Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване

20 Декември, 2025 13:57 676 32

  • костадин костадинов-
  • възраждане-
  • избори-
  • 100% машинен вот

Изборите най-вероятно ще бъдат в края на месец март

Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

"На първо място - 100% машинно гласуване. Да има всяка една партия представителство в Централната избирателна комисия, ние 5-а година сме в парламента, нямаме представителство в ЦИК. Да се премахне изцяло ролята на "Информационно обслужване", да не брои. Ние предвиждаме по-голяма възможност на граждански наблюдатели да се включат, не партийни. Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои".

Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

По думите му изборите най-вероятно ще бъдат в края на март и е хубаво българското общество да се политизира с цел по-висока избирателна активност.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 1488

    7 7 Отговор
    твойте избиратели ще се упраят ли

    Коментиран от #11

    13:58 20.12.2025

  • 2 чудесно

    12 3 Отговор
    Изтече гаранцията на машините? Ще купуваме ли нови? Аз на бърникани машини не вярвам.

    Коментиран от #8, #12

    13:59 20.12.2025

  • 3 Бялджип

    7 6 Отговор
    Очевидно ще е машинно гласуване, което и според мен е най-точно. Щом всички партии вкл. президента мислят така, значи ще е машинно.

    Коментиран от #9

    14:00 20.12.2025

  • 4 Много нещо трябва да направи до

    6 1 Отговор
    Изборите на Пролет!
    За да бъдат изборите легитимни!

    Коментиран от #7

    14:00 20.12.2025

  • 5 100%

    8 0 Отговор
    Камери сложете в тоалетните

    14:00 20.12.2025

  • 6 Коце, не съм съгласен!

    7 1 Отговор
    На милиционери нямам доверие!

    14:01 20.12.2025

  • 7 най-тъпото е

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "Много нещо трябва да направи до":

    че срещу левове никой няма да излезе да гласува. всеки Евро ще иска.

    Коментиран от #13, #15

    14:01 20.12.2025

  • 8 Мишо

    10 3 Отговор

    До коментар #2 от "чудесно":

    Ходи и купи машина и си гласувай вкъщи. Резултата е нагоден вече.

    Коментиран от #10

    14:02 20.12.2025

  • 9 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бялджип":

    А добавяне с коефициент на едни "наши"кандидати ?

    14:02 20.12.2025

  • 10 в кой клас

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Мишо":

    се учеше четене с разбиране?

    Коментиран от #18

    14:03 20.12.2025

  • 11 Костя Костадинович Копейкин

    6 6 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Някои ще се оправят ако софтуера е на руски, за другите налъми незнам, не съм сигурен.

    14:03 20.12.2025

  • 12 ахахаха

    5 3 Отговор

    До коментар #2 от "чудесно":

    Каква гаранция бе? Жена ти в гаранция ли е?

    Коментиран от #14

    14:04 20.12.2025

  • 13 😅😂😆.....

    2 2 Отговор

    До коментар #7 от "най-тъпото е":

    Да бе, и от ЕЦБ не са предвидили траншове за гласуването.

    14:06 20.12.2025

  • 14 гаранцията е защита

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "ахахаха":

    че не си бърникал машината.

    Коментиран от #21

    14:06 20.12.2025

  • 15 Това е добре, тъй като незаконният

    0 4 Отговор

    До коментар #7 от "най-тъпото е":

    Кеш е в лв., на голямото Д му остава Вариант да плаща в Бит Койн както Велислава Кръстева от Адел Груп опитва да купи инфлуенсъри да не отразяват Протестите и да пишат "позитивни материали"!

    14:06 20.12.2025

  • 17 К.ремъ.лска гад.ина

    6 7 Отговор
    Руб.ладж.ийска гн.идо , лишаваш от глас 1 милион пенсионери , които не могат да се справят с тъпите ви машини .

    14:07 20.12.2025

  • 18 в този

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "в кой клас":

    който се учи вярването

    14:08 20.12.2025

  • 20 Другият Вариант е Купените Гласове

    4 0 Отговор
    да се заплащат в Бартер, изброявам:
    1. Храна
    2. Дърва за отопление
    3. Злато и сребро и др.

    14:09 20.12.2025

  • 21 Имаш пълна гаранция

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "гаранцията е защита":

    ахахаха

    14:09 20.12.2025

  • 22 ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти

    5 2 Отговор
    Има действаща награда от 10 000 €, на този който успее да "хакне" кода на машинките.

    Коментиран от #25, #26

    14:10 20.12.2025

  • 23 статистиката показва

    4 1 Отговор
    че откакто са въведени машините броя на избирателите е паднал драстично.

    14:11 20.12.2025

  • 24 На Коцето

    6 5 Отговор
    му хареса ала бала с машините и иска и той да участва.Много тъпо парче.

    14:12 20.12.2025

  • 25 брей

    5 0 Отговор

    До коментар #22 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":

    А тези 620 фалшиви изборни машини които хванаха на митница София и които не са купувани от ЦИК, ще ги хакваме ли? Нали не мислите че случайно дори ДПС каза че е за машинен вот, НО НЕ с ТЕЗИ машини.

    14:13 20.12.2025

  • 27 Точно така

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Кому е нужно?":

    Затова беше воят с ролките хартия и затова изчезнаха бюлетините. Гласува се паралелно с други машини и сменят резултатите. А вие генерирайте ключове, шифри, ала-бала

    14:16 20.12.2025

  • 28 връщай

    1 3 Отговор
    парите

    14:30 20.12.2025

  • 29 хе хе

    2 3 Отговор
    Машините устойчиво намалиха броя на гласуващите. Няма никакво съмнение, че това се дължи на машините, заяви пред БНР математикът проф. Михаил Константинов от Института по математика и механика към БАН.

    Според него в секциите, където има и машина, и хартия, по-малко от 30% от гласуващите избират машината.

    "Хората категорично не искат да гласуват с машини у нас. Никъде в Европа, с изключение на Брюксел, няма машинно гласуване, напомни проф. Константинов. Той определи като мит тезата за високия брой недействителни гласове при хартиен вот, като даде пример с изборите през 2017 г., когато без машини делът е бил малко над 3%. За сравнение в Германия са 2%.

    "По секциите виждаме хората, които вече са решили да гласуват с машина и те се справят. Не виждаме онези, които се опасяват и не отиват да гласуват", изтъкна проф. Константинов. И попита защо няма проучване по какви причини намалява избирателната активност.

    14:37 20.12.2025

  • 30 Галина Колева

    6 3 Отговор
    ДА СЕ КАЖЕ НА ХОРАТА КАК Е ГЛАСУВАЛА БЪЛГАРИЯ ЗА УКРАИНСКИЯ ЗАЕМ .КАК ,КАТО НЯМАМЕ ПРАВИТЕЛСТВО ?

    Коментиран от #31

    14:38 20.12.2025

  • 31 ей троле

    1 4 Отговор

    До коментар #30 от "Галина Колева":

    България все още има правителство.

    14:43 20.12.2025

  • 32 Стенли

    2 2 Отговор
    Единствената партия която се бори докрай за запазване на българския лев и аз не казвам че Костадинов е идеален но ВЪЗРАЖДАНЕ са единствената що годе читава партия в този парламент и донякъде меч и пак ще гласувам за ВЪЗРАЖДАНЕ

    14:53 20.12.2025

