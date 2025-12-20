Костадинов: На първо място - 100% машинно гласуване

"На първо място - 100% машинно гласуване. Да има всяка една партия представителство в Централната избирателна комисия, ние 5-а година сме в парламента, нямаме представителство в ЦИК. Да се премахне изцяло ролята на "Информационно обслужване", да не брои. Ние предвиждаме по-голяма възможност на граждански наблюдатели да се включат, не партийни. Да има представители на МВР вътре в избирателната комисия, когато се брои".
Това заяви в "Денят започва с Георги Любенов" лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.
По думите му изборите най-вероятно ще бъдат в края на март и е хубаво българското общество да се политизира с цел по-висока избирателна активност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
Коментиран от #11
13:58 20.12.2025
2 чудесно
Коментиран от #8, #12
13:59 20.12.2025
3 Бялджип
Коментиран от #9
14:00 20.12.2025
4 Много нещо трябва да направи до
За да бъдат изборите легитимни!
Коментиран от #7
14:00 20.12.2025
5 100%
14:00 20.12.2025
6 Коце, не съм съгласен!
14:01 20.12.2025
7 най-тъпото е
До коментар #4 от "Много нещо трябва да направи до":че срещу левове никой няма да излезе да гласува. всеки Евро ще иска.
Коментиран от #13, #15
14:01 20.12.2025
8 Мишо
До коментар #2 от "чудесно":Ходи и купи машина и си гласувай вкъщи. Резултата е нагоден вече.
Коментиран от #10
14:02 20.12.2025
9 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #3 от "Бялджип":А добавяне с коефициент на едни "наши"кандидати ?
14:02 20.12.2025
10 в кой клас
До коментар #8 от "Мишо":се учеше четене с разбиране?
Коментиран от #18
14:03 20.12.2025
11 Костя Костадинович Копейкин
До коментар #1 от "1488":Някои ще се оправят ако софтуера е на руски, за другите налъми незнам, не съм сигурен.
14:03 20.12.2025
12 ахахаха
До коментар #2 от "чудесно":Каква гаранция бе? Жена ти в гаранция ли е?
Коментиран от #14
14:04 20.12.2025
13 😅😂😆.....
До коментар #7 от "най-тъпото е":Да бе, и от ЕЦБ не са предвидили траншове за гласуването.
14:06 20.12.2025
14 гаранцията е защита
До коментар #12 от "ахахаха":че не си бърникал машината.
Коментиран от #21
14:06 20.12.2025
15 Това е добре, тъй като незаконният
До коментар #7 от "най-тъпото е":Кеш е в лв., на голямото Д му остава Вариант да плаща в Бит Койн както Велислава Кръстева от Адел Груп опитва да купи инфлуенсъри да не отразяват Протестите и да пишат "позитивни материали"!
14:06 20.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 К.ремъ.лска гад.ина
14:07 20.12.2025
18 в този
До коментар #10 от "в кой клас":който се учи вярването
14:08 20.12.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Другият Вариант е Купените Гласове
1. Храна
2. Дърва за отопление
3. Злато и сребро и др.
14:09 20.12.2025
21 Имаш пълна гаранция
До коментар #14 от "гаранцията е защита":ахахаха
14:09 20.12.2025
22 ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти
Коментиран от #25, #26
14:10 20.12.2025
23 статистиката показва
14:11 20.12.2025
24 На Коцето
14:12 20.12.2025
25 брей
До коментар #22 от "ГЕРБ АД - Асвалтополагане и ремонти":А тези 620 фалшиви изборни машини които хванаха на митница София и които не са купувани от ЦИК, ще ги хакваме ли? Нали не мислите че случайно дори ДПС каза че е за машинен вот, НО НЕ с ТЕЗИ машини.
14:13 20.12.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Точно така
До коментар #26 от "Кому е нужно?":Затова беше воят с ролките хартия и затова изчезнаха бюлетините. Гласува се паралелно с други машини и сменят резултатите. А вие генерирайте ключове, шифри, ала-бала
14:16 20.12.2025
28 връщай
14:30 20.12.2025
29 хе хе
Според него в секциите, където има и машина, и хартия, по-малко от 30% от гласуващите избират машината.
"Хората категорично не искат да гласуват с машини у нас. Никъде в Европа, с изключение на Брюксел, няма машинно гласуване, напомни проф. Константинов. Той определи като мит тезата за високия брой недействителни гласове при хартиен вот, като даде пример с изборите през 2017 г., когато без машини делът е бил малко над 3%. За сравнение в Германия са 2%.
"По секциите виждаме хората, които вече са решили да гласуват с машина и те се справят. Не виждаме онези, които се опасяват и не отиват да гласуват", изтъкна проф. Константинов. И попита защо няма проучване по какви причини намалява избирателната активност.
14:37 20.12.2025
30 Галина Колева
Коментиран от #31
14:38 20.12.2025
31 ей троле
До коментар #30 от "Галина Колева":България все още има правителство.
14:43 20.12.2025
32 Стенли
14:53 20.12.2025