  • 37 Зъл пес

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    Правилно,още повече че той изпълнява команди на други,и хал хабер си няма що е то политика,да управляваш,да вземаш решения.А освен всичко друго горкио няма грам харизма.Гледа и мига кат лалугер че и злобен.

    19:13 16.12.2025

  • 38 гост

    4 0 Отговор

    До коментар #33 от "Григор":

    недей им дава акъл...нищо не става от тях..

    19:13 16.12.2025

  • 39 Любопитен

    9 4 Отговор
    Значи коалиция Виденов-2 е готова вече - Копейкин + Радев = Вечна Неразделна Любов. Гответе и паветата да ги да ги прогоним после следващата зима когато отпушат инфлацията и МВФ дойде тук да ни финанцира дефицита...

    19:14 16.12.2025

  • 40 Зъл пес

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "Бащата на някаква Саяна":

    Моли се да не се окажеш в неговите обувки.

    Коментиран от #52

    19:14 16.12.2025

  • 41 бай Даньо

    3 5 Отговор
    Гласоподавателите на Радев са това което създаде буля Курнела с разпенените си речи от раните години на ГЕРБ ( абсолютно успешно управление!) . Понеже доверие в БСП няма Курнела създаде култ от хейтъри на Бойко и ГЕРБ в главите им бучи и гърми от конспиративни глупости откачени от реалноста и тия хора бяха торта на която избуяха ИТН, Израждане, Мечове и чайници и ПП и избирането на самия Радев като президент . Но Радев успя да се утвърди като лидер на това деструктивно движение което самото го изкара на сцната , което не разпознава никакъв обществен прогрес истеризирано от опозиционното говорене отново почнало от Курнела и днес Радев идва да си събира вересиите. Всички тия партии падат в канала и Радев взема 30% на изборите срещу 24% на ГЕРБ и правят правителство . Честито на вечно изненаданаите , които не знаят на кой свят са , а щях да забравя и Шиши ще участва...

    Коментиран от #56, #58

    19:15 16.12.2025

  • 42 Факт

    9 1 Отговор

    До коментар #31 от "Факт":

    Това може да го измисли само известен "експерт" от фактибг, който угодничи в момента на Възраждане!

    Коментиран от #45

    19:15 16.12.2025

  • 43 !!!!!

    10 1 Отговор
    Не сме забравили, че точно служебното правителство на фигуранта въведе фашистките зелени сертификати. Никога няма да простя тоя геноцид.

    Коментиран от #68

    19:17 16.12.2025

  • 44 Данко Харсъзина

    9 4 Отговор
    Целта на копейките е да са в НС, да си вземат заплатките и от време на време да се изявяват като хъшлаци, за радост на простия електорат.

    19:19 16.12.2025

  • 45 Факт

    4 2 Отговор

    До коментар #42 от "Факт":

    Казва се Въртидупцев!

    19:20 16.12.2025

  • 46 Интервюто не беше интервю а говорилня

    2 4 Отговор
    Нито разговор. Беше едно представление на неуважение към лидера на Възраждане трета парламентарно представена политическа сила и към нейните избиратели .

    Коментиран от #69

    19:24 16.12.2025

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Румен

    5 3 Отговор
    Крадец си

    19:25 16.12.2025

  • 49 Ха ха

    4 4 Отговор
    Така е, копейките се съешавате.

    19:30 16.12.2025

  • 50 Хаха

    4 3 Отговор
    Играта на Леонид Решетников е ясна. Сега Радев се мазни на Възраждане и им помага да спечелят повече гласове, а като му свърши мандата прави партия, протести, опит за сваляне на правителството и си взима гласовете обратно от Възраждане.

    19:35 16.12.2025

  • 51 Опа

    6 2 Отговор
    Кремълските магарета се надушват от километри.

    19:36 16.12.2025

  • 52 ЗЪЛ ЛЪВ

    2 1 Отговор

    До коментар #40 от "Зъл пес":

    Всеки сам си носи кръста! Иначе е прав за тая савана! Дедо и я преби с некадърното си шофиране/пожарникар бил/ а тоя епилирания вие по медийте денонощно като удовица за ...

    19:37 16.12.2025

  • 53 Нормално

    6 4 Отговор
    Радев и Костадинов получават финансиране и работят за интересите на друга държава. Единият го играе доброто ченге и иска референдум в навечерието на приемането ни в еврозоната, а другият го играе лошото ченге и директно казва, че не иска България да влезе в еврозоната

    19:38 16.12.2025

  • 54 ала бала с машините

    4 3 Отговор
    видели "възрожденцит". Друго си е ала бала с господин Боташ

    19:39 16.12.2025

  • 55 Леле леле

    5 3 Отговор
    Колко много хора с деменция лобират за Възраждане. Колко бързо забравиха какво направи Костадинов със средствата отпуснати от държавата по избирателния закон на Възраждане. Тихомълком си купи две къщи, една в Банкя и друга на морето. Излезе една статия за
    опортюниста Костадинов, но бързо беше цензурирана. Кай има контрол на медиите? Ха сега опитайте да отгатнете и по-сложен въпрос. Ако човека които контролира медиите, забранява журналистически разследвания за Костадинов, има ли връзка или просто е случайност? Ама кой ли ще си спомни… деменция ви казвам. Пандемия от деменция в България.

    19:40 16.12.2025

  • 56 Замисляш ли се

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "бай Даньо":

    каква полза имаш от толкова боза? Радев е най голямата пречка на борисов и пеевски да окупират и обират държавата, а той ги събра.

    19:41 16.12.2025

  • 57 Мда

    0 0 Отговор
    Припознали се нещо, случва се !

    19:43 16.12.2025

  • 58 Въх уби мЪ

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "бай Даньо":

    +30% комуняги и русороби У БГ?????? Тия всички партии които си изброил + другаря Реш..опс Крадев реално 12% без АЛА–БАЛА с Резидента и без машинките! В Европа и САЩ не ги искат ние "тарикати"!

    19:46 16.12.2025

  • 59 Революция тогава

    3 3 Отговор
    И народен съд за атлантиците. В Беляне .....

    19:46 16.12.2025

  • 60 Може....

    3 2 Отговор
    Избирателите на Радев може, но без Радев. Той получава пенсия човека

    19:48 16.12.2025

  • 61 Отечествен фронт

    1 4 Отговор
    Пълна подкрепа за Възраждане, както и за президента Радев!

    19:52 16.12.2025

  • 62 И с радев

    2 1 Отговор
    и без радев..... тва сте, 10%.

    19:52 16.12.2025

  • 63 ГЕРТРУДА

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Наблюдател":

    ДЕМЕК ДА ЗАСТРОИМ БЪЛГАРИЯ И НА ТРИТЕ МОРЕТА...🤔

    19:53 16.12.2025

  • 64 Иванов

    3 0 Отговор
    Ти Костя Копейкин ,не случайно така се пдвизаваш в пространството ,си един обикновен национален предател ,който е готов за пари да продаде и майка си ! Горко им на тези дето ти вярват !

    19:55 16.12.2025

  • 65 Лупа

    2 0 Отговор
    топката, за по-висок изборен резултат.
    Много си елементарен, ве.

    19:58 16.12.2025

  • 66 Надява

    2 0 Отговор
    се на ала-бала, покрай президента.

    20:00 16.12.2025

  • 67 Ауууу

    2 0 Отговор
    Кумунистите са се припознали все едно не се познават .червени боклуци.

    20:02 16.12.2025

  • 68 Унизителен факт!

    1 2 Отговор

    До коментар #43 от "!!!!!":

    И не беше толкова отдавна. Демокрация с намордници , инжекции , СЕРТИФИКАТИ на хора, и забрана за референдуми !

    20:04 16.12.2025

  • 69 Иванов

    1 1 Отговор

    До коментар #46 от "Интервюто не беше интервю а говорилня":

    Какъв лидер е тоя цървул бе ? Обикновен крадец и предател !

    20:06 16.12.2025

